Ediţia a 7-a a evenimentului a avut ca noutate un cologviu pe teme agricole: cultura plantelor Ing. Cleonic Sucaciu a explicat rucărenilor tainele culturii de porumb, păioase şi cartofi şi a răspuns întrebărilor sătenilor Dans, cîntec şi voie bună, au fost ingredientele manifestării

S-au pregătit încă din cursul săptămînii pentru ca duminică, 15 octombrie 2017, să sărbătorească, cu mic, cu mare, ediţia a 7-a a ,,Zilei recoltei”. ,,Am avut parte de un an bun, de recolte bogate, am fost feriţi de secetă sau ploi abundente, n-am avut vijelii, Dumnezeu ne-a ocrotit. Trebuia să aducem mulţumiri Cerului pentru toate acestea” au spus sătenii. Cînd au tras clopotele la Biserica din sat, oamenii au urcat dealul pentru a participa la slujba religioasă oficiată de preotul paroh Silviu Goga. Copiii satului au fost împărtăşiţi, un obicei al parohiei practicat de 9 ani de cînd paroh este pr. Silviu Goga şi s-a citit un Te Deum care să marcheze evenimentul zilei. Apoi toată suflarea s-a deplasat la căminul cultural unde tinerii din sat au pregătit oaspăţul. Un meniu special ales, în ton cu sărbătoarea, a fost apreciat de întreg satul. ,,Tot meniul este ecologic, produsele sînt din gospodăriile oamenilor. Am preparat ceaunul aici, în faţa căminului” au spus ,,bucătarii” satului. Băieţii şi fetele, cei care încîntă satul în perioada sărbătorilor de iarnă şi care ţin vii obiceiurile străvechi, s-au ocupat de meseni. Special pentru sărbătoare, doi fii ai satului au donat vinul pentru consum. ,,Se spune că vinul este ales şi bun. Noi avem, astăzi, din fiecare. Vinul ales a fost adus de artista satului Rodica Geamănu. Este îmbuteliat şi are etichetă inscripţionată cu sărbătoarea de azi. Este producţia familiei Rodica şi Ioan Geamănu. Familia Călin Bogdan a adus vinul cel bun, producţia proprie” a explicat primarul Florin Ioani care a făcut oficiile de gazdă.

Primarul Florin Ioani: ,,Un an agricol bogat”

Mă bucur că ne-am adunat astăzi în număr mare aici, la căminul cultural din satul nostru. A devenit o tradiţie ca la mijlocul lunii octombrie să sărbătorim ,,Ziua recoltei”. Am ajuns la a 7-a ediţie şi îmi doresc să nu ne oprim aici. Dacă primăvara ne rugăm pentru a avea un an îmbelşugat, toamna, la strînsul recoltelor, trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru bucatele adunate. Dacă în alte zone ale ţării anul nu a fost atît de bun, pentru noi a fost un an bogat, am fost feriţi de rele, iar recoltele sînt bune. Am invitat în mijlocul nostru un fermier din Ţara Făgăraşului, ing. Cleonic Sucaciu, care face agricultură şi ştie ce înseamnă munca la cîmp şi are şi o fermă zootehnică. Vom vorbi azi despre cultura plantelor, iar invitatul nostru ne va oferi sfaturile de care avem nevoie” a vorbit primarul comunei Viştea, Florin Ioani, consătenilor lui.

Cleonic Sucaciu: ,,Cîmpuri lucrate şi un sat întinerit”



Sătenii au fost interesaţi să afle cît mai multe informaţii despre ierbicidarea culturilor, iar întrebările s-au învîrtit în jurul culturii de porumb, de cartofi şi de cereale. ,,Mă surprinde această atmosferă şi dorinţa oamenilor de a aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru recoltele strînse. Venind spre Rucăr m-a surprins plăcut două lucruri: că sînt lucrate cîmpurile şi că satul este întinerit. Este meritul dumneavoastră, dar trebuie văzut şi ce perspective au aceşti tineri. Trebuie să ştim că agricultura nu s-a schimbat, e ceea ce ştim de la străbunicii noştri. Ceea ce a scris Ghe. Ionescu Siseşti, părintele agriculturii, s-a păstrat de la străbunici, s-au schimbat doar utilajele pentru a face faţă consumului în lume. O lucrare agricolă o pornesc cu un an înainte şi abia apoi stabilesc cultura” a explicat ing. Cleonic Sucaciu. S-a vorbit despre buruienile perene şi anuale, cum pot fi ele stîrpite, ce erbicide se pot folosi şi care sînt perioadele în care se pot folosi. S-a vorbit despre importanţa arăturii, adîncimea ei şi cînd se poate face. ,,Bunicii făceau arătura de vară la 12-16 cm pentru a nu permite evaporarea apei, dar şi pentru a pătrunde mai bine apa de ploaie. Azi nu se mai face. Arătura de toamnă este adîncă, de 25-35 cm pentru a distruge buruienile” a mai explicat ing. Sucaciu. Întrebările şi răspunsurile au captivat atenţia sătenilor.

Rodica Geamănu: ,,Este o zi deosebită pentru mine”

Un moment care a cules admiraţia şi aplauzele celor prezenţi a fost dat de Rodica Geamănu, fiică a satului şi interpretă de muzică populară autentică. Un purpuriu de cîntece a încins atmosfera din sala căminului cultural. ,,Este o zi deosebită pentru mine pentru că satul natal mă face să-mi amintesc că oamenii minunaţi de aici, obiceiurile şi cîntecele autentice şi pline de semnificaţie, dar mai ales de părinţii mei duşi la cele sfinte, m-au desemnat să le fac cunoscute în ţară şi peste hotare. Autenticitatea repertoriului meu, nobleţea repertoriului meu, s-a datorat oamenilor acestui sat minunat, lucru ce mă face să am o încărcătură emoţională ori de cîte ori sînt pusă în situaţia să-i reprezint” a declarat interpreta de muzică populară Rodica Geamănu.



Ioan leluţiu: ,,Cea mai frumoasă doină a satului”

Ioan Leluţiu, rapsodul satului, a urcat pe scenă la cererea sătenilor. Doinele frumos prezentate şi cîntecele proprii ale căror versuri le cunosc toţi sătenii au ţinut publicul în aplauze. N-au lipsit nici amuzantele bancuri pe care Ioan Leluţiu le spune cu un talent nativ şi pe care sătenii le ,,gustă” din plin. ,,Nu puteam să nu le fac plăcerea şi să le cînt cea mai frumoasă doină a satului: ,,Carul cu boi”. Este minunat că reuşim să ne creem momente de relaxare şi să ne bucurăm împreună. Ştim cu toţii că sîntem trecători în lumea asta şi de aceea trebuie să ne bucurăm şi să trăinm clipa” a spus rapsodul Ioan Leluţiu.

Paul Ananie: ,,Îmi voi cumpăra un costum popular din Rucăr”

Invitat special, ca la fiecare eveniment cultural din sat, a fost un artist consacrat de muzică populară. Paul Ananie, este un tînăr de 23 de ani din Vadu Izii, Maramureş, şi a ajuns la Rucăr, satul despre care, spune el, a auzit că are oameni primitori. ,,Este prima dată cînd ajung în acest sat cu oameni minunaţi. Eu pe unde merg vorbesc cu oamenii şi vreau să-i cunosc. Aici, la Rucăr, le-am simţit vibraţiile şi m-am simţit foarte bine. Ştiam că în Ardeal sînt oameni buni, dar aici i-am simţit aproape de mine, m-au iubit, au cîntat cu mine. Am fost invitat de un localnic să-i văd gospodăria şi mi-a plăcut foarte mult. Mi-a arătat ţesăturile şi costumele populare specifice locului. Sînt unele dintre cele mai frumoase şi mi-am propus să-mi cumpăr şi eu unul. Sînt pasionat de costume populare şi îmi place să mi le cumpăr din zonele pe unde merg. La plecare din casa acestui rucărean m-am ales şi cu un ştergar vechi, foarte frumos. Voi reveni la Rucăr dacă voi mai fi invitat” a declarat artistul maramureşan.

Dansuri cu ansamblul ,,Făgăraşul”

Ansamblul folcloric ,,Făgăraşul” din Făgăraş a impresionat prin spectacolul prezentat. Zece perechi de dansatori au jucat în faţa rucărenilor dansuri populare din mai multe zone ale ţării. Fecioreasca, învîrtita, haţegana, dans din Moldova, brîul, au fost cîteva dintre dansurile prezentate. Pentru fiecare joc dansatorii au îmbrăcat costume diferite spre încîntarea rucărenilor iubitori de folclor. Printre dansatorii instruiţi de maestrul Ioan Ionuţ, un veteran al dansului popular făgărăşean, s-a aflat şi un rucărean, Alexandru Pampu, cunoscut în sat ca al ,,Ticului”. Primarul Florin Ioani a ţinut să-l prezinte sătenilor mai ales pentru cei mai tineri care, de obicei, trec cu vederea sătenii stabiliţi în alte localităţi. Coregraful Gabriela Ionuţ a ţinut să laude talentul rucărenilor în jocul popular amintind numele dansatorilor din Rucăr care au trecut prin ansamblul ,,Făgăraşul”: fraţii Iuliana şi Liviu Pavel, Gheorghe Stuchirenea, Gheorghe Gaston, Alexandru Pampu, etc. ,,Am vrut să joc pentru rucăreni în Rucăr şi azi mi s-a împlinit dorinţa” a spus Sandu Ticului.

Antren cu formaţia ,,Europa”

Formaţia ,,Europa” din Victoria coordonată de Ciprian Hampu a orchestrat întreg evenimentul. Cei cinci membri ai formaţiei au dat ocazia sătenilor să se întreacă pe ringul de dans, la ficiorească, la învîrtită sau sîrbă. Horia Vâgu cîntă de cîţiva ani în această formaţie, iar saxafonul este instrumentul de care s-a îndrăgostit cu mulţi ani în urmă. ,,N-a făcut şcoală pentru a cînta la instrumente, le-a învăţat singur, după ureche. După 15 ani de Austria, acum a revenit acasă şi la vechea sa dragoste, muzica populară instrumentală” a spus Mariana Vâgu (a Hâlmului), mama lui Horia. Distracţia a continuat pînă tîrziu, iar rucărenii s-au despărţit cu gîndul la următoarea întîlnire, odată cu sărbătorile de iarnă. (Lucia BAKI)