Concurs de pescuit, concurs de gătit şi concurs de dans au fost ingredientele evenimentului Invitatul special al festivalului a fost chef Florin Baki care a jurizat concursul de gătit şi a făcut o demonstraţie culinară în faţa publicului ,,Păstrăvarii din zonă nu au venit la festival” a spus Gabriel Vâju, preşedintele asociaţiei

Festivalul Păstrăvului a ajuns la a IV-a ediţie şi a fost organizat de Asociaţia Păstrăvarilor Făgărăşeni, sîmbătă, 14 octombrie a.c. în faţa Cetăţii Făgăraşului. Programul evenimentului a fost diversificat şi s-a derulat pe secţiuni. ,,Acest festival trebuie să fie o tradiţie, iar asociaţia va încerca să organizeze în fiecare an acest eveniment. Am invitat toţi păstrăvarii din Ţara Făgăraşului să-şi expună produsul publicului. Avem zeci de păstrăvari pînă la 100 în zona noastră, dar nu toţi sînt autorizaţi. Din păcate n-a venit niciunul la festival deşi au promis. Avem un festival al păstrăvului, fără păstrăv local. Dar vremea ne-a ajutat, iar copiii, celor cărora le-am dedicat manifestarea, sînt foarte bucuroşi” a spus Ganbriel Vâju, preşedintele Asociaţiei şi organizatorul evenimentului.

Lin şi ştiucă, în lacul Cetăţii

În prima parte a zilei s-a desfăşurat concursul de pescuit, amatorii fiind elevii din şcolile făgărăşene. Şi-au dovedit măiestria în pescuit 18 elevi care şi-au aruncat undiţele în Lacul Cetăţii Făgăraş. Mare a fost surprinderea publicului şi a organizatorilor cînd trei elevi au reuşit să pescuiască în două ore de concurs peste 4 kg de peşte. O fetiţă, Adina, a prins un lin de 1,1 kg, peştele cunoscut ca ,,doctorul apelor”, iar Mihai a prins o ştiucă de 1,5 kg. Au fost premiaţi Ioana Oprean cu locul I (2,5 kg peşte), Adina, locul II şi Mihai locul III. Toţi ceilalţi competitori, 18 la număr, au primit diplome de participare.

Concurs de gătit

Începînd cu ora 12.00 a început concursul de gătit. Elevii de la clasele de bucătari de la Colegiul Tehnic ,,Dr. Ioan Şenchea” au gătit păstrăv şi s-au întrecut în reţete. S-au grupat în 4 echipe, coordonaţi fiind de profesoarele de la curs: Silvia Monea, Mihaela Vijoli şi Roxana Maican. ,,Sînt copii din clasele a X-a şi a XI-a. Au preparat păstrăv file în fulgi de porumb cu garnitură de dovlecei, praz, morcov şi roşii, iar ornament vinegretă de verdeaţă. Chef Florin Baki le-a prezentat preparatul şi apoi au executat şi ei. Copiii au emoţii în faţa juriului” a spus prof. Silvia Monea. Juriul concursului a fost format din chef Florin Baki, Daniela Elena Graura şi Iulia Petcu. În urma jurizării, cele mai bune preparate au fost premiate.

- Premiul I: echipa ,Oregano”: Ioana Muntean (cls XI), Aura Mândruţ (XI), Cosmin Brâncoveanu (X)

- Premiul II: echipa ,,Trăznet”: Ioana Lup (XI), Daniela Tiboldi (XI), George Bulgaru (X)

- Premiul III: echipa ,,Axion”: Florin Marian (XI), Andrei Moldovan (XI), Georgiana Bulgaru (X), Paula Stoica (X)

- Menţiune: echipa ,,Ardelenii”: Andrei Popa (XI), Alexandru Cimpoer (XI), Paul Marin (X).

- Copiii au primit diplome, cupe şi ghiozdane.



,,Chef Florin Baki, un profesionist”

,,Preparatele au fost bune, dar mai au mult de învăţat. Pînă la sfîrşitul cursurilor, trei ani cît fac, dacă muncesc pot să performeze. Trebuie să participe la multe competiţii pentru a reuşi să înveţe. Nu este suficientă practica sau cursurile teoretice” este de părere chef Florin Baki. La finalul competiţiei, chef Florin Baki a făcut o demonstraţue culinară, vedeta fiind, bineînţeles, păstrăvul. Poublicul prezent a asistat la filetarea păstrăvului, infuzarea lui, la prepararea legumelor, dar s-a arătat încîntat de prezentarea celor două preparate pe farfurie. ,,Este deosebit ceea ce a prezentat chef Florin. Am filmat tot şi voi încerca să fac şi eu acasă. Îmi doresc să fac aceeaşi prezentare a preparatelor pe farfurie. Este un profesionist!” a spus o făgărăşeancă.

Pe scena amplasată în faţa Cetăţii s-a derulat un alt concurs. Prichindeii de la ,Hansel şi Gretel” au dansat, iar un juriu i-a clasificat şi premiat pe micuţii dansatori. Şi copiii mai mari de la Sirynx au dansat în faţa publicului, iar interpreţii formaţiei au cîntat muzică populară locală. Artiştii locali de muzică populară au urcat pe scenă, Diana Gribincea, Mioara Greavu, Viorica Cerbu, iar ansamblurile folclorice făgărăşene au prezentat dansurile populare autohtone. Publicul a putut sevi de la tarabele amenajate hamsi, mici, fripturi, dulciuri, bere sau să-şi achiziţioneze diferite suveniruri autohtone. (Lucia BAKI)