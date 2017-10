Primarii din Ţara Făgăraşului consideră o corvoadă obţinerea avizelor pentru proiectele de investiţii depuse pe PNDL şi de care depinde semnarea contractelor de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale. Cel mai greu, conform edililor făgărăşeni, se obţine avizul de la Mediu unde sînt impuse o serie de condiţii. Nici la OCPI nu pare mai simplu, susţin primarii, întrucît instituţia impune anumite termene pînă la eliberarea documentului cu ştampila OCPI. Şi ca situaţia să devină şi mai greoaie şi birocratică, ministrul a redus perioada de completare a dosarelor cu o lună. Astfel, pentru a se semna un contract de finanţare pe PNDL II, documentaţiile impuse de minister trebuie depuse pînă cel tîrziu în data de 30 octombrie şi nu 30 noiembrie 2017 aşa cum s-a stabilit la comunicarea Ordinului ministrului privind aprobarea proiectelor, respective în luna iulie 2017. Unii primari făgărăşeni consideră că investiţiile pe care şi le-au propus şi care sînt necesare pentru localităţile pe care le conduc vor ieşi din schemă din cauza avizelor. ,,S-a întîrziat foarte mult cu obţinerea avizelor impuse în certificatele de urbanism. Am cerut conducerii judeţului şi Prefecturii să reducă din birocraţie şi să ne sprijine în obţinerea avizelor că doar sînt instituţii subordinate” au spus primarii. În cursul săptămînii trecute a avut loc o întîlnire între primari, prefect şi conducerea CJ Braşov. Edilii au prezentat stadiul întocmirii documentațiilor pe care trebuie să le înainteze la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și dificultățile pe care le întâmpină în ceea ce privește avizarea. La întîlnire au fost invitaţi şi reprezentanții instituțiilor deconcentrate care dau avize: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Electrica Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului. Numai că de la vorbe la fapte este cale lungă, iar primarii merg în continuare cu jalba în proţap la deconcentrate pentru cîte un aviz.



Avizele bată-le vina

Comuna Drăguş a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale două proiecte pentru finanţare prin PNDL II. Însă, pînă în present, nu a reuşit să obţină certificatele de urbanism şi avizele. ,,Săptămîna trecută, la Braşov, a fost şedinţă unde s-a discutat problema avizelor şi a termenului scurt pentru depunerea acestora. Nu am fost prezent la şedinţa respectivă, dar am înţeles că ne vor ajuta ca avizele să se elibereze într-un termen mai scurt. Este o aberaţie acest termen, nu ştiu dacă ne vom încadra să obţinem toate avizele. Cele două proiecte prinse la finanţare sînt foarte importante pentru comună şi sper să nu le pierdem. Am muncit foarte mult şi ar fi păcat să nu le realizăm din cauza avizelor. Din punctul meu de vedere aceste termene sînt o aberaţie" a spus Cornel Grevu, primarul comunei Drăguş. Cele două proiecte pentru finanţare prin PNDL II sînt: realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canal în zona turistică Drăguş valoarea fiind de 12.405.972,00 şi extinderea Şcolii Gimnaziale, valoarea investiţiei fiind de 850.859,10 lei.



La Ucea, un proiect e sigur, al doilea, nu

În săptămîna 16 - 20 octombrie a.c., Primăria Comunei Ucea va semna contractul de finanţare doar pentru investiţia canalizare în localitatea Ucea de Sus. ,,Ne-am mişcat repede şi am obţinut majoritatea avizelor, doar cel de la Mediu mai trebuie să-l ridicăm şi apoi mergem la Bucureşti să semnăm finanţarea pentru proiectul reţele de canal menajer în localitatea Ucea de Sus. Nu ştiu dacă vom reuşi să obţinem toate avizele pentru proiectul modernizare drum comunal în satul Corbi. Aici avem o problemă, trebuie să facem expropriere pe o bucată de teren, iar cei de la OCPI nu o să ne elibereze avizul pentru exproprierea respectivă. Noi nu vom ceda şi poate vom reuşi pînă la sfîrşitul lunii octombrie a.c. să obţinem avizele şi pentru proiectul de la Corbi" a spus Marian Valentin Băcilă, primarul comunei Ucea. Cele două proiecte aprobate pentru finanţare în comuna Ucea se ridică la valoarea de 9.599.717,74 lei. Primarul din comuna Viştea, Florin Ioani, spune că proiectul depus pe PNDL II pentru construirea reţelei de canalizare în satul Rucăr se va încadra în termenul impus de minister pentru că a demarat procedurile de avizare încă de anul trecut. ,,Sînt în grafic cu decumentaţia. Mai am de obţinut doar avizul de la Apele Române care va ieşi în această săptămînă” explică primarul de la Viştea. Primarul de la Beclean, Claudiu Motrescu, spune că sînt o serie de avize care se impun dar care nu au legătură cu investiţia în sine. La Beclean a fost aprobat doar proiectul privind reabilitarea unui drum communal. Proiectul depus de Primăria Recea şi care vizează canalizarea în satele comunei pare a fi cu semnul întrebării. Primarul comunei Gheorghe Lazea speră totuşi ca unele avize stipulate în certificatul de urbanism ce trebuie eliberat de CJ Braşov (Mediu, OCPI) să fie obţinute pînă la sfîrşitul lunii. Primarul comunei Voila este la rîndu-i optimist că va realiza canalizarea în satul Voivodeni pentru că a obţinut majoritatea avizelor. ,,Sper să nu mă întîrzie şi să respecte datele unităţile deconcentrate. Îmi pare rău că nu a fost aprobat şi proiectul de canalizare din satul Cincşor” a spus Gheorghe Osalciuc, primarul de la Voila.