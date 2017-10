În aceeaşi curte din Ileni sînt biserica, grădiniţa şi şcoala După închiderea şcolii din Ileni în 2005, clădirea veche de 100 de ani este o ruină, tavane prăbuşite iar sălile de curs au fost transformate în depozite pentru bunuri inutile satului Primăria Mândra investeşte într-un centru multifuncţional care să ţină şi loc de şcolă printr-un proiect finanţat pe PNDL II, amplasat în aceeaşi curte Pentru a îndulci imaginea dezolantă de la intrarea în biserică, parohia Ileni a tapetat intrarea în curte cu icoane mari

În satul făgărăşean, biserica, şcoala şi primăria erau cele mai importante instituţii şi deopotrivă clădiri. Grija fiecărui localnic era, pe atunci, să apere şi să respecte aceste instituţii şi imobile pentru a le reda generaţiilor viitoare neatinse. Plăteau bani din puţinul pe care-l aveau şi investeau muncă pentru a le înfiinţa şi conserva. Astăzi situaţia s-a schimbat, iar inima satului a rămas biserica şi primăria, iar şcoala s-a trecut pe un loc nesemnificativ. Banii publici fără număr merg spre primărie şi ai ei funcţionari şi spre biserică, iar pentru şcoală nu mai prea rămîne nimic.

La Ileni, biserica, şcoala şi primăria în aceeaşi curte

La numărul administrativ 128 din Ileni este aglomeraţie mare. Clădiri peste clădiri, unele istorice, altele care stau să se prăbuşească, unele modernizate, iar altele în construcţie. Dacă eşti străin locului şi treci pe drumul principal din sat nici nu ştii că importante obiective locale, de altfel singurele, sînt doar la doi paşi. Şi asta pentru că la vedere este peretele şcolii care ecranează toată incinta respectivă. Biserica satului veche de la 1838, şcoala construită în 1912, iar primăria tot cam pe atunci au fost mîndria Ileniului. Bătrînii îşi aduc aminte cu drag de primăria satului, de şcoală, de bibliotecă de întrunirile săteşti din vremea sărbătorilor. ,,Cînd ne-au desfiinţat primăria erau două variante, să ne unim cu Berivoi sau să ne lipim la Făgăraş cu care aveam relaţii de sute de ani. Am ajuns la Mândra, satul care era mult mai mic decît Ileniul" au spus sătenii.



Director de şcoală: ,,În loc de dascăli s-au angajat şoferi”

Ei vorbesc cu părere de rău de vechile clădiri care au fost lăsate în paragină. Se referă în primul rind la şcoala din sat care a dat de-a lungul anilor generaţii bune de elevi, dar care azi nu mai funcţionează. Şi în plus clădirea stă să cadă, fiind un pericol public. ,,În 2005 s-au închis peste 1000 de şcoli din mediul rural prin decizia guvernanţilor. S-a închis şi la Ileni, iar copiii s-au dus la şcoală în Făgăraş. Dacă veniţi dimineaţa între 7.00 şi 8.00 merg maşinile ca la nuntă spre Făgăraş. Cum e posibil ca în Harghita şcoala să funcţioneze cu 7 copii, iar la noi să fie închisă? Cînd mi-au spus atunci să semnez pentru închiderea şcolii, am refuzat şi am renunţat la tot. Vă mai dau un exemplu de aberaţie care se practică în şcoli. La şcoala din Hârseni sînt 9 dascăli şi cam tot atîta personal nedidactic, 3 şoferi, un secretar, un bibliotecar, etc. Nu se puteau plăti dascăli în loc de şoferi? Şi aşa nu se mai desfiinţau şcolile” a spus fostul director de şcoală din Ileni. Nu este singura localitate rămasă fără şcoală. În mai toate comunele făgărăşene s-au pus lacăte pe şcolile din localităţile mici, iar copiii au fost trimişi la sediul de comună cu microbuzele. Asta chiar dacă au fost cheltuiţi banii publici pentru reabilitarea sau chiar construirea de noi clădiri. De exemplu, la Viştea de Sus, Olteţ, Copăcel, Boholţ, etc.



Holul cu icoane

Din 2005 nu se mai fac cursuri în şcoala din Ileni. A fost în urmă cu cîţiva ani o încercare privată de a înfiinţa o grădiniţă, dar după doi ani proiectul a fost abandonat. De atunci clădirea şcolii din Ileni este în paragină, sălile de clasă stau să pice, tavanele s-au prăbuşit déjà, iar în interior este un depozit al lucrurilor nefolosite. Din exterior (din şosea) dezastrul nu pare atît de mare, dar în realitate acest corp de clădire este un adevărat pericol. S-a încercat blocarea uşilor, dar şi lacătul a dispărut la una dintre intrări lăsînd liber accesul. La doi paşi de şcoala în ruine este biserica veche de 2 veacuri. Surprinde intrarea principală din imobil, un hol comun pentru biserică, grădiniţă şi şcoală. Deşi sinistru, pentru a-i da o faţă civilizată, pereţii au fost tapetaţi cu icoane de dimensiuni foarte mari. Din uşa bisericii se văd sălile de clasă cu holurile proprii unde acum zace dricul de morţi. Unii săteni spun că amplasarea dricului în faţa sălii de clasă a fost semnul înmormîntării şcolii. Alţii, mai realişti, spun că dricul l-a depozitat preotul acolo pentru a-l feri de ploaie şi pentru a fi la îndemînă. Biserica este bine îngrijită, iar dacă ar avea alt amplasament ar schimba faţa satului.



Trotuar doar în faţa uşii, în rest noroi

Puţin mai încolo, în dreapta bisericii şi în prelungirea şcolii dărăpănate funcţionează grădiniţa satului. De data aceasta este patronată de IŞJ Braşov. Educatoarea spune că de 2 ani a fost redeschisă grădiniţa, după ce a fost închisă oficial în urmă cu alţi vreo 5 ani. I s-a făcut loc, din spusele părinţilor, unei grădiniţe private care după doi ani de activitate şi-a luat tălpăşiţa considerînd business-ul nerentabil. Astfel că grădiniţa a revenit tot în ograda statului. Singurul avantaj al privatizării grădiniţei din Ileni a fost reabilitarea corpului de clădire în care a funcţionat şi a unei bucăţi de trotuar din faţa uşii unităţii care a fost pavat cu dale de ciment. Pînă în 10 copii frecventează azi grădiniţa, părinţii declarîndu-se mulţumiţi că au în sat o unitate şcolară unde să-şi ducă pruncii. Vorbind de reabilitarea imobilului nu putem să nu remarcăm că acoperişul clădirii a fost reparat pe jumătate. ,,Ca la nebuni! Chiar nu s-a mai găsit o sumă de bani pentru a înlocui tot acoperişul, măcar pe latura din dreapta?” spun sătenii.



Investiţie blocată din cauza banilor

În spatele curţii acestui imobil a fost deschis şantier în 2014. Primăria Mândra s-a pus să construiască o clădire nouă cu destinaţia centru multifuncţional. S-a revoltat atunci un grup mic de săteni, dar proiectul a fost susţinut de primărie, de biserică şi de majoritatea localnicilor. Numai că după 3 ani, construcţia n-a mai avansat de la stadiul de ziduri. Proiectul Primăriei Mândra avea scopul de a reamenaja locul unde sînt amplasate biserica şi şcoala din Ileni şi să pună în evidenţă biserica din sat, care acum e ecranată de clădiri. Primarul Taflan Şerban spunea în 2014 că se va construi o sală multifucţională pe fundalul curţii bisericii care va putea primi, în funcţie de nevoile comunităţii, diferite destinaţii. ,,Şcoala veche am încercat s-o reabilităm dar să investeşti în ceva vechi este greu. Proiectul nostru prevede construirea unei clădiri noi care va putea fi compartimentată oricînd. Intenţia noastră este să reînfiinţăm şcoala” a explicat atunci primarul. Pentru că s-a iscat scandal în sat pe marginea proiectului, s-a organizat un fel de referendum în care s-a prezentat sătenilor schiţa noii clădiri. ,,Au fost 141 de plicuri dintre care 102 erau ,,pentru" investiţie, 36 erau ,,împotrivă" şi 3 s-au ,,abţinut". Am considerat că majoritatea sătenilor vrea să construim în curtea bisericii şi să scoatem biserica în evidenţă. Am obţinut fondurile necesare investiţiei, caz în care am demarat lucrările" a explicat atunci primarul Şerban Ioan Taflan. ,,Sînt bani aruncaţi, puteau să reabiliteze şcoala veche” au susţinut atunci sătenii care s-au opus proiectului. Lucrările au fost oprite întrucît banii promişi pentru investiţie n-au mai fost alocaţi de CJ Braşov. În acest an, Primăria Mândra a depus spre finanţare pe PNDL II proiectul construirii unui corp de clădire la şcoala generală şi grădiniţa din Ileni şi care a fost aprobat. Valoarea lui este de 1.056.615 lei. Primarul Şerban Ioan Taflan spune că va continua lucrările şi situaţia de la şcoala din Ileni va reveni la normal, iar imaginea imobilului va fi cu totul alta.



Legendele satului Ileni

Cu toate acestea, ilerenii sînt mîndri de satul lor şi vorbesc în cuvinte frumoase despre istoria locului. Satul Ileni este menţionat pentru prima dată în documente la 1511, istoria satului fiind strîns legată de Cetate şi de oraşul Făgăraş. Denumirea satului Ileni era reprezentată ca ,,satul lui Ilie", dar mergînd pe firul legendelor păstrate din vechime, numele satului ar proveni de fapt de la Ileana. Se spune că în urmă cu cîteva sute de ani, în Valea Gardului, cam în sud-estul satului de azi, s-ar fi stabilit o familie de oameni care şi-a ridicat o casă. După cîţiva ani, după o secetă, Valea Gardului a secat, iar oamenii au fost nevoiţi să se mute pe malul altei ape, Racoviţa. În famile s-a ivit însă o neînţelegere, iar nora şi soţul ei au părăsit casa părinţilor. S-au mutat undeva în josul rîului, pe teritoriul de azi al Râuşorului. Supărarea dintre soacră şi noră a durat cîţiva ani după care cele două s-au împăcat. Nora spunea de atunci că îşi are casa ,,pe rîuşor". Astfel s-a păstrat denumirea satului care s-a format, Râuşor. Această istorioară a fost culeasă de la Elisabeta Dumitru de către un elev al şcolii din Ileni, Blebea Mircea. Istoricul Nicolae Iorga a păşit pe teritoriul satului Ileni în timpul documentarului realizat despre Ardeal în urma căruia a publicat cartea ,,Neamul românesc din Ardeal". Atunci a cunoscut toate satele din Ţara Oltului despre care a scris ulterior. ,,Ieşim din Făgăraş pe un alt drum de la cazarma honvazilor albaştri înainte. Iarăşi în faţă munţii Făgăraşului, pe care-i îmbrobodeşte încă la ceasurile nouă o uşoară ceaţă ca de fum, abia zăreşti în stînga cocoaşa Codlei şi iazurile cu liniile domoale. În fond lumina cade pe coastele mult mai pleşuve ale dealurilor ce mărginesc Oltul. Şesul e acoperit mai tot de o mirişte ce scînteie în arşiţă, rareori o pătează lanurile de cucuruz în boală, sau de cartofi....Fără să trecem pe la Râuşor, ne oprim întîi la Ileni ceea ce înseamnă satul lui Ilie. În aşezarea caselor şi în clădirea lor se vede obiceiul săsesc şi aici ca şi în alte sate îngrăditura e înlocuită de zidiri groase" relata istoricul Iorga în documentarul său. Conform unui documentar întocmit de prof. Mircea Cornea aflăm că la 1640 satul Ileni avea o populaţie de 440 locuitori, iar satul avea 110 case. După 300 de ani, pe la 1900 satul avea 1072 locuitori la 240 de fumuri. Treptat populaţia a crescut pînă la 1117 locuitori, la 1966, cînd avea 310 case. În prezent mai sînt la Ileni pînă la 900 locuitori. Satul a avut o singură biserică amplasată în centrul satului, iar vreme de 300 de ani a avut 50 de preoţi. (Lucia BAKI)