Sătenii din comuna Voila s-au dus la sediul primăriei să-şi ceară cotele de lemne Şeful de ocol este aşteptat să dea explicaţii miercuri la ora 11.00, la sediul primăriei în faţa oamenilor şi a conducerii comunei

Mai mulţi săteni din comuna Voila s-au dus joi, 12 octombrie a.c., la ora 10.00 la sediul Primăriei pentru a cere edililor locali să le onoreze cererile depuse pentru lemne de foc din pădurea comunală. Pentru că primarul Gheorghe Osalciuc se afla la Braşov pentru obţinerea avizelor necesare proiectelor depuse pe PNDL, i-a întîmpinat viceprimarul comunei Mariana Fodor. Oamenii şi-au spus păsurile şi pe bună dreptate erau încredinţaţi să ceară să li se onoreze cererile. ,,Nu am luat lemne de foc nici anul trecut, iar acum am depus cerere şi mi s-a spus să aştept. Vine iarna pe noi şi nu am lemne. Am familie, copii şi părinţii şi nu putem sta în frig. Pensia mea este de 1400 de lei şi nu-mi permit să plătesc 1700 lei pe o remorcă de lemne de la privaţi aşa cum au făcut alţi săteni” a spus Ionel Giurco. Printre sătenii care s-au prezentat la primărie s-au aflat şi unii recalcitranţi care credeau că prin urlete, jigniri sau chiar prin forţă vor obţine cota de lemne. Viceprimarul Mariana Fodor le-a explicat că de repartizarea lemnului de foc se ocupă Ocolul silvic Arpaş. ,,Pădurea comunală este în administrarea Ocolul silvic Arpaş care trebuia să intre la exploatare. Nu primăria s-a ocupat de această problemă. Am încercat să vorbesc la telefon cu şeful de ocol pentru a-l invita aici să explice situaţia, dar nu răspunde. Nici şeful de zonă nu răspunde. Cota comunei este de 3500 mc şi pînă acum s-au dat 1500 mc” a explicat Fodor. Pentru a potoli spiritele au ajuns între oameni şi poliţiştii din comună care s-au transformat în mediatori. După o jumătate de oră de discuţii aprinse, sătenii s-au retras, dar nu înainte de a se stabili o nouă întrevedere pentru miercuri, 18 octombrie, ora 11.00. Unul dintre ei, cel care şi-a exprimat nemulţumirea cu violenţe verbale, a fost invitat la sediul oliţiei pentru legitimare. ,,Unii săteni au luat şi de două ori, iar noi sîntem amînaţi fără să primim vreo explicaţie. Cei care au bani au plătit sume mari la pădurari şi şi-au adus lemne de la Cincu, Feldioara. Noi nu ne permitem. Pentru transport ne-au cerut 1400 lei, iar un mc este 135 lei” a spus o localnică din Cincşor. Pădurea comunală de la Voila are o suprafaţă de 1500 ha. ,,Avem peste 1000 de cereri depuse şi încercăm să le onorăm, dar trebuie să respectăm amenajamentul silvic. Ce putem face noi acum cînd ani la rînd au fost tăieri ilegale? Nu ne putem compara cu Cincu, de exemplu, care are 3500 ha de pădure. Noua lege permite doar firmelor de exploatare să taie lemnul de foc şi să-l tragă în rampă de unde oamenii îşi pot ridica cota. Nici resturile şi căderile rămase după tăiere nu pot fi luate” a explicat şi primarul Gheorghe Osalciuc. Sătenii au cerut edililor locali să stabilească împreună cu Ocolul silvic lista cu cei care trebuie să ridice lemne de foc şi zilele în care se pot duce în rampă. ,,Satele care au composesorate ar trebui să nu mai primească lemn din pădurea comunală şi aşa pot fi onorate mai multe cereri. Voivodenii are composesorat şi oamenii au luat lemne şi de aici” au susţinut oamenii. (L.B.)