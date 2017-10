Două persoane au ajuns în spital, o elevă de 14 ani şi un bărbat de 39 de ani, cu răni grave Ursul a atacat chiar lîngă parcul de joacă al copiilor din cartierul Câmpului Nou



Un urs a atacat oamenii în plin cartierul Câmpului Nou din Făgăraş luni, 23 octombrie a.c., în jurul orei 7.30, chiar în apropierea parcului de joacă pentru copii. Prima victimă a fost o adolescentă de 14 ani care a ieşit din bloc pentru a merge la şcoală. Ioana Lazăr, elevă în clasa a VIII-a la CN ,,Radu Negru”, s-a întîlnit faţă în faţă cu ursul. ,,Am fost trîntită la pămînt, m-a muşcat de piciorul stîng şi de mînă. M-am speriat foarte tare şi am ţipat. Au sărit nişte oameni care erau atunci în stradă, au făcut gălăgie şi atunci m-a lăsat pe mine. N-am văzut urs decît la grădina zoologică, iar acum în faţa mea cînd m-a atacat şi m-a rănit” a declarat speriată adolescenta. După prima victimă, ursul a pornit-o printre blocuri şi a întîlnit o femeie care ieşise din scară pentru a-şi duce copilul la şcoală. Marcela Debu de 44 de ani s-a trezit cu ursul în faţă. Femeia abia a reuşit să-şi apere fetiţa şi a fugit spre o scară de bloc cerînd să i se deschidă uşa. Iuliana Ambaruş de 61 de ani a salvat-o pe femeie deschizînd scara blocului. Un alt bărbat, Ciprian Nicolae Mesaroş de 39 de ani, a sărit în ajutorul femeii. Ursul a renunţat să o urmărească pe Marcela Debu şi l-a atacat pe bărbat provocîndu-i răni grave la cap, picior, fesa stîngă şi pe piept. ,,Am avut mare noroc cu acel bărbat care mi-a sărit în ajutor. Ursul m-a lăsat pe mine şi l-a atacat pe el, iar acum este în spital. Sînt şocată, puteam fi morţi toţi. Unde sînt vînătorii, poliţiştii locali, de ce nu ne apără? Cum este posibil să vină ursul în oraş? De ani de zile eu n-am văzut niciun poliţist aici în cartier, pentru ce îi plătim?” a spus şocată femeia. Ciprian Mesaroş s-a ales cu o rană gravă la cap şi alta la picior. ,,M-a trîntit jos şi m-a muşcat. A fost fracţiune de secundă, nici nu ştiu cu ce m-a lovit, cu labele sau m-a muşcat cu dinţii. Am mai văzut urs în pădure pentru că sînt vînător, dar în oraş niciodată” a spus victima. Locatarii au sunat la 112 şi o ambulanţă a ajuns la faţa locului. Fetiţa a fost transportată la spital, iar bărbatul rănit s-a deplasat singur cu maşina personal. Ambele victime au fost internate la Chirurgie unde vor rămîne sub supraveghere medicală. ,,Riscul de infecţie există la ambele victime şi vor rămîne în spital cel puţin 5 zile” a spus medicul chirurg Mircea Florea. Reprezentanţii vînătorilor spun că incidentul se datorează numărului mare de urşi care există în prezent în zonă. ,,Facem solicitări către forurile de Mediu pentru a obţine aprobare pentru a împuşca ursul” spune Sorin Şuler, directorul de la AVPS Făgăraş. ,,Noi am făcut goană pe zona noastră, de la drumul de sub munte în sus, spre munte. Nu avem competenţe în zona unde acest urs a atacat. În fiecare noapte facem gălăgie cu tunul montat pe maşină. S-au înmulţit urşii de cînd au fost scoase cotele de vînătoare la urs, chiar şi cea de intervenţie” a spus Emil Stroe de la Asociaţia de vînătoare ,,Munţii Carpaţi”. Cu sau fără autorizaţie, ursul se plimbă în voie prin municipiul Făgăraş şi atacă oamenii. În noaptea de duminică spre luni, după cum spun locatarii din strada Câmpului Nou, ursul ar fi dormit între blocuri, iar dimineaţa a atacat de frică primii locatari care au ieşit în stradă. Săptămîna trecută ursul s-a plimbat în voie prin cartierul Combinat, dar autorităţile n-au luat măsuri pentru a-l alunga spre munte. Astfel că animalul a coborît spre oraş şi a atacat. ,,Dacă s-a obişnuit să vină în oraş, acel urs revine în zonă dacă nu se iau măsuri” spun vînătorii. Localnicii spun că după atacul de pe Câmpului Nou, ursul s-a îndreptat în direcţia Ileni. (L.B.)