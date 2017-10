Acoperişul a două locuinţe sociale s-a prăbuşit 32 de chiriaşi au domiciliul la aceeaşi adresă din Făgăraş, Negoiu nr. 1 Locuinţele sociale de la Manotanţa au interioarele moderne, în contrast cu aspectul exterior al întregului imobil Cazarmă militară transformată în cartier de rromi



Printre imobilele din municipiu transformate în locuinţe sociale este şi cel de pe strada Negoiu nr. 1, Manotanţa. La această adresă îşi au domiciliul nu mai puţin de 32 de familii care sînt chiriaşe ale Primăriei Făgăraş.

Imobilul şi terenul aferent au o istorie frumoasă şi au aparţinut Ministerului Apărării. Ajunse într-un stadiu avansat de degradare, adevărate pericole publice, la puţin timp după 1990, o parte din Negoiu nr. 1 a fost predată gratuit Primăriei Făgăraş care a transformat-o în locuinţe sociale, iar o altă parte a fost preluată de Biserică, tot gratuit, care a construit sediul protopopiatului ortodox, mutîndu-şi adresa pe Andrei Mureşanu. Prin urmare, fosta proprietate a MapN oferă, astăzi, comunităţii locale imagini contrastante, o clădire impunătoare patronată de preoţi şi o alta dezolantă locuită de familii de etnie rromă. În peste 4 decenii Primăria Făgăraş n-a investit la Manotanţa, dar nici n-a vîndut-o chiriaşilor. Abia în toamna anului trecut a plecat de la bugetul local aproape 100.000 de lei pentru lucrări de reparaţii, mai precis zugrăvirea faţadei de pe Negoiu şi înlocuirea porţiunilor de acoperiş de la clădirea principală. Contrar stării precare a clădirii, mai precis a acoperişului de la clădirile laterale, chiriaşii au investit în amenajarea interioarelor. Ei spun că şi-ar dori să cumpere de la primărie locuinţele pentru a face reparaţiile generale la toată clădirea. Oricum, locatarii de aici sînt coordonaţi de Partida Rromilor, care spun ei, îi ajută. În realitate, conducerea acestui partid nu s-a prea implicat în sprijinirea acestor locatari, dar i-a folosit ca masă de manevră electorală în fiecare an electoral.



S-a prăbuşit acoperişul



Acoperişul de pe două locuinţe din strada Negoiu nr. 1, Manotanţa, din Făgăraş s-a prăbuşit miercuri, 18 octombrie a.c., în jurul orei 17.30. Din fericire în urma incidentului nu au fost victime omeneşti, locatarii din cele două locuinţe reuşind să fugă din calea dezastrului. Marcela Panazean are 53 de ani şi nu-şi mai poate folosi locuinţa întrucît tavanul dă semne să se prăbuşească şi el fiind deja crăpat. ,,Eram în casă şi am auzit un zgomot. Credeam că este cutremur şi atunci am fugit afară. În acel moment au sărit şi vecinii să mă scoată afară după ce văzuseră praf mult venit de la acoperişul care s-a prăbuşit” a spus femeia. În aceeaşi situaţie s-a aflat familia Moldovan, doi fraţi care locuiesc în alte două camere. Prăbuşirea acoperişului a început de la acest apartament după care s-a continuat şi la al doilea. Cele două familii s-au mutat temporar la rude pentru a evita orice incident nefericit. Primarul Gheorghe Sucaciu spune că de la 1 noiembrie 2017 vor începe lucrări de reparaţii la Manotanţa. ,,S-a făcut o evaluare şi va fi reabilitată clădirea în totalitatea ei, va fi reparat acoperişul, se vor face consolidări acolo unde este nevoie şi alte lucrări de reparaţii” a spus primarul Sucaciu.



Ani la rînd au sesizat degeaba



La faţa locului au ajuns imediat reprezentanţii SMURD, Poliţie Locală, Primărie, Poliţia Criminalistică, SPAS pentru a lua măsurile ce se impun, iar locul a fost izolat pentru a nu se permite intrarea în interiorul locuinţelor. ,,Ne-au promis că vin să facă reparaţii. În dimineaţa de după prăbuşire (n.r. joi, 19 octombrie) a venit Gigi Androne cu încă două persoane şi au spus că vor veni să repare şi partea asta de acoperiş abia marţi. Ei au făcut o evaluare pentru toată Malotanţa. Au mai fost unii şi în iarnă şi au reparat ceva, au peticit din acoperiş, dar în partea aceasta unde s-a prăbuşit nu s-au uitat. Au văruit şi faţada, dar deja pică zugrăveala. Am făcut multe sesizări pentru a se repara acest acoperiş, dar nu ne-au băgat în seamă” au spus locatarii de la Negoiu nr. 1. Marcela Panazean are două camere, bucătărie, baie şi un hol şi plăteşte o chirie lunară la Primăria Făgăraş în valoare de 85,25 lei. ,,Am intrat aici, în chirie, de 17 ani. Nu era nimic, locuinţa nu avea geamuri, nici uşi, noi am amenajat tot” a spus femeia.



Vor să-şi cumpere locuinţele



Locatarii de la Manotanţa se simt jigniţi atunci cînd se spune despre ei şi despre imobilul în care locuiesc că ar fi impropriu convieţurii. ,,Lumea zice că sîntem hoţi, că trăim într-un focar de infecţie, că nu avem locuri de muncă. Nu este de loc aşa. Locuim aici cu chirie vreo 32 de familii, dintre care doar vreo 5 trăiesc modest, nu au venituri. Ceilalţi ne-am amenajat locuinţele, am investit mulţi bani pentru a ne crea condiţii de trai. Sînt familii care au investit şi 30.000 de lei în refacerea camerelor şi mobilarea lor. Toţi vrem să ne cumpărăm locuinţele de la Primăria Făgăraş să nu mai fim chiriaşi. Atunci ne putem face reparaţii şi la acoperiş, la faţadă şi în curtea interioară. Clădirea este foarte sigură, sînt ziduri de 3 metri grosime, problema este acoperişul care s-a putrezit. Primăria Făgăraş n-a făcut nimic deşi noi plătim chirie în fiecare lună şi sîntem la zi” a declarat Darius Panazean. Acesta locuieşte într-o locuinţă cu două camere pe care a modernizat-o. ,,Nu ne-au vîndut locuinţele pentru că sînt interese, este o suprafaţă mare de teren aici. Fosta conducere a primăriei şi fostul primar nu ne-au ţinut de vorbă, spunea că Manotanţa este monument istoric şi nu se poate vinde” au adăugat chiriaşii. Primarul Gheorghe Sucaciu spune că deocamdată nu se va pune în discuţie vînzarea acestor locuinţe sociale întrucît există proiecte de reabilitare cu bani europeni pe care le va derula primăria pentru toate locuinţele sociale din municipiu, iar înstrăinarea acestor imobile ar bloca respectivele proiecte. ,,Acolo unde ne-a permis legislaţia, locuinţele sociale au fost scoase la vînzare şi chiriaşii le-au cumpărat. La Manotanţa trebuie să vedem care este situaţia, cum sînt locuinţele, sînt dezmembrate, dacă se poate întocmi documentaţia. Oricum chiriaşii de la Manotanţa nu vor fi recolacaţi de acolo. Avem un singur caz de relocare în locuinţe tip container, dar dintr-un imobil de pe strada Salcâmilor care este foarte deteriorat şi nu se mai poate locui acolo” a spus primarul Sucaciu.



Cheltuieli pentru amenajări interioare



Familia Afloarei Mihai şi Claudia are contract cu Primăria Făgăraş pînă în 2019 şi locuieşte aici de 11 ani. Bărbatul lucrează în Marea Britanie şi banii cîştigaţi din construcţii i-a investit în cele 3 camere. Împreună cu ei locuieşte fiul, dar şi fiica lor care este căsătorită şi are un copil de 2 luni. ,,Încăperile erau într-o stare jalnică, dar noi le-am amenajat. Am coborît tavanele, am montat centrală termică, geamuri termopan, uşi noi, am zugrăvit, am mobilat. Avem apă, canalizare, gaz, contract cu Salco. Pînă acum am cheltuit vreo 15.000 de lei. Ne-am făcut condiţii moderne de trai. Noi am făcut un schimb de locuinţă cu Sima Gheorghe şi aşa am ajuns la Manotanţa. Am plătit atunci toate datoriile lui Sima, 15 milioane la chirie, vreo 17 milioane la curent. Noi am locuit în Blocul nr. 1 Negoiu care a fost demolat. Vrem să cumpărăm locuinţele de la primărie” a spus Mihai Afloarei de 46 de ani. Şi Gheorghe Stoica şi-a amenajat locuinţa formată dintr-o cameră, bucătărie şi baie.



Interioare moderne sub un acoperiş ce stă să cadă