Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” se războieşte în instanţă cu firmele de exploatare care au ţepuit-o 2 milioane de lei are de recuperat de la firmele care ,,au uitat” să-şi plătească facturile Şeful de ocol a fost schimbat, dar nu şi componenţa consiliului de administraţie S-au ,,evaporat” din conturile ocolului peste 1,2 milioane de lei la fel ca şi cotele din profit ce urmau să ajungă la primării Lemn de foc cu ţîrîita, dar la liber tăierea buştenilor din pădurile făgărăşene

Exploatarea pădurilor rămîne un subiect controversat şi de actualitate. Pe de o parte pentru că lemnul de foc dă bătăi de cap localnicilor care nu mai au stocuri pentru a-şi asigura încălzirea caselor în sezonul rece. Şi asta chiar dacă frigul bate la uşă, iar în majoritatea satelor făgărăşene principala sursă de încălzire rămîne lemnul de foc, prea puţine localităţi rurale fiind racordate la reţeaua de gaz metan. Iar pe de altă parte pentru că tirurile fără număr încărcate cu buşteni părăsesc pădurile cu destinaţia fabrici de prelucrare a lemnului sau la export. Sătenii spun că zilnic pleacă din Ţara Făgăraşului camioane şi tiruri încărcate cu buşteni, iar cînd este vorba despre lemnul de foc planurile de amenament silvic permit exploatarea pădurilor în cantităţi limitate. Oricum ar fi silvicultorii spun că nu mai există tăieri ilegale de lemn şi că se lucrează doar cu documente în regulă. ,,Dacă vă uitaţi în ograda celor care taie pădurile veţi vedea unde s-a dus averea românilor. În ritmul acesta rămînem fără păduri. O lege care să interzică 10 ani să se taie pădurea ar stopa mafia lemnului. Dar amenajament silvic este doar pentru noi, la lemn de foc, nu la ei. Au descins degeaba mascaţii în Ţara Făgăraşului că jaful continuă” au spus revoltaţi sătenii care n-au primit lemn de foc. Cele mai mari probleme în privinţa asigurării lemnului de foc pentru iarna ce vine s-au înregistrat la Voila, Lisa, Ucea şi Recea după cum spun sătenii. Pădurile acestor comune sînt administrate de Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” RA cu sediul la Voila şi de Ocolul Silvic Arpaş ce aparţine de Romsilva.

20.000 ha de pădure administrate de ocolul silvic de la Voila

Regia Publică Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” de la Voila administrează pădurile comunale deţinute de 9 primării făgărăşene şi care se întind pe o suprafaţă totală de 20.000 de hectare. ,,Tot lemnul de foc prevăzut în amenajamentul silvic va ajunge la populaţie. În vară a avut loc licitaţia şi exploatarea a fost încredinţată unor firme. Firmele desemnate sînt SC DNY Explo SRL din Olteţ, Bechi Forest SRL din Voila, Austin SRL de la Bucium şi Wistmart SRL din Bistriţa desemnată pentru comuna Lisa. Pentru un metru cub de lemn de foc cetăţenii plătesc 135 lei. Lemnul de lucru se vinde la oameni cu 226 lei/mc, iar la firme cu preţuri de la 500 lei/mc pînă la 1000 lei/mc în funcţie de anumite criterii. Ocolul silvic Voila va asigura necesarul de lemn de foc al oamenilor pentru 2017 şi care a fost calculat pe regie la 20.000 mc. În cazul lemnului de lucru avem o cantitate de 20.000 mc. Noi trebuie să respectăm amenajamentul silvic care este stabilit pentru o perioadă de 10 ani. Dacă mai sînt săteni care nu vor primi cotă, necesarul poate fi completat cu lemn de la composesorate” a spus Cătălin Stanciu, şeful de ocol.

Gaură de 4 milioane de lei la Ocolul de la Voila

La Ocolul silvic de la Voila situaţia n-a fost pe roze în ultimii ani, iar auditorii Curţii de Conturi Braşov au identificat aici o serie de nereguli pe care conducerea le-a făcut în detrimentul unităţii şi al primăriilor. Aşa se face că la finele anului 2016, ocolul a înregistrat o gaură de 4 milioane de lei, după cum susţin consilierii locali de la Voila. A fost şi motivul care a determinat unele primării să renunţe la contractul de administrare încheiat cu ocolul încă de la înfiinţarea acestuia şi să încredinţeze pădurile comunale altui ocol silvic. Este vorba despre Primăriile Viştea şi Voila. Acelaşi motiv a dus şi la schimbarea conducerii executive şi numirea ca şef de ocol a lui Cătălin Stanciu începînd cu aprilie 2017. ,,Ocolul are datorii de recuperat în valoare de 2 milioane de lei şi s-a constituit parte civilă în instanţă pentru recuperarea prejudiciului” a susţinut şeful de ocol Cătălin Stanciu.

Aceeaşi Mărie cu altă pălărie

Deciziile la nivelul regiei de la Voila care administrează pădurile comunale din zonă sînt luate de un consiliu de administraţie care este format din: Ovidiu Ionescu, Iancu Roman, Alexandru Broscăţean, Nicoleta Bobircă şi Silvia Malene. La nivelul Ocolului silvic de la Voila s-a schimbat doar şeful de ocol care s-a pensionat, dar nu şi componenţa membrilor CA.

Tăietorii pădurilor n-au plătit ocolului contractele

Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” RA este parte în mai multe dosare aflate pe rolul Judecătoriei Făgăraş împotriva firmelor de exploatare a lemnului din pădurile administrate de ocol şi care ,,au uitat” să-şi mai plătească facturile. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei din conducerea ocolului să le încredinţeze an după an noi parcele pentru exploatare. Aşa s-a ajuns la rostogolirea unor debite, la fel ca şi neplata redevenţelor faţă de primării.

Lista neagră de sub preşul Ocolului

- SC Valy Grupe SRL are de plătit ocolului 39.629,74 lei la care se adaugă dobînzile eferente. Aşa arată dosarul nr. 282/226/2017 şi sentinţa nr. 847/13 iunie 2017 care obligă srl-ul să-şi plătească datoria.

- Un alt debitor obligat de instanţă este SC Explo Iomes SRL care îşi va afla sentinţa în 24 octombrie a.c.

- SC Cincu Teis SRL din Cincu (firma Primăriei Cincu) este chemată în instanţă de ocol în două dosare pentru că deşi a tăiat lemnul încredinţat nu a plătit ocolului sumele stipulate în contract.

- SC Austin Invest prin Bernard Petrică este obligat să plătească ocolului contractul încheiat în 2015. Procesul a continuat de la Judecătoria Făgăraş la Tribunalul Braşov care a admis ordonanţă de plată pe numele firmei şi a lui Bernard Petrică.

- Tane Forest SRL este o altă firmă care a tăiat pădurea fără să plătească nimic.

- Gladro Forest SRL prin Cristinel Mitroiu a fost obligată să plătească ocolului datoria care a făcut obiectul a două dosare în instanţă, ultimele decizii judecătoreşti figurînd în ianuarie 2017. Numai că Gladio Forest a intrat în faliment în martie 2017 (Dosar 1516/62/2017) următorul termen fiind 20 noiembrie 2017. Regia nu are altă soluţie decît să se înscrie la masa credală pentru a recupera banii.

- Şi Vinistel SRL a fost obligată de instanţă să-şi plătească debitele faţă de ocol.

- Pentru Goidescu Construct a fost impusă executarea silită în 31 ianuarie 2017 pentru datoriile neplătite prin contractul încheiat cu ocolul în 2013.

- Societatea Styl Art a fost clientă fidelă la exploatarea pădurilor administrate de ocol, dar nu şi-a plătit serviciile niciodată. În prezent firma este în faliment.

- Şi firma Cabana Urlea SRL are de plătit sume importante în contul ocolului încă din 2013, dar procesul este în derulare şi astăzi.

- O datorie substanţială are de plătit şi Trans Wold Explorer SRL. Deşi a tăiat în voie buşteni a ,,uitat”să achite suma de 425.900,47 lei. Tribunalul Braşov a emis pe numele acestei societăţi ordonanţa de plată în mai 2017 (hotărîrea 423 la dosarul 795/62/2017). Numai că un alt dosar s-a înregistrat la Tribunalul Braşov, cu nr. 2965/2017, între ocol şi Trans Wold Explorer, însă dosarul a fost închis de judecători invocîndu-se lipsa de interes a regiei faţă de această firmă. Cu alte cuvinte, Ocolul silvic de la Voila închide ochii la un prejudiciu de peste 500.000 de lei.

- Şi SC Mesar SRL are de plătit pentru lemnul tăiat, iar dosarul 798/62/2017 în care este judecată această firmă se află pe rol la Tribunalul Braşov.

- Goldex Zagon prin Lorand Kelemen este obligat de Tribunalul Braşov să plătească datoria ocolului de la Voila, pe rol fiind două dosare.

Iar lista continuă, deşi unele societăţi chiar dacă n-au plătit nu s-au mai trezit cu executorul la uşă.



Contractele încheiate de Ocolul silvic Voila erau păguboase pentru regie, dar profitabile pentru terţi

Auditorii Curţii de Conturi au luat la puricat documentele financiare şi activitatea Regiei de la Voila pentru perioada 2010-2012, iar concluziile au fost stipulate în Decizia nr. 21 din data de 13 martie 2014. Conducerea Regiei a contestat măsurile impuse de Curtea de Conturi, iar Tribunalul Braşov i-a respins acţiunea considerînd-o ca nefondată. Conform raportului Curţii de Conturi, ocolul nu a calculat, evidenţiat, facturat şi încasat penalităţi în cazul clienţilor care nu au plătit contravaloarea masei lemnoase în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor. Conform auditorilor sînt în discuţie 17 contracte încheiate cu 3 agenţi economici. De asemenea, în contractele societăţii nici nu erau prevăzute clauze penalizatoare pentru clienţii rău platnici. O altă abatere identificată de inspectorii Curţii de Conturi se referă la nerespectarea procedurii de selecţie a agenţilor economici care participă la licitaţia de masă lemnoasă. ,,Din examinarea documentaţiilor pentru 3 contracte de vînzare a masei lemnoase pe picior sau fasonată s-a constatat că: în faza de preselecţie agenţii economici nu au depus certificatul de bonitate financiară şi cazierul fiscal; ulterior selecţiei aceştia au depus garanţia de participare la licitaţie în procent de 5% din valoarea de începere a licitaţiei; ulterior încheierii contractului de vînzare, înainte de eliberarea autorizaţiilor de exploatare nu s-a depus într-un cont special, garanţia echivalentă cu 5% din valoarea lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase”.

Din conturi s-au ,,evaporat” 1.247.990 lei

Se ştie că Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” a preluat activitatea Asociaţiei ,,Codrii Făgăraşului”, la 1 ianuarie 2008. Tot atunci a preluat şi fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit de vechea asociaţie, în sumă de 417.078,94 lei. Auditorii Curţţii de Conturi au constatat că acest fond a fost utilizat de regia locală ilegal pentru ,,plata vărsămîntului din profitul net către şapte primării. În perioada 2011-2012, la solicitarea proprietarilor de a li se restitui o parte din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit pe perioada asociaţiei, operatorul economic a procedat la efectuarea acestei operaţiuni din disponibilităţile curente, deoarece fondul era consumat” se arată în raport. Constituirea fondului s-a făcut atunci prin aplicarea cotei de 15% la valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare şi s-a înregistrat în evidenţa contabilă fondul constituit, dar nu s-a procedat la alimentarea fondului cu sumele constituite. La data de 31 decembrie 2013 acest fond figura în scripte la valoarea de 715.672,06 lei, dar în realitate fondul avea ZERO lei. Conform Legii 56/2010, ocolul avea obligaţia să constituie şi fondul de accesibilitate a pădurilor. La Ocolul Voila, acest fond nu a fost înregistrat, astfel că auditorii CC au impus constituirea acestuia. Pentru perioada 26 martie 2010- 16 decembrie 2011, valoarea acestui fond trebuia să fie 532.318 lei.



Salarii şi prime pe bandă rulantă

Auditorii Curţii de Conturi au identificat abateri şi în cazul plăţii indemnizaţiilor pentru director şi membrii consiliului de administraţie. Conform acestora, pentru perioada 2010-2012, indemnizaţia directorului regiei a fost mai mare decît cea prevăzută pentru funcţia de viceprimar aşa cum impune legea. În plus, acestuia i-au fost acordate o serie de alte venituri salariate: spor de vechime, indemnizaţia de conducere, indemnizaţie de grad silvic, dar şi prime trimestriale şi anuale. Asta în condiţiile în care nu i se puteau acorda alte beneficii decît indemnizaţia lunară aferentă funcţiei de viceprimar. În cursul anului 2012, acelaşi director a beneficiat pe lîngă indemnizaţia de conducere şi de prime trimestriale şi anuale deşi nu exista nicio hotărîre a Consiliului de coordonare sau a Consiliului de administraţie pentru stabilirea venitului salarial. Valoarea abaterii este în sumă de 96.310 lei. Membrii CA au beneficiat în perioada 2010-2011 de o indemnizaţie mai mare decît cea prevăzută de legislaţie, respectiv 1% din indemnizaţia directorului. Ei au fost remuneraţi cu 41 de lei/şedinţă faţă de 31 de lei/şedinţă în perioada 1 iulie -31 decembrie 2010 şi cu 41 de lei/şedinţă faţă de 35 lei pe şedinţă pe parcursul anului 2011. Prejudiciul se ridică la 1684 lei.

Primăriile nu au primit redevenţele aferente contractelor

O altă abatere se referă la taxa pe teren aferentă fondului forestier pe care-l administrează şi care trebuia să fie virată în conturile primăriilor. Ocolul silvic Voila nu a declarat, trecut în contabilitate şi plătit UAT-urilor această taxă. În perioada 2010-2012, taxa respectivă nu a mai ajuns la bugetul local al primăriilor Şoarş, Beclean şi Cincu. Primăriile făgărăşene s-au plîns că nu au încasat nici cotele de profit aferente contractelor şi în plus ocolul le-a scos datoare pentru serviciile de administrare a pădurilor comunale. ,,În loc să încaseze primăria cîteva miliarde pe an (n.r. lei vechi), am rămas cu cîteva sute de milioane (n.r. lei vechi) dar nici acei bani nu i-a mai încasat primăria” a spus primarul de la Lisa. Aceleaşi acuzaţii au fost aduse ocolului silvic Voila şi de primarii din Voila şi Viştea. Am încercat să obţinem documentele care susţin aceste acuzaţii, dar primăriile evită, deocamdată, să le facă publice.



Profit înghiţit de două autoturisme

Din fondurile ocolului au fost achiziţionateîn 2011 două autoturisme Dacia Laureate pentru care s-a plătit 86.954,47 lei . Maşinile au fost predate primăriilor din Recea şi Hârseni, iar cheltuielile cu reviziile, taxele, cauciucurile, asigurări au fost plătite din bugetul regiei, iar ulterior scăzute din profitul net datorat celor două unităţi administrative. ,,În acest mod operatorul a facilitat achiziţia fără bază legală a unui autoturism de către fiecare primărie” au constatat auditorii CC. ,,Voi supune atenţiei membrilor CA solicitarea ziarului de a publica informaţii despre activitatea financiară a unităţii şi vă voi da un răspuns” a promis şeful de ocol Cătălin Stanciu. Va urma. (Lucia BAKI)