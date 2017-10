La sediul Primăriei Voila s-au înregistrat 840 de cereri pentru lemne de foc Primarul Gheorghe Osalciuc spune că vor fi onorate 500 de cereri Din pădurea comunală de la Voila s-au furat 10 stînjeni de lemn



Criza lemnului de foc se resimte cel mai mult în comuna Voila. Şi asta pentru că pădurea comunală are o suprafaţă de 1200 ha comparativ cu alte comune care deţin suprafeţe mai întinse. De exemplu, comuna Cicu deţine 3500 ha de pădure comunală. Tocmai de aceea cererile populaţiei depuse la Pimăria Voila nu pot fi rezolvate în totalitate întrucît cantitatea de lemn de foc exploatată este sub nivelul solicitărilor. Pădurarii invocă planul de amenajament silvic care limitează tăierea copacilor. Primarul comunei Voila Gheorghe Osalciuc caută soluţii pentru a rezolva cît mai multe cereri ale sătenilor deşi posibilităţile reale de a se rezolva situaţia sînt reduse. Şeful Ocolului Silvic Arpaş a refuzat să se întîlnească cu sătenii din comuna Voila deşi i-a fost solicitată prezenţa. În schimb edilul local, Gheorghe Osalciuc, s-a întîlnit din nou cu localnicii miercuri, 18 octombrie a.c., în jurul orei 11.00 în sala de şedinţe a consiliului local unde au discutat problema lemnelor de foc. ,,Lemnele se dau în regim silvic conform amenajamentului silvic al fondului forestier. Este o situaţie foarte delicată, mă doare sufletul cînd ştiu că nu sînt lemne de foc pentru toată lumea. Avem 1200 hectare de pădure care sînt administrate de Ocolul Silvic Arpaş. Primăria nu poate tăia lemne şi nici nu este răspunzătoare direct de rezolvarea celor 840 de cereri. Din calculele noastre doar 500 de cereri vor fi onorate. În această săptămînă o să începem o partidă la Dumbravă şi la fostul cimitir săsesc unde mai sînt zece porţii de exploatat. Am lucrat şi la drumuri să fie practicabile, vom intra cu utilajre dar sperăm să nu se schimbe vremea să nu avem probleme. Vom da cît mai multe lemne şi încercăm să găsim cît mai multe variante. Am discutat cu primarii din zonă, dar nimeni nu are un plus de lemne să ne ajute. De două luni am încercat să obţin aprobare pentru a tăia plutele de pe marginea DJ 105, între localităţile Voila - Voivodeni pentru a le transforma în lemn de foc. Datoria morală este să dăm lemne la toată lumea, dar nu putem. Am găsit o altă variantă să exploatăm lemne şi în perioada de iarnă, adică ianuarie 2017. Ca să nu mai fie discuţii vom afişa la sediul primăriei tabelul cu persoanele care au primit lemne şi persoanele care urmează să primească lemne de foc" a explicat sătenilor primarul Gheorghe Osalciuc.

,,Iarna se apropie şi noi nu avem lemne de foc”

Peste 40 de persoane au fost prezente la întîlnirea cu primarul comunei şi au discutat problema lemnelor de foc mai bine de o oră. Localnicii se tem că nu se vor încadra în cele 500 de cereri despre care vorbea primarul Osalciuc. ,,Trebuie să găsiţi soluţii, ştiaţi că nu ajung lemnele pentru toată lumea, trebuia să daţi un stînjen pentru fiecare. Vrem să faceţi un tabel pe care să-l afişaţi la sediul Primăriei cu numărul de persoane care au luat lemne, cîte persoane au depus cerere şi ordinea prioritară pentru persoane care vor primi lemne de foc. Nu mai ţineţi în sertar dosarul pentru că veţi crea suspiciuni. Cu doi cai care lucrează acum în pădure nu veţi face faţă, trebuie să intraţi cu utilaje. Vine iarna şi nu avem lemne de foc şi nu avem nici gaz, este o problemă socială şi trebuie să o rezolvaţi. Nu ştim de ce nu ne lasă să adunăm lemnele căzute în pădure, să facem curăţenie aşa cum am făcut mereu. Oamenii şi-au cumpărat lemne din Lisa, am văzut 5 - 6 maşini încărcate pe drumul de la Voivodeni. Trebuie să ştim dacă primim lemne sau ne cumpărăm de la particulari pentru că nu putem sta în frig" s-au plîns sătenii primarului.



Furt de lemne

În noaptea de 14/ 15 octombrie 2017 autori necunoscuţi au furat din pădurea Voila 10 stînjeni de lemn, cel puţin aşa s-a spus la întrunirea dintre primar şi săteni. Paza celor 1200 hectare pădure administrată de Ocolul Silvic Arpaş este asigurată doar de doi pădurari. ,,Hoţii nu au lăsat urme au luctat ,,curat". Din acest motiv nu au ajuns reprezentanţii de la Ocolul Silvic Arpaş, aceştia fac inspeţii pentru că s-a furat lemn din pădure. Acum cînd avem cea mai mare nevoie de lemn, acum au furat. Cu cantitatea de lemn furat puteam împărţi la cinci famili" a mai spus primarul. Surse din cadrul ocolului spun că s-a aflat unde au ajuns lemnele şi că se continuă cercetările.



Cantitatea de lemn de foc împărţită pe sate

- Dridif- 150 mc lemn de foc - 30 familii

- Sîmbăta de Jos- 161 mc lemn de foc - 32 familii

- Cinşor- 185 mc lemn de foc - 37 familii

- Voila -211 mc lemn de foc - 42 familii

- Voivodeni- 110 mc lemn de foc - 22 familii

- Ludişor- 85 mc lemn de foc - 17 famili

- Primăria Voila şi instituţiile şcolare din comună - 104 mc

Familiile din Voivodeni Mici au primit lemn de la composesorat, iar localnicii au înţeles că Primăria nu are lemne pentru toată comuna şi nu şi-au mai depus cereri.

Pentru un metru cub de lemn localnicii achită suma de 135 lei, iar dacă îl cumpără de la privaţi aceeaşi cantitate se vinde cu 1.600 lei. (Carla Tatu)