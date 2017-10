Opt familii din Victoria au rămas pe drumuri după ce locuinţele le-au ars



Opt familii din Victoria, de pe strada Muncii, au pierdut tot în urma incendiului declanşat în seara de duminică, 15 octombrie a.c. în jurul ore 19.00. Patru echipaje de pompieri din Victoria şi Făgăraş au ajuns la faţa locului în urma apelului dat la numărul unic 112. La faţa locului au ajuns, de asemenea, poliţiştii şi edilii locali. Primarul le-a promis victimelor incendiului că va suporta refacerea acoperişului din bugetul local. La Casa de Cultură din Victoria s-a deschis un punct de colectare bunuri pentru familile afectate de incendiu.

Le-a ars toată agoniseala de-o viaţă



Flăcările au cuprins acoperişul bărăcii nr. 11 unde şi-au amenajat locuinţe 8 familii de localnici. În scurt timp flăcările s-au extins şi au mistuit tot, mobilier, aparatura de uz casnic, haine, tot ce era în interiorul locuinţelor. Nimic n-a scăpat din calea focului. Aici locuiau 8 familii din care şase sînt proprietari, iar restul sînt chiriaşi la primărie. ,,Norocul nostru a fost că nu s-a întîmplat noaptea că muream cu toţii. Au venit pompierii şi ne-au evacuat. Noi încercam să recuperăm din bunuri, dar nu ne-au lăsat să ne apropiem de locuinţe. Plîngeam şi priveam cum flăcările mistuiau locuinţele noastre. Am rămas fără acoperiş deasupra capului, nu mai avem nimic, iar copiii nu se mai duc la şcoală. A ars tot, nu mai avem haine, încălţăminte, cărţi şi caiete. Cîteva zile am stat fără apă, curent şi gaz. Primăria ne-a promis un ajutor financiar pentru refacerea acoperişului, dar trebuie să aşteptăm pînă la sfîrşitul lunii octombrie cînd se va discuta în şedinţa de CL. Fără acest ajutor noi nu avem posibilitatea financiară să ne refacem acoperişul. În noaptea incendiului primarul ne-a oferit posibilitatea să dormim la internatul de la C.T. ,,Dr. Alexandru Bărbat", dar nu ne-am dus, fiecare familie ne-am descurcat aşa cum am putut, am dormit la rude, vecini şi prieteni. O firmă de catering din oraş ne-a adus hrană caldă. Unele familii am acceptat ajutor de la Biserica Baptistă, pastorul Timotei ne-a oferit o masă caldă la prînz. Angajaţii de la SC Victoria Parc Industrial SRL şi cei de la ajutor social ne-au ajutat să eliberăm locuinţele de moloz şi deşeuri arse" au spus cei afectaţi de incendiu.



Familii afectate de incendiu

- În baraca nr. 11/1 locuiesc trei persoane, este vorba despre Dondoş Ioan, Cimpoier Lucia şi nepoţica lor de trei ani. ,,Eram în casă cînd fumul ne-a invadat încăperea, am ieşit afară şi am început să strig, foc. Aşa a început coşmarul, fiecare familie a încercat să stingă incendiul, dar s-a extins repede. Paguba e mare, nu ştiu să estimez, am reuşit să salvez doar cîteva bunuri. Abia am achitat locuinţa, lunar am plătit 200 lei să fim proprietari. Noi avem grijă şi de nepoţica de 3 ani şi nu ştiu cum ne vom descurca în viitor. Am dormit la vecini pentru că nu mai avem acoperiş. Din seara incendiu cîteva zile nu am avut apă, gaz şi curent. Este foarte greu. Veniturile noastre sînt mici, dar primăria ne-a promis un ajutor de urgenţă pentru acoperiş, restul facem cum putem" a spus Dondoş Ioan.



- În baraca nr. 11/ 2 locuieşte familia Guneş Otto şi soţia. Ei sînt chiriaşi şi plătesc lunar o chirie de 28 de lei la Primărie. ,,Eram în pat la televizor cînd am început să văd în ceaţă. Am crezut că fac criză de diabet şi am ieşit din cameră, atunci mi-am dat seama că este incendiu. Am intrat în panică, nu ştiam pe ce să pun mîna, am crezut că fac din nou infarct. Am pus mîna pe acte şi cîteva bunuri mărunte. A ars aproape tot, mobilier, frigider, televizor, haine, pături, covoare, tot. Au rămas pereţii şi icoanele de pe pereţi. Eram disperat, m-am pierdut cu firea, am început să plîng cînd am văzut că nu putem salva bunurile. Incendiul nu a ajuns la bucătărie şi hol, fiind o anexă la locuinţă. Venitul nostru lunar este de 250 lei ajutor social, nu avem posibilitatea financiară să ne refacem acoperişul. Primarul ne-a oferit camere la internatul de la liceu, dar am preferat să dormim în hol să nu ne părăsim locuinţa. Din cauza incendiului am rămas şi fără insulină, nu ştiu cum o să rezolv această problemă, sper să primesc alte doze, dacă nu viaţa mea este în pericol" a spus Guneş Otto.



- În baraca nr. 11/ 3 locuieşte familia Tîmplaru cu patru copii: Elena 9 ani, Emanuel 7 ani, Daniel 4 ani şi Alberto de 2,6 ani. ,,Nu eram acasă, fratele meu m-a sumat şi mi-a spus că-mi arde casa. Vecina mi-a scos copiii din locuinţă. Am rămas săraci, nu mai avem nimic, iar locuinţa nu a fost asigurată pentru incendiu. În faţa imobilului am achiziţionat materiale de construcţii să-mi extind locuinţa cu baie, norocul nostru că nu am început lucrarea că ardea tot. Începînd de luni, 16 octombrie a.c., copiii nu mai merg la grădiniţă şi nici la şcoală. Din noaptea incendiului ne-am mutat la mama pentru că acasă nu mai avem condiţii de locuit, nu mai avem acoperiş. Nu ştiu cine ne despăgubeşte, paguba este mare. Am patru copii şi ne-am înghesuit la mama. Acum depindem de ajutorul de la primărie, să vedem cît durează pînă cînd vor face acoperişul" a spus Tîmplaru Maria Elena.



- În baraca nr. 11/4 locuieşte familia Barbu cu cei patru copii. ,,Nu mai avem nimic, am rămas săraci. În locuinţă apa era pînă la genunchi, lucrurile care nu au fost distruse de foc s-au distrus de la apă. Mi-am luat copiii şi am părăsit casa. Mobila a ars, era nouă, abia am achitat rata la bancă în luna februarie. A fost panică mare, prejudiciul e mare, dar trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu că nu au fost victime. Acum aşteptăm ajutor de la primărie, au promis că vor face acoperiş la toată baraca" a spus Maria Barbu.



- În baraca nr. 11/5 locuiesc Gangal Vasile împreună cu soţia şi fetiţa. . ,,Nu eram acasă, părinţii ne-au anunţat că ne-a luat foc casa. A ars tot din cele două camere, am reuşit să mai salvăm un dulap şi cuierul. Paguba cred că depăşeşte 200 de milioane, nu avem asigurare şi nu are cine să ne despăgubească. Cînd am ajuns acasă, pe toată strada erau maşini de pompieri. Dacă nu veneam şi nu se implicam ne ardea şi casa mare. Acum mulţumim lui Dumnezeu că nu au fost victime, viaţa e mult mai importantă decît mobilierul şi bunurile, vom cumpăra altele" au spus soţii Gangal.



- În baraca nr. 11/ 6 locuieşte familia Furdui Traian. ,,Locuim aici de mulţi ani, dar aşa ceva nu s-a întîmplat. Am reuşit să recuperăm o canapea, actele care erau într-o cutie şi cîteva vase. Am fost disperaţi, am ţipat, ne-am agitat, am încercat să stingem focul, dar degeaba flacăra era mare. Pompierii ne-au evacuat. E foarte greu pentru că soţia nu lucrează, iar eu am o pensie de 1.200 lei pe lună. Dacă primăria ne repară acoperişul este un ajutor mare. Nu ştiu cînd se vor apuca de lucru pentru că şi noi la rîndul nostru trebuie să executăm lucrări de reparaţii şi de zugrăvit" a spus Traian Furdui.



- În baraca nr. 11/7 locuiesc 7 persoane, familia Cîrstea Florin. ,,Nu eram acasă, eram la grădină. Cînd am ajuns pompierii nu ne-au lăsat să ne apropiem, flacăra era mare. Focul a distrus tot , nu mai avem nimic. Nu mai avem acte, certificatele de naştere ale copiilor, buletinele , nimic. Necaz mare s-a abătut peste familia noastră. Am cinci copii din care trei sînt elevi şi nu s-au mai dus la şcolă pentru că toate bunurile ne-au ars. Nu mai avem pe ce dormi, nu mai avem dulapuri, masă, scaune, sîntem distruşi. Veniturile familiei noastre sînt mici şi nu ştiu dacă mai reuşim să refacem ce am avut. Din noaptea incendiului locuim la cuscra. Copiii au plîns şi mereu mă întreabă cînd ne repară acoperişul? Cînd vom dormi la noi în cameră? Nu ştim cînd vor putea locui din nou în casa noastră" a spus Cîrstea Maria.



- În baraca nr. 11/ 8 locuiesc 6 persoane. Este vorba despre familia Subţirel Renata. ,,Nu am fost acasă cînd a luat foc locuinţa, eram la spital la Braşov unde avem internată o fată. Ne-a sunat băiatul şi ne-a dat vestea, am crezul că leşin. Pînă să ajung acasă m-am rugat la Dumnezeu, copilul era agitat şi -mi spunea mama ne arde casa. Şi acum aud cuvintele lui. Am investit mult în locuinţă şi încă nu am terminat rata la bănci, lunar plătim 1.600 lei şi nu mai avem nimic. Cauza incendiului a fost un scurt l circuitul electric. Nu are cine să ne despăgubească. Noi avem şi un copil cu handicap şi acum locuim la rude, nu ştiu cînd vom putea dormi din nou în locuinţa noastră. Nu mai avem perne, lenjerii, haine, nu vă pot descrie cît de greu este să nu ai acoperiş deasupra capului" a spus Renata Subţirel. (Carla Tatu)