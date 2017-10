Tată şi fiică morţi într-un cumplit accident rutier Satul Berivoi şi toată Ţara Făgăraşului îi jeleşte pe Florin de 40 de ani şi pe fiica sa, Claudia, de 18 ani Sătenii au întîmpinat sicriele cu flori şi lumînări aprinse la intrarea în sat Tragedia de la Perşani putea fi evitată dacă exista autostradă Localnicii acuză autorităţile de incompetenţă pentru morţii fără vină de pe DN1

Tragedia din familia Boţoc a îndoliat Ţara Făgăraşului. Tată şi fiică au fost trimişi în mormînt de un cumplit accident rutier petrecut sîmbătă, 28 octombrie a.c. în jurul prînzului pe ,,şoseaua morţii”. Florin Boţoc avea 40 de ani împliniţi în martie, iar fiica lui, Claudia, 18 ani împliniţi în data de 16 octombrie. În casa lor din Berivoi stau două sicrie, unul lîngă altul, sub ochii înroşiţi de lacrimi ai Marinelei, soţie şi mamă. Tinereţe ajunsă mult prea devreme în cimitir. Miercuri, 1 noiembrie a.c., este programată ceremonia de înhumare în cimitirul din satul Berivoi, satul din care provenea Florin. Trupurile neînsufleţite ale victimelor cumplitului accident rutier au fost depuse pe catafalc luni, după prînzi. Sătenii le-au întîmpinat împreună cu preotul paroh la intrarea în sat, cu flori şi lumînări aprinse în mîini. ,,Jalea este mare! Sînt prea tineri să plece dintre noi” au spus oamenii. Cuvintele sînt de prisos pentru a descrie suferinţa familiei Boţoc în faţa celor dragi urcaţi la cele veşnice mult prea devreme. Soţie, bunici, rude, vecini, prieteni, colegi, dar şi alţi semeni au fost şocaţi aflînd despre tragedia acestei familii de oameni cinstiţi şi harnici. ,,Era o familie frumoasă, un exemplu de iubire şi respect, un exemplu pentru mulţi oameni din Ţara Făgăraşului şi nu numai” spun făgărăşenii.

Striviţi sub un tir încărcat cu 20 tone de parchet

La ora 12.12 sîmbătă, 28 octombrie a.c., s-a anunţat cumplitul accident petrecut în zona Perşani, pe DN1. Un tir (numărul de înmatriculare IF 19 YLY) era răsturnat peste un autoturism, iar două persoane erau incarcerate şi decedate. Au ajuns la faţa locului, în urma unui apel la 112 dat de un participant la trafic, maşinile SMURD, descarcerarea. Ambulanţe şi echipajele de Poliţie. Pentru cele două persoane nu s-a mai putut face nimic. Erau prinse între fiarele contorsionate ale autoturismului strivit de un tir încărcat cu 20 tone de parchet. Circulaţia a fost oprită preţ de cîteva ore, pînă la încheierea acţiunii oamenilor legii de cercetare la faţa locului şi pînă tir-ul a fost ridicat de pe carosabil cu o macara.

Ce spune Poliţia

Comunicatul IJP Braşov, dat prin intermediul purtătorului de cuvînt, explică filmul tragediei. ,,Conducătorul auto născut în 1977 (n.r. 40 de ani) se deplasa spre Făgăraş la volanul autoturismului Opel Astra cînd la kilometrul 202+367, între Vlădeni şi Perşani, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul umed, a pierdut controlul asupra volanului intrînd în coliziune cu un tir. În urma impactului, autoturismul a rămas prins în partea stîngă faţă a tir-ului care a rulat 20 metri, oprindu-se în şanţul stîng al carosabilului unde s-a răsturnat. Conducătorul tir-ului are 60 de ani şi are domiciliul în Bacău” a explicat purtătorul de cuvînt al IJP Braşov. Cercetările sînt efectuate de Poliţia Codlea care va constata detalile tehnice ale evenimentului. Monitorul de Făgăraş va publica toate informaţiile la finalizarea cercetărilor.



Familia spera ca vestea să fie falsă

Puţin după ora 12.30, vestea cumplitei tragedii a ajuns la Marilena Boţoc care a pornit spre locul tragediei. Spera să nu fie adevărat, iar apelul primit să fie o greşeală. De atunci, femeia, asistentă medicală la secţia Neurologie de la Spitalul Municipal Făgăraş, este în stare de şoc. Priveşte în gol spre poarta casei parcă aşteptînd ca soţul şi fiica ei să vină. Claudia era singurul copil al soţilor Boţoc şi era elevă în clasa a XII-a, secţia mate-info de la CN ,,Radu Negru”. Dascălii ei au numai cuvinte de laudă la adresa elevei lor, iar vestea că în clasă locul ei va fi gol de acum încolo i-a şocat. Claudia şi-a sărbătorit majoratul în urmă cu 12 zile, iar luni, 30 octombrie urma să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere. Toţi cunoscuţii ştiau că-şi dorea foarte mult să devină poliţistă pentru a-şi ajuta semenii. Florin Boţoc lucra la combinatul din Victoria. Deşi locuiau în Făgăraş (strada Câmpului), nu lipseau prea mult de la Berivoi, unde aveau o frumoasă gospodărie.

Mii de mesaje de condoleanţe

Soarta Claudiei şi a lui Florin Boţoc a impresionat întreaga zonă, oamenii lăsînd şi pe pagina de internet a ziarului mii de mesaje de condoleanţe, dar şi de indignare faţă de situaţia şi starea DN1 pe acest tronson aducător de moarte.

- ,,Dumnezeu să-i ierte şi pe noi să ne ferească de aşa ceva! Încă sînt şocată de această tragedie. Florin si Claudia veţi rămîne mereu în sufletele noastre! Drum lin spre înaltul cer. Dumnezeu să vă odihnească” scrie Emilia Şerban.

- ,,Dumnezeu să- i odihnească! E groaznic ceea ce se întîmplă pe tronsonul Făgăraş - Braşov. Mor oameni nevinovați din cauza unor imbecili care nu sînt în stare să facă niște amărîte de benzi,în plus. Şi noi le luăm ca atare! Cine este răspunzător pentru aceste vieți pierdute? În România, absurdul este normalitate. Mîine poate noi sîntem în locul acestor victime. Toți mergem pe acest drum, destul de des! Fetița mea vrea mereu, în weekend, la film , în Braşov. Am ajuns să mă gîndesc de două ori dacă să ne mai "aventurăm "pe acest drum!” scrie Alina Poparad Surdu.

- ,,YLY” de la ce firmă e ? Ar trebui cineva să se sesizeze urgent: firma, încărcătura şi tonele depăşite pe TIR! Cauciucurile de asemenea, alcoolul şoferului şi viteza de deplasare. Sînt curios dacă se va scrie ceva de acestea! Pe bord la TIR a rămas acul kilometrajului, viteza sa, nu? Făgărăşenii aşteptăm răspuns la toate aceste întrebări, mai ales că noi, cei care intrebăm, am fi putut fi în locul lor! Şi de ce nu, poate voi care anchetaţi cazul aţi fi putut fi în locul lor, cu fiicele sau fiii vostri!” scrie Bogdan Recean.

- ,,Ce convenabil pentru autorităţi: şoferii sînt de vină! Realitatea este că nu avem autostrăzi. Bucureştiul este legat de Europa prin DN1, un drum cu o singură bandă pe sens. Ce să vorbim de vreun drum expres sau autostradă! De 28 de ani n- au fost în stare de mai nimic. Maşinile s- au înmulţit şi drumurile sînt la fel” scrie Laurenţiu Opriş.

- ,,Și-a pus cineva întrebarea: oare la ce folosesc șanțurile acelea adînci de pe marginea drumurilor? Ei, uite la asta! Oare pentru ce naiba le fac? Că dacă n-ar fi, ai ieși cu maşina în cîmp și ți-ai strica ceva pe sub ea şi gata!” scrie Gilda Gubernat

Trei accidente în 24 de ore, în zona Perşani

Sâmbătă, 28 octombrie 2017, a fost o zi cu ghinion pentru conducătorii auto care au trecut prin zona Perşani. Primul accident s-a petrecut în jurul orei 12.00, cînd un autoturism Dacia a derapat şi s-a răsturnat în şanţul de la marginea carosabilului. Două persoane aflate în autoturism au rămas încarcerate şi s-au ales cu traumatisme la mîini şi picioare şi au fost transportate la Spitalul Judeţean Braşov. La 10 minute distanţă, s-a petrecut tragicul accident în care au decedat Florin şi Claudia Boţoc. Duminică, 29 octombrie, în jurul orei 15.00, un alt accident a avut loc pe aceeaşi porţiune de drum cînd un autoturism de Galaţi s-a răsturnat în şanţ. Un bărbat şi o femeie au fost victimele accidentului. În 24 de ore s-au produs trei accidente rutiere. Numai în ultimul an, acest tronson de drum a dat multe victime şi morţi. Una dintre cauze şi cea mai gravă este lipsa unei autostrăzi. Mai mult, pe DN1 între Braşov şi Sibiu, nu doar că este îngust carosabilul faţă de traficul aglomerat, dar este şi obstrucţionat prin insulele montate în mijlocul şoselei. Localnicii au cerut în repetate rînduri să fie desfiinţate acele insule, dar cei în drept refuză cu nesimţire invocînd motive puerile. Pînă cînd mor oameni nevinovaţi din cauza incompetenţei autorităţilor române care refuză cu încăpăţînare să construiască autostrăzi? Răspunsul este aşteptat de 28 de ani, dar în zadar. (Lucia BAKI)