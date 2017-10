De o săptămînă este isterie generală în Făgăraş după ce ursul a atacat oameni din zona Câmpului Nou. Alarmele curg în fiecare zi despre posibilele apariţii ale ursului prin cartierele din municipiu, iar locatarii îşi limitează ieşirile din casă mai ales după lăsarea întunericului. Majoritatea alarmelor au fost însă false spun autorităţile locale care au organizat echipe de patrulare pe străzile din municipiu. Pînă în prezent nu s-a dat de urma ursului care a făcut ravagii în oraş, dar vînătorii îl caută pentru a-l împuşca.

Acţiunile vînătorilor sînt de acum legale pentru că Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a dat derogare pentru împuşcarea ursului de la Făgăraş. Dacă acțiunile vînătorilor rămîn în atenția făgărășenilor, la fel sînt așteptate de aceștia veștile despre victimele ursului. Diana Lazăr de 14 ani și Ciprian Mesaroș de 39 de ani au fost spitalizați, iar rănile lor au avut nevoie de supravegherea medicilor fiind destul de grave. Și un tratament psihologic s-a impus pentru Diana din cauza șocului pe care l-a avut. Monitorul de Făgăraș a urmărit pas cu pas evoluția evenimetelor și a fost alături de victimele ursului.



Filmul tragediei



- Luni, 23 octombrie 2017, ora 7.30, un urs care se pare a înoptat între blocurile din strada Câmpului așa cum au susținut unii locatari din zonă, a dat nas în nas cu primii locatari care au ieşit din casă. Prima victimă a fost Diana Lazăr, o adolescentă de 14 ani, care pleca spre şcoală la acea oră. ,,Am plecat de acasă cu sora mea de 8 ani, Roxana. Ea intrase în maşina unei colege, iar eu urma să merg să mă întîlnesc cu alte colege să plecăm la şcoală. Mi-a ieşit ursul în faţă. S-a pus călare pe mine. Ghiozdanul m-a apărat, dar mi-a smuls carne din picior” a povesti fetiţa după incident.

- O locatară de la etajul I al blocului unde fetiţa a fost atacată a văzut toată tragedia şi a sunat la 112 cerînd ajutor. ,,Ursul era călare pe fetiţă, aşa cum stă pe oaie. A trîntit-o. Erau un om care repara ceva la o maşină şi a făcut gălăgie mare. Poate de aceea ursul a plecat” spunea femeia.

- În drumul lui, ursul s-a întîlnit cu o altă femeie. Marcela Debu de 44 de ani îşi ducea fetiţa, Denisa, de 5 ani, la grădiniţă. Plecase de la blocul ei spre şcoală, iar după ce a ocolit blocul a dat față în față cu ursul. ,,Am înlemnit cînd am văzut ursul în faţa mea. M-am speriat cumplit. Nu ştiam ce să fac, am văzut moartea cu ochii. Am apucat să feresc fetiţa pentru a o salva pe ea. În panica aceea am apăsat interfonul de la o scară, poate îmi deschidea cineva. Am ţipat cumplit. Un bărbat a venit spre urs pentru a ne apăra. Atunci am reuşit să intru în scară. Bărbatul acela s-a luptat cu ursul” a spus Marcela Debu vădit afectată, după incident.

- Ciprian Mesaroş de 39 de ani a ajuns la spital după ce a intervenit pentru a salva fetiţa de 5 ani şi pe mama ei. ,,Eram la bloc şi îl aşteptam pe fratele meu să plecăm împreună undeva. Stînd acolo am văzut cum ursul o ataca pe femeia cu fetiţa. Nu m-am mai gîndit la nimic decît că trebuie să ajut. M-am dus spre urs. Am avut impresia că femeia a fost rănită cînd ursul s-a întors spre mine şi m-a tăvălit. Totul a fost foarte repede, nici nu ştiu cu ce m-a rănit. M-a rupt la cap şi la picior, iar la piept am avut o rană mai mică. Apoi ursul a fugit. Cînd m-am ridicat de jos am plecat spre casă cu gîndul să sun la 112 deşi telefonul îl aveam în buzunar. Eram zăpăcit. Cînd m-au văzut în casă plin de sînge s-au speriat. Soţia era cu telefonul la ureche semn că sunase ea la 112. Am închis uşa şi am coborît scările. Venise fratele şi am plecat spre spital cu maşina. Ambulanţa sosise deja” a povestit bărbatul, tată a două fetiţe.

- Ieri (n.r. joi, 26 octombrie) a venit doamna cu fertiţa în vizită la mine, la spital, să/mi mulțumească. M-am bucurat cînd le-am văzut şi mai mult să le ştiu că sînt bine. Fetiţa n-a vorbit nimic, n-a scos un sunet cît a stat cu mine. Cred că este şocată în continuare”a spus bărbatul.





Ce spun părinţii fetiţei rănite



- ,,O să fac o plîngere la Ministerul Mediului, lucrurile nu pot rămîne aşa. Vinovaţii să răspundă. Nu mă încîntă că omoară ursul, nu vreau să se mai întîmple un astfel de eveniment. Nu ştiu cum a ajuns ursul în oraş. Cînd m-au sunat vecinii şi mi-au spus haide repede că ursul este călare pe fata ta, am crezut că mor. Am ieşit pe uşă disperat, mă gîndeam ce a păţit fetiţa. Nu vă pot spune ce am simţit! Eram acasă, la trei blocuri distanţă de locul unde ursul mi-a atacat fata. Sînt sărac, dar curat şi nu o să las lucrurile aşa. Diana are nevoie e psiholog, este în continuare şocată. Cît a stat internată la spital a beneficiat de psiholog, dar cred că mai are nevoie. Nu vreau să rămînă traumatizată. Vreau să prind ursul, l-am căutat în fiecare seară şi nu voi renunţa pînă nu îl prind. Acesta va muri în mîinile mele. Dacă îl văd pe şosea dau cu maşina peste el. Mi-am pregătit în maşină burghiu, levier şi un fier. Dacă Asociaţia de Vînători nu-l prinde o să-l prind eu" a spus Lazăr Ioan Ciprian de 39 ani, tatăl fetiţei.



- ,,Fetiţa noastră s-a ales cu 16 copcii la piciorul stîng, a stat la urgenţe o oră şi jumătate pînă au cusut-o. A suferit mult pentru că autorităţile nu au luat măsuri imediat după ce au auzit că ursul se plimbă prin Combinat. Medicii spun că starea de sănătate a Dianei este stabilă. De cînd a internat-o zilnic îi schimbă pansamentul şi i se dau antibiotice. După externare trebuie să mergem la Spitalul Judeţean Braşov pentru chirurgie plastică. Sîntem şocaţi de această situaţie. Autorităţile locale nu s-au interesat de starea de sănătate a fetiţei. Oamenii de rînd ne-au sunat şi ne-au întrebat dacă avem nevoie de ajutor. Am fost impresionată de atitudinea acestora. Diriginta clasei, profesorii şi colegii de clasă au venit mereu la spital. În cartier, şi acum este panică. Am crezut că înebunesc cînd am auzit că Diana a fost muşcată de urs" a spus mama fetei.



- Miercuri, 25 octombrie a.c., profesoara de educaţie civică, Daiana Coman, împreună cu un grup de colegi ai Dianei au venit să o viziteze pe fetiţă la spital. ,,Este o elevă bună şi am venit să vedem în ce stare se află. Cînd mi-au povestit elevii despre eveniment m-am şocat. Am venit să văd dacă are nevoie de ajutor" a spus profesoara Daiana Coman.



,,Am simţi că mor de durere"