Adăpostul de cîini de pe platforma chimică este în curs de avizare de către autorităţile sanitar veterinare Vor putea fi cazaţi 150 de cîini în urma reamenajării adăpostului Asociaţia SOS condusă de făgărăşeanca Georgiana Neagu administrează adăpostul pe banii proprii Se primesc donaţii pentru cîinii comunitari: hrană, tratamente, materiale de curăţenie, medicamente Activitatea Serviciului Public pentru gestionarea animalelor fără stăpîn din cadrul Primăriei Făgăraş va fi scoasă la licitaţie

În ultima vreme s-au înregistrat tot mai multe plîngeri ale făgărăşenilor privind înmulţirea cîinilor fără stăpîn. Conform declaraţiilor viceprimarului Făgăraşului Valentin Clonţ, edilul care are atribuţii în supravegherea adăpostului de cîini şi a patrupedelor, ar exista pe raza oraşului în jur de 200 de cîini. Preşedinta Asociaţiei Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission cu sediul în Braşov (SOSSARM) Georgiana Neagu este de părere că numărul este exagerat. ,,Nimeni nu i-a numărat, dar pot spune că nu sînt nici jumătate. În plus se crede că sînt persoane care îi aduc din altă parte şi îi lasă la marginea oraşului. Par mulţi pentru că femelele sînt în călduri şi adună masculii după ele” a spus Georgiana Neagu. Şi Ioana Hârţoagă de la ADP Făgăraş spune că ar trebui urmărite persoanele care abandonează cîinii pe raza municipiului, iar Poliţia Locală ar trebui să se ocupe de acest lucru. ,,Pe de altă parte, sînt şi făgărăşeni care îşi abandonează cîinii. Stau vara la ţară, iau un cîine să-l ţină în curte, iar cînd vine frigul se stabilesc în oraş, iar la cîine îi dau drumul pe străzi” a completat reprezentata ADP. Pentru a identifica aceşti cîini, în ultimul an, municipalitatea a realizat microciparea cîinilor care au proprietari. ,,Acţiunea noastră ajută la identificarea cîinilor abandonaţi şi care au avut stăpîni pe raza municipiului. În vară a avut loc acţiunea de microcipare pentru a afla stăpînii cîinilor” a spus Ioana Hârţoagă de la ADP din cadrul Primăriei Făgăraş.

Adăpost ajuns în grija unor oameni cu suflet

La Făgăraş funcţionează adăpostul pentru cîinii comunitari în incinta platformei chimice. Obiectivul a fost amenajat încă din 2011, iar activitatea a fost încredinţată unui srl care a primit bani de la buget pentru îngrijirea, hrănirea, capturarea şi adopţia cîinilor fără stăpîn de pe raza Făgăraşului. Numai că adăpostul a fost închis în iunie 2017 de către autorităţile sanitar-veterinare întrucît nu era conform, iar condiţiile în care trăiau cîinii erau sub orice critică. Adăpostul devenise un focar de infecţie. Din acest motiv, Primăria Făgăraş a reziliat contractul cu SC Pablotin SRL şi a încuviinţat asocierea cu un ONG pentru administrarea adăpostului. Este vorba despre Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission cu sediul în Braşov ce aparţine făgărăşencei Georgiana Neagu. ,,Asociaţia noastră a preluat temporar administrarea adăpostului şi a cîinilor găzduiţi acolo. Ceea ce am găsit în adăpost întrece orice imaginaţie” a spus Georgiana Neagu. ,,Culoarul morţii”, aşa a caracterizat şi medicul veterinar Denisa Gheorghincă adăpostul pentru cîinii comunitari administrat de Primăria Făgăraş şi care este amplasat pe platforma chimică din municipiu. ,,În luna iunie cînd a fost închis adăpostul erau cazaţi acolo 97 de cîini fără stăpîn care trăiau în condiţii insalubre şi flămînzi.

Asociaţia nu primeşte bani de la Primăria Făgăraş

Medicul veterinar Denisa Gheorghincă şi Georgiana Neagu se vor ocupa de îngrijirea cîinilor fără stăpîni după ce Primăria Făgăraş s-a asociat pe o perioadă determinată cu asociaţia condusă de Neagu. Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission cu sediul în Braşov care a semnat un parteneriat cu UAT Făgăraş şi care va funcţiona pînă la organizarea licitaţiei publice pentru darea în administreare a Serviciului public pentru gestionarea animalelor fără stăpîn din cadrul Primăriei Făgăraş. ,,Primul pas a fost să igienizăm cuştile cîinilor, să desfundăm canalizarea şi să transportăm gunoiul. Era o mizerie de nedescris în care trăiau cîinii. Am dezinfectat şi igienizat pe rînd toate boxele. Am cumpărat mîncare uscată, 2,5 tone, care acum este pe terminate. Am învăţat cîinii să mănînce din boluri pentru că nu ştiau, erau agresivi. I-am separat în funcţie de sex, de agresivitate. Apoi i-am curăţat, i-am sterilizat şi le-am făcut tratamente şi vaccinuri. Nu primim niciun ban de la Primăria Făgăraş, toate cheltuielile le acoperim din fondurile asociaţiei” a spus Georgiana Neagu. La adăpost există un singur angajat ca îngrijitor, dar au venit în ajutorul asociaţiei mulţi voluntari. În această perioadă însă la adăpost sînt doar reprezentantele asociaţiei şi îngrijitorul. ,,Orice ajutor este util. Avem nevoie de donaţii pentru hrană, tratamente, sterilizare şi îngrijire” a mai spus Neagu.



Georgiana Neagu: ,,Nu eutanasiem cîini!”

După ce asociaţia a preluat adăpostul situaţia s-a schimbat. Au fost făcute şi adopţii din rîndul cîinilor de aici. Marţi, 24 octombrie a.c., un cîine şi-a găsit stăpîn în colonia Combinat, iar alţi doi luau drumul Angliei. ,,Scopul nostru este să-i vaccinăm, să-i tratăm, să-i sterilizăm şi să le căutăm stăpîni. În acordul de asociere cu Primăria Făgăraş nu avem capturarea cîinilor de pe străzi. Noi nu eutanasiem cîinii” a spus Georgiana Neagu.



Va primi aviz de la DSV

Primăria Făgăraş și-a propus să construiască un alt adăpost pentru cîini, unul mai spațios, iar consilierii locali au votat proiectul și au alocat banii necesari. În prezent se lucrează la achiziționarea terenului necesar construcției. Pînă la edificarea noului adăpost, ADP a amenajat și reparat boxele din adăpostul aflat pe platforma chimică. ,,28 de boxe sînt funcționale . Am amenjat și boxe noi, una mare în care se pot caza 3-4 cîini, două boxe în care putem pune cîte 3 cîini, o zonă de carantină cu 3 boxe. Lucrările s-au finalizat săptămîna trecută” a spus Ioana Hârțoagă. Reprezentanţii DSV Braşov au vizitat adăpostul la sfîrşitul săptămînii trecute şi urmează să autorizeze stabilimentul.



Condiţii obligatorii pentru un adăpost

Conform legii un adăpost pentru animale trebuie să îndeplinească anumite condiţii: norme de cazare pentru pui, separarea animalelor pe sexe, vîrste şi grad de agresivitate, mamele cu pui trebuie, de asemenea, separate. Trebuie să aibă un sistem de încălzire, cuşti acoperite, cuşti individuale, cuşti comune de 6,5 mp unde să să fie cazaţi 4 cîini, prosoape, sală de chirurgie şi multe altele. Fiecare animal trebuie să aibă o fişă de evaluare Conform art. 17 din HG 1059/2013 afişarea la poartă a programului unui adăpost este obligatorie, iar 24 de ore pe zi trebuie să fie asigurată permanenţa la adăpost. Aceeaşi HG impune accesul liber în adăposturile de animale de la ora 10.00 la 18.00, dar şi amenzi de la 5000 la 10.000 de lei pentru îngrădirea accesului în adăpostul de cîini fără stăpîn. (L.B.)