Un bărbat de 45 de ani cu 6 copii, n-a lucrat niciodată Rata şomajului la nivelul judeţului este în scădere Şomerii preferă protecţia socială, iar la polul opus angajatorii nu găsesc forţă de muncă locală La ultima Bursă a locurilor de muncă s-a înregistrat un candidat pentru 4 locuri de muncă Cum se acordă viza de şomaj?

Un bărbat de 45 de ani din Făgăraş are 6 copii, iar soţia este însărcinată cu al şaptelea prunc. N-a avut niciodată vreun loc de muncă aşa cum susţine el, iar situaţia i se pare normală. Întrebat de ce nu munceşte, a declarat simplu că ,,se descurcă”. Acest lucru însemnînd bani proveniţi din protecţia socială asigurată de stat: ajutor social, indemnizaţie pentru creşterea copiilor, indemnizaţia pe elev, indemnizaţia pentru grădiniţă, etc. Peste 2.000 de lei lunar se adună venitul lunar al acestei familii la care se mai adaugă ajutorul de încălzire pentru sezonul rece a cărui valoare este maximă, adică nu plăteşte căldura. ,,Nu ne lipseşte nimic şi nu avem pretenţii. Cînd ni se dă ceva primim” spune bărbatul. Nu-i lipseşte nici cafeaua sau ţigara şi nici timpul liber petrecut la o bere. Precum cazul acestui localnic, sînt foarte multe. O arată evidenţele de la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Făgăraş. În prezent sînt în plată sub 200 dosare de ajutor social, dar mult mai multe alte indemnizaţii prevăzute de lege plătite din bugetul special al Ministerului Muncii.

Sînt şi localnici harnici

Dacă stai de vorbă cu angajatorii sau dacă urmăreşti mica publicitate din ziare la rubricile de ,,angajări”, în ultima vreme oferta locurilor de muncă este bogată. ,,Numai cine nu vrea să muncească nu-şi găseşte loc de muncă” spun angajatorii. Şi afirmaţiile sînt adevărate pentru că atît la Făgăraş dar şi la Victoria, în fiecare dimineaţă poposesc microbuzele pentru a prelua localnicii pentru fabricile din Sibiu, Avrig, Codlea, Braşov sau Ghimbav. Sînt zeci de persoane care şi-au găsit locuri de muncă şi se declară mulţumite de condiţii şi chiar de leafă. ,,Eu lucrez la Sibiu la o fabrică. Mi-au oferit locuinţă în Sibiu şi transport gratuit în oraş sau navetă gratuită de acasă. Am ales să stau la Sibiu, mai ales că sînt singur, fără familie. Sînt plătit cu 1.800 de lei şi bonuri de masă în condiţiile în care am asigurată cazarea. Lucrez 8 ore. Am studii medii” a spus un tînăr de 28 de ani.



Rata şomajului: 3,04% în luna septembrie

Revoltătoare sînt datele evidenţiate de Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare a Muncii Braşov în care numărul de şomeri nu are o rată de scădere proporţională cu numărul locurilor de muncă create de angajatori. Dacă analizăm datele prezentate de AJOFM Braşov privind şomajul, judeţul Braşov ar sta bine pentru că în statistici fluctuaţia numărului de şomeri este foarte redusă de la o lună la alta diferenţele fiind foarte mici. Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii septembrie 2017, a fost 3.04%, în uşoară scădere faţă de valoarea ratei şomajului înregistrată la finele lunii august 2017 care a fost de 3.15%. Asta în condiţiile în care agenţii economici spun că îşi găsesc foarte greu forţă de muncă. ,,Batem kilometri pentru a ne găsi lucrători. Nu vor să muncească. Ajutoarele sociale şi protecţia socială în general au încurajat lenea” spun majoritatea patronilor de firme de producţie.



Bursa locurilor de muncă: mulţi angajatori, dar puţini şomeri

Periodic AJOFM Braşov organizează burse ale locurilor de muncă în care sînt puşi faţă în faţă angajatorii şi persoanele care se află în căutarea locurilor de muncă, mai précis şomerii indemnizaţi sau ieşiţi din plata indemnizaţiilor. Ultima Bursă a locurilor de muncă a avut loc săptămîna trecută la Casa Armatei din Braşov şi s-a adresat în special absolvenţilor de şcoală, dar deopotrivă putea participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Bursa n-a prea stîrnit însă interesul absolvenţilor, dar nici a şomerilor sau al celor care îşi caută un loc de muncă.

Deşi Agenţia a contactat peste 400 agenţi economici din judeţul Braşov, 71 dintre aceştia au confirmat participarea la Bursa oferind 1.991locuri de muncă: 120 locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare și 1.871 locuri pentru persoane cu studii medii. În realitate au participat 109 agenţi economici, care au oferit 2.637 de locuri de muncă pentru 300 de meserii. Dintre acestea, aproximativ 150 de locuri au fost dedicate celor cu studii superioare, iar restul pentru cei cu studii medii.



La Bursă, un candidat la 4 locuri de muncă

Numai că în faţa acestei oferte bogate au fost prezenţi doar 580 de candidaţi. Majoritatea dintre ei au avut scopul de a bifa prezenţa la Bursă şi obţinerea vizei pe carnetul de şomer. Deşi le-a fost dedicată, s-au prezentat la Bursă doar 76 de absolvenţi. Printre candidaţi s-au aflat şi cîţiva deţinuţi de la Penitenciarul Codlea, care se află în regimul de executare deschis şi care sînt în perioada preliberatorie. Şi Jandarmeria Braşov a fost prezentă cu un stand unde a promovat oferta celor două şcoli de subofiţeri ale Jandarmeriei Române pentru admiterea din ianuarie 2018. După ce au lăsat CV-urile şi au discutat cu angajatorii, 42 de absolvenţi şi 380 de participanţi din celelalte categorii de şomeri au fost selectaţi pentru interviu iar 9 candidaţi au fost angajaţi pe loc. Dintre cei nouă candidaţi care au plecat acasă cu contractul de angajare semnat, doi sînt absolvenţi ai promoţiei 2017, unul urmînd să lucreze ca lucrător comercial, iar celălalt ca reprezentant vînzări. De asemenea, ceilalţi şapte candidaţi selectaţi pe loc sînt: un economist, un strungar, un ambalator, o femeie de serviciu şi trei confecţioneri îmbrăcăminte.



7.700 şomeri în judeţul Braşov

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la sfîrşitul lunii septembrie 2017 a fost de 7.700 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.121 sînt femei. Au intrat în evidenţele Agenţiei pe parcursul lunii trecute un număr de 452 persoane (222 femei), dar şi-au pierdut statul de şomeri alte 724 persoane (294 femei). ,,În luna septembrie 2017, prin acordarea serviciilor gratuite, prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 260 persoane dintre care 132 femei. Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sînt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie şi absolvenţi” se arată în comunicatul remis de AJOFM Braşov semnat de directorul executive, Liliana Dragomir. Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei, 1.081 persoane (594 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare), diferenta de 6.619 persoane (2527 femei) fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Din mediul urban provin 1.916 persoane (926 femei), iar din mediul rural 5.874 persoane (2.195 femei).

Raportat la populaţia activă, la Făgăraş şi Victoria sînt prea mulţi şomeri înregistraţi

Raportat la numărul de populaţie activă, cel mai bine stă municipiul Braşov care are doar 569 şomeri înregitraţi oficial (305 femei) la 275.515 locuitori, ceea ce înseamnă că la 484 locuitori există un şomer. La Ghimbav sînt înregistraţi doar 8 şomeri, jumătate fiind femei, la o populaţie de 5112 locuitori, nici mai mult nici mai puţin decît un şomer la 639 locuitori. Nu la fel se poate spune despre Făgăraş care are 385 şomeri (188 femei) la o populaţie de 36.000 de locuitori, ceea ce se poate traduce că un şomer este întreţinut de 93 de locuitori. Oraşul Victoria are 74 şomeri înregistraţi (30 femei) la cei 8000 de locuitori declaraţi official în statistici. Avem, prin urmare, un şomer la 108 locuitori. Femeile reprezintă 40,5 % din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei. Majoritatea persoanelor indemnizate aflate în evidenţa AJOFM Braşov continuă să fie cele fără studii medii 41%, cu studii medii 38% şi cu studii superioare 21%. Grupa de vîrstă din rîndul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri indemnizaţi este cea cu vîrsta cuprinsă între 40 – 49 de ani cu 28% din numărul persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei urmată de grupa de vîrstă cuprinsă între 50 – 55 ani cu un procent de 24%. Persoanele cu vîrsta de peste 55 de ani reprezintă 22% din numărul șomerilor, urmate de categoria persoanelor cu vârsta 30-39 ani care reprezintă 15% din numărul total de persoane înregistrate la AJOFM Brașov. Grupa de vîrstă de până în 29 de ani reprezintă 11% din totalul persoanelor înregistrate

Oferta locurilor de muncă pentru studii superioare

Meseriile cele mai căutate la nivelul judeţului Braşov pentru persoanele cu studii superioare sînt: programator, inginer (diverse specializări), administrator baze de date, analist cumpărări/ consultant furnizori, analist servicii clienţi, arhitect proiectant, asistent comercial, asistent manager, asistent marketing, consilier juridic, consultant sisteme de calitate, contabil şef, contabil senior, controlor financiar, coordonator recrutare, economist, expert SEO – promovare pe website, funcţionar administrativ, grafician, inspector resurse umane, logistician gestiune flux, manager de proiect, operatori date, optometrist, programator, şef atelier, specialist în domeniul calităţii, specialist resurse umane, tehnician echipamente de calcul şi reţele.



Oferta locurilor de muncă pentru studii medii

Pentru studii medii cele mai multe oferte sînt pentru agent de asigurări, agent de curăţenie, agent de pază, agent de securitate, agent de vînzări, agent servicii client, agent transport valori, ajutor bucătar, ajutor CNC, ajutor cofetar, ajutor ospătar, ambalator CNC, ambalator manual, analist financiar, animator parc distracţii, arhivar, asistent vînzări electrocasnice, barman, broder manual, brutar, bucătar, bufetier, camerista hotel, casier, cofetar, conducător auto, conducător troleibuz, confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner montator structuri metalice pentru construcţii, confecţioner tâmplărie PVC şi aluminiu, consilier orientare privind cariera, constructor montator de structuri metalice, consultant asigurări, controlor calitate, croitor – operator tăietor textile, curier, designer vestimentar, dispecer centru alarmă, dulgher, electrician, electrician auto, electrician în construcţii, electrician întreţinere şi reparaţii, electromecanic, electrotehnist, facturist, femeie de serviciu, fierar betonist, frezor universal, funcţionar administrativ, funcţionar informaţii clienţi, gestionar, gestionar depozit, grafician, încărcător-descărcător, îngrijitor clădiri, îngrijitor spaţii hoteliere, instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze, lăcătuş confecţii metalice / lăcătuş mecanic, lăcătuş montator, legător manual, lucrător comercial, lucrător gestionar, lucrător în bucătărie, macaragiu, magaziner, maistru mecanic, manager de raion alimentar şi nealimentar, manipulant marfă, maşinist la maşină de ambalat, maşinist maşină ambalat, mecanic auto, mecanic auto întreţinere şi reparaţii utilaje, mecanic întreţinere şi reparaţii, montator faţade şi pereţi cortina, operator calculator, operator call center, operator la maşini unelte cu comandă numerică, operator la prelucrarea maselor plastice, ospătar, patiser, personal curăţenie, pictor icoane, primitor distribuitor materiale, programator producţie, recepţioner de hotel, rectificator universal, referent administrativ/ comenzi, reglor maşini unelte, reglor montator scule, reprezentant servicii client, sculer matriţer, secretara, şef secţie, şofer, şofer autobuz, şofer autocamion/ maşină de mare tonaj, şofer colectare lapte, şofer de autoturisme şi camionete, şofer livrator, şofer taxi, spălător vase mari, stivuitorist, strungar universal, sudor, supraveghetor copii, tehnician de mentenanţă, vânzător, vopsitor industrial, vopsitor manual, vulcanizator, zidar, zugrav, muncitori necalificaţi. În cadrul acestui eveniment va avea loc și o prezentare cu privire la condițiile de viață și de muncă din Germania. (Lucia BAKI)