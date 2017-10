A spus actorul Dan Puric într-un spectacol susţinut pe scena Casei de Cultură Făgăraş



Sala de spectacole a Casei de Cultură Făgăraş a fost arhiplină la spectacolul ,,Să fii român” al cunoscutului actor Dan Puric. Evenimentul a avut loc luni, 23 octombrie, a.c., începînd cu ora 19.00. ,,Să fii român” şi ,,Adrian Făgeţeanu. Poarta către suflet” au fost volumele de carte semnate, primul de Dan Puric, iar al doilea de Ionuţ Drăgotescu, pe care publicul făgărşean le-a obţinut însoţite de autografele autorilor. Actorul a ţinut să remarce, referindu-se la Făgăraş: ,,Mă bucur să mă aflu azi, la Făgăraş, în zona de unde a pornit Rezistenţa anticomunistă şi s-a extins în toată ţara” a spus actorul amintind lupta şi eroismul lui Ion Gavrilă Ogoranu. Starea românilor şi a neamului

,,Sau ţara aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie!” aşa şi-a început Dan Puric spectacolul invocîndu-l pe Mihai Eminescu, cel care a semnat respectivul citat şi care este titrat pe coperta volumului. Dan Puric a completat: ,,nu mai avem nevoie de genii, de poeţi naţionali, ştim cu toţii cum a murit Mihai Eminescu. Astăzi, locul lor este luat de nulităţi, de nonvalori. Asta le este dat tinerilor să înveţe. Sîntem cuprinşi în ziua de azi de un virus care ne macină din interior. Nu se vede, dar face ravagii” a spus Dan Puric. Pledoaria lui a continuat cu multe alte exemple care au adus în atenţia publicului starea românilor şi a ţării, definiţia identităţii naţionale şi credinţa românilor. Un exemplu care a impresionat spectatorii s-a referit la Roşia Montană. ,,Ce facem nene, cu Roşia Montană, o dăm sau n-o dăm? L-am întrebat pe un ţăran din Bucovina. Ţăranul părea că nu m-a băgat în seamă, dădea la coasă lăsînd parcă întrebarea să cadă-n gol. Apoi s-a oprit o clipă, a privit undeva în zare, iar cu ochii aplecaţi în iarbă mi-a zis: O dăm măi băiete şi pe asta! Le-o dăm, aşa de sufletul morţilor, că ei săracii au nevoie. Nouă prăpădiţilor de aicea nu ne mai trebuie! Omul continua să dea la coasă, nimeni şi nimic nu-l grăbeau, era un fel de veşnicie ce-şi vedea de treabă. Nu ştiam că, pentru o clipă, întîlnisem România Eternă” a spus actorul.

,,Avem conştiinţe omeneşti modificate genetic”

A vorbit şi explicat Dan Puric Uniunea Europeană definind-o ca pe un rău menit să zdruncine identitatea naţională a românilor. ,,Sensibilitatea noastră de tip răsăritean, crucea noastră, are, după mine, tonusul unui lucru curat, neîntinat. Uniunea Europeană este un lucru creat în cancelariile europene, dar te întrebi de cînd pînă cînd cancelariile europene au adus fericirea acestui popor sau fericirea lumii? În fond, au creat o altă formă de înfeudare. Sigur, dacă vorbim în termeni economici, după război s-a creat o piaţă comună care era o idee formidabilă şi necesară, adică o reciprocitate economică inteligentă şi funcţională, mai ales după trauma războiului, dar de aici pînî la a băga toţi iepurii într-un sac şi să le dai la toţi un singur morcov în formă de euro creîndu-le astfel reflexul gîndirii unice este o distanţă mare, care ar părea la prima impresie o cumplită eroare, dar, de fapt ea este o sinistră premeditare. Trebuie înţeles că termenul de naţiune şi de suveranitate naţională dispar de la sine în noua paradigmă politică deoarece aceste naţiuni au fost suspecte de declanşarea celor două războaie mondiale. Pentru noi, românii, mai există ceva: natura aceasta, care a născut de la sine în mod organic naţiunea, este crescută pe un sol frământat de creaţia lui Dumnezeu, care se numeşte neam. Noi nu putem fi izbăviţi decît ca neam. Sigur, UE, vor să ne bage în rezervaţie, cum au făcut americanii cu bieţii indieni. Dar de aici se va naşte încă o nouă tragedie, pe care am început deja să o trăim. O agricultură deja distrusă, cu plante modificate genetic, animale modificate genetic, conştiinţe omeneşti modificate genetic. Prieteni din Anglia, Franţa, Germania, mi-au spus că şi ei suferă cumplit ca şi noi, că viaţa lor a început să semene cu un uriaş mall. De fapt fiecare ţine la identitatea lui, la proprietatea lui sufletească, la suveranitatea personalităţii lui şi la taina existenţei lui. Dumnezeu a făcut neamurile, nu a făcut UE!” a susţinut Dan Puric.



,,Avem intelectuali plătiţi, parcă, să asasineze ţara”

,,Între cele două războaie mondiale aveam intelectuali creştini care apărau felul de a fi românesc. Astăzi, avem intelectuali plătiţi parcă să asasineze ţara, să o lovească în temeliile ei fundamentale pentru a avea nişte avantaje materiale efemere. Din cauza lor, poporul român nu mai are certitudini, are dileme. Emil Cioran se întreba cînd a apărut licheaua de român, şi-şi răspundea gîndindu-se că fibra autentică a fost profund modificată de mia de ani de năvăliri barbare care au dat rodul nefericit de român degenerat. Haşdeu spunea că: ,,viermii cei mai periculoşi nu sînt cei din afară, ci aceia care se formează în corpul nostru cangrenat. Îmi aduc aminte de vorba părintelui Steinhardt: ,,românul are două vorbe, din care ţăşnesc două atitudini în faţa vieţii, a răzbate şi a te descurca”. Eu, în ţara mea, din locuitor încep să devin conlocuitor, să fiu terorizat de ideea că nu sînt minoritar, asta în contextul în care România a coexistat magistral cu alte etnii. Acest dezechilibru indus, metodic, cinic, şi criminal a intrat în toate spaţiile. Îmi aduc aminte de o carte a profesorului George Manu, marele martir român, mort în închisoarea de la Aiud şi aruncat într-o groapă comună fără cruce şi lumînare, ca toţi ceilalţi care au luptat cu toată fiinţa lor ca această ţară să nu se bolşevizeze, cartea ,,Cortina de fier”, scrisă în engleză, pe care a dat-o aliaţilor la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, neştiind că noi fuseserăm trădaţi între timp. Se arăta că ,,actul de bolşevizare în România va fi diferit de cel din Serbia sau din Bulgaria, unde se va insista pe ideea de panslavism, în schimb la noi se va irita conflictul cu etniile şi cel interconfesional ca astfel să se creeze tensiunea necesară destrămării organice a acestei nefireşti şi încăpăţînate insule de latinitate, situată organic împotriva Mării slave comuniste dimprejur”.

Sfaturi pline de românism de la Dan Puric

,,Astăzi se numără oamenii în lume precum banii, ca tu să fii singur, şi se ţinteşte cu săgeţi otrăvite în limba trecutului tău, ca tu să nu mai ai casă. Să ai grijă de ţărmul sufletului tău, măcinat zilnic de valul întîmplărilor oarbe aduse de-a valma de furtuni străine şi stranii menite să şteargă încet, pe nesimţite memoria gesturilor eterne, sfîntă urmă întipărită pe pămîntul naşterii tale. Ogor mănos plin de martiri este ţara ta! Nu lăsa secera uitării să-i omoare! Pentru că ei sînt singurele lumînări ce mai împărtăşesc lumini în noaptea lungă şi întunecoasă ce a coborît ca din infern, peste ochiul deja orbit al zilei de azi. Puterea suferinţei a devenit un neaşteptat şi paradoxal capital de vitalitate sufletească cu care am putut înfrunta şi înfrînge atrocitatea istoriei. Cum a remarcat Mircea Vulcănescu: poporul român se revarsă în istorie nu că poate ci pentru că nu mai poate!” Ţara asta nu mai are destin. Oamenii politici de astăzi nu se ocupă de destinul României, ei se ocupă de interesul lor, mic, meschin şi antiromânesc, dar prolific pentru propria persoană. De destinul ţării trebuie să ne ocupăm noi, românii, cei pe care această ţară îi doare. Trebuie să ne refacem ţesutul moral al neamului din celulele mici, sănătoase care au mai rămas, trebuie să ne refacem arhitectura sufletească. Se lucrează astăzi la distrugerea structurii sufleteşti a poporului român, cel mai grav lucru întîmplat vreodată în istoria neamului nostru. Neamul nu-i produsul istoriei ci e creaţia lui Dumnezeu. Noi sîntem nemuritori atîta timp cît sîntem legaţi de Dumnezeu” a susţinut Dan Puric. Timp de 2 ore s-a întins pledoaria actorului, una pur românească, dar pigmentată cu părţi umoristice a captivat atenţia spectatorului. Spectacolul a fost urmat de o şedinţă d eautografe în holul instituţiei. (Lucia BAKI)