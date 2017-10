De mai bine de o lună o ursoaică cu trei pui a fost văzută în cartierele Farcaş şi Gării din oraşul Victoria. Localnicii au filmat, au pozat ursuleţii, dar nu au anunţat autorităţile locale. ,,Am o grădină în zona Gării şi vecinii mi-au spus că o ursoaică cu trei pui mi-a mîncat merele. De frică nu m-am dus la grădină. Ursoaica păzea puii, iar ursuleţii se jucau în pom" a spus Matei Morlova. Luni, 23 octombrie a.c., ursoaica cu ursuleţii din nou şi-a făcut apariţia în zona Gării, tot în grădina lui Morlova. ,,Am un cîine de vînătoare şi aşa am reuşit să gonesc ursoaica. Este mare, iar puii sînt foarte frumoşi. Nu am făcut nicio sesizare pentru că sînt vînător şi nu îmi este frică de ei. Nu au făcut pagube şi nici victime, doar au mîncat fructele din grădina lui Morlova. Ursoaica este de talie medie şi avînd pui poate deveni agresivă, dar nu a supărat-o nimeni şi a avut grijă doar de puii ei" a spus Ioan Stanimir. Marţi, 24 octombrie a.c., un grup de locatari din zona Gării a depus o sesizare la Asociaţia de Vînătoare ,,Şoimul" în care a anunţat prezenţa ursoaicei, dar şi faptul că aceasta nu a făcut victime sau pagube materiale. Sesizarea a fost depusă abia după ce localnicii au aflat de evenimentul nefericit de la Făgăraş. ,,Am primit sesizarea şi în ziua respectivă am organizat goană, însă ursoaica cu puişorii nu a apărut, se pare că a fost un alt urs, acela pe care noi l-am întîlnit în timpul goanei. Vom păstra legătura cu localnicii şi cu instituţiile din oraş în cazul în care vor reveni să organizăm o altă goană. De două luni, urşii au fost deranjaţi de romii care au colindat munţii la cules de afine, zmeură, mure şi ciuperci" a spus Ionuţ Ionescu, preşedintele Asociaţiei de Vînătoare ,,Şoimul". ,,Această familie de urşi vine aproape zilnic în zona noastră. I-am văzut de multe ori cum scuturau merele, cum se jucau, de multe ori am făcut gălăgie şi i-am speriat. M-am uitat peste gard cu lanterna, dar nu păreau supăraţi că-i deranjez. Cred că s-au obişnuit cu oamenii. Mă bucur că s-a făcut sesizare, urşii nu au ce căuta printre oameni" a spus o localnică.



Urşi de 450 kg, la Ucea

Şi în comuna Ucea urşii au făcut pagube în lanurile de porumb. Localnicii fac goană de împingere spre munte, aruncă petarde şi ard cauciucuri pentru a îndepărta urşii. ,,Urşii mi-au distrus 40% din cultura de porumb de la marginea satului. Şase urşi se perindă la noi în zonă. Săptămîna trecută am văzut cum un urs a rupt un măr, l-a despicat şi apoi s-a apucat să mănînce. Şi la un alt vecin a făcut prăpăd, nu ştim ce să ne facem cu urşii" a spus Adi Funar. ,,La noi în zonă sînt cel puţin şase urşi, asociaţiile de vînători sînt neputincioşi, urşii ne-au invadat. Nu de mult am văzut un urs de cel puţin 450 kg, nu exagerez cu nimic, era o imensitate. Anul trecut la deschiderea sezonului de vînătoare la porci mistreţi au ieşit în cale 7 urşi şi niciun mistreţ. Avem foarte mulţi urşi prădători, aceştia nu au duşmani naturali şi o să distrugă toate animalele pe care le vor prinde" a spus primarul comunei Ucea, Marian Valentin Băcilă. (c.TATU)