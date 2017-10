Sînt de părere majoritatea făgărăşenilor după ce animalul a atacat oamenii în strada Câmpului din Făgăraş



Printre cetăţenii Ţării Făgăraşului s-a creat panică în urma tragediei petrecută luni, 23 octombrie a.c., pe strada Câmpului din Făgăraş cînd un urs a atacat oamenii. Mulţi dintre localnici consideră că ursul trebuie împuşcat, dar sînt alţi făgărăşeni care susţin că împuşcarea ursului nu este o rezolvare a situaţiei în care s-a ajuns. Majoritatea localnicilor consideră că singurii vinovaţi ar fi reprezentanţii autorităţilor locale care nu şi-au făcut treaba, iar acum au ales cea mai simplă soluţie, uciderea ursului. Iubitorii de animale sînt în ton cu ONG-urile şi sînt de părere că ursul trebuie gonit spre munte sau dus într-o rezervaţie. Monitorul de Făgăraş a luat pulsul zonei şi titrează o parte dintre opiniile făgărăşenilor în cazul ursului ajuns în municipiu unde a făcut victime.

Dîmboiu M., 54 ani, din Făgăraş

,,În ziua tragediei autorităţile trebuia să plece după urs. În cartier au venit poliţişti, jandarmi, dar nu au făcut nimic, au stat lîngă grădiniţă. Aşa ceva nu se poate, cum să vină ursul în oraş? Autorităţile sînt vinovate. Acum nu ne mai simţim în siguranţă. Părinţii, copiii de pe strada Cîmpului sînt încă în stare de şoc. Am auzit că o ursoaică cu doi pui sînt în combinat şi pot coborî oricînd în oraş"



Văidean Ioan, 53 ani, Făgăraş

,,Viaţa omului este mai de preţ decît a ursului. Îmi pare rău că au fost victime. Acest urs trebuie împuşcat. Nu îmi vine să cred că ursul a ajuns în oraş, putea fi mult mai rău. Dacă ursul încă este liber poate face alte victime. Urşii sînt ocrotiţi prin lege, dar nu pot accepta victime omeneşti. Este un animal sălbatic şi periculos, nu are ce căuta în oraş. Nu se ştie de unde a venit, nu se ştie cum a ajuns pe stada Cîmpului. Putea fi mai rău, minora are de suferit, poate rămîne cu o traumă sau poate face o depresie. Acest urs trebuie omorît"



Lazăr Tudoriţa, 46 ani, Făgăraş



,,Nu sînt de acord cu uciderea ursului, acesta nu este vinovat. Parlamentarii sînt vinovaţi de această situaţie pentru că au tăiat pădurile, au stricat ambientul animalelor. Mă bucur că nu au găsit ursul. Dacă aş putea l-aş duce în parlament să-i sfîşie pe toţi. Păcat că au fost victime, dar animalul a venit în oraş după hrană pentru că autorităţile nu îşi fac treaba. M-am şocat cînd am auzit, nu îmi venea să cred, urşii au invadat satele şi oraşul din lipsa hranei"



Lungu Adrian, 32 ani, Făgăraş

,,Nu vreau să împuşte ursul, animalul nu este vinovat. Autorităţile sînt vinovate de această situaţie. Au tăiat pădurile, iar ursul fuge din pădure pentru că acolo nu mai este locul lui. Am fost de zeci de ori în pădure la culs de ciuperci şi nu m-am întîlnit niciodată cu ursul. Îmi pare rău că vor aplica cea mai uşoară măsură, să îl împuşte. Ursul trebuia prins şi dus într-o zonă protejată"



Măsariu Daniela, 56 ani, Făgăraş

,,Nu îmi explic cum a ajuns ursul în oraş, dacă nu a fost prins probabil vom mai auzi de el. Cred că din lipsa hranei a ajuns pe strada Cîmpului, dar unde a dispărut din centrul Făgăraşului? Ursul trebuie împuşcat să nu mai facă alte victime. De cînd am auzit de urs nu mai circul prin oraş după ora 17.00, gata cu plimbările"



Ana P., 40 de ani, Copăcel

,,Ursul a ajuns în oraş pentru că omul i-a invadat pădurea şi i-a distrus liniştea. Nu este normal ca ursul să circule prin oraş, aici s-a creat panică. Două persoane au suferit şi mai au de suferit. Autorităţile trebuie să ia măsuri. Sînt din satul Copăcel şi mă bucur că la noi încă nu a ajuns ursul"



Claudia Halmaghi, 38 ani, Sîmbăta de Sus

,,M-am şocat cînd am auzit ştirea, ursul nu este vinovat, caută doar hrană. Şi la Şercaia a fost ursul nu cred că este cazul să-l împuşte, mai bine i-ar hrăni sau i-ar duce într-o zonă protejată"



Gabriela P., 36 ani, Făgăraş

,,De cînd a apărut ursul în Făgăraş trebuia să ia măsuri, acum este prea tîrziu. Să împuşte ursul nu cred că este o rezolvare. Nu ştiu cum a ajuns ursul în Făgăraş, nu ştiu ce măsuri a luat AVPS-ul. Ursul a ajuns în Combinat şi pe strada Cîmpului, s-a primit aprobare să-l împuşte, dar încă nu l-au împuşcat că nu l-au găsit"



Bogdan Hogiu, 23 ani, Calbor

,,Ursul trebuie împuşcat, pentru noi este un pericol. M-am pus în situaţia minorei şi este cumplit. Îmi pare rău ce s-a întîmplat, dar sper să nu mai fie victime. Ursul a venit în oraş pentru că nu are suficientă hrană. Locuiesc în satul Calbor, dar la noi urşii nu au venit"



Poşa Diana, 17 ani, Comăna de Sus

,,Autorităţile nu îşi fac treaba, nu sînt de acord să împuşte ursul. Ar trebui să se ia alte măsuri. Mă bucur că ursul nu a fost găsit. Îmi pare rău de cele două victime, dar ursul este un animal sălbatic şi s-a comportat ca un animal sălbatic"