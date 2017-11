Istoria pe dos a unui senator PSD

Rezistenţa Anticomunistă pusă din nou la zid, după 6 decenii de la eliberarea eroilor din închisorile comuniste După tortură, suferinţe şi execuţii în numele neamului românesc, luptătorii anticomunişti sînt umiliţi de senatorul Şerban Nicolae



,,Luptătorii din Munţii Făgăraşului au făcut adevărat martiraj! “ (Părintele Justin Pârvu)

Istoria a fost rescrisă odată de comunişti. O ştie toată lumea. Senatorul Şerban Nicoale, PSD, vrea să o rescrie din nou. Prin declaraţiile sale în faţa unui proiect de lege privind declararea zilei de 26 octombrie pentru Mişcarea de Rezistenţă Armată Anticomunistă, parlamentarul a rescris rechizitoriul luptătorilor anticomunişti. Şerban Nicolae a călcat în picioare lupta românilor care n-au vrut să accepte comunismul adus pe tancurile sovietice direct de la Moscova. Prin declaraţiile sale, Şerban Nicolae face una cu pămîntul istoria recentă a românilor. Cu siguranţă a chiulit de la lecţiile de istorie, dar în acelaşi timp şi-a arătat românilor prostia. Nicolae Purcărea, luptătorul anticommunist cu 20 de ani de temniţă grea, ar fi spus răspicat, ,,Urlă haita”, expresie ce constituie şi titlul volumului său de carte în care descrie ororile comunismului trăite de el în închisorile comuniste. Senatorul PSD Şerban Nicolae a afirmat luni,30 octombire 2017, în cadrul dezbaterilor din comisia juridică a unei iniţiative legislative privind declararea zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă, că partizanii anticomunişti din munţi au slăbit capacitatea de apărare a României, iar acţiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor ţării. El a mai spus că încercarea de schimbare a stăpînului sovietic cu stăpînul american nu era cu nimic mai bună şi a susţinut că Stalin şi Churchill au fost în egală măsură doi criminali. Afirmaţiile parlamentarului pesedist au revoltat întreaga ţară şi au atras o serie de critici, dar şi de proteste.



Protestul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici

Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza, explică punct cu punct adevărul istoric la fiecare afirmaţie lipsită de respect faţă de istoria românilor a senatorului Şerban Nicoale.

,,Comitetul Naţional de Conducere (CNC)al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a luat act cu indignare, de gravele ofense aduse foştilor deţinuţi politici şi deportaţi, de către d-l senator Şerban Nicolae, cu ocazia şedinţei Comisiei Juridice a Senatului. Pentru a demonta afirmaţiile aberante, vom face o paralelă între cele susţinute de domnia sa şi punctele noastre de vedere.

Ş.N.: „Am rude care au luptat pe Frontul de Vest. Să le spunem că unii mergeau să lupte pe Frontul de Vest pentru eliberarea Transilvaniei, în timp de alţii luptau cu regimul comunist instalat în august 44, este inacceptabil”.

C.N.C.: Patria a trimis Armata Română Regală să o reîntregească, atît în Est cît şi în Vest. După ce au făcut-o la timpul respectiv, 50 de generali ai Armatei Române au fost azvîrliţi de comunişti în temniţe şi lagăre de exterminare, unde şi-au găsit sfîrşitul prin înfometare, bătăi, munci silnice şi lipsirea de minime condiţii de igienă şi asistenţă medicală. Acestora li s-au adăugat alţi ofiţeri şi trupă.

Ş.N.: „Trupele de securitate au provenit, în principal, din foştii jandarmi”.

C.N.C.: Fals! Începînd din anul 1945, comuniştii au infiltrat jandarmeria cu persoane aservite lor, în aşa fel încît, în vara anului 1948, cînd a luat fiinţă aşa zisa Securitate a Poporului, toate problemele au fost preluate din mers. Adevăraţii jandarmi au luat drumul temniţelor comuniste (vezi Cetatea Făgăraşului). Să fim atît de nevăzători, încît să nu realizăm că Securitatea era îndreptată împotriva poporului romîn?! Să se fi uitat naţionalizarea averilor? Să se fi uitat că Securitatea a asasinat sau trimis la moarte ţăranii care s-au împotrivit colectivizării? Să se fi uitat epurările din Poliţie şi Armată? Să se fi uitat interzicerea unor scriitori de primă mărime din literatura română? Să se fi uitat decimarea Academiei Române? Şi multe alte nenorociri care s-au abătut asupra acestui popor.

Ş.N.: „Deci erau români contra români”.

C.N.C.: Da, aşa este! Doar că de o parte erau românii demni, iubitori de neam, de Patrie de Tricolor şi credinţă strămoşească, gata să se jertfească pentru binele Patriei, iar de cealaltă parte, pleava morală a societăţii, toţi lingăii Partidului Comunist şi ai Moscovei.

Ş.N.: „Eu nu cunosc lupte duse de aceste grupe de partizani din munţi, cu trupele sovietice”.

C.N.C.: Doar nu erau nebuni să lupte cu pistoale automate, arme Z.B, şi grenade, împotriva blindatelor şi infanteriei sovietice, care, după aşa zisa eliberare, au uitat să mai plece acasă, timp de 14 ani. În schimb, n-au uitat ca la plecare, să ia o halcă din trupul Patriei. Desigur, partizanii şi mai toţi românii sperau să vină americanii. Oricum, la începuturile ocupaţiei sovietice, am avut de-a face cu asasinate, violuri şi hoţii, pe cînd în Republica Federală Germană, trupele de ocupaţie americane, engleze şi franceze nu s-au dedat la astfel de fapte.

Ş.N.: „Între cei care s-au refugiat în munţi erau şi oameni care erau căutaţi pentru alte lucruri. Spre exemplu, n-am cum să fiu de acord cu cei care l-au omorât pe Nicolae Iorga şi să spun că erau partizani anticomunişti sau că erau luptători pentru libertate”.

C.N.C.: Ne pare rău, dar partizanii anticomunişti nu existau pe vremea asasinării lui Nicolae Iorga. Nu cunoaştem persoane din munţi căutate pentru alte lucruri! Criminalii care i-au ucis pe Duca, Madgearu şi Iorga au fost arestaţi, judecaţi, condamnaţi la moarte şi executaţi. Nici noi nu acceptăm crimele, indiferent cine le-a comis! Chiar v-a lovit amnezia? Aţi uitat de zecile de mii de crime săvîrşite de comunişti? Aţi uitat de Iuliu Maniu, de Gheorghe Brătianu, de Mircea Vulcănescu, de elitele neamului românesc? A plătit cineva pentru toate aceste crime? I-a deranjat cineva? Rezistenţa anticomunistă a existat! Dovada sînt zecile de mii de victime, de necontestat, care au fost luate de la casele lor şi nu s-au mai întors niciodată!

Ş.N.: „Acţiunile CIA, coroborate cu ale partizanilor din munţi, au slăbit capacitatea de apărare a României, sub pretextul că o fac împotriva regimului comunist, este mai degrabă, ticăloşie”.

C.N.C.: Răspunsul la o astfel de afirmaţie nu-l poate da decât o reptilă!

Prin afirmaţiile dvs. falsificaţi istoria recentă a României. Rezistenţa anticomunistă trebuie privită ca un întreg, ca un tot unitar şi nu fărîmiţată pe criterii etnice, politice, de culte sau de grup.

Ş.N.: „Acţiunea partizanilor anticomunişti din munţi a fost îndreptată împotriva României”, sau „ne arogăm merite care nu există”.

C.N.C.: La 28 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, nu am întîlnit o asemenea grosolănie din partea unui politician român. O crasă necunoaştere a fenomenului, care demonstrează continuitatea gîndirii bolnave din vremea defunctului regim „ilegitim şi criminal”.

Aşteptăm scuzele d-lui senator Şerban Nicolae şi chiar ale Partidului Social Democrat. (Octav Bjoza, Preşedinte al AFDPR)

U ,,Am luat act cu indignare de intervenţia dl senator Şerban Nicolae în Comisia juridică a Senatului României, vizavi de proiectul de lege privind declararea zilei de 26 octombrie, Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din România. Afirmaţiile sînt revoltătoare şi denigratoare la adresa memoriei Luptei Anticomuniste din România. Prin inexactitatea celor afirmate de dl senator, reiese că d-nia sa nu are nimic comun cu istoria. Rezistenţa anticomunistă a început după ce tancurile sovietice ne-au ,,eliberat” şi au uitat să mai plece ani buni. Considerăm că persoanele în drept, istorici, oameni politici responsabili, IICCMER, dar şi opinia public trebuie să ia atitudine şi să condamne poziţia senatorului Nicolae Şerban”. (AFDPR, subfiliala Făgăraş)

Un rechizitoriu al Securităţii

- Istoricul Dorin Dobrincu: „Şerban Nicolae parcă reproduce un rechizitoriu al Securităţii sau un medalion din revista Pentru Patrie dinainte de 1989. Cam acelaşi lucru. Ar fi trebuit să-mi dau seama de cînd i-am văzut privirea. Atîta inteligenţă e dificil de găsit chiar şi în palatul ridicat de Ceauşescu pentru urmaşii săi ideologici“, a afirmat istoricul Dorin Dobrincu, fost director al Arhivelor Naţionale în perioada 2007-2012 , a cărui teză de doctorat este chiar despre rezistenţa armată anticomunistă în perioada cuprinsă între 1944 şi începutul anilor ’60.



- Politologul Dan Pavel: ,, Ideea că luptătorii anticomunişti şi antisovietici voiau schimbarea stăpânilor este una dintre cele mai abominabile tâmpenii rostite în ultimele decenii. În afară de antiamericanism este vorba despre prostie în stare pură”

- Istoricul Dumitru Lăcătuşu: ,,Discursul lui Nicolae pare similar cu cel al Securităţii din anii ’50, cu toate că au trecut 27 de ani de la căderea regimului comunist. Ceea ce este frapant în declaraţiile domnului Şerban Nicolae este similitudinea între viziunea sa şi cea a Securităţii/Partidului cu privire la mişcarea de rezistenţă anticomunistă şi luptătorii anticomunişti din România postbelică. Partidul şi Securitatea vedeau acţiunile luptătorilor anticomunişti ca fiind îndreptate împotriva intereselor României, iar orice act de contestare a regimului era considerat drept o punere în slujba unei puteri străine”



- Reprezentanții PER Făgăraș dezaprobă declarațiile halucinante ale senatorului Șerban Nicolae cu privință la rezistența anti-comunistă. ,, Lupta tuturor partizanilor, inclusiv a celor din Țara Făgărașului, împotriva dictaturii bolșevice, a constituit o manifestare de apărare a demnității poporului român, a independenței naționale, a libertăților individuale și a principiilor democrației. PER Făgăraș susține declararea zilei de 26 octombrie ca Ziua Mișcării de Rezistența Armată Anticomunistă. Ecologiștii făgărășeni consideră că trebuie să apărăm memoria eroilor, (partizani și cetățeni), care au luptat sub diferite forme împotriva dictaturii comuniste. Au fost Eroi. Trebuie sa cinstim jertfa acestora şi nicidecum să-i culpabilizăm“ a declarat profesorul Nicolae Postolache, președintele PER, filiala Făgăraș.

Ludovic Orban cere PSD sancţionarea lui Şerban Nicolae



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat marţi omologului său de la PSD, Liviu Dragnea, prin intermediul unei scrisori deschise, excluderea din partid a lui Şerban Nicolae ,,pentru afirmaţiile revoltătoare şi denigratoarea la adresa memoriei luptei anticomuniste din România”. U Ludovic Orban: ,,Vă somez public să cereţi excluderea imediată a senatorului Nicolae Şerban din Partidul Social Democrat pentru afirmaţiile revoltătoare şi denigratoarea la adresa memoriei luptei anticomuniste din România. Declaraţiile senatorului PSD impietează eroismul martirilor români care au apărat cu preţul vieţii lor şi în suferinţe inimaginabile libertatea românilor şi a ţării. În absenţa unei decizii ferme de excludere, Partidul Social Democrat îşi asumă jignirile senatorului Nicolae Şerban aduse eroilor români morţi pentru libertate împotriva instaurării cu tancurile sovietice a regimului totalitar comunist bolşevic în ţara noastră. Nesancţionarea unor astfel de afirmaţii confirmă încă o dată că Partidul Social Democrat este continuatorul şi susţinătorul practicilor comuniste totalitare împotriva oamenilor liberi din această ţară”, i-a transmis Ludovic Orban lui LIviu Dragnea.



IICCMER: ,,Afirmaţiile senatorului Şerban Nicolae jignesc profund”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) spune că „afirmaţiile făcute în spaţiul public referitoare la aspecte ale istoriei recente“ jignesc profund memoria unor oameni care, în condiţiile instaurării prin forţă şi minciună a regimului comunist, au sperat că România să fie cruţată totuşi de experimentul dictaturii proletariatului. Institutul face referire astfel la afirmaţiile senatorului PSD Şerban Nicolae care susţine că partizanii anticomunişti din munţi au slăbit capacitatea de apărare a României, iar acţiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor ţării. „Pe lîngă inexactitatea masivă a unor asemenea afirmaţii, ele jignesc profund memoria unor oameni care, în condiţiile instaurării prin forţă şi minciună a regimului comunist, au sperat că România să fie cruţată totuşi de experimentul dictaturii proletariatului. Rezistenţa anticomunistă, întinsă pe nu mai puţin de două decenii, a adunat la un loc luptători din toate clasele sociale, avînd orientări politice, credinţe religioase şi viziuni diferite, dorinţa de libertate fiind un liant indestructibil.

Fără să fi fost judecaţi, fie şi de o justiţie strîmbă, şi sfîrşind sub gloanţele regimului „popular“, luptătorii anticomunişti - alături de deţinuţii politici, deportaţii, dizidenţii şi exilaţii - ar trebui să reprezinte un simbol al demnităţii în momente de cumpăna ale României din a două jumătate a secolului XX“, afirmă Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. IICCMER îndeamnă la depolitizarea abordării trecutului recent şi spune că este gata să ofere consultanţă în materie.



,,Şerban Nicolae, un produs al comuniştilor”

- Nicolae Ciurică, luptător anticommunist: „Ca Şerban Nicolae au fost mulţi pe vremea comuniştilor şi el este un produs de-al lor. Să stea de vorbă cu un profesor de istorie să îi povestească. Organizaţia noastră a fost o organizaţie de rezistenţă aşteptând marile puteri să ne dea ajutor să scăpăm de ruşi. Comuniştii pe vremea aceea ne spuneau «bandiţi». Dar vreau să vă spun că toţi cei care luptau în munte aveau în sacul cu merinde o carte de rugăciune. Eu aveam Noul testament, străpuns de un glonţ, într-o acţiune din Munţii Banatului. Îl am şi acum. Ceilalţi partizani nu erau terorişti, ci români adevăraţi. Nu voiam regimul comunist, dictatura comunistă. Ştiam ce înseamnă comunismul. Cînd s-a făcut colectivizarea, oamenilor li s-a luat totul ca daune de război. Trebuia să dăm găini, ouă, porumb, grâu, animale. Trebuia să plătim ce au făcut nemţii. Războiul era război“, spune Nicolae Ciurică, fost condamnat la 25 de ani închisoare, din care a făcut peste 10 ani



- Ioana Voicu Arnăuţoiu, fiica unui partizan: „ . Aș începe cu Toma Arnăuțoiu de la Nucşoara, care este exact exemplul despre care vorbea domnul Nicolae. A terminat Școala de Cavalerie, a luptat doar pe Frontul de Vest, a fost rănit si a avut o mare ”vină”: ultimul loc în care a fost încadrat a fost Regimentul de Gardă de la Palatul Regal. Fals față de ceea ce a spus domnul Nicolae – și armata, și jandarmeria au fost reformate profund, în 1946. Arnăuțoiu a fost scos din armată, deși fusese un ofițer exemplar. E un nonsens ce spune domnul Nicolae – că domnia sa consideră ca a lupta împotriva regimului înseamnă să îți dorești un regim străin. Asta ține de democrație. În munți nu au luptat doar militari, întâmplător în grupul de la Nucșoara erau și doi militari, ceilalți erau țărani, pentru care comunismul a însemnat să rămînă fără mica lor proprietate, cum a fost și cazul lui Gheorghe Rizea După mai bine de 9 ani de rezistat în munți, grupul de partizani al părintilor mei a fost trădat. Cel mai tânăr dintre ei, care a refuzat să se predea, a fost ucis de trupele de Securitate, iar alți trei, după un an de anchetă, au fost executați în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959, alături de preoți, învățători și ciobani care îi ajutaseră să supraviețuiască în munți.

- Pr Vasile Rus, nepotul martirului anticomunist Dumitru Toader din Bistriţa Năsăud: ,,Deplîng afirmaţiile senatorului Şerban Nicolae din spaţiul public care jignesc profund memoria unor oameni care, în condițiile instaurării prin forță și minciună a regimului comunist ( prin falsificarea alegerilor din 1946) au sperat ca în România să se respecte dreptul la libertatea cuvântului şi dreptul la proprietate. În numele acestor drepturi aceşti oameni (printre care şi bunicul meu, primarul Toader Dumitru, ucis în anul 1949 în Dealul Crucii fără să fi tras un foc de armă împotriva regimului bolşevic ) au sfârşit sub gloanțele regimului care propovăduia fraternitatea. Ei au avut curajul în acele vremuri tulburi să ceară să se respecte aceste drepturi. Ei reprezintă un simbol al demnității în momente de cumpănă ale României din a doua jumătate a secolului XX. Ei şi-au adus contribuția la libertatea noastră de acum… Cît despre fraternitatea dumneavoastră cu talpa ţării …statul dumneavoastră vă respectă dreptul la o viaţă decentă de parlamentar cu o rentă generoasă. Nu e foametea lui Stalin din 1932-1933,nu-i aşa domnule senator? Să trăiţi bine şi să vă bucuraţi de iniţiativele demne pe care le promovaţi !”.

Declaraţii neruşinate

„Am rude care au luptat pe frontul de vest. Să le spunem că unii mergeau să lupte pe frontul de vest pentru eliberarea Transilvaniei, în timp ce alţii luptau cu regimul instalat în august 44 este inacceptabil. Trupele de Securitate au provenit, în principal, din foştii jandarmi. Pe acest schelet s-a constituit partea de trupe de Securitate. Deci erau români contra români. Eu nu cunosc lupte duse de aceste grupe de partizani din munţi cu trupele sovietice aflate pe teritoriul României. N-a fost atacată nicio unitate, niciun corp, există doar cîteva incidente izolate cu ofiţeri sovietici care au fost atacaţi. Între cei care s-au refugiat în munţi erau şi oameni care erau căutaţi pentru alte lucruri. Spre exemplu, n-am cum să fiu de acord cu cei care l-au omorît pe Nicolae Iorga şi să spun că erau partizani anticomunişti sau că erau luptători pentru libertate”, a afirmat Şerban Nicolae în cadrul dezbaterilor din comisia juridică a Senatului a iniţiativei legislative privind privind declararea zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă.



Şerban Nicolae: ,,Lupta împotriva regimului comunist, o ticăloşie”

Senatorul PSD a spus, de asemenea, că nu înţelege cu cine s-au luptat partizanii anticomunişti din munţi şi că acţiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor României. „Rezistenţa anticomunistă începută în 1944, cînd România era încă în război - de partea Aliaţilor după 23 august -, este una care slăbea capacitatea de apărare a României. Era mai degrabă îndreptată împotriva intereselor României. Mai mult, dacă îmi spuneţi că era un lucru bun că CIA organiza operaţiuni de slăbire a capacităţii de apărare a României sub pretextul că o fac împotriva regimului comunist este mai degrabă ticăloşie ce făceau. Era punerea în slujba unei puteri străine, valabilă oricînd. După 1958, trupele sovietice au părăsit România. Mi-e foarte greu să disting – v-am spus, am în familie şi foşti legionari, şi foşti luptători în Bucegi, unii şi cu funcţii -, am încercat să înţeleg toate aceste lucruri şi sînt destul de echilibrat, nu sînt un fanatic al vreunei opţiuni. Dar mi se pare că ne arogăm merite care nu există”, a mai afirmat Şerban Nicolae.



Apărătorul comuniştilor

„Au atacat trupe de Securitate române provenite din foştii jandarmi, nu aveau niciun fel de efect în ceea ce priveşte puterea de tip comunist de inspiraţie sovietică înstalată la Bucureşti, absolut niciun efect. Iar faptul că CIA, la momentul respectiv cunoscînd tratativele de la Ialta, de la Postadm, cunoscînd şi celebrul şerveţel al împărţirilor geopolitice dintre Stalin şi Churchill, în egală măsură doi criminali, desfăşura acţiuni de acest tip pe teritoriul României, n-au cum să-mi spună că asta era luptă pentru libertate sau că ar trebui să o aplaudăm” a mai spus el.



Pesedistul care a chiulit de la lecţiile de istorie

Iniţiatorul legii, deputatul PNL Daniel Gheorghe, i-a explicat lui Şerban Nicolae că lupta partizanilor anticomunişti din munţi s-a desfăşurat cu Trupele de Securitate şi cu anumite formaţiuni militare de factură sovietică, iar scopul acestora a fost pregătirea terenului pentru o intervenţie occidentală care să înlăture regimul totalitar sovietic care tocmai se instala la acea dată în România.

- Daniel Gheorghe: ,,În anii 50 au fost derulate o serie de operaţiuni inclusiv de către CIA, de exemplu Neagu Djuvara a fost unul dintre cei care au coordonat trupe de paraşutişti în munţii României care au vizat susţinerea acestor echipe de partizani. Aceste echipe de partizani vizau destructurarea infrastructurii de forţă a noului regim instalat după 23 august, cît şi crearea unui cap de pod în baza căruia o eventuală intervenţie americană pe care bunicii şi străbunicii noştri o aşteptau după 1944 să poată fi viabilă în România”, a explicat Daniel Gheorghe.

- Şerban Nicolae: „Şi părinţii şi bunicii mei şi-au dorit o Românie independentă, dar nu voiau să schimbe stăpînul. Nu însemna că un stăpîn era mai bun ca alt stăpîn”, a replicat Şerban Nicolae.

- Daniel Gheorghe: ,,Vă readuc aminte că în aprilie 1944 acele intervenţii americane au lăsat în Bucureşti 3.000 de morţi şi 70.000 de sinistraţi. Mă îndoiesc să acei luptători anticomunişti îşi doreau acelaşi lucru în continuare“, a spus la rîndul său senatorul PSD Tit Liviu Brăiloiu. Iniţiativa deputatului PNL de declarare a zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă a primit raport de respingere din partea comisiei juridice a Senatului. For decizional în acest caz este Camera Deputaţilor.



Crucea patriarhală oferită unor foști deținuți politici



Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, alături de alţi şase luptători pentru credinţă şi libertate, supravieţuitori ai închisorilor comuniste, au fost onoraţi vineri, ca apărători ai Ortodoxiei în timpul comunismului, cu „Crucea patriarhală”, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române. Alături de Octav Bjoza au fost decoraţi, Radu Ciuceanu, directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Mihaela Chiţescu, Pr. Nicolae Bordaţiu, Pr. Mircea Goretchi, Acad. Alexandru Zub şi Demostene Andronescu. „Am onorat pe o parte din cei care sînt în viaţă şi au pătimit în închisorile comuniste. În mod simbolic, fiecare persoană a primit „Crucea patriarhală” pentru că a purtat Crucea lui Hristos în închisoare. Ei reprezintă o categorie de mărturisitori ai credinţei în timpuri foarte grele cînd mulţi au mărturisit credinţă cu preţul vieţii lor”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.La eveniment au participat mai muţi ierarhi din fostele ţări comuniste, între care Patriarhul Chiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, PF Anastasie al Albaniei şi PF Rastislav al Cehiei şi Slovaciei. „Sîngele martirilor este sămînţa creştinismului; martirii şi mărturisitorii care au suferit în secolul al XX-lea în ţările noastre cu siguranţă se roagă pentru noi. Noi simţim rugăciunea lor”, a amintit, în cadrul omiliei rostite în altarul de vară de pe Colina Bucuriei, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii. Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, a mai primit, săptămîna trecută, în cadrul manifestărilor dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Româna, o plachetă comemorativă şi diploma „Patriarhul“, în semn de preţuire pentru strădania activităţilor şi rezultate.



Partizanii din Munţii Făgăraşului

Ştie Şerban Nicolae sau a avut curiozitatea să citească despre tinerii făgărăşeni, curajoşii făgărăşeni, care ar fi putut fi elita ţării, dar pentru care viaţa s-a oprit brusc, fără să poată face ceva? Şi-au iubit ţara şi s-au sacrificat pentru binele ei. Erau elevi şi studenţi, dar tinereţea nu i-a împiedicat să trăiască după principii creştine, cu demnitate şi cinste. Şerban Nicolae şi cei asemeni lui după ce principii trăiesc?

1. Ion Gavrilă Ogoranu (Moşu) - şeful Grupului, a fost condamnat la moarte în contumacie în 1951, a purtat Securitatea 30 de ani pe urmele lui, capturat în 1976, la Cluj.

2. Andrei Haşu (Baciu) din Pojorta - împuşcat prin trădare, la Voivodeni, în februarie 1952.

3. Gheorghe Haşu (Ghiţă) din Pojorta, frate cu Baciu - capturat prin trădare în 1955, executat la Jilava în 1957.

4. Ioan Chiujdea (Profesorul) din Berivoi - capturat, prin trădare, în 1955, executat la Jilava, în 1957.

5. Remus Sofonea (Brâncoveanu) din Drăguş - cade rănit lîngă Viştea de Jos, la 9 iunie 1955 cînd era împreună cu Laurean Haşu. Se împuşcă în casa lui Olimpiu Borzea din Viştea de Jos, iar Laurean Haşu este salvat. A fost înmormântat în curtea lui Olimpiu Borzea.

6. Laurean Haşu (Leu) din Breaza – se întoarce în munţi după ce se vindecă (s-a împuşcat în casa lui Olimpiu Borzea), dar este capturat, prin trădare, în 1955, executat la Jilava în 1957.

7. Victor Metea din Ileni - capturat, prin trădare, în 1955, condamnat la moarte prin executare, refuză recursul, executat în 1957, la Jilava.

8. Toma Pirău (Porâmbu) din Ileni - împuşcat, prin trădarea fratelui vitreg, în casa lui Dumitru Comşa din Ileni, în 1950.

9. Ion Novac (Nelu) din Berivoi - capturat în 1955, prin trădare, executat la Jilava, în 1957.

10. Gelu Novac din Făgăraş, fiul profesorului Mihai Novac - împuşcat de Securitate la 6 august 1954, la Obreja-Alba, pe malul Târnavei.

11. Gheorghe Şovăială din Berivoi - este ucis de Securitate, la 5/6 august 1954, la Obreja-Alba, prin trădare.

12. Ion Ilioi din Sâmbăta de Sus - împuşcat la Avrig, în 6 august 1954, rănit grav, anchetat continuu pînă la procesul din 1958 cînd este condamnat la muncă silnică pe viaţă.

13. Nicolae Mazilu din Toderiţa - împuşcat de Securitate la Pădureni - Timiş, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.

14. Ioan Mogoş din Toderiţa - împuşcat de Securitate la Pădureni-Timiş, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.

15. Jean Pop (Fileru) din Lisa - capturat în 1956, prin trădare, executat la Jilava, în 1957.

16. Silviu Socol din Berivoi - rănit în 1950 în satul Toderiţa este capturat, condamnat la moarte şi executat în 1951, la Braşov.

17. Petru Novac din Berivoi - tatăl lui Nelu Novac - stă un an în munţi alături de partizani, capturat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă.

Alături de ei, au suferit alte mii de localnici pentru că i-au susţinut şi ajutat cu alimente, hrană, medicamente şi informaţii. În 1964 închisorile şi lagărele comuniste s-au golit, iar supravieţuitorii s-au întors acasă. Cei care n-au mai revenit în sate au fost aruncaţi în gropi comune, familiile neştiind nici astăzi unde le zac osemintele. (Lucia BAKI)