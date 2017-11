Victima, un bărbat de 29 de ani, a ajuns la spital cu răni grave S-au înmulţit urşii în Ţara Făgăraşului



Un alt atac de urs asupra oamenilor a fost înregistrat vineri, 3 noiembrie 2017, de data aceasta în localitatea Hârseni. Un bărbat de 29 de ani, care se afla cu oile la marginea satului, a fost muşcat de o ursoaică însoţită de doi pui şi a ajuns în spital.

Vînătorii fac, de atunci, goană pentru a îndepărta sălbăticiunile din zona satelor spre munte. Nu este singurul atac de urs în această comună, în urmă cu 3 luni au fost atacate două gospodării de unde ursul a omorît 6 oi şi a distrus mai mulţi stupid. În aceeaşi perioadă, ursul a atacat şi ciurda satului aflată la păscut cînd a ucis o vacă.

O ursoaică şi doi pui a stat în zona Hârseni



Un apel prin numărul de urgenţă 112 a ajuns la SMURD la ora 17.20 care anunţa că un bărbat a fost atacat de o ursoaică şi are multiple răni la mîini şi picioare. ,,La faţa locului au ajuns paramedicii SMURD, o echipă de jandarmi şi ne-am deplasat şi noi, vînătorii. În momentul în care am primit apelul, ne aflam în Făgăraş, în zona Combinat, unde efectuam patrulare. Atunci am plecat toţi spre Hârseni. Atunci am aflat că este vorba despre o ursoaică şi doi pui, dar care fugise undeva între satele Copăcel şi Hârseni. Am organizat o acţiune de goană pentru a-i alunga spre munte. Am tras focuri de armă şi am folosit ,,tunurile” de zgomot. Nu am găsit ursul, dar erau multe urme în zonă. Este perioada cînd urşii se întorc la munte pentru a hiberna. Pe drumul de la Sebeş am văzut urme de urşi. Continuăm acţiunile de prevenire” a spus Sorin Şuler în seara atacului de la Hârseni.



Răni adînci pe membre



Victima este Laurenţiu Rânea care deţine împreună cu familia o fermă de oi, iar stîna le este amplasată la marginea satului Hârseni. În timp ce era cu oile, l-a atacat ursoaica. După estimarea victimei, ursoaica ar avea peste 350 kg. În urma atacului bărbatul s-a ales cu multiple plăgi pe mîini şi picioare. Tatăl victimei a fost cel care l-a auzit pe tînăr ţipînd şi atunci a sunat la 112. „Bărbatul prezintă plăgi muşcate la membrele inferioare şi superioare, dar este conştient. El a fost preluat de un echipaj SMURD şi transportat la spital“, a spus purtătorul de cuvînt al ISU Braşov, cpt. Ciprian Sfreja. ,,La ora 17.50, Laurenţiu Rânea, de 29 de ani, a ajuns la Urgenţe, la Spitalul Municipal Făgăraş, cu diagnosticul plăgi multiple antibraţ sting şi coapsă dreaptă” a spus asistenta medicală de la UPU Făgăraş. Bărbatul a fost internat la secţia Chirurgie de la spital, dar din cauza rănilor grave, victima a fost transferată la Spitalul Judeţean Braşov în dimineaţa de sîmbătă, 4 noiembrie a.c.



Goană pentru urs



Vînătorii de la AVPS Făgăraş s-au adunat sîmbătă, 4 noiembrie a.c. la Hârseni pentru a face goană. ,,La ora 9.00 ne-am întîlnit la Hîrseni. Am fost 14 vînători şi ni s-au alăturat oamenii din sat şi reprezentanţi ai Primăriei Hârseni. Am avut cei mai buni cîini de vînătoare. Am patrulat toată zona de la Hârseni, Copăcel, Berivoi, dar nu am întîlnit niciun urs. În schimb erau zeci de urme atît în lanurile de porumb cît şi pe şosea” a mai spus Sorin Şuler. În parallel cu acţiunile de patrulare, AVPS Făgăraş a trimis la Ministerul Mediului o solicitare în vederea împuşcării sau a relocării ursului. ,,Sîmbătă am fost 35 de persoane care am patrulat şi am făcut goană. Sînt foarte multe urme de urşi. Consider că goanna nu este o soluţie pentru că urşii vor reveni în sate. Trebuie găsită o altă soluţie. Noi, Primăria, am solicitat AVPS Făgăraş să ia măsuri pentru că urşii au devenit un adevărat pericol pentru oameni. Am mai avut cazuri în acest an, dar deşi am cerut, nu s-a întîmplat nimic, iar urşii atacă” a spus primarul comunei Hârseni, Mihai Olteanu.



S-au înmulţit urşii în Ţara Făgăraşului