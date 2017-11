Cu 7.200 lei, o primărie îşi asigură auditul intern Asociaţia care trăieşte din banii primăriilor membre 6 auditori iau la puricat documentele din UAT-urile făgărăşene Abuzurile şi neregulile scapă de vigilenţa auditorilor O asociaţie la 300 de făgărăşeni



În urmă cu 8 ani, în Registrul asociaţiilor de la Judecătoria Făgăraş mai apărea o entitate juridică, ,,Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului” cu sediul la Drăguş. Era prima asociaţie la care membrii fondatori erau toate comunele care au alcătuit cîndva judeşul Făgăraş, respectiv 20 de comune din zona Făgăraşului şi alte două din judeţul Sibiu. Oraşul Victoria a aderat la această asociaţie pe cînd municipiul Făgăraş a refuzat implicarea. Asociaţia a avut doi preşedinţi, primul a fost Gheorghe Sucaciu cînd era primar al comunei Drăguş, 2008-2016, iar din 2016 a fost ales ca preşedinte primarul comunei Viştea, Ioani Florin. Asociaţia are şi doi vicepreşedinţi, în prezent fiind Constantin Văcariu, primarul comunei Arpaş şi Mihai Olteanu, primarul comunei Hîrseni. Sediul iniţial al asociaţiei a fost la Drăguş, iar din 2016 acesta a fost mutat la Primăria Viştea.



Era o obişnuinţă în rîndul asociaţilor şi fundaţilor, ca în timp să-şi închidă activitatea din lipsă de fonduri. Nu a fost cazul acestei asociaţii pentru că veniturile ei sînt formate din babi de la bugetele comunelor care au statut de membru. Fiecare comună achită anual o cotizaţie, dar plăteşte şi serviciile prestate de angajaţii asociaţiei. Fiecare primărie s-a angajat să achite anual o cotizaţie în cuantum de 1.200 lei şi servicii de audit cu 7.200 lei. Cu alte cuvinte, fiecare primărie plăteşte anual suma de 8.400 lei acestei asociaţii. Bugetul anual al asociaţiei este bazat astfel pe bani publici şi se ridică la valoarea de 168.000 de lei. Activitatea de audit a fost demarată în acest an, cînd asociaţia a angajat un director şi 6 auditori. ,,Am fost singura candidată şi din 2 februarie a.c., am început activitatea la asociaţie" a spus directorul asociaţiei, Ioana Bogdan.



Asociaţia cu 7 angajaţi

În momentul de faţă Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului funcţionează cu două compartimente, unul de turism şi dezvoltare durabilă, iar al doilea de audit public intern în sistem de cooperare. ,,Legislaţia în vigoare obligă toate primăriile din comune să execute audit public intern prin asociaţiile de interes public. În momentul de faţă avem 6 auditori publici. În cadrul Ministerul Finanţelor s-a creat un compartiment care se ocupă special de aceste activităţi de audit public intern. Scopul auditorilor este să verifice activităţile din compartimentele UAT-urilor membre în asociaţie. Conform legii, auditorii trimit raport anual către Unitatea Centrală de Amortizare pentru Auditul Public Intern cu situaţiile găsite pe teren" a spus preşedintele asociaţiei, primarul comunei Viştea, Ioani Florin.

Auditorii au obligaţia să execute lucrări de audit pe baza unui plan anual. Auditorii din asociaţie sînt:

Stupariu Aurel din Sibiu

Marin Cornelia din Făgăraş

Zamfir Ioana din Victoria

Neamţu Cristina din Rucăr

Gălbincea Ana Maria din Victoria

Sîrghei Adriana din Făgăraş



Verificări pe bandă

Noua legislaţie impune o serie de verificări la nivelul primăriilor locale, printre altele audit intern, audit al Camerei de Conturi. Cu toate acestea, la nivelul UAT-urilor se pot identifica, în paralel, nereguli şi abuzuri. Conform programul de audit financiar 2017, cei 6 auditori au urmărit calitatea gestiunii economico-financiare a UAT-urilor din Ţara Făgăraşului.

- S-a următit contractele de închiriere, concesiune, comodat, a bunurilor din patrimoniul următoarelor comune: Arpaşul de Jos, Cîrţişoara, Drăguş, Viştea de Jos, Cincu, Beclean, Părău, Mîndra, Şinca Nouă.

- S-a urmărit: vînzarea sau scoaterea din funcţiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ teritoriale şi concesionarea de servicii cu caracter public la următoarele comune: Ucea, Lisa, Jibert, Şoarş, Hîrseni, Recea şi Voila.

- S-a urmărit: modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum şi identificarea cauzelor care au dus la nerealizarea acestora la următoarele comune: Arpaşu de Jos, Cîrţişoara, Ucea, Viştea, Lisa, Sîmbăta de Sus, Comăna, Jibert, Şoarş, Hîrseni, Recea, Cincu, Voila, Beclean, Părău, Şercaia, Mîndra, Şinca Nouă, Drăguş şi Şinca Veche. Acţiunile de control sînt programate pentru perioada 1 martie - 15 decembrie 2017.



Un preşedinte optimist

,,Fac muncă voluntară alături de cei doi vicepreşedinţi. Vrem să facem lucruri pozitive şi concrete pentru Ţara Făgăraşului, încerc să cîştig încrederea colegilor pentru a aproba şi efectua lucrări de infrastructură pentru obiectivele aflate în fiecare comună, membră a asociaţiei. Vrem să punem în valoare turismul din Ţara Făgăraşului. Odată cu dezvoltarea obiectivelor publice, vizăm şi o dezvoltare a mediului privat prin activităţi de prestări servicii şi înfiinţare de ghizi locali, montani dar şi cărăuşi care să meargă cu trăsura cu cai pe anumite trasee. Asociaţia a fost înfiinţată pentru activităţi în domeniul turismului, promovarea Ţării Făgăraşului, atragerea de fonduri şi organizarea infrastructurii pentru dezvoltarea zonei şi a societăţilor care funcţionează pe teritoriul administrativ al asociaţiei. Activităţile desfăşurate de la înfiinţare au fost realizate pentru creearea şi dezvoltarea infrastructurii. S-au făcut demersuri pentru drumul ce face legătura între localităţile Cîrţişoara, Arpaşul de Sus şi Victoria. Acest proiect a fost finanţat de Ministerul Drezvoltării. Un alt proiect depus de asociaţie şi aprobat de CJ Braşov este drumul de legătură dintre oraşul Victoria şi Mănăstirea ,,Brîncoveanu" de la Sîmbăta de Sus. În prezent lucrarea a fost licitată urmînd să se emită ordin de începere a lucrării în cursul anului 2018. Am urmărit să avem legături între Ţara Făgăraşului, Transfăgărăşanul şi Mănăstirea Sîmbăta de Sus. Vrem ca Ţara Făgăraşului să devină un obiectiv important de interes naţional. La asociaţie au aderat şi două comune din judeţul Sibiu, este vorba despre comuna Cîrţişoara şi comuna Arpaş. Cel mai important proiect european implementat de asociaţie a fost în urmă cu 4 ani. Este vorba despre promovare turistică în Ţara Făgăraşului, valoarea proiectului a fost de un milion de lei" a spus preşedintele asociaţiei Ioani Florin.



Vor fi excluşi din asociaţie

În momentul de faţă asociaţia se reorganizează, cel puţin aşa a declarat directorul asociaţiei. ,,Sîntem în procedura de reorganizare şi la ultima Adunare Generală, din luna octombrie a.c., s-a propus să excludem din asociaţie comunele care nu şi-au plătit contribuţia niciodată. Avem cîteva situaţii, iar dacă nu achită contribuţia vor fi excluşi. Este necesar şi obligatoriu încasarea restanţelor" a spus directorul, Ioana Bogdan.



Parteneriate între asociaţii

În data de 24 octombrie a.c., o delegaţie formată din 16 membri ai asociaţiei s-a deplasat la Viscri pentru un shimb de experienţă. Membrii asociaţiei au reuşit să stea de vorbă cu Caroline Fernolend, persoana care a promovat satul Viscri. ,,Vrem să ne ajute cu sugestii şi să copiem metodele lor pentru a promova Ţara Făgăraşului aşa cum a fost promovat satul Viscri. Caroline ne-a spus că nu au locuri de cazare suficiente pentru numărul mare de turişti. În data 24 octombrie a.c., am încheiat un contract de parteneriat cu Asociaţia Pro Turism prin care am stabilit o strategie de dezvoltare. În data de 27 octombrie a.c., am încheiat un alt contract de parteneriat cu o asociaţia montană, SKV, din sudul Germaniei. În următoarea perioadă vrem să organizăm un schimb de experienţă pentru turismul montan. Scopul asociaţiei este să promovăm Ţara Făgăraşului, să dezvoltăm zona şi să identificăm surse de finanţare pentru realizarea proiectelor. În continuare vom încheia parteneriate în ţară şi străinătate" a spus doirectorul asociaţiei, Ioana Bogdan. În prezent, asociaţia execută documentaţii pentru fiecare comună din asociaţie pentru a face pachete turistice cu obiectivele funcţionale din Ţara Făgăraşului. Asociaţia se bazează pe turismul ecumenic, tradiţii şi obiceiuri, monumente istorice şi trasee montane. (Carla TATU)

Caseta



O asociaţie la 300 de făgărăşeni

Dacă Ţara Făgăraşului duce lipsă de ceva, acestea nu sînt asociaţiile şi fundaţiile. Din 2000 pînă în prezent s-au înfiinţat în Ţara Făgăraşului nu mai puţin de 249 de asociaţii, una la 300 de locuitori. Cel puţin aşa arată înscrisurile din Registrul de fundaţii şi asociaţii de la Judecătoria Făgăraş, iar un sfert dintre ele au scopul declarat de a promova turismul şi valorile zonei în ţară şi pe plan internaţional. Rivalizează cu turismul, asociaţiile de creştere a animalelor care au apărut ca ciupercile după ploaie începînd cu anul 2007, după ce au apărut subvenţiile APIA. O altă bună parte dintre asociaţii şi-au anunţat intenţiile de a atrage bani pentru categoriile defavorizate şi pentru a sprijini material şi financiar familiile sărace. Un număr important din lista asociaţiilor şi-au arătat disponibilitatea spre sport înfiinţînd tot felul de cluburi sportive. O analiză a activităţii acestora arată însă că majoritatea dintre ele n-au adus niciun plus de valoare zonei, numele şi scopul asociaţiilor înfiinţate în Ţara Făgăraşului rămînînd simple poziţii în Registrul Judecătoriei Făgăraş. Toţi localnicii resimt în Ţara Făgăraşului lipsa locurilor de muncă, a economiei locale, a prosperităţii, o creştere a gradului de sărăcie, investiţii puţine, iar turismul abia reuşeşte să se contureze şi nu prin grija asociaţiilor locale de promovare ci a altor mijloace străine locului.