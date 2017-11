Liber la vînat de capre negre 16 capre negre poate împuşca Asociaţia de vînătoare ,,Şoimul” 25 tone de porumb pentru hrana sălbăticiunilor



Asociaţia de Vînătoare ,,Şoimul" şi-a programat clienţii la vînătoare de capre negre încă de anul trecut. De la 1 septembrie a.c., s-a deschis sezonul de vînătoare la capre negre, iar vînătorii de la ,,Şoimul” abia aşteaptă organizarea de acţiuni de vînătoare colective. Vînătorii din Europa

au auzit de valoroasele trofee din Munţii Făgăraşului şi au venit să vîneze cele mai frumoase exemplare. Asociaţia ,,Şoimul" a rezervat o cotă de 16 capre negre, iar pînă în prezent au fost vînate 10. ,,Cerinţa pentru capre negre este mult mai mare, dar noi avem o coră de 16 exemplare. Am împărţit cota în mod egal pentru vînători străini şi pentru vînătorii de la noi din ţară. De cîteva zile am sistat acţiunea de vînătoare pentru că zăpada de pe văile Munţilor Făgăraş este foarte mare. Cel mai norocos vînător din acest an a obţinut un trofeu de 105 puncte. Noi nu facem faţă la cerinţele vînătorilor. În fiecare an am avut şi listă de aşteptare ceea ce înseamnă că în cazul în care unul dintre vînători renunţă, intră altul. Pot să spun însă că acest lucru nu s-a întîmplat" a spus Ionuţ Ionescu, peşedintele Asociaţiei de Vînătoare ,,Şoimul". Domeniul de vînătoare al acestei asociaţii începe din creasta Munţilor Făgăraşului şi se întinde pînă la Olt, de la Valea Sîmbetei, Muchia Sîmbetei, Viştişoara, Viştea mare şi Ucea Mare pînă la limita cu judeţul Sibiu. Asociaţia ,,Şoimul" are peste 60 de membri şi deţine două fonduri de vînătoare, 24 Victoria şi 43 Sîmbăta.



Ce se poate vîna şi cînd



- 1 septembrie - 15 decembrie- sezon la capră neagră

- 1 septembrie - 15 decembrie- sezon pentru cerbi

- 1 septembrie - 28 februarie- sezon pentru raţe

- 1 octombrie - 31 decembrie- aezon pentru urşi

- 1 octombrie - 28 februarie - sezon pentru fazani

- 28 septembrie - 15 februarie- sezon pentru mistreţi



Pregătiri de iarnă