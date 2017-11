PNDL 2 este încă o dovadă că birocraţia este în floare în România. Deşi se spune că lucrurile s-au simplificat, în realitate sînt doar minciuni întrucît instituţiile publice se comportă ca ,,stat în stat”. Fiecare director de instituţie deconcentrată îşi face propria lege şi impune condiţii stricte UAT-urilor. De pildă, Institutul de Stat în Construcţii condiţionează o investiţie în Ţara Făgăraşului de construcţia viitoarei autostrăzi care nici măcar nu este în stadiul de proiect. Mai mult, finanţatorul PNDL 2, în loc să se impună şi să reducă volumul dosarelor premergătoare implementării proiectelor, cer noi şi noi acte, iar în paralel scurtează termenul de depunere a acestora. Primarii făgărăşeni declară că se bazează pe banii alocaţi pe PNDL 2 pentru a face investiţiile urgente în localităţi. ,,Avem bugete locale mici care nu ne permit realizarea de investiţii, iar PNDL 2 este singura variantă” spun primarii.



Certificate de urbanism şi nenumărate avize

Deşi s-a prelungit termenul pînă la 30 noiembrie 2017, de altfel aşa cum era stabilit iniţial, pentru depunerea documentaţiilor în vederea semnării contractelor de investiţii pe PNDL 2, unii primari făgărăşeni cred că nu vor obţine toate avizele cerute în certificatele de urbanism. Cele mai mari probleme au fost întîmpinate la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) şi la Mediu, instituţii care eliberează avizele doar dacă sînt respectate anumite condiţii. Tocmai de aceea, la CJ Braşov a fost organizată încă o întîlnire cu primarii din judeţ pentru a se analiza situaţia avizelor şi stadiul în care s-a ajuns cu depunerea documentaţiilor pe PNDL 2. La această întîlnire au fost prezenţi reprezentanţii primăriilor din Drăguş, Cristian, Şercaia, Caţa, Jibert, Şoarş, Moieciu, Teliu, Ormeniş, Racoş şi Mândra.

Nimeni nu-I ascultă pe primari

Primarii au cerut ca Serviciul de Urbanism din cadrul CJ Braşov să simplifice certificatele de urbanism. ,,La această etapă, de depunere a documentaţiilor, aceste avize sînt doar de principiu pentru că oricum trebuie să facem proiectele tehnice după semnarea contractelor de finanţare cu Ministerul. Deci va trebui să reluăm avizarea. Vor fi alţi bani, alte drumuri. În plus, dacă depunem în această fază şi proiectele tehnice, pierdem finanţarea pentru întocmirea proietelor tehinice. Orice cheltuială făcută înaintea semnării contractelor nu este eligibilă. Asta nu înţelege Serviciul de Urbanism de la CJ Braşov. În ritmul acesta pierdem finanţarea pe PNDL 2, de altfel singura în acest an pentru investiţiile din comune” au explicat primarii făgărăşeni.

Comuna Beclean, în linie dreaptă

Comuna Beclean a obţinut finanţarea pentru reabilitarea DC 71, Hurez-Gura Văii, pe o porţiune de 1,5 km. ,,Am depus documentaţia şi urmează să semnăm contractul de finanţare. Am obţinut avizele doar pentru faza de depunere a proiectului. Ştiu că s-a cerut de către CJ Braşov un punct de vedere de la Minister în privinţa propunerii de a se elibera doar un singur certificat de urbanism atît pentru faza SF/DALI, cît şi pentru faza PAC (proiect tehnic). Oricare ar fi poziţia Ministerului în această privinţă, Comuna Beclean a obţinut toate avizele impuse în certificatul de urbanism ceea ce înseamnă că se va semna contractual de finanţare” a spus Claudiu Motrescu, primarul comunei Beclean.

ISC Braşov condiţionează avizul de viitoarea autostradă

O anomalie a fost întîmpinată de primari în cazul avizelor ce trebuie eliberate de Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov (ITC). Această instituţie a condiţionat eliberarea avizelor de construcţia viitoarei autostrăzi ce va traversa Ţara Făgăraşului. Asta în condiţiile în care nici nu există proiectul acestei artere de circulaţie şi nici traseul ei. ,,La proiectul de reabilitare a DC 71, ITC Braşov a adus în discuţie autostrada ce va trece prin zonă. Ni s-a spus că autostrada poate va trece pe terenul drumului communal 71. Numai condiţii şi piedici” a mai spus primarul din Beclean. Aceeaşi situaţie au întîmpinat şi alţi primari făgărăşeni.

Taxele golesc bugetele locale

Pentru proiectul de reabilitare a DC 71 au fost necesare următoarele avize, care au presupus şi anumite costuri.

- Pentru avizul de la Apele Române a fost necesară o documentaţie întocmită de o firmă de specialitate care a costat 1500 lei, iar avizul în sine încă 854,81 lei.

- Avizul de la Protecţia Mediului a costat 500 lei,

- Avizul de la ANIF a presupus o taxă în valoare de 339,15 lei,

- Avizul de la compania de telefonie Orange a costat 546,98 lei,

- Avizul de la Telecom a costat 245,85 lei,

- Avizul de la Apă Canal a însemnat o taxă de 261,80 lei,

- Avizul de la Electrica a costat 223,12 lei.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie primarii trebuie să obţină alte avize şi să plătească alte taxe. În cazul DC 71, se vor mai plăti avize la SGA şi Mediu. Primarul comunei Şercaia, Cristinel Paltin, s-a declarat nemulţumit de faptul că noul pod de peste Olt de la Hălmeag, pentru care Consiliul Judeţean a obţinut o finanţare prin PNDL 2, are o singură bandă pentru ambele sensuri de circulaţie. „Cred că suma primită prin PNDL este suficientă pentru construirea unui pod cu două benzi”, a spus Paltin, care a solicitat conducerii CJ să analizeze posibilitatea modificării proiectului iniţial. CJ Braşov a depus pe PNDL 5 proiecte, valoarea acestora fiind 60.392.000 lei. Este vorba despre reabilitarea DJ 132 (Rupea – Homorod – Mercheaşa – Jimbor – limita cu judeţul Harghita), modernizarea DJ 108 B: DJ 105 B (Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei), construirea unui pod peste râul Olt (între localităţile Voila şi Cincşor), construirea unui pod peste râul Olt (între localităţile Șercaia şi Hălmeag) şi reabilitarea unei alunecări de teren pe DJ 105 (Voila - Cincu). (Lucia BAKI)