„Cadou“ de Ziua Naţională

Fără persoane cu dizabilităţi la AVIV ,,Vom chema jandarmii şi vom scoate în stradă beneficiarii cu dizabilităţi? se întreabă Anca Vlavian, prreşedinta azilului AJPIS Braşov nu vrea să mai vadă cărucioare la azilul din Făgăraş pentru a elibera licenţa de funcţionare Aparţinătorii persoanelor cu handicap trebuie să-şi ia acasă bolnavii



Chiar de ziua naţională a României mai multe persoane internate la AVIV trebuie să părăsească definitiv azilul. Sînt 16 persoane cu dizabilităţi, vîrstnice şi bolnave, care dacă nu părăsesc unitatea, vor fi scoase în stradă. Anca Vlavian, preşedinta asociaţiei AVIV, spune că a anunţat aparţinătorii acestora pentru a-i prelua. ,,Aşa impune noua legislaţie, iar noi ca unitate publică trebuie să ne conformăm standardelor impuse de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov (AJPIS). Cei în cauză au fost înştiinţaţi să le găsească altă locaţie începînd cu data de 1 decembrie 2017. Condiţiile au fost acceptate timp 3 ani, iar de anul trecut avem alte standarde” a spus Anca Vlavian. Este vorba despre o reorganizare a clădirii azilului în vederea separării persoanelor internate, în vîrstnici şi persoane cu dizabilităţi, situaţie greu de realizat însă la AVIV.

Alte condiţii, altă licenţă

Licenţa de funcţionare a azilului AVIV de la Făgăraş trebuie reînnoită în cursul lunii decembrie 2017, iar conducerea centrului a depus documentaţia necesară la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov (AJPIS). Numai că inspectorii AJPIS, invocînd legislaţia, nu mai vor să vadă cărucioare prin azilul de la Făgăraş şi astfel condiţionează eliberarea licenţei de acest lucru. Mai mult, Agenţia cere respectarea strictă a tuturor condiţiilor astfel încît azilul să arate ca în Occident. ,,Ar trebui să se adapteze la condiţiile noastre din România din toate punctele de vedere. Nu sîntem ca în Occident. La centrul de la Făgăraş sînt condiţii foarte bune, ne-am străduit să oferim vîrstnicilor un ambient familial, îngrijire bună, socializare, tratamente speciale. La centrele similare din străinătate taxele sînt incomparabil mai mari şi, poate, îngrijirea nu este corespunzătoare. La AVIV se plăteşte 2400 lei lunar şi condiţiile sînt foarte bune. Comparaţi doar cazarea la o pensiune de 3 margarete de peste 100 lei pe noapte, iar la noi, pentru bani mult mai puţini, oferim hrana, cazarea, tratamente, îngrijirea. Sînt şi la noi în ţară azile care percep o taxă lunară de 6.700 lei şi nu diferă condiţiile faţă de centrul de la Făgăraş” a spus Anca Vlavian.

Azilul se află în procedura de licenţiere

Azilul de bătrîni AVIV din Făgăraş se află în perioada de verificare în vederea obţinerii licenţei de funcţionare. De o lună de zile între AVIV şi AJPIS Braşov se poartă discuţii pentru reînnoirea licenţei. Chiar luni, 13 noiembrie a.c., au ajuns la AVIV reprezentanţii Agenţiei braşovene pentru a verifica unitatea. ,,Ni s-a impus să separăm vîrstnicii de persoanele cu dizabilităţi care deţin certificate de handicap. Într-adevăr clădirea este în formă de U şi am putea face separarea, dar bucătăria, spălătoria, sala de zi, sala de mese sînt comune. Aşa a fost construit centrul. Prin urmare vom rămîne doar ca şi Centru pentru persoane vîrstnice, fără să mai avem persoane cu handicap. O altă problemă la care lucrăm este autorizarea ISU. Noi am încheiat contractul cu Primăria Făgăraş fără să fie recepţionată clădirea de la constructor, iar firma care a construit azilul este în faliment. Vom obţine şi autorizaţia ISU şi apoi licenţa” a completat Anca Vlavian.



Prelungire de 2 săptămîni

Aflaţi luni, 13 noiembrie a.c., în vizită la AVIV, inspectorii AJPIS au dat un răgaz centrului. ,,Pînă în data de 12 decembrie a.c., centrul va funcţiona cu licenţă provizorie, aşa cum a fost pînă acum. Licenţa se va obţine pentru persoane vîrstnice de peste 65 de ani, fără handicap” a spus Eugen Ionuţ Stoian, coordonator al centrului.



Anca Vlavian: ,,Vom chema jandarmii şi vom da oamenii bolnavi în stradă?”

Aparţinătorii persoanelor cu handicap internate la AVIV se declară nemulţumiţi de noua situaţie şi spun că va fi foarte dificil să găsească alte locaţii unde să-şi interneze vîrstnicii bolnavi. ,,La azilul din Făgăraş era foarte bine. L-am internat pe tatăl meu din cauza hadicapului pe care îl are. Noi avînd un program încărcat nu îl puteam supraveghea. Nu ştim ce vom face după ce îl vom lua din centru” a spus un aparţinător. Anca Vlavian mai spune că va fi foarte greu să elibereze azilul de persoanele cu handicap. ,,Noi am înştiinţat aparţinătorii despre această situaţie, dar unii sînt în Canada sau în alte ţări. Nu ştiu cum vor veni să-şi ia bolnavii. Ce vom face atunci? Vom chema jandarmii şi vom da oamenii bolnavi în stradă? Este o situaţie anormală” a adăugat preşedinta AVIV.

Primăria Făgăraş susţine azilul AVIV

Centru AVIV găzduieşte şi 15 cazuri sociale impuse prin contractul de concesiune încheiat cu Primăria Făgăraş. Cele 15 persoane beneficiază de serviciile azilului gratuit. ,,La AVIV criteriile sînt îndeplinite pentru a se obţine licenţa de funcţionare. Am fost împreună cu cei din conducerea centrului la AJPIS Braşov, pentru a-i susţine în demersurile privind licenţierea. Conform celor de la Agenţie, la AVIV sînt îndeplinite 93,26% dintre condiţii. Dacă erau undeva la 50% chiar nu ne implicam noi, Primăria şi SPAS, şi susţineam creearea de condiţii pentru vîrstnicii internaţi. Ceea ce impun cei de la AJPIS Braşov sînt lucruri puerile. Pe mine personal m-a surprins faptul că ne-au dat ca exemplu azilul din cartierul Noua din Braşov care arată ca un spital de campanie. Dacă mergeţi acolo, veţi vedea că la AVIV condiţiile sînt incomparabile faţă de azilul de stat din Noua. Un alt exemplu negativ dat a fost şi azilul privat din Sâmpetru unde condiţiile sînt foarte bune, similare cu cele de la Făgăraş. Separarea vîrstnicilor de persoanele cu handicap este un lucru anormal. Pînă la urmă toţi vîrstnicii au un handicap, nu? Pe locurile sociale de la AVIV care revin Primăriei Făgăraş şi sînt gratuite sînt vreo 2-3 persoane cu handicap. Vom găsi o soluţie dacă trebuie să elibereze locurile” a spus Bogdan Taflan, directorul SPAS Făgăraş.

65 de persoane internate la AVIV

La azilul de bătrîni ,,AVIV" din Făgăraş convieţuiesc în prezent 65 de persoane din Ţara Făgăraşului, femei şi bărbaţi cu vîrste de peste 70 de ani. 15 dintre ele sînt cazurile sociale ale Primăriei Făgăraş. Aici, fiecare persoană are o poveste care impresionează, iar constanta comună a lor este singurătatea. Anca Vlavian Gurmeza este din Brăila şi prin intermediul asociaţiei sale, AVIV, a preluat administrarea centrului de la Făgăraş. Mai deţine centre similare la Galaţi, Făurei şi două în Brăila. Azilul de la Făgăraş are 23 de camere cu trei paturi şi două camere cu două paturi oferind 73 de locuri. ,,Noi oferim condiţii de calitate, asistenţă medicală şi protecţie socială. După o viaţă grea bunicii noştri merită să se bucure de o bătrîneţe frumoasă. Costul lunar pentru un beneficiar este de 2400 lei. Avem 30 de angajaţi, avem medic, asistente medicale, asistente sociale, infirmiere, psiholog, ergoterapeut, bucătărese. Centrul este dotat cu toate cele necesare, mobilier, bucătărie, spălătorie, aparatură medicală şi electrocasnice, sala de zi, sală de mese. Spaţiul de care beneficiază un beneficiar este de 6 mp. Fiecare cameră are baie proprie de 2,8 mp” a explicat Anca Vlavian, preşedinta asociaţiei AVIV. (Lucia BAKI)