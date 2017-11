Societatea a solicitat de la bugetul local 200.000 de lei pentru deszăpeziri şi măturat stradal timp de 2 luni Peste 60% din bugetul societăţii de salubritate, de 1,3 milioane de euro, se duce pe salarii Venituri mai mari cu 68% faţă de anul anterior



Măturatul stradal şi deszăpezirea pentru lunile noiembrie şi decembrie 2017 costă 200.000 de lei. Este suma pe care SC Salco Serv SA a solicitat-o de la bugetul local pentru prestarea acestor servicii, aşa cum arată adresa înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr. 32283/24 octombrie 2017. ,,Bugetul alocat la începutul anului a acoperit serviciile prestate pînă în luna octombrie 2017. Cei 200.000 de lei solicitaţi sînt meniţi să asigure continuitatea serviciilor de măturat stradal şi deszăpezit pentru lunile noiembrie şi decembrie 2017. Din bugetul alocat la începutul anului s-au decontat şi ridicările de deşeuri vegetale ocazionate de luna curăţeniei atît în primăvară cît şi în toamnă” scrie directorul Salco, Dragoş Bârsă, în adresa remisă Primăriei.

Buget anual de 1,3 milioane de euro

Venituri totale ale SC Salco Serv SA prognozate pînă la sfîrşitul acestui an se cifrează la 5.945.000 lei, iar cheltuielile sînt la acelaşi nivel. Cele mai mari sume din veniturile societăţii se duc pe salarii, respectiv 3.583.000 lei, ceea ce înseamnă 60,26%. Următoarea categorie de cheltuieli este cea denumită ,,bunuri şi servicii” şi care se ridică la suma de 1.983.000 de lei, aici fiind cuprinse cheltuielile cu combustibilul şi piesele de schimb, 465.000 de lei, stocurile 565.000 lei. Pentru contractele cu terţi societatea are un buget de cheltuieli în valoare de 1.273.000 de lei, aici intrînd şi paza (145.000 lei). Pentru depozitarea deşeurilor menajere în rampa ecologică şi plata zilierilor se consumă din veniturile societăţii suma de 971.000 de lei.

Salariul mediu pe societate este de 2.620 lei

Cheltuielile cu personalul se ridică la 3.583.000 de lei din care salariile de bază pe an sînt 2.028.000 lei, sporurile şi prime 476.000 lei, bonusurile 361.000 lei, tichete de masă 279.000 lei, tichete de vacanţă 52.000 lei, iar contribuţiile aferente salariilor se ridică la 592.000 de lei/an. La sfîrşitul anului 2017, numărul de angajaţi din societate va fi 100. Cheltuielile aferente contractului de mandat sînt în valoare de 126.000 de lei, din care pentru director 86.000 de lei, ceea ce înseamnă o leafă de 7.160 lei, pentru consiliul de administraţie 40.000 de lei. Cîştigul mediu lunar pe societate este de 2.620 lei. SC Salco Serv SA este societatea patronată de CL Făgăraş înfiinţată în 2002 pentru prestarea serviciilor publice de salubritate. În prezent, Salco a încheiat contracte d ecolectare a deşeurilor menajere şi în comunele Beclean, Hârseni, Sâmbăta de Sus, Mândra şi Părău.

Venituri mai mari cu 68%

Faţă de anul 2016, veniturile societăţii au crescut, de la 4.061.000 la 5,94 milioane de lei, ceea ce înseamnă 68,3%. Activitatea Salco constă în servicii de salubritate, colectare şi valorificare deşeuri, măturat stradal şi deszăpezit. În acest an, societatea a realizat investiţii în valoare de 627.900 lei avînd ca surse de finanţare profitul net al anului 2016 în valoare de 62.000 de lei care a fost reinvestit şi din bugetul local, 565.000 de lei. Pe lista investiţiilor s-a aflat ciurul utilizat la selectarea deşeurilor. (Lucia BAKI)