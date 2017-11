Pr. Gheorghe Opriş a trăit fenomenul Piteşti

Opriş Gheorghe a fost protopop ortodox în zona Rupea şi a fost iubit de localnici. Îşi avea originile în satul Dridif unde se născuse la 14 februarie 1927. A fost un bun elev al Liceului ,,Radu Negru”, dar primise şi o educaţie religioasă şi în familia sa. A făcut parte din Frăţiile de Cruce de la acest liceu. S-a înscris la Institutul Teologic din Sibiu pentru a deveni preot, dar cursurile i-au fost întrerupte, la fel ca la majoritatea tinerilor, în iunie 1948, în plină sesiune de examene a anului I, cînd a fost arestat de organele de Securitate la ieşirea din Capela institutului. În februarie 1949 a fost judecat şi condamnat la 3 ani de închisoare corecţională şi încarcerat la penitenciarul Jilava. De aici este mutat la închisoarea Piteşti unde a suportat regimul reeducărilor comuniste. La Piteşti a fost supus timp de şapte luni la acţiunile de demascare şi reeducare coordonate de renumitul securist Eugen Ţurcanu, şi el student. De la Piteşti a fost mutat la închisoarea Gherla unde a fost persecutat şi supus acţiunilor de reeducare coordonate de un alt comunist renumit prin duritatea lui, Popa Ţanu. După expirarea celor trei ani de detenţie comunistă, în septembrie 1952 a fost din nou condamnat la un an de închisoare pe care l-a executat în lagărul de muncă de la Bicaz. A fost eliberat abia în februarie 1953. Ieşit din închisori şi lagăre a încercat să-şi continue studiile, susţinut de mitropolitul Nicoale Bălan. A absolvit Institutul Teologic în iunie 1955. S-a căsătorit cu Maria Dan din satul Mîndra. A fost hirotonit preot la 6 august 1956 şi repartizat în parohia Merghindeal din Protopopiatul Agnita. Aici a slujit timp de 12 ani. În 1967 a fost numit preot la Rupea, iar în 1975 a fost înaintat protopop în zona Rupea. A slujit şi în Protopopiatul Rupea timp de 18 ani, după care s-a retras din motive de sănătate. La 14 martie 2005, părintele Gheorghe Opriş s-a stins din viaţă şi a fost înmormîntat în cimitirul de la Rupea.



Preotul Victor Dâmboiu din Râuşor era al unsprezecelea copil al unui luptător memorandist, Samoilă Dâmboiu. S-a înscris la Teologie, dar a fost luat în armată şi trimis pe front. În anul 1947 şi-a luat licenţa în Teologie şi cea de profesor de religie la Universitatea din Cluj. A fost instalat preot la Şinca Nouă. După ce a rostit câteva predici anticomuniste, a fost arestat în 1949 şi dus la Securitatea din Făgăraş, unde a fost bătut. Chiar dacă a fost eliberat, a fost ţinut sub supraveghere continuă. În anul 1952 s-a transferat în parohia Drăguş care era vacantă, pentru a putea ajuta partizanii din munţi cu alimente şi informaţii. La 8 aprilie 1957 a fost arestat de către Securitate de la parohia din Drăguş. A fost judecat de Tribunalul Militar Cluj care l-a condamnat la 10 ani de temniţă grea. A fost închis în perioada 8 aprilie 1957 - 3 august 1964, la Sibiu, Codlea, Jilava, Galaţi (unde a fost complet izolat), Brăila şi în Balta Mare a Brăilei, la Salcia şi Stoieneşti. La eliberare, Arhiepiscopia Sibiului nu l-a mai angajat. A lucrat ca muncitor la o uzină din Făgăraş, dar după o vreme a fost concediat. Reangajat ca preot misionar, s-a văzut nevoit să lucreze pe la C.A.P.-uri pentru a câştiga banii necesari traiului. Părintele Victor Dâmboiu îşi amintea de comportamentul exemplar din închisoare al unor preoţi precum: Cornel Dascăl de la Sibiu, Ioan Fulea -ultima dată preot în Răşinari, părintele Sofian de la Mănăstirea Antim, precum şi părintele Benedict Ghiuş, părintele Tatu din Sebeşul de Sus, judeţul Sibiu. Părintele Victor Dâmboiu considera că, după ce a ieşit din închisoare, a fost tratat de conducerea Bisericii ca un trădător. După decembrie 1989 a cerut să fie reangajat ca preot, dar a fost refuzat de către Consiliul Eparhial Sibiu. A trăit la Râuşor alături de soţie până la 24 martie 2003 când a fost condus pe ultimul drum.



Preotul militar Coriolan Buracu

- Preotul militar Coriolan Buracu a fost persecutat de comuniştii instalaţi în Ţara Făgăraşului încă de la alegerile din 1946. Părintele Buracu, reprezentantul PNŢ, ieşise din sala de votare să anunţe rezultatul numărătorii voturilor de la Breaza Lumea a izbucnit în aplauze. Reprezentantului FND se apropie de preot cu mâna întinsă, dar mîna i se transformă în pumn care îl izbi pe preot drept în obraz. I se luă procesul verbal şi urmară alte lovituri date de militarii de faţă. În zilele următoare votului, au venit să-l caute şi să-l aresteze. Hăituit câţiva ani prin satele Ţării Făgăraşului, e prins în sfârşit şi băgat la închisoare. Soţia şi cei 8 copii i-au ajuns muritori de foame. Preotul Coriolan Buracu a fost arestat în zorii zilei de 14 octombrie 1948, a fost închis la penitenciarul Timişoara şi condamnat la un an de temniţă corecţională. A fost eliberat în 14 octombrie 1950. După doi ani este arestat din nou de Securitatea Bucureşri şi trimis la Canal, apoi la Peninsula.Va fi liberat la 28 aprilie 1953. Se stinge în 1964, la vârsta de 76 de ani. Preot militar fiind, a fost arestat, la 26 iunie 1914, de jandarmii unguri chiar din biserică acuzat fiind ca ,,spion al României şi agitator pentru descompunerea monarhiei Austro-Ungare”. Este preot militar şi în Al Doilea Război Mondial când este detaşat în nordul Ardealului. Aşa a ajuns în 1946 în Ţara Făgăraşului.



Pr Gheorghe Ramba, arestat pe când era student



Gheorghe Ramba era student la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti şi făcea parte din Frăţiile de Cruce. Cînd au început arestările din 1948 în rândul studenţilor, s-a refugiat acasă, la Voivodeni, iar părinţii lui, Zevedeu şi Maria, l-au ascuns. Securitatea din Făgăsaş l-a urmărit până în 1951 cînd l-au arestat la 22 decembrie. A fost anchetat la sediul Securităţii Făgăraş unde a suportat metodele de tortură ale cpt. Cârnu Ion, apoi la Sibiu şi Bucureşti. A fost judecat de Tribunalul Militar Bucureşti şi condamnat, prin sentinţa nr- 2050/1953, la 3 ani şi 6 luni de închisoare. A trecut prin penitenciarele Sibiu, Jilava şi Aiud unde era comandant col. Crăciun Gheorghe. Gheorghe Ramba a fost preot la o parohie ortodoxă din Braşov.



Preotul Valer Literat a făcut 3 ani de închisoare

Valer Literat din Luţa este cunoscut astăzi după numele Muzeului Ţării Făgăraşului. Puţini ştiu însă că a fost preot în satul natal între 1908 şi 1916, după care a plecat în Ţara Românească (1916) unde slujeşte ca preot suplinitor la Iaşi (cartierul Tătăraşi) şi în satul Mihălăşeni (1917-1919). A fost profesor de limba franceză la Liceul "Radu Negru" timp de 43 de ani, iar pentru o scurtă perioadă a condus liceul, membru activ şi preşedinte în cadrul Despărţămîntului Asociaţiei ,,Astra" A înfiinţat Muzeul Etnografic al Ţării Oltului din Făgăraş la 4 nov.1923. A colaborat cu prof.Nicolae Iorga, I. Simionescu Mehedinţi, D. Gusti, S. Dragomir, I. Muşlea, I. Crăciun, prof. W. Draeger de la Universitatea "Humbilt" din Berlin. Dar nimic n-a contat în faţa tăvălugului comunist, iar marele profesor recunoscut în ţară şi străinătate a fost zăcut prin temniţele comuniste.



Şi alţi preoţi ortodocşi sau uniţi au fost arestaţi, torturaţi şi încarceraţi.

- Pr. Arsenie Boca, stareţul Mănăstirii de la Sâmbăta de Sus

- Pr. David Ion din Scorei,

- Pr. Stanislav Axente din Lisa,

- Pr. Cornel Dascălu din Arpaş,

- Pr. Bălescu din Ucea de Sus,

- Preoţii din Săsciori Raita şi Motoc,

- Părintele Octavian Cocan, născut la 6 februarie 1912 în localitatea Sâmbăta de Sus, preot în Făgăraş, a fost arestat în 1952 pentru cercetări şi condamnat la 16 luni de închisoare, apoi trimis la Canal.

- Preotul Dumitru Moldovan, născut în 1907 la Benadea, Braşov, paroh la Recea, a fost condamnat pentru “omisiune de denunţ “ la doi ani de închisoare în 1954 şi trimis la Canal.

- Preotul Ioan Naftanailă s-a născut în 1925 la Breaza, unde a devenit paroh mai târziu. A fost arestat în 1957 pentru omisiune de denunţ şi condamnat la trei ani de închisoare, pedeapsă mărită în urma recursului la şase ani, prin decizia 135/ 15. 08. 1958 a Tribunalului Suprem, Colegiul Militar. A fost închis la Gherla şi în lagărele de muncă de la Sălcii, Periprava şi Grindu.

- Stăniloaie Dumitru îşi avea originile în satul Vlădeni din fostul judeţ Făgăraş. A fost licenţiat în Litere şi Teologie ( Cernăuţi- între anii 1923 - 1927), iar la Cernăuţi obţine doctoratul în 1928. Este trimis să se specializeze în Dogmatică şi Istorie bisericească la Facultăţile de Teologie din Atena (1927 - 1928), Munchen şi Berlin (1928 - 1929) şi face călătorii de studii şi documentare la Paris şi Belgrad. Reîntors predă la Academia teologică “Andreiana” din Sibiu. În 1948 Dumitru Stăniloae a fost încadrat ca profesor titular de Teologie Dogmatică şi Simbolică. Va fi supus, ca mai toţi intelectualii vremii la represiuni şi suferinţe. În 1958 a fost arestat şi a stat cinci ani în închisorile comuniste. A stat încarcerat în închisoarea Dealul Spirii din Bucureşti, apoi la Jilava şi Aiud. Se eliberează de la Aiud în ianuarie 1963. S-a stins din viaţă la Bucureşti la 5 octombrie 1993.

- Pr. Gheorghe Malene, originar din Boholţ, cu parohie în Braşov, a fost ucis de armata roşie

- Pr. Vasile Dobrin din Arpaşul de Jos, închis la Canal

- Pr. Unit Gheorghe Bogdan din Arpaş, închis 2 ani

- Pr unit Ghedeon Socol, tatăl lui Silviu Socol, condamnat

- Pr. Andrei Aldea din Berivoi, condamnat

- Pr Dumitru Ghindea, Drăguş, condamnat, moare după eliberarea din închisoare, în 1964.

- Pr. Aurel Uria în Dejani, condamnat

- Pr. Gheorghe Govoran, paroh în Făgăraş, condamnat

- Pr. Ion Comşa, condamnat, paroh în Galaţi

- Pr. Matei Floarea, preot în Iaşi, condamnat

- Pr unit Axente Stanislav, la Lisa, condamnat

- pr unit Aurel Leluţiu, Olteţ, condamnat

- Pr unit Ionel Leluţiu, condamnat

- Pr unit Liviu Tit Negrea, Pojorta,

- Pr. Ion Eţanu, Sâmbăta de Jos, condamnat

- Pr. Unit Aurel Motoc, confesor, gazdă pentru partizani la Săsciori, condamnat

- Pr. Unit Ion raita, Săsciori, condamnat la 25 ani muncă silnică

- Pr. Unit la Scorei, Ion David, cade rănit în 7 ianuarie 1955 şi moare curînd după aceea

- Pr. Unit la Şinca veche, Octavian Aldea, condamnat

- Pr, Vasile Pascu, Ticuşul Nou

- Pr Pavel Borzea, protopop ortodox.