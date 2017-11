Mitropolitul Ardealului Laurenţiu Streza i-a evocat pe luptătorii anti-comunişti în conferinţa de la Protopopiatul Făgăraş În regimul comunist au fost arestaţi 1800 de preoţi ortodocşi şi 200 preoţi greco-catolici Canonizarea Părintelui Arsenie Boca este tărăgănată



Mitropolitul Ardealului, dr. Laurenţiu Streza, s-a aflat vineri, 9 noiembrie a.c, în mijlocul preoţilor din Ţara Făgăraşului cu ocazia unei conferinţe organizate la Protopopiatul Făgăraş. Tematica dezbătută s-a referit la ,,Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română“. La eveniment a fost participat şi academicianul şi istoricul, pr. Mircea Păcurariu. ,,Am dorit ca această conferinţă să fie ca un act liturgic a celor care au fost blamaţi, prinşi şi trădaţi de alţi confraţi ai noştri” a spus încă de la începutul conferinţei IPS Laurenţiu.



Legionarii au fost denigraţi

Despre legionari se ferenţe să vorbeasacă, astăzi, apropae, toată lumea, chiar şi unii istorici. Mai ales după apariţia Legii 217/2017. Mitropolitul Laurenţiu Streza a ţinut să vorbească, fără perdea, despre suferinţele legionarilor şi despre credinţa lor creştină. ,,Au infiltrat un prieten între ei care le-a făgăduit să treacă graniţa dar, cînd au ieşit însă din acele butoaie, s-au trezit în curtea puşcăriei. Încă mai avem imaginea denaturată a celor care au suferit, cum este organizaţia ,,Legionară“ care a fost creştină pentru că i-au ajutat mulţi să fie denigraţi. Oamenii care au ajuns în închisori şi au suferit au rezistat numai prin credinţă. Ferească Dumnezeu să fii azi pus în situaţia de a alege între secretul spovedaniei şi apărarea libertăţii tale şi a familiei tale! După ce au fost eliberaţi, au fost marginalizaţi” a spus IPS Laurenţiu.



,,Ateismul era o doctrină de stat”

Mulţi preoţi din Ţara Făgăraşului au jost încarceraţi pentru că nu au divulgat din taina spovedaniei securiştilor infiltraţi în sînul Bisericii. Despre atitudinea preoţilor anticomunişti, IPS Laurenţiu a vorbit parohilor făgărăşeni. ,,Atunci aveam doar o relativă libertate. Știam că trebuie să predic cu precauţie. Ca să pot fi apărat de la centru trebuia să am un caiet de predici ca să pot dovedi ceea ce am spus. Veneau infiltraţi pînă şi la spovedanie. Să ştiţi că ierarhii au avut mai multă autoritate, chiar şi să atace sistemul. Preoţii care au suferit în temniţele comuniste au avut un ideal patriotic pentru că s-au opus descreştinării. Ateismul era atunci o doctrină de stat” a mai spus Mitropolitul.



,,În 5 ani nu mai există Biserică!”

,, Am vrut să intru la seminar dar nu puteai decît la vîrsta de 16 ani şi a trebuit să mă duc mai întîi la liceu. Cineva cunoscut, care mai trăieşte încă astăzi, mi-a spus: ,,Ce te duci la Teologie? Îţi dau în scris că în cinci ani nu mai există Biserică!“ I-am spus că este un mare naiv şi îi mai spun şi acum: ,,Cît de naiv ai fost!“. A început să sporească numărul studenţilor la teologie. A ajuns ca Facultatea de la Sibiu să fie cea mai mare Facultate de Teologie din lume cu 200 de absolvenţi în vremurile acelea. Nu mi-am putut imagina că putea să existe aşa ceva. Inspectorul de Culte, nu mitropolitul, era ocrotitorul, dar a dat Dumnezeu să fie printre ei şi oameni ca lumea. Am fost duhovnic vreme de cinci ani la Facultate şi veneau securiştii să mă întrebe despre studenţi. Le spuneam: ,,Nu ştiu ce au în cap şi nu ştiu nici cine ascultă Europa Liberă!“ îşi aminteşte IPS Laurenţiu.



Comuniştii au făcut două greşeli, l-au rupt pe om de Cer şi de pămînt prin colectivizare



,,Derbedeii infiltraţi printre studenţi dădeau în scris, erau printre cei care săreau gardul să fugă seara în oraş. Eu le spuneam, după ce ziceam studenţilor cîte o glumă: ,,Scrie bă, că o mai repet o dată!“. Nu îmi puteam imagina că după 1990 poţi vorbi în libertate. În afară de Europa Liberă sau Vocea Americii n-a făcut nimeni nimic pentru noi. Mulţi dintre cei care au găsit o cale să fugă din ţară, făceau apoi pe eroii că au luptat cu securitatea pentru că ăia îi întrebau care a fost motivul fugii lor. Pe noi ne durea mai mult ateismul sistemului decît viaţa socială. Comuniştii au făcut două mari greşeli: au încercat să-l rupă pe om de Cer şi apoi să-l rupă de pămînt prin colectivizări” a mai spus prelatul.



,,Aşi mai văzut undeva ca un fenomen să dureze atîţia ani?”

Mitropolitul a vorbit şi despre canonizarea Părintelui Arsenie Boca. ,,Părintele Arsenie Boca îmi spunea: ,,Raţiunea cea mai gravă a comunismului a fost aceea de a promova oameni nepotriviţi în rîndul Bisericii. Toate bisericile se făceau tainic, înainte de 1990 nu am văzut punerea unei pietre de temelie. Dacă în vremea Austro-Ungariei biserica din Lisa a fost făcută peste cea veche, ca să pară mai mult o renovare, pe vremea comuniştilor se făcea altfel. Se făceau mai întîi proiecte de case care erau după aceea transformate în biserici. Tot părintele Arsenie Boca îmi spunea: ,,Atenţie! Nu lăuda niciodată pe un student bun. Cum l-ai lăudat, i-ai dat în cap!“. Ne chinuim de atîta vreme pentru canonizarea părintelui Arsenie. Îi întreb pe cei potrivnici: ,,Aţi mai auzit undeva ca un fenomen să dureze atîţia ani?“ Cît vreţi? Pînă unde?“ a spus Ierarhul.



Au fost arestaţi 1800 de preoţi ortodocşi şi 200 preoţi greco-catolici

Academicianul Mircea Păcurariu a spus: ,,Tema este despre Patriarhul Justinian. Condiţiile în care şi-a desfăşurat activitatea şi despre unii dintre preoţii ardeleni care au cunoscut calvarul. În anul 1948 s-au cunoscut cele mai mari schimbări din viaţa economică şi culturală a ţării. În august 1948 învăţămîntul religios din România a fost înlăturat din şcoli precum şi asistenţa religioasă din armată, spitale şi instituţii. Biserica a ajuns să fie o instituţie tolerată şi a ajuns denigrată în presă şi tot felul de conferinţe speciale. În acelaşi an s-au desfiinţat seminariile, 3 academii teologice şi au mai funcţionat doar două: la Bucureşti şi la Sibiu. Prin Decretul 14 din anul 1959 au fost desfiinţate sute de mănăstiri şi schituri. Tot în anul 1948 au fost desfiinţate mai multe eparhii ale ţării. A fost condamnat la moarte episcopul Visarion Puiu al Bucovinei care, în august 1944, a fugit în străinătate. Nicodim Puiu de la Oradea a fost îndepărtat în octombrie 1950 pentru că a predicat împotriva statului. Episcopul Vasile Lăzărescu a avut aceeaşi soartă pentru că ajutase familiile unor preoţi aflaţi în vizorul comuniştilor. Între 1949-1953-1959 au continuat arestările ce cuprindeau toate garniturile sociale. Au fost arestaţi Nichifor Crainic, care, în revista ,,Gîndirea“ s-a ridicat împotriva doctrinei marxiste, profesorul Teodor Popescu care a scris cartea ,,de la Nero la Stalin“ a fost condamnat la cinci ani închisoare, profesorul Dumitru Stăniloae a fost condamnat la cinci ani închisoare, iar Ion Georgescu a fost arestat în stradă şi condamnat la deportare în Siberia, în anul 1956. După ce a ajuns acasă a fost preluat de către autorităţile comuniste şi a mai stat şi aici în temniţă pînă în anul 1962. Horea Mureşan a fost condamnat la 25 de ani închisoare, Ilarion Felea, din Arad, pentru că a fost membru al Mişcării Legionare, a murit în temniţa de la Aiud după ce a fost condamnat la 25 de ani de temniţă. La aceştia se adaugă foarte mulţi călugări. Părintele Arsenie Boca, părintele Iovan de la Mănăstirea Recea- care a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Maica Mihaela Iordache, de la Vladimireşti a fost de asemenea condamnată iar poeta Zorica Laţcu a primit 5 ani de închisoare. Trebuie să vorbesc apoi de preoţii condamnaţi încă din timpul regimului lui Antonescu: Nicolae Grebenea, Ștefan Straja, Ion Vladovici şi teologul Ion Negruţiu. Unii dintre ei şi-au continuat apoi închisoarea şi în vremea regimului comunist. Preotul Nicoae Bordaşiu a fost arestat în urma unei înscenări numite ,,Garda Albă“ pusă la cale de către securitate în urma căruia 70 de persoane au fost condamnate la 25 de ani închisoare, iar cîţiva ţărani au fost împuşcaţi. Au mai fost apoi preoţii Nichita Bălescu şi Victor Boţoman. Preotul Cornel Dascăl a primit 9 ani închisoare pentru că a refuzat să divulge secretul spovedaniei. Din Ţara Făgăraşului au fost preoţii Pavel Borzea, Octavian Cocan, Ioan Năftănăilă, Ion Glăjar din Ucea de Jos şi Gheorghe Opriş. Iată numai cîteva din jertfele preoţimii. Au fost arestaţi 1800 de preoţi ortodocşi şi 200 preoţi greco-catolici. Am amintit aceste lucruri ca să înţelegeţi epoca în care a activat Justinian Marina. A fost hulit ca un patriarh impus de autorităţile comuniste, dar prin tenacitatea lui a reuşit să apere Biserica. El a reluat legăturile cu Diaspora care au fost rupte în anul 1948, hirotonind episcopi pentru Occident. I-a respins pe cei de la culte care au venit să le semneze nişte ordine de demolare spunînd în timp ce bătea cu toiagul în pămînt: ,,Să-mi daţi voie să construiesc, nu să demolez!“. În anul 1944 Gheorghiu Dej a fugit din închisoarea de la Tîrgu Jiu şi a fost găzduit de către un preot vîlcean- viitorul patriarh Justinian Marina.



Patriarhul roşu

,,Serviciile secrete britanice îl pregătesc pe Vasile Leu, ales de către anumite comunităţi din exil, ca în cazul unei conflagraţii cu U.R.S.S să îi a locul lui Justinian Marina. El a fost cel care i-a atribuit patriarhului Justinian apelativul de ,,patriarhul roşu“. În anul 1955 românii din America nu vor ca Vasile Leu să le devină ierarh şi nu-l vor primi acolo, dar în anul 1955 britanicii îl trimit pe Leu în zona sovietică a Vienei de unde autorităţile comuniste îl trimit în România. Aici, ajunge în temniţele comuniste, de unde vroia să-i ia locul lui Justinian“ a spus pr. lect. dr. Emanuel Tăvală. (Ștefan BOTORAN)