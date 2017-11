Adăpostul de cîini al Primăriei Făgăraş, amplasat pe platform chimică, a fost autorizat de DSV Braşov săptămîna trecută. Decizia autorităţii în domeniu a venit ca urmare a lucrărilor desfăşurate la acest obiectiv în perioada iulie-noiembrie a.c. În parallel, conducerea Primăriei Făgăraş a decis să înfiinţeze Serviciul specializat pentru gestionarea cîinilor fără stăpîn la nivelul Municipiului Făgăraş şi a unui Regulament de organizare şi funţionare a acestuia. Prin HCL emisă la sfîrşitul lunii octombrie s-a stabilit şi Planul de acţiune privind gestionarea cîinilor fără stăpîn din municipiul pentru anul 2017. Aceeaşi HCL impune, de asemenea, delegarea gestiunii acestui serviciu unei entităţi specializate desemnată prin licitaţie publică deschisă. ,,Municipiul Făgăraş se confruntă cu problema prezenţei cîinilor fără stăpîn în spaţiul public. Anual puii rezultaţi din gospodăriile populaţiei, precum şi cîinii ce devin nefolositori sînt abandonaţi în stradă. Se estimează că în municipiu, la ora actuaă , există un număr de aproximativ 200 cîini fără stăpîn . Scopul Serviciului specializat pentru gestionarea cîinilor fără stăpîn îl constituie reducerea numărului de cîini fără stăpîn, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării cîinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a cîiinilor, prevenirea abandonului şi a pierderii cîinilor, reducerea riscurilor sănătăţii oamenilor, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor precum şi reducerea comerţului espect şi a traficului cu animale. Beneficiarii activităţilor realizate de Serviciul specializat sînt locuitorii municipiului” se arată în nota de fundamentare ataşată HCL.

Galaţi şi Creangă, cartiere fără maidanezi

Un raport întocmit de Primăria Făgăraş arată că la începutul lunii octombrie existau în municipiu cca 250 cîini nesterilizaţi şi 32 sterilizaţi. Conform evidenţei Primăriei Făgăraş, cei mai mulţi cîini comunitari sînt în cartierul Combinat (50) şi în zona 13 Decemrie-1 Decembrie (40). Cîte 20 de exemplare s-ar afla în zonele Salcîmului, Câmpului, Tăbăcari, iar în cartierul Galaţi 30 de cîini şi în Tudor Vladimirescu 15 maidanezi. Zonele fără cîini comunitari sînt Creangă şi Florilor aşa cum arată statistica UAT Făgăraş. ,,În acest an au fost capturaţi 137 de cîini, cei mai mulţi în luna martie, 32” spun surse din Primărie. Capacitatea de cazare în adapostul amenajat în incinta platformei chimice este de 150 capete. Obiectivul are amenajate 37 de boxe din care 6 boxe sînt individuale. În prezent, adăpostul este administrat, prin Contractul de asociere nr. 25.259/01.09.2017 de organizaţia nonguvernamentală - Asociaţia Saving Orphaned Souls Sheila’s Animal Rescue Mission.



Ce poate face noul Serviciu

- Strîngerea/capturarea cîinilor fără stăpîn, pe baza reclamţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice şi nu numai;

- identificarea, înregistrarea şi raportarea cîinilor comunitari, realizarea unei baze de date şi gestionarea ei

- Transportul cîinilor capturaţi în adăpost;

- Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor;

- Cazarea, hrănirea, îngrijirea cîinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea controlul bolilor cîinilor în adăposturi cu respectarea normelor legale,înregistrarea lor într-o evidenţă unică

- Eutanasierea cîinilor fără stăpîn care sît bolnavi cronici sau incurabili ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile şi în termenele stabilite prin legislatia in vigoare;

- Adopţia sau adopţia la distanţă şi revendicarea cîinilor;

- Tratarea cîinilor de afecţiuni minore şi încercarea de recuperare a acestora, în vederea încredinţării spre adopţie.