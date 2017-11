Unitatea va avea personalitate juridică, 50 de locuri şi 54 de angajaţi Directorul azilului este Sorin Geczi, fostul administrator Cel puţin 20 de posturi vor fi scoase la concurs, inclusiv funcţia de director Un pensionar se poate interna la ,,Castanul” dacă are venituri de cel puţin 2.200 lei lunar



Azilul de bătrîni ,,Castanul” din Victoria a primit statut juric independent începînd cu data de 1 noiembrie a.c. Tot de atunci, ,,Castanul” va funcţiona ca entitate juridică separată de centrul de plasament ,,Azur”. Solicitarea a fost înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov (DGASPC) în urmă cu mai mulţi ani, dar a fost acceptată abia din luna noiembrie. Unitatea va fi subordonată în continuare Direcţiei şi implicit CJ Braşov. Odată cu separarea celor două unităţi, pentru fiecare a fost desemnat cîte un director interimar pînă la organizarea concursului.

Director interimar la azil

La ,,Castanul” director a fost numit Sorin Geczi, angajatul care a îndeplinit pînă la această dată funcţia de administrator. ,,Numirea pentru funcţia de director a fost făcută temporar pînă vom scoate la concurs postul. Acum putem spune că am intrat în legalitate, aveam obligativitatea conform legii încă din august 2016 ca această instituţie să funcţioneze cu personalitate juridică. În perioada următoare vom organiza concursuri pentru ocuparea unor posturi" a spus directorul DGASPC Braşov, Gheorghe Durnă.

,,Lucrez în această instituţie din luna noiembrie 2008, de cînd s-a înfiinţat căminul de bătrîni. Am lucrat pe postul de administrator la căminul de bătrîni pînă în 2012, apoi cele două instituţii s-au unit şi mi-am continuat activitatea de administrator. În primul rînd trebuie să clarificăm posturile comune azilului şi centrului de plasament pentru a se putea face separarea. Este vorba despre posturile de administrator, psiholog, bucătărese, medic şi asistente. În al doilea rînd trebuie să mărim capacitatea centrului. Pînă cînd se va organiza concurs, am fost numit director interimar" a spus Sorin Geczi, directorul instituţiei.



Unitatea va avea mai mulţi angajaţi

Conform directorului Direcţiei Gheorghe Durnă, instituţia este în proces de reorganizare. CJ Braşov a aprobat organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru azil printr-o hotărîre emisă în luna martie 2017. Conform HCJ 129/9 martie 2017, unitatea funcţionează cu două compartimente, administrativ şi socio-psiho-medical. La ,,Castanul” sînt prevăzute 54 de posturi din care 53 de execuţie şi una de conducere. Conform statului de funcţii aprobat de plenul CJ Braşov, în compartimentul administrativ sînt 12 posturi: referent, 1 consilier juridic, 6 posturi muncitori calificaţi, 1 post de magazioner, 1 post de spălătoreasă, 1 inspector de specialitate şi 1 referent. În compartimentul socio-psiho-medical sînt 41 de posturi: 1 medic specialist, 1 asistent social principal, 3 posturi de asistent medical principal, 2 posturi de asistent medical, 1 post psiholog practicant, 1 post maseur şi 32 posturi de infirmier. ,,În ritmul acesta nu se mai putea lucra, sîntem foarte puţini angajaţi şi avem foarte mult de lucru. În ultima vreme au plecat asistente, îngrijitoare pentru că nivelul de muncă este foarte mare, iar salarul este mic" au spus infirmierele.



Bugetul lunar de salarii



Consilierii judeţeni au stabilit şi bugetul lunar al salariilor care se ridică la valoarea de 115.023 lei.

- Directorul instituţiei este remunerat cu o leafă de 6.498 lei

- Referent cu 2.526 lei,

- Consilierul juridic primeşte 3.200 lei,

- Spălătoreasa 1.681 lei,

- Magazionerul 2.304 lei,

- Inspector de specialitate- 3.075 lei,

- Referent 2.409 lei,

- Muncitor calificat 2.208 lei,

- Medic specialist 3.351 lei,

- Asistent social principal 3.464 lei,

- Asistent medical principal 2.995 lei,

- Ppsiholog 2.666 lei,

- Maseur 1.442 lei,

- Infirmieră 1.700 lei.



25 de locuri ocupate

În prezent, la căminul de persoane vîrsnice ,,Castanul" sînt 25 de persoane internate, din are 13 sînt femei şi 12 bărbaţi. Pensionarii beneficiază de asistenţă medicală, de îngrijire, recuperare, readaptare în vederea combaterii marginarizării şi excluziunii sociale. Sînt acceptaţi în azil vîrstnicii care îndeplinesc anumite condiţii.

- Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane

- Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii

- Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire de specialitate

- Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale

- Pot achita taxele



Nu mai există listă de aşteptare

În perioada 2014 – 2015, la DGASPC Braşov erau înregistrate foarte multe solicitări de internare la azilul ,,Castanul” din Victoria, astfel că instituţia a întocmit o listă de aşteptare. ,,Exista o listă de aşteptare pentru internarea persoanelor în azil. Eliberarea unui loc se făcea doar în urma decesului vrunui beneficiar. Din acest motiv DGASPC a făcut demersuri pentru a mări capacitatea azilului la 50 de locuri” a spus directorul Durnă. Modificarea legislaţiei în domeniu şi majorarea taxei de internare în azil, a făcut ca numărul beneficiarilor să se micşoreze foarte mult. Un pensionar care solicită internarea în cămin trebuie să dispună de cel puţin 2200 lei lunar pentru a plăti serviciile sociale, medicale şi găzduirea. Majorarea tarifelor a fost făcută în februarie 2017, cînd mulţi dintre bătrînii internaţi au fost obligaţi să părăseacă instituţia.



Dosarul de internare

Dosarul unui beneficiar al serviciilor de la ,,Castanul” trebuie să conţină următoarele documente:

- Ccerere de admitere în original

- Decizie de admitere în original

- Carte de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului (copie)

- Carte de identitate a soţului/ soţiei/ copii (copie), dacă este cazul

- Contract de furnizare a serviciilor semnat de ambele părţi

- Documente prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţional

- Beneficiarul achită 60% din pensia lui, iar aparţinătorii diferenţacei pînă la acoperirea valorii integrale.



Nouă ani de activitate

Azilul de bătrîni din Victoria a fost inaugurat în data de 24 mai 2008 şi funcţionează de atunci în clădirea veche a casei de copii. Investiţia a fost realizată în 2007 - 2008 din fonduri europene. În martie 2011, azilul de bătrîni ,,Castanul" s-a unificat cu Centrul de Plasament ,,Azur" şi erau subordonate şi finanţate direct din bugetul DGASPC Braşov. În prezent la centrul de bătrîni sînt 13 angajaţi, medic, asistent medical, maseur şi îngrijitoare. (Carla TATU)



Şef nou la ,,Azur"

Începînd cu data de 1 noiembrie a.c., Centrul de Plasament ,,Azur" are un alt şef. Este vorba despre Viorica Harcu, angajată a unităţii, care l-a înlocuit pe directorul interimar. ,,Am aflat acum cîteva zile despre această numire, am fost în concediu medical şi am aflat vestea de la colegi. Este un post cu multă responsabilitate şi voi vedea ce pot face" a spus Viorica Harcu, noul şef de la ,,Azur"La Centrul de Plasament ,,Azur" sînt instituţionalizaţi 47 de elevi cu măsură de protecţie. Cel mai mic are 7 ani şi cel mai mare 21 de ani.