Este un neurochirurg renumit, desi este tînãr. Detine titlul fellow al Colegiului Regal Britanic de Chirurgie. A dobîndit 8 ani de experientã în spitale renumite din Anglia. Dar l-am regãsit în România, într-un spital de stat din Bucuresti. Este medicul Horatiu Ioani, cu origini în tara Fãgãrasului. Mai précis în satul Rucãr din comuna Vistea, locatitateanatalã a tatãlui sãu, medicul generalist Ioan Ioani.

Si-a petrecut perioade bune ale copilãriei la Rucãr, la bunici, de unde i-au rãmas vii amintiri, despre care spune cã nu are cum sã le uite. ,,Coasta Furcii”, grãdinile, dealurile, scãldatul la Olt sau filmele fãcute la cãminul cultural, sînt momenet pe care, spune medicul Horatiu Ioani, le va povesti fiului sãu, Tudor, care acum are doar un an si opt luni. Medicul Horatiu Ioani îsi iubeste meseria si are credinta cã poate revolutiona sistemul medical românesc.

,,Alte tãri pot, noi de ce nu putem?”

Performantele obtinute în Anglia, un sistem medical pe care îl recomandã medicilor români, vrea sã le implementeze în spitalele din tarã despre care spune ,, avem medici buni si aparaturã, dar este insuficient”. Monitorul de Fãgãras a stat de vorbã cu medicul neurochirurg Horatiu Ioani, proiectele sale de viitor fiind redate în interviul urmãtor.

R.: Familia Ioani din Rucãr, ai lui Iacom asa cum sînt cunoscuti în sat, a dat oameni mari de-a lungul timpului. Adevãrate personalitãti în Armatã, Învãtãmînt, Medicinã. Dumneavoastrã mentineti standardele si chiar le depãsiti. Cum reusiti?

Horatiu Ioani: N-am fãcut nimic în mod special sã depãsesc aceste standarde, a fost ceva normal. A fost un lucru normal sã învãt, la fel ca toti din neamul nostru. Nici nu a fost greu. Dar nu am un grad de comparatie pentru a spune cum au procedat altii, totul a venit natural. Oricum îmi respect înaintasii.

R.: De ce ati ales Medicina? Si de ce Neurochirurgia?

H.I.: A fost o decizie luatã chiar în clasa a XII-a. Nu oscilam între foarte multe discipline si facultãti, dar crescînd într-un mediu medical, tatãl meu fiind medic generalist, m-am îndreptat spre Medicinã. Pot spune cã a fost o decizie din ignorantã. Asa am ajuns sã dau examen la UMF Cluj Napoca. M-am îndreptat spre Neurochirurgie în anul III. A fost o chestie la Cluj, prin anul anul III, cînd toatã lumea fãcea stagii de pregãtire în diverse specializãri. Am fost si la neurochirurgie, si la vascular si la medicinã generalã, dar mi-a plãcut foarte mult colectivul de la neurochirurgie si am rãmas acolo.



,,Pentru mine Anglia este ca si cînd as pleca la Sibiu”



.R.: De la Cluj, în Anglia si din Anglia la Bucuresti. Cum sa nãscut acest traseu?

H.I.: De la Cluj am plecat pentru cã simteam cã începea o perioadã de plafonare. Era dupã al doilea an de Rezidentiat cînd m-am hotãrît sã plec în Anglia. De fapt a fost o conjuncturã la mijloc. Ne întîlneam colegii la un centru cultural si un prieten mi-a zis de Anglia. Mi-a zis atunci dacã vrei, luni sã fii acolo. Mai era si varianta Germania, dar mam hotãrît sã merg în Anglia. Era un trend în acei ani sã plecãm afarã, sã practicãm medicina. Asa a fost generatia mea si un an, doi dupã s-a mai plecat asa. De fapt, toti vroiam sã vedem si alte lucruri, sã vedem cum se lucreazã în alte state. Dacã ar fi sã recomand vreun sistem medical, as spune Anglia, Germania, Franta, Elvetia, acolo ar trebui sã ajungã medicii români. Sînt acum la Bucuresti pentru cã în Anglia puteam sã fiu un medic în sistemul lor, dar am vrut sã folosesc ce am învãtat acolo în România. Dar nu e ca si cînd am plecat si acum am revenit. Pentru mine Anglia este ca si cînd as pleca la Sibiu. Dacã as vrea sã schimb locul de muncã, sã nu mai fiu la Bucuresti, mi-ar fi mult mai usor sã m ã angajez în Anglia decît în vreun spital din România. Motivul este birocratia care existã la noi. Eu încã mai am relatii în Anglia, cu colegii, pur si simplu mã simt parte din acel sistem.

,,Nu existã un sistem functional în România”