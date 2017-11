6 milioane de euro este suma pe care Municipalitatea intenţionează să o obţină de la bănci şi din care să acopere cheltuielile legate de licitaţiile aferente ocolitoarei pe de o parte, dar şi pentru refinanţarea creditului vechi contractat, în 2009, pentru achiziţia stadionului Ocolitoarea va fi preluată în proprietatea Municipiului pentru a putea fi construită Şantierul pentru construcţia şoselei de centură va fi deschis cel mai devreme în toamna anului viitor

Municipalitatea intenţionează să achiziţioneze o linie de credit care să aducă la buget fondurile necesare demarării procedurilor aferente licitaţiei pentru şoseaua de centură a Făgăraşului. Propunerea Executivului va ajunge pe masa CL Făgăraş în plenul de la sfîrşitul lunii noiembrie 2017, iar consilierii locali vor stabili dacă această schemă economică este oportună pentru municipiu. Linia de credit va avea o întindere de 6 milioane de euro, din care 5 milioane de euro pentru ocolitoare şi un million de euro pentru refinanţarea creditului luat de Municipalitate pentru stadion. Este suma permisă de nivelul bugetului Făgăraşului şi de gradul de îndatorare. ,,Ocolitoarea se afă în faza de documentaţii, iar perioadele de timp necesare realizării tuturor etapelor sînt lungi. Putem scurta chiar şi cu un an realizarea investiţiei dacă vom avea bani pentru organizarea licitaţiilor. O linie de credit ne-ar ajuta să trecem de faza de licitaţie pentru proiectare şi execuţie” explică primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu, care crede că şantierul se va deschide, chiar şi în aceste condiţii, abia în toamna lui 2018 sau primăvara lui 2019. Şoseaua de centură a municipiului Făgăraş continuă să fie la faza de documentaţii, iar birocraţia pare să fie duşmanul construirii ei, aşa cum se întîmplă în cazul tuturor investiţiilor publice.

Din nou la Municipiu

În prezent, ocolitoarea se află în proprietatea Ministerului Transporturilor, iar preluarea în proprietatea Municipiului se face doar prin Hotărîre de Guvern. ,,Pentru a obţine finanţarea lucrărilor, obiectivul trebuie să fie în proprietatea Municipiului. Obţinerea unei HG pentru preluarea şoselei de centură presupune iniţierea procedurii de către reprezentanţii Guvernului care au cerut CF-uri pentru fiecare bun de pe acest obiectiv. Noi, Primăria Făgăraş, ne-am ocupat de obţinerea acestor CF-uri şi am achitat costurile aferente. Am transmis la Guvern aceste documente şi aşteptăm să fie emisă HG privind preluarea ocolitoarei la Municipiu. Facem aceste demersuri pentru că Ministerul Transporturilor prin CNAIR nu a prevăzut fonduri pentru ocolitoarea de la Făgăraş” a explicat primarul Gheorghe Sucaciu situaţia ptrivind proiectul ocolitoarei.



Linie de credit pentru două obiective

Construirea ocolitoarei va fi realizată din fonduri de la bugetul local, deşi s-a solicitat finanţare prin proiecte depuse pe PNDL, dar care, deocamdată, n-au fost aprobate. ,,Pentru a fi scoase la licitaţie proiectarea şi execuţia lucrărilor la ocolitoare, Primăria Făgăraş trebuie să aibă un angajament bugetar. De asemenea, pentru a scurta perioada de licitaţie, Municipiul trebuie să aibă fonduri din care să achite cheltuielile legate de aceste licitaţii. În acest sens intenţionăm să achiziţionăm o linie de credit care ne va permite să scoatem la licitaţie investiţia” a spus primarul Sucaciu. Linia de credit pe care intenţionează să o achiziţioneze Primăria Făgăraş pentru ocolitoare este de 5 milioane de euro. ,,Este suma pe care bugetul municipiului o permite pentru această investiţie. De asemenea, vrem să adăugăm liniei de credit aferente ocolitoarei încă un milion de euro pentru a refinanţa creditul contractat în trecut pentru stadion. Refinanţarea creditului la baza sportivă va aduce o economie mare la buget. Voi prezenta plenului CL Făgăraş ce înseamnă refinanţarea şi care va fi economia la buget, în cifre. Ce trebuie să mai ştie cetăţenii este faptul că linia de finanţare va putea fi folosită şi pentru demararea altor investiţii pe care Primăria Făgăraş le are ” a mai spus primarul.

Şantierul va fi deschis cel mai devreme în toamna lui 2018

Edilul şef dă asigurări că din linia de credit de 5 milioane de euro se vor utilize banii pentru organizarea licitaţiei, iar costurile creditului vor fi calculate doar pentru sumele de bani folosite. Pe de altă parte, primarul Sucaciu spune că vor fi reanalizate şi revizuite studiul de fezabilitate şi avizele aferente acestuia care sînt vechi de 2 ani, iar prin această procedură crede că vor fi scăzute semnificativ valorile stabilite înainte de 2016. ,,În plenul CL Făgăraş se va propune şi solicita votul pentru oportunitatea acestei scheme de finanţare, deocamdată singura variantă care să reducă termenele legate de licitaţii. Consider că folosind această schemă economică se va reduce perioada cu un an pentru realizarea ocolitoarei municipiului” a spus primarul Sucaciu. Şantierul pentru ocolitoare se estimează că se va deschide cel mai devreme în toamna anului 2018 sau în primăvara anului 2019, în funcţie de durata licitaţiilor. ,, Avem de asfaltat 6 km de drum, această lucrare nu este complicată, dar birocraţia este mare. În 2010, Primăria Municipiului Făgăraş a făcut un credit la bancă pentru achiziţionarea ştrandului şi stadionului în valoare de 51 miliarde lei vechi. Primăria achită rată anuală în două tranşe în valoare de 530 mii lei, dobînda fiind de 4,7 %. La Victoria baza sportivă a fost luată gratuit. Acest lucru se putea face şi la Făgăraş printr-o simplă cerere. Acest subiect a fost dezbătut mult în Făgăraş. Cu aceşti bani puteam face investiţii multe. Pentru linia de credit vom face dezbatere publică şi licitaţie prin care vom alege costurile şi dobînda cele mai mici. Sînt linii de credit cu 1,5%. O dobîndă mică faţă de 4,7% cît este dobînda creditului luat de la CEC pentru stadion. De aceea vrem să refinanţăm acel credit, să facem economii la buget " a mai spus primarul.



Istoria ocolitoarei

În anul 1987 s-au început lucrările pentru digul de la Olt în vederea realizării ocolitoarei. Evenimentele din decembrie 1989 au oprit şi această investiţie, iar de atunci nu s-a mai făcut nimic, ocolitoarea rămînînd doar un subiect care a dat bătăi de cap făgărăşenilor, iar politicienilor miză electorală. Traficul greu care a trecut şi trece de-a lungul urbei sau uneori prin cartierul de case a afectat structura de rezistenţă a clădirilor, iar locatarii au cerut scoaterea acestuia în afara oraşului. Artera existentă a fost amenajată pe un teren expropriat în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 19/1989 şi transmis în administrarea CL Făgăraş. În anul 2000, prin HGR 540, ocolitoarea devine DJ 104L- DN1 (km 231-672)- ocolire Făgăraş- DN1 (236-550). În 2006, prin HGR nr. 999 ajunge din nou la statul român fiind preluată din proprietatea CL Făgăraş, Ministerul promiţînd că o va reabilita şi reda circulaţiei. A trecut mandat după mandat, iar ocolitoarea municipiului a rămas doar la stadiu de promisiune electorală. Primarul Gheorghe Sucaciu a cerut Legislativului, în luna aprilie 2017, să preia ocolitoarea în proprietatea Municipiului şi în administrarea CL Făgăraş, iar prin vot să fie emisă o HCL. S-a opus fostul primar Mănduc, susţinînd ca ocolitoarea să rămînă la minister, iar CNAIR să realizeze investiţia. ,,Să nu împovărăm primăria cu această investiţie” a spus fostul primar. ,,Credeam că te vei referi la controlul Curţii de Conturi şi nu la ocolitoarea municipiului. Trebuie realizată, am găsit finanţare şi trebuie preluată în proprietatea noastră. Ministerul a avut acest drum şi nu l-a făcut. Acum să mai aşteptăm încă 20 de ani pînă va fi prinsă la investiţii? Sînt lucruri elementare pentru un primar cu două mandate! Deputatul Zamfir spune peste tot că există studii făcute de minister de 12 milioane de euro. Sînt doar vorbe pentru că ocolitoarea noastră nu e prinsă în lista de investiţii a Ministerului Transportului. Cîte studii aţi făcut în primărie din banii publici fără să aibă vreo finalitate? Puteţi să spuneţi? Ce este mai bun, să avem ocolitoare sau nu? Folosiţi cuvinte mieroase doar să vă audă presa, în rest nu faceţi nimic şi n-aţi făcut nimic atîţia ani” i-a replicat Sucaciu fostului primar. După schimbul dur de replici, plenul a votat pentru preluarea şoselei de centură de la minister la Municipiu. Refinanţarea creditului luat pentru stadion , va readuce în atenţia făgărăşenilor istoria acestui împrumut care a îndatorat Făgăraşul pe 20 de ani. Monitorul de Făgăraş va prezenta în detaliu investiţia ,,Stadionul”, tunul liberalilor din perioada 2009-2010 şi costurile creditului luat de la CEC pe spatele banului public. (Lucia BAKI)