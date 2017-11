Îşi doresc majoritatea făgărăşenilor Primele pregătiri pentru luna decembrie au început deja să se vadă în municipul Făgăraş. Bradul de Crăciun a fost deja montat în parcul din centrul municipiului în vederea împodobirii. Autospecialele de tip macara lucrează pe străzile urbei pentru a monta ornamentele de sărbători. Făgăraşul va fi împodobit în luna decembrie, aşa cum s-a procedat în fiecare an. Chiar dacă nu va ajunge la nivelul Sibiului, oraş care excelează în frumuseţe în luna decembrie, Făgăraşul va străluci atît în centru cît şi în cartiere. Aşa susţine conducerea oraşului care va cheltui 100.000 de lei pentru achiziţia de ornamete şi beculeţe noi, care să completeze stocul format în anii trecuţi. Făgărăşenii şi mai ales copiii îşi doresc un oraş strălucitor în perioada sărbătorilor de iarnă. Monitorul de Făgăraş a stat de vorbă cu făgărăşenii pentru a afla ce aşteptări au de la edilii locali în ceea ce priveşte împodobirea oraşului de sărbători. Dacă unii nu agreează ideea de a se cheltui bani de la buget pentru ornamente, majoritatea abia aşteaptă luna decembrie. Cei mai mulţi făgărăşeni vor ca Primăria să monteze cîte un brad în fiecare cartier pe care să-l împodobească. Daniela Vasu, 37 ani, Făgăraş, şomeră

,,Sărbătorile de iarnă sînt speciale, iar oraşul trebuie să arate special. Primăria Municipiului Făgăraş trebuie să se ocupe mai mult cu împodobitul oraşului. Făgăraşenii trebuie să se bucure de sărbătorile de iarnă. Tîrgul de Crăciun, trebuie să devină o tradiţie pentru Făgăraş, aşa cum există şi la Sibiu. Sper ca vineri, 1 decembrie a.c., să se aprindă luminiţele în Făgăraş pentru că este o zi importantă pentru ţară. Rămânii s-au unit sub acelaşi steag în aceeaşi ţară"



Gabriel Toader, 49 ani, Făgăraş, şofer

,,Făgăraşul trebuie să devină unul dintre cele mai frumoase oraşe împodobite de sărbători. Luna decembrie trebuie să scoată în evidenţă Cetatea Făgăraşului. Ghirlandele şi becurile trebuie să strălucească nu doar în centrul Făgaraşului, toate străzile din oraş trebuie să fie luminate, pregătite de sărbători"



Lenuţa E, 72 de ani, Făgăraş, pensionară

,,Dacă oraşul este curat sînt foarte mulţumită. Mă dranjează atitudinea unor oameni care nu păstrează curăţenia în oraş. Chiar dacă sînt coşuri stradale, aceştia nu le folosesc. O altă problemă care mă deranjează este mizeria făcută de cîini. În parcuri sînt multe excremente de cîini, iar Primăria ar trebui să ia măsurile necesare pentru a evita această problemă"



Anca Iaru, 34 ani, Făgăraş, bucătar

,,Făgăraşul ar trebui să fie luminat şi împodobit conform sărbătorilor de iarnă. Cetatea Făgăraşului trebuie să iasă în evidenţă fiind cel mai important punct turistic. Colindele ar trebui să se audă pe străzi să simţim spiritul Crăciunului"



Călugăru Gheorghe, 62 ani, Făgăraş, pensionar

,,Făgăraşul arată bine, nu vreau să se exagereze cu luminiţele pentru că cheltuielile cresc prea mult şi nu cred că merită. Sînt multe de făcut în oraş, dar mereu se spune că nu sînt bani la buget, atunci să nu se facă risipă cu ornamentele de sărbători"



Liliana Rotaru, 40 de ani, Făgăraş, şomeră

,,Centrul oraşului arată foate bine în perioada sărbătorilor de iarnă. Luminiţele şi ghirlandele strălucesc fumos, dar în zona combinatului nu s-a făcut nimic în ultimii ani. Noi nu simţim spiritul Crăciunului, pentru că lipsesc cu desăvîrşire ghirlandele şi beculeţele multicolore. Primăria municipiului trebuie să gestioneze bine şi cartierului Combinat"



Rusu Maria, 75 ani, Făgăraş, pensionară

,,Oraşul trebuie să arate frumos în zilele de sărbătoare. Nu sînt de acord cu banii cheltuiţi pentru ghirlande şi beculeţe. În fiecare an s-au cumpărat ghirlande de sărbătorile de iarnă, cred că ajunge. Ar fi cazul să facă pacheţele de Crăciun pentru oamenii nevoiaşi din oraş. Tinerii sînt încîntaţi de beculeţele, dar acestea nu ne încălzesc. Eu am o pensie bună, nu mă plîng, dar cunosc familii care abia supravieţuiesc"



Gabriela N, 58 ani, Făgăraş, pensionară

,,Făgăraşul arată bine de sărbătorile de iarnă, un pic de curăţenie nu ar strica. Ar trebui să se gate odată cu lucrările stradale din oraş. Pe strada Narciselor s-a tot lucrat la canalizare, acum se execută o lucrare de gaz, cred că ar fi cazul să finalizeze, să gătăm cu mizeria de pe străzi"



Roxana F. 32 ani, Făgăraş, şomeră

Locuiesc în cartierul Combinat, iar noi nu simţim sărbătorile de iarnă, spun asta pentru că lipsesc luminiţele stradale. Şi noi locuim în Făgăraş şi plătim taxe şi impozite locale şi cred că ar fi frumos să ne bucurăm de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Ca să avem sărbători liniştite în cartier ar trebui să patruleze mai mult oamenii legii să evităm scandalurile din zonă"



Luminiţa Urdea, 50 ani, Făgăraş, pensionară

,,Oraşul trebuie să arate frumos, curat şi luminat. Nu strică dacă s-ar monta în tot oraşul luminiţe. Ar fi frumos să se împodobească brazi în fiecare cartier, pentru că sînt oameni bătrîni care nu mai fac brad în casă, iar atmosfera ar fi cu adevărat de sărbătoare"