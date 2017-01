Făgărăşeanca Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, a ieşit, săptămîna trecută, în presă pentru a face o serie de dezvăluiri. Şi nu unele obişnuite, ci explozive, care aruncă în aer vîrfurile unor instituţii importante ale ţării. Asta după ce, din noiembrie 2014, a trecut printr-o serie de acţiuni ale DNA şi ale justiţiei care i-au adus atît arestarea, dar şi procese în instanţă acuzată fiind de luare de mită. Alina Bica a făcut dezvăluiri explozive care îi vizează pe Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi. Fosta șefă DIICOT a dezvăluit imixtiunea SRI în justiţie. Prin dezvăluirile Alinei Bica, DNA a încasat, săptămâna trecută, o nouă lovitură.

Acuzaţii care n-au stat în picioare

Judecătorul din dosarul în care Alina Bica este acuzată alături de afaceristul Horia Simu Şchiopu a decis schimbarea încadrărilor pentru inculpaţi şi rejudecarea cauzei. Decizia a fost luată după ce la data de 19 decembrie aceeași instanță a anunțat că ancheta judecătorească s-a finalizat și se va pronunța în dosar în data de 5 ianuarie 2017. După o amânare a pronunțării, instanța a decis joi, 12 ianurie 2017, repunerea pe rol a dosarului. Judecătorii vor să pună în discuție schimbări de încadrări juridice, la Horia Simu încadrarea de dare de mită se schimbă în cumpărare de influență; la Serban Pop, fostul șef al Fiscului, încadrarea de complicitate la dare de mită se schimbă în trafic de indluență; la Alina Bica, infracțiunea de luare de mită este înlocuită cu infracțiunea de favorizare a infractorului.

Conflicte vechi cu Kovesi şi Coldea

Fosta şefă DIICOT Alina Bica a dezvăluit pe posturile de televiziune că a mai fost în conflict deschis cu Laura Codruţa Kovesi şi în 2007. Despre generalul SRI Florian Coldea, Alina Bica susţine că a avut o discuţie aprinsă în biroul acestuia, iar puţin mai tîrziu avea să înţeleagă ideea acestuia de a face justiţie.

- ,,Știți că atunci, în noaptea respectivă, când m-au adus la sediul Direcției Naționale Anticorupție, doamna Koveși mă aștepta în capul scărilor. În momentul în care eu am intrat însoțită de doi polițiști, doamna Kovesi era în capul scărilor și se uita la mine - și eu i-am zâmbit. A fost o confruntare directă. Kovesi a ținut... Și mi-a spus Elena Udrea că și când au dus-o pe ea la arestare, o aștepta în capul scărilor'', a afirmat fosta șefă DIICOT, în emisiunea ”Exces de putere”.

- ,,Discuţia de atunci avusese loc în legătură cu situaţia unui coleg de la Alba, domnul Mureşan, cu dosarul Berbeceanu, şi domnul Coldea îmi reproşa că nu e bine că mă solidarizez cu fostul meu procuror din subordine. Şi eu încercam să-i explic că viziunea mea în legătură cu ce s-a întâmplat acolo este una diferită, de acolo am trecut la alte subiecte şi disensiuni dintre noi doi legate de modul în care dumnealui înţelegea să perceapă relaţia pe care trebuie să o aibă serviciul pe care îl conducea cu DIICOT-ul'', a spus Alina Bica.

- ,,În dosarul Tender a făcut o chestie mult mai groaznică. M-a chemat la dumnealui să mă întrebe cum decurge cercetarea judecătorească în acel dosar, l-am informat, nu am văzut nimic rău în acest lucru. După care mi-a explicat că eu am văzut ca procuror de anchetă, arestându-l pe Ovidiu Tender, lucruri mult mai grave decît erau în realitate şi că interesul naţional acolo a fost altul decît viziunea mea. În dosarul Tender domnul Coldea îmi cerea să fac lucruri în favoarea domnului Tender prezentîndu-mi o informare cu ''doi de zero'' în care domnul Tender era prezentat ca reprezentînd interesul naţional în anumite teritorii externe. Domnul Coldea a făcut demersuri şi în altă parte cu privire la Ovidiu Tender - în zona CSAT-ului'', a spus Alina Bica.

Băsescu a oprit-o să-şi dea demisia



Fosta șefa a DIICOT a povestit că fostul președinte Traian Băsescu a fost cel care a oprit-o să-şi dea demisia în momentul izbucnirii conflictului cu Laura Codruța Kovesi.

- ,,Eram egala în grad a doamnei Kovesi și Consiliul Superior al Magistraturii a emis inițial o hotărîre prin care a refuzat arestarea preventivă în ceea ce mă privește. Am fost și sînt singurul magistrat din România în legătură cu care CSM a emis o astfel de poziție. Doamna Kovesi a convocat CSM a doua zi și a obținut ceea ce și-a dorit, adică încuviințarea arestării preventive", a afirmat Bica.

- ,,Florian Coldea a fost unul dintre decidenți. Un anumit procuror a făcut să mi se întîmple tot ce mi s-a întîmplat, doamna Laura Codruța Kovesi, iar domnul procuror șef Popoviciu a fost mîna lungă care a executat tot ceea ce i s-a cerut. Cred că Coldea și Kovesi au conlucrat foarte bine și au făcut ce își dorea fiecare, doamnul Coldea a avut o problemă cu Dragomir și a rezolvat-o Kovesi, doamna Kovesi a avut-o cu mine și domnul Coldea a ajutat-o să rezolve. Sistemul a fost construit de asemenea manieră încât să le permită să aleagă carierele și viețile oamenilor. Dacă o persoană nu era considerată ca fiind dezirabilă pentru un anumit post, acea persoană să nu poată să îl ocupe niciodată, iar când apăreau accidente, dumnealor au venit cu asemenea rezolvări. După noiembrie 2014, peste dumnealor în România nu a mai fost nimeni, au determinat tot ce au vrut și când au vrut. Cu Traian Băsescu a fost acea discuție cînd a fost disputa cu doamna Kovesi în legătură cu dosarul de la Alba cu Traian Berbeceanu, cînd exista totuși o persoană care putea solicita anumite explicații, după aceea nu a mai fost nimeni", a povestit la televiziuni Alina Bica.

Bica nu crede în ancheta de la vîrful SRI

Alina Bica susţine că este rezervată cu privire la rezultatele anchetei în cazul lui Florian Coldea şi spune, într-o declaraţie pentru MEDIAFAX, că vede totul ca ,,o perdea de fum”, pentru a scoate SRI din scandal.



- ,,Eu sînt rezervată, nu cred că se va întîmpla ceva semnificativ, dar e doar convingerea mea. La cum sînt dumnealor, la cum sînt poziţionaţi şi cît de influenţi sînt, nu cred că se va întîmpla ceva. Da, cred că va fi ca în 2007, cred că e o formă de a scoate serviciul, de a pune o perdea de fum. Asta este convingerea mea, acum o să vedem, poate sînt eu prea sceptică. O mulţime de persoane au discutat şi au spus în faţa instanţelor de judecată lucruri care le cunoşteau şi nu s-a întâmplat nimic, faptul că denunţul în ceea ce îl priveşte s-a clasat după cîteva zile fără niciun fel de verificare", a declarat Alina Bica.

Fostul procuror şef al DIICOT susţine că îl consideră pe Florin Coldea implicat în operaţiunea de filaj asupra sa şi a Elenei Udrea la Paris. ,,Eu am afirmat public că eu cred că are implicare, că ştia şi că apariţia pozelor este legată de persoana domniei sale", a adăugat Bica.