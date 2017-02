Şase consilieri locali îşi pierd mandatele La Beclean, Cincu, Sâmbăta de Sus, PMP şi-a sancţionat membrii La Beclean, PSD l-a sancţionat pe consilierul local Valentin Dâmboi

La zece luni de la alegerile locale, partidele politice continuă să îşi taxeze membrii pentru neimplicare în campaniie electorale, dar şi pentru că aceştia nu le fac voia în legislativele locale. Pe lista organizaţiilor politice care au aplicat sancţiuni s-au aflat PSD şi PMP, dar au ,,ameninţat” şi alte formaţiuni politice.

PMP şi-a demis consilierii la Cincu, Sâmbăta şi Beclean

Președintele PMP Brașov, Costel Mihai, a declarat, săptămîna trecută, că a exclus din partid şase consilieri locali, iar alţi trei au fost sancţionaţi cu avertisment. Conform lui Costem Mihai, îşi vor pierde funcţiile de aleşi locali, membrii PMP din Cincu, Beclean, Ungra, Sâmbăta de Sus şi Caţa. „Noi am făcut o fuziune cu UNPR, care a creat o stare de interimat în toate structurile locale, județene. În cadrul Comitetului Executiv Județean am luat decizia de a exclude anumiți consilieri locali, care vor fi transmise instituției prefectului. Sînt localități unde, practic, în alegerile parlamentare acești colegi au ales să sfideze partidul. Au fost excluși șase consilieri locali, iar alți trei au primit avertisment scris. De exemplu, la Cincu am luat patru voturi, motiv pentru care președintele Popelca Nicolae a fost demis și i se retrage sprijinul politic și va pierde mandatul de consilier local. Aceeași situație este la Cața, unde Dodo Arpad a fost exclus din partid și pierde mandatul. La Sâmbăta de Sus, a fost înlocuit unul dintre aleșii locali, Florea Ioan, la Ungra – Oprea Dan și Porumb Ioan, iar la Beclean, Munteanu Laurențiu. După ce avem emis ordinul prefectului, vom merge la consiliile locale cu noile propuneri. Vom analiza structura listei și nu neapărat va fi validat următorul de pe lista de supleanți. Dorim să ne reprezinte, să știm că sînt ai noștri”, a precizat Costel Mihai.

PSD a exclus la Beclean

Din Consiliul Local Beclean a fost exclus Valentin Dâmboiu care a fost ales în această funcţie pe listele PSD Beclean. Dâmboiu şi-a pierdut funcţia la sfîrşitul lunii decembrie 2016 după ce organizaţia i-a retras sprijinul politic pe motiv că nu respectă şi nu aplică deciziile PSD pe plan local. Deşi acesta a contestat hotărîrea conducerii organizaţiei judeţene, n-a avut succes. Prin urmare, Dâmboiu participă, de acum, la şedinţele legislativului din calitatea de simplu cetăţean. La CL Beclean, consilierul Munteanu Laurenţiu va fi, de asemenea, înlocuit, de PMP.

Popelcă a supărat sătenii şi acum, partidul

Nicolae Popelcă a ajuns consilier local în 2016 aflîndu-se pe lista PMP, unde a fost preşedintele organizaţiei Cincu. De săptămîna trecută nu mai are susţinerea partidului care l-a demis din funcţia de preşedite şi îl va da afară şi din legislativ. Dacă acum a supărat partidul, în urmă cu peste cinci ani i-a supărat pe sătenii din Cincu şi pe consilierii locali. Numele lui s-a aflat în jurul unui mare scandal local legat de activitatea firmei patronată de CL Cincu unde a fost administrator începînd cu anul 2008. Prin anii 2010-2012, la Cincu, sandalul a atins cote maxime în jurul societăţii Primăriei Cincu, ,,SC Teiş Cincu SRL” şi a administratorului acesteia, Nicolae Popelcă. Sătenii susţinuţi de viceprimarul de atunci, Ioan Frâncu, şi de majotitatea legislativului, îl acuzau pe administrator că ar fi ,,evaporat” vreo 400.000 de lei din bugetul societăţii. Scandalul ajunsese pînă la prefectul judeţului, dar şi la Poliţia economică din Făgăraş. Iţele afacerii, aşa cum susţineau sătenii, ajunseseră pînă la consilierul judeţean PNL, de atunci, Sebastian Grapă ,,De la înfiinţare, din 2008, şi pînă în prezent, Popelcă Nicoale în calitatea sa de adminsitrator al acestei societăţi, refuză sistematic să prezinte actele societăţii (bilanţurile) la solicitarea consilierilor. Societatea a primit subvenţii de la APIA în valoare de 300.000 de lei, care au fost cheltuiţi de Popelcă fără aprobarea consilierilor locali şi nu pot fi justificaţi. Societatea a mai dispus şi de alte sume provenite din vînzarea de material lemnos, care la fel nu pot fi justificate de către administrator. Gaura din bugetul firmei a ajuns la peste 500.000 de lei şi continuă să crească, dacă oamenii legii şi instituţiile statului nu se implică“ s-au plîns, în 2011, oamenii din Cincu prefectului Gonţea Inspectorul Pătrunjel de la Poliţia Făgăraş s-a ocupat de plîngerea sătenilor depusă la data de 6 octombrie 2010. În plîngerea depusă la Poliţie, oamenii au reclamat la acea dată, o delapidare de fonduri care se ridică la suma de 4 miliarde de lei vechi (92.000 de euro), bani de care ar fi trebuit să beneficieze mai mulţi cetaţeni din comună. S.C.Teiş Cincu SRL are ca unic acţionar CL Cincu şi are ca obiect de activitate administrarea unor terenuri care aparţin localnicilor şi a paşunatului comunal. Aleşii locali l-au numit administrator pe Nicolae Popelcă, despre care sătenii s-au arătat nemulţumiţi încă de la început În replică la acţiunea oamenilor, Popelcă a pus, atunci, totul pe seama politicului. Mai mult, a susţinut că ar fi convocat cîndva o AGA, dar la care nu s-ar fi prezentat nimeni. Oamenii însă au continuat să-l acuze pe Popelcă susţinînd că acesta lucrează în detrimentul comunităţii acoperindu-şi banii sustraşi din firmă. Conform afirmaţiilor lui Popelcă, firma ar fi încasat subvenţii de la APIA de 3,1 miliarde de lei vechi, iar banii s-ar fi dus pe utilajele achiziţionate de la SC Alipot SRL, un tractor U650M în valoare de 20.000 de lei, un autoturism ARO 324 care a costat 8.500 de lei, o remorcă de 6.500 de lei, un gater orizontal Husqvarna în valoare de 15.400 de lei, un dispozitiv de despicat buşteni evaluat la 15.900 de lei şi două motoferastraie în valoare de 920 lei. ,,În momentul în care s-a înfiinţat societatea, printr-o hotãrîre de consiliu eu fãceam parte din acest legislativ. Am fost numit de consiliu ca administrator al acestei societãţi şi am acceptat funcţia, conform legii. Asta a însemnat sã renunţ la postul de consilier" explica atunci Popelcã Nicolae care susţinea că nu ar fi fost remunerat ca administrator.