,,Castanul” şi ,,Azur” vor avea personalitate juridică separată Primul vîrstnic de la azil, Valer Grancea de 94 de ani, îşi descrie viaţa în versuri Liftul de la azil nu este funcţional

Pe strada Policlinicii nr. 12 din Victoria funcţionează un complex de servicii sociale finanţat de la buget de care beneficiază persoane vîrstnice şi copii abandonaţi de familie. Este vorba despre azilul de bătrîni ,,Castanul” şi de centrul de plasament ,,Azur”. Deşi serviciile oferite beneficiarilor sînt total diferite în cele două unităţi, pentru economie de fonduri, DGASPC a decis ca instituţia să funcţioneze sub aceeaşi administraţie din punct de vedere juridic. De şase ani s-a lucrat în acest mod, dar s-a decis ca începînd cu luna martie unităţile să fie separate total una de cealaltă. ,,În perioada următoare căminul de bătrîni se va separa de centrul de Plasament ,,Azur". Organigrama şi statutul de funcţii pentru Complexul de servicii ,,Castanul" au fost aprobate şi urmează ca postul de director să fie scos la concurs. Tot în perioada următoare se va mări capacitatea căminului de la 30 la 50 de locuri" a spus directorul instituţiei Szechereş Janos Sandor. În prezent, la căminul de bătrîni din Victoria sînt internaţi 27 de vîrstnici din judeţul Braşov, 15 femei şi 12 bărbaţi, din care opt persoane sînt din Victoria. Aproape jumătate dintre beneficiari azilului sînt imobilizaţi la pat şi necesită servicii medicale speciale. Aici îşi desfăşoară activitatea 15 angajaţi, un medic, un asistent medical, un maseur şi îngrijitori. Azilul este bine dotat, dar are şi lipsuri care pînă în prezent nu au fost remediate. Unul dintre ele este liftul care este nefuncţionat de mai mult timp. ,, Anul trecut am obţinut fonduri de la CJ Braşov şi din sponsorizări pentru a repara liftului. Am angajat o firmă de specialitate şi sperăm ca în perioada următoare filtul să fie funcţional" a mai spus directorul instituţiei.



Taxa de azil s-a triplat

Pentru fiecare vîrstnic internat la azil se plătea, pînă la 1 februarie 2017, o taxă în valoare de 885 lei/lună şi reprezenta 60% din pensia încasată de beneficiarul serviciilor primite în unitate. După data de 1 februarie a.c., contribuţia s-a majorat substanţial, aproape s-a triplat, ajungînd la valoarea de 2.100 lei lunar. Deşi pensiile nu s-au triplat, 60% din pensie nu poate acoperi contravaloarea acestei taxe. Prin urmare, diferenţa de sumă trebuie acoperită de aparţinători, aşa cum impun prevederile legale. Dacă s-ar ţine cont în mod expres de această prevedere, azilul ,,Castanul” ar rămîne fără beneficiari întrucît aceştia nu pot acoperi taxa de 2100 lei lunar. În cazul în care susţinătorii legali realizează venituri lunare pe membru de familie mai mici de 782 lei, diferenţa dintre 60% din pensia vîrstnicului şi valoarea taxei de internare în azil va fi suportată de la buget. ,,Veniturile noastre nu sînt mari şi nu putem achita această diferenţă. Contribuţia s-a mărit foarte mult, dacă trebuia să achităm diferenţa nu aveam bani. Suma respectivă se percepe la un cămin privat, nu la un cămin de stat" a spus Corina B. ,,În urmă cu cîteva zile am fost la Victoria şi am vizitat căminul de bătrîni. Bunicii s-au bucurat că i-am vizitat personal, am intrat în fiecare cameră de la fiecare etaj, am discutat cu fiecare beneficiar, iar aceştia sînt mulţumiţi de condiţiile din cămin. La centrul de bătrîni există o lipsă acută de personal, însă am scos la concurs mai multe posturi" a spus directorul DGASPC Braşov. Printre posturile scoase la concurs este şi cel de medic, care va rămîne din nou vacant după data de 30 aprilie cînd expiră contractul semnat cu dr. Ştefan Scarlat. În perioada 15 septembrie 2016- 30 aprilie 2017 medicul azilului a fost Ştefan Scarlat desemnat în urma unui concurs organizat de DGASPC



Primul beneficiar de la azil îşi descrie viaţa în versuri

,,Sînt cel mai bătrîn şi cel mai vechi în această unitate. Am fost internat în data de 8 iulie 2008 imediat după ce s-a inaugurat căminul şi au trecut de atunci aproape 10 ani. Aici sîntem ca acasă, dar mai trebuie unele lucruri puse la punct. Liftul căminului nu funcţionează de cîţiva ani şi pentru noi este foarte greu să urcăm şi să coborîm scările. A venit primăvara şi vom ieşi mai des la plimbare, dar fără lift ne va fi greu. Zilele trecute i-am sugerat directorului să monteze în fiecare cameră telefoane pentru a comunica cu angajaţii centrului în caz de urgenţă. Din 2008 şi pînă în prezent am schimbat mai multe camere şi mai mulţi colegi. În timpul liber am scris sute de poezii despre locurile natale,despre război, familie, despre combinatul chimic, despre oraş şi despre copiii din centrul de plasament. Am multe de spus dar pentru că nu mă ascultă nimeni, am început să scriu. Am copilărit în satul Ludişor şi tot acolo am făcut şi şcoală. Trei ierni la rînd m-am dus la şcoală pentru că în restul anului nu aveam timp, dar am învăţat să scriu şi să socotesc. Din copilărie am fost păstor la noi în sat şi în satele vecine. În oraşul Victoria am ajuns în iarna anului 1948 cînd am fost angajat paznic la combinatul chimic. În 1952 m-am căsătorit şi am doi băieţi şi o fată. Pot să spun că am crescut o dată cu oraşul Victoria. Am fost mator cînd s-a construit primul bloc, iar în jur era doar pădure. Primul bloc a fost ridicat pe actuala stradă M. Eminescu. Am lucrat şi în fabrică 29 de ani. Am suferit accidente de muncă, m-am ars cu acid azotic de două ori şi am fost internat în spital, am suferit mult. Cînd am ajuns acasă ars pe faţă, copiii şi soţia s-au speriat cît de desfigurat eram. Uitîndu-mă în urmă pot spune că am suferit foarte mult, dar Dumnezeu mi-a dat zile să trăiesc şi vremurile de azi" a spus Grancea Valer de 94 de ani. ,,Nea Grancea este cel mai bătrîn beneficiar din cămin, dar şi cel mai activ. A scris multe poezii şi vrem să le expunem într-un loc amenajat, iar vizitatorii să le poată citi. Ne bucurăm să avem printre noi astfel de oameni activi: nea’ Grancea scrie poezii, altul citeşte o carte pe zi, unele bunicuţe croşetează, altele ajută la bucătărie" a mai spus directorul instituţiei.



Primul azil din Ţara Făgăraşului

În data de 24 mai 2008 era forfotă mare în clădirea veche a casei de copii din Victoria. Se inaugura primul azil din Ţara Făgăraşului, iar lumea era curioasă să vadă ce poate oferi unitatea vîrstnicilor fără familie. Unitatea se numea ,,Castanul” şi era un centru de îngrijire pentru persoanele vîrstnice administrat de DGASPC Braşov şi finanţat de la buget. Spaţiul a fost recompartimentat, amenajat şi mobilat astfel încît beneficiarii să aibă condiţii optime de trai, de altfel cu respectarea prevederilor legale. Investiţiile au fost realizate în perioada 2007 - 2008, iar valoarea s-a ridicat la 306 mii lei, pentru compartimentarea spaţiului 118.000 lei, pentru instalaţii termice 100.000 lei, iar mobilierul a costat 50.000 lei. Au fost amenajate 14 camere cu băi proprii, cu sală de mese, sală de tratament, cabinet medical, cabinet psihologic, cameră de zi, vestiare şi magazii. Primii beneficiari de la Castanul au fost internaţi deja în luna aprilie 2008, erau şapte pensionari din Ţara Făgăraşului.