Turism după ureche în comunele făgărăşene

Turism cu wc în curte şi fără baie Marian Băcilă, primarul din Ucea, cel mai harnic edil local Şoarş, comuna care încurajează lenea, plătind 240 dosare de ajutor social, iar la polul opus se află Drăguşul, fără niciun dosar Drăguşul este comuna care are toate utilităţile, urmată de satele Ucea, Hurez, Şercaia, Părău, Voila, Dridif

Dacă întrebi orice primar din Ţara Făgăraşului despre viitorul zonei, toţi au acelaşi răspuns: ,,turismul este singura cale ca zona să se dezvolte”. Şi nu sînt departe de adevăr pentru că potenţial natural există şi este diversificat. Şi mai mult decît atît zona poate concura, din acest punct de vedere, cu orice alta din Europa. Pe de altă parte, în Ţara Făgăraşului factorul poluant şi-a redus foarte mult din efecte mai ales că fabricile chimice şi-au închis porţile sau produc mult mai puţin. Prin urmare, turismul şi agricultura ,,eco” pot atrage în Ţara Făgăraşului foarte mulţi turişti care pot aduce un plus valoare zonei. Aceste aspecte însă n-au fost tratate unitar de către conducerile localităţilor făgărăşene, iar potenţialul turistic n-a ajuns la dezvoltarea dorită. Comunele făgărăşene s-au dezvoltat independent una de alta, unele mai mult, altele mai puţin, dar nu suficient pentru a ajunge la nivelul celor din Uniunea Europeană. Sînt sate făgărăşene care n-au văzut asfalt, uliţele fiind, şi în anul 2017, prăfuite şi cu noroi. În majoritatea satelor localnicii nu au băi şi folosesc wc-ul din curte. Sînt condiţii minime pe care un turist le cere la cazare: apă curentă, baie cu wc, internet. Nu trebuie confundat însă aspectul rustic cu condiţiile minime de confort. Comunele făgărăşene sînt preponderent agricole, localnicii fiind fermieri şi crescători de animale, ocupaţii care le asigură traiul zilnic. Dacă nu existau subvenţiile agricole plătite din fondurile europene încă din 2007 şi care reprezintă un venit anual sigur localnicilor, agricultura n-ar fi avut prea mare căutare în rîndul sătenilor. În comune au fost create locuri de muncă şi în alte domenii de activitate, dar prea puţine pentru a declara vreo localitate făgărăşeană industrială. Numărul unităţilor de producţie pot fi numărate pe degete în Ţara Făgăraşului, majoritatea bazîndu-se pe lemnul tăiat din păduri, iar locurile de muncă nu depăşeşsc, în total 300. Se poate spune că zona Făgăraşului se bazează şi pe servicii şi comerţ, iar cele mai multe locuri de muncă sînt bugetare, dascăli, funcţionarii din primării şi unităţi descentralizate. Revenind la turism, în Ţara Făgăraşului există cîteva zone declarate turistice amplasate pe principalele văi ce traversează masivul Făgăraş: Sâmbăta de Sus, Dejani, Drăguş, Sumerna, Viştişoara, Breaza, Lisa, Sebeş. Se adaugă acestora şi bisericile săseşti care, în ultimii ani, au fost reabilitate şi promovate, un exemplu cert fiiind Cincşor. O analiză a condiţiilor de trai oferite de primăriile locale comunităţilor nu arată atît de bine întrucît satele făgărăşene se confruntă cu multe lipsuri. Primarii pun aceste lucruri pe bugetele mult prea mici pe care le au comunele, dar şi pe birocraţia românească instituită prin legislaţie şi care tărăgănează implementarea proiectelor de dezvoltare. Am stat de vorbă cu primarii din Ţara Făgăraşului şi am aflat cîţi bani atrag în comune într-un an, ce realizări şi ce neajunsuri au în comunităţile lor. Merită luat în calcul şi modul în care primarul administrează comuna şi bugetul pentru că ,,omul sfinţeşte locul” spune o vorbă din bătrîni. Sînt primari care au pus pe primul plan comunitatea, respectîndu-şi funcţia, dar sînt şi edili care s-au realizat pe plan personal, iar comuna au pus-o în aşteptare. Monitorul de Făgăraş a întocmit şi cîteva ,,TOP”-uri în comunele făgărăşene: Cea mai atractivă zonă turistică, Cea mai dezvoltată comună, Cel mai harnic primar, Comuna cu cele mai multe locuri de muncă, Comuna cu cele mai multe ajutoare sociale.



Comuna Comăna

Comuna Comăna cuprinde patru localităţi, Comăna de Jos, Comăna de Sus, Ticuşul Nou şi Crihalma, în care convieţuiesc 3200 de persoane. În toate satele comunei există apă curentă provenită de la reţeaua realizată de primărie, tariful plătit de localnici fiind unul pauşal, respectiv 1 leu/persoană/lună. Reţea de gaz metan există doar în Crihalma şi Comăna de Jos, în Ticuşul Nou urmează să se realizeze în acest an din fondurile proprii ale comunei. Comuna nu a investit într-o reţea de canalizare, dar, conform primarului Viorel Grusea, investiţia are şanse să fie realizată printr-un proiect depus la programul guvernamental PNDL. În comună învaţă 525 de elevi în şcoli reabilitate şi bine dotate. În Comăna de Jos funcţionează o grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-VIII, la Comăna de Sus o grădiniţă, la Crihalma grădiniţă şi şcoală I-VIII, iar la Ticuşul Nou funcţionează o grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-IV. Un număr de 50 de cadre didactice deservesc catedrele din unităţile şcolare din comună. În localitatea reşedinţă de comună, Comăna de Jos, funcţionează unităţile medicale, un dispensar uman în care lucrează un medic de familie şi un asistent, dar care deserveşte şi celelalte sate, două farmacii umane amplasate tot la Comăna de Jos. Un cabinet veterinar funcţionează în Comăna de Jos în care prestează servicii specifice un medic veterinar şi doi asistenţi. În aceeaşi localitate există şi o farmacie veterinară. Conform primarului, străzile din satele comunei sînt asfaltate în proprorţie de 80%, iar în acest an va fi finalizată asfaltarea tuturor arterelor din interiorul localităţilor. Satele comunei beneficiază de iluminat public, iar în acest an corpurile de iluminat vechi vor fi înlocuite, 50%, cu becuri economice. De asemenea, se intenţionează reabilitarea drumului comunal Crihalma- Hălmeag (PNDL). Comuna deţine 10.000 hectare de teren din care păduri 1500 hectare, restul fiind arabil, păşuni şi fîneţe. Doar jumătate dintre proprietarii de terenuri au intrat în posesia titlurilor de proprietate. Comuna Comăna se bazează anual pe un buget de 2,5 milioane de lei, în care sînt incluse veniturile formate din taxele şi impozitele locale de un milioan de lei. În aceste sume nu sînt incluse însă salariile dascălilor. Majoritatea locurilor de muncă, aproximativ 100, sînt asigurate de mediul privat format din 30 de agenţi economici. Firmele îşi desfăşoară activitatea în comerţ şi în servicii, acestea din urmă însemnînd exploatarea lemnului. La primărie sînt înregistrate 100 dosare de ajutor social şi alte 25 de dosare ale persoanelor cu handicap care necesită îngrijire permanentă.



Comuna Voila

Comuna Voila cu 3200 de locuitori are un Legislativ format din 13 consilieri locali şi un Ececutiv cu primar şi viceprimar, amîndoi aflaţi la primul mandat. Suprafaţa terenurilor agricole cu arabil şi fîneaţă însumează 4.343 hectare, păşunatul are 620 ha, iar pădurile aflate în proprietatea comunei acoperă 1300 ha. Anual, comuna se bazează pe un buget total în valoare de 25 milioane de lei din care veniturile proprii formate din taxe şi impozite plătite de cetăţeni sînt în sumă de 8 milioane de lei. De la buget se plătesc 36 dosare de ajutor social, iar 19 persoane primesc indemnizaţie de handicap cu însoţitor. Comuna dispune de reţea de apă curentă în toate satele, mai puţin în Sâmbăta de Sus, iar canalizare doar în localităţile Voila şi Dridif. Pentru celelalte sate, Executivul are în lucru proiectele privind finanţarea şi studiile de fezabilitate. Reţea de gaz funcţională există doar la Voivodeni, iar pentru Voila, Sâmbăta, Dridif şi Ludişor a fost întocmit studiul de fezabilitate aferent investiţiei. Drumurile din comună sînt reabilitate şi asfaltate, conform primarului Gheorghe Osalciuc în proporţie de la 20% la 80%. Mai precis, în reşedinţa de comună 80% din străzi sînt asfaltate, la Sâmbăta de Jos, 50%, la Voivodeni doar strada principală, la Dridif şi Ludişor 30%. Şcolile de pe raza comunei sînt reabilitate şi dotate modern, iar cei 165 de elevi beneficiază de condiţii optine de studiu. La Voila funcţionează grădiniţă şi şcoală gimnazială, I-VIII, la Voivodeni şi Dridif doar grădiniţă, la Cincşor grădiniţă şi clasele I-IV, la Sâmbăta de Jos grădiniţă şi clasa a II-a. La Ludişor nu mai funcţionează nicio unitate şcolară. Dispensare, uman şi veterinar, funcţionale există doar la Voila, cu medici şi asistente. ,,Dispensarul uman are o minimă dotare, dar intenţionăm să cumpărăm o clădire din centrul satului unde să înfiinţăm o mini-policlinică. În sat funcţionează şi o farmacie” a spus primarul Gheorghe Osalciuc. În comuna Voila au fost create în jur de 350 locuri de muncă din care cel puţin 80 aparţin agenţilor economici dintre care putem enumera Herghelia, ocolul silvic, fabrica de cherestea, Carmolimp şi magazinele, restul fiind funcţionari publici şi dascăli.



Comuna Părău

În satele comunei Părău, Grid, Veneţia de Jos, Veneţia de Sus, Părău, convieţuiesc 2021 de locuitori, conform ultimului recensămînt. Comuna se bazează, în fiecare an, pe un buget în valoare de 4,5 milioane de lei din care veniturile proprii asigurate din dările locale sînt de 1 milion de lei. Din aceşti bani, se plătesc şi ajutoarele sociale pentru 128 de persoane care nu au un loc de muncă, dar care ar trebui să presteze ore de lucru în comună. Comuna dispune de 11.300 hectare de teren agricol din care 3.500 ha sînt păduri, iar restul arabil şi păşuni. Pe lîngă bugetarii care prestează servicii în comună (58 în şcoli şi 18 în primărie), mediul privat format din 30 de agenţi economici asigură, conform primarului Mihai Popeneciu, 30 de locuri de muncă. Comuna are asigurate mai toate utilităţile, apă, canalizare, gaz, electricitate şi internet cu excepţia satelor Veneţia de Jos şi Veneţia de Sus cărora le lipseşte canalizarea. Străzile şi drumurile din comună sînt reabilitate sau în curs de asfaltare. ,,La Veneţia de Sus toate străzile sînt asfaltate, la Părău s-a realizat 70% din asfaltarea străzilor, la Veneţia de Jos, 50%, iar la Grid nu s-a asflatat nimic, dar avem proiectul în derulare” spune primarul Popeneciu. În comună învaţă 300 de elevi: la şcoala din Părău şi la şcoala din Veneţia de Jos funcţionează grădiniţe şi clasele I-VIII, la Veneţia de Sus, grădiniţă şi clasele I-IV, iar la Grid nicio unitate şcolară. În reşedinţa de comună funcţionează un dispensar uman modernizat (un medic de familie şi 2 asistente medicale), o farmacie umană, un dispensar veterinar (medic şi agent veterinar) şi o farmacie veterinară.



Comuna Mândra

În comuna Mândra sînt înregistraţi 2960 locuitori, iar comuna este condusă de un Legislativ format din 13 consilieri locali, iar Executivul îl are ca primar pe Taflan Ioan Şerban care se află la al 5-lea mandat. Suprafaţa terenurilor agricole ale comunei este de 8700 hectare din care păduri 1200 ha, izlaz şi păşuni 1200 ha, restul fiind arabil. Anual, comuna se bazează pe un buget total în valoare de 6,25 milioane de lei din care taxele şi impozitele plătite de cetăţeni sînt de 2,8 milioane de lei. Primăria plăteşte 26 de dosare de ajutor social. Comuna nu are utilităţi funcţionale, apă curentă şi canalizare. ,,În localităţile Ileni şi Râuşor lucrările la reţelele de apă şi canal au început şi vor fi finalizate în acest an. În satele Mândra şi Toderiţa apa curentă va fi realizată de SC Apa Canal Sibiu, termenul fiind 2019. Şona nu are utilităţi” a spus primarul Şerban Ioan Taflan. Străzile din localităţile comunei sînt asfaltate în proporţie de 90%. În comună învaţă 210 elevi în şcolile modernizate şi utilate cu mobilier, utilităţi. ,,La Mândra avem cea mai modernă şcoală din judeţ, cu clasele I-VIII şi grădiniţă. La Râuşor, Toderiţa şi Şona funcţionează doar grădiniţe, care sînt modernizate şi bine dotate” a mai spus primarul Taflan. Localnicii pot apela la un dispensar modern, cu dotări în valoare de 35.000 euro. Aici prestează servicii medicale doi medici de familie, iar în celelalte sate funcţionează cîte un punct medical. Tot în reşedinţa de comună funvcţionează un dispensar veterinar cu un medic şi doi asistenţi. O farmacie a fost deschisă, la Mândra, pentru sătenii comunei. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 52 agenţi economici, majoritatea în domeniul serviciilor şi comerţ, care au creat 400 locuri de muncă. În fiecare sat al comunei au fost deschise magazine, numărul acestora ajungînd la 9, dar şi frizerii, una la Mândra şi alta la Ileni.



Comuna Beclean

Comuna Beclean are o populaţie de 1700 persoane care convieţuiesc în localităţile Beclean, Luţa, Boholţ şi Calbor. Comuna este condusă de un consiliu local format din 11 aleşi locali şi de un executiv format din primarul Claudiu Motrescu şi viceprimarul Anca Trâmbiţaş, aflaţi la primul mandat. Bugetul anual al comunei atinge valoarea de 2,5 milioane de lei din care 1,5 milioane reprezintă veniturile proprii formate din taxele şi impozitele plătite de cetăţeni. Primăria plăteşte 10 dosare de ajutor social, 6 de asistenţi personali şi alte 12 indemnizaţii pentru persoanele cu handicap. Străzile comunei sînt asfaltate parţial. Comuna deţine o suprafaţă de 7.238 ha de teren agricol din care 742 ha păduri, 3075 ha arabil, 2.799 ha de păşuni şi fîneaţă, dar şi vii şi livezi, 18 ha. Sătenii din Hurez beneficiază de toate utilităţile, gaz metan, apă curentă şi canalizare, cei din Luţa de apă curentă şi gaz metan. La Beclean sînt funcţionale reţele de gaz metan, iar apă curentă şi canalizare doar parţial. ,,În acest an intenţionăm să intervenim la reţelele de apă şi canal din Beclean. La Calbor şi Boholţ există doar reţele de gaz metan, urmînd să fie realizate şi reţelele de apă” a spus primarul Claudiu Motrescu. În comună învaţă 83 de elevi în şcolile din Beclean (grădiniţă şi claseler I-IV) şi Boholţ (grădiniţă şi claseler I-IV), care sînt modernizate şi dotate. În reşedinţa de comună funcţionează un dispensar cu doi medici de familie şi un cabinet stomatologic. Este deschisă, de asemenea, şi o farmacie. Comuna are şi un cabinet veterinar cu un medic. Pe raza comunei activează 10 agenţi economici care au creat 25 de locuri de muncă.



Comuna Recea

Recea este una dintre cele mai mari comune din Ţara Făgăraşului cu o populaţie de 3.200 locuitori, fiind încadrată în gradul II. Comuna se bazează pe un buget anual în valoare de 3 milioane de lei. Terenurile agricole ale comunei însumează 16.142 ha din care 5.600 ha sînt păduri, arabil 4.543 ha, păşuni 3.700 ha, iar 1.400 ha sînt fîneţe. În comună învaţă 440 de elevi. La Recea este şcoală generală cu grădiniţă şi clasele I-VIII, copiii beneficiind de condiţii moderne de studiu. Lîngă şcoală a fost construită o sală de sport modernă în care elevii îşi desfăşoară orele de sport. La Dejani funcţionează grădiniţă şi clasele I-IV, iar în celelalte sate, Săvăstreni, Gura Văii, Berivoi, Iaşi funcţionează grădiniţe. Singurul sat în care nu funcţionează o unitate şcolară este Săsciori, copiii fiind aduşi cu microbuzul şcolar la şcolile din apropiere. Sătenii beneficiază de un dispensar uman la care lucrează 3 medici de familie. ,,Dispensarul se află într-o clădire pe care vrem s-o modernizăm, dar aparţine CJAS. Am cerut-o din 2006, dar nici pînă azi n-am ajuns la o înţelegere, dar nici nu vor să investească în respectiva clădire” a spus primarul Gheorghe Lazea. În Recea funcţionează şi un cabinet stomatologic cu un medic, un dispensar veterinar şi o farmacie umană. Străzile din comună sînt reabilitate în proporţie de 75%, printr-un proiect european implementat în 2012. Comuna nu beneficiază de canalizare, iar reţea de apă curentă va fi realizată la Iaşi, Săvăstreni, Săsciori prin Apa Canal Sibiu, proiect ce va fi finalizată pînă în 2020. Reţea de gaz metan există la Dejani şi Gura Văii. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 25 agenţi economici care au creat 200 locuri de muncă: magazine, farmacii, bar, o staţie PECO, un gater, 10 păstrăvării, o fabrică de genţi.



Comuna Şercaia

Comuna Şercaia are, după ultimul recensămînt, 2900 locuitori şi este formată din satele Şercaia, Hălmeag şi Vad. Bugetul anual al comunei format din veniturile proprii se cifrează la un milion de lei, la care se adaugă sumele atrase de la CJ Braşov, Guvern, bugetul de stat şi fonduri europene. De la buget, sînt plătite 20 de dosare de ajutor social. ,,Numărul dosarelor a scăzut pentru că i-am pus la treabă” a spus primarul Cristinel Paltin. Comuna deţine 10.000 hectare de teren agricol. Comuna se bucură de utilităţi realizate prin proiecte finanţate din surse externe. La Şercaia există reţele de apă şi canalizare funcţionale asigurînd necesarul în proporţie de 80%. ,,Pentru restul de 20% avem proiect de extindere finanţat de Guvern care va fi realizat în acest an. La Hălmeag lucrările sînt în derulare şi au fost realizate în proporţie de 50%, iar în acest an vor fi finalizate. La Vad vom realiza reţelele de apă şi canalizare printr-un proiect depus la Măsura 7.2, fonduri europene. Contractul este semnat, iar în 2018 reţelele vor fi funcţionale” a spus primarul comunei, Cristinel Paltin. Străzile din satele comunei au fost reabilitate şi asfaltate în proporţie de 70%, iar pentru a finaliza asfaltătrile, primăria a întocmit un proiect european. În comună învaţă 270 de copii. La Vad funcţionează o grădiniţă, la Hălmeag o şcoală cu grădiniţă şi clasele I-IV. La Şercaia funcţionează o şcoală generală cu clasele I-VIII şi grădiniţă. ,,Unităţile şcolare sînt reabilitate şi bine dotate. La Şercaia vrem să obţinem o clădire de la Biserica Evanghelică şi sîntem în discuţii. În paralel însă mansardăm actualul sediu al şcolii pentru a face faţă cerinţelor” a mai spus primarul. Comuna se bucură de un dispensar uman modern care funcţionează într-o clădire nouă complet utilată. Aici există un medic de familie, dar se vrea, în viitor, să funcţioneze şi un cabinet stomatologic. În fiecare sat există puncte medicale. Aici sînt deschise două farmacii umane şi două veterinare. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 50 agenţi economici în comerţ, servicii şi producţie. ,,Ofertă există, iar cererile de locuri de muncă se onorează în cel mult 2 luni” a mai spus primarul.



Comuna Şoarş

Satele Şoarş, Bărcut, Fermer, Seliştat şi Rodbav fac parte din comuna Şoarş unde convieţuiesc 1.750 locuitori. Comuna nu are reţea de canalizare şi nici reţele de gaz metan. În cursul acestui an satele Şoarş, Bărcut, Fermer şi Rodbav vor beneficia de apă curentă, lucrările fiind în curs de finalizare. Comuna Şoarş are 5.850 hectare de teren agricol din care 2.600 hectare păşune şi 3.250 hectare pădure. Bugetul anual al comunei format din venituri proprii însumează 2 milioane de lei. 230 de preşcolari şi şcolari sînt înscrişi în instituţile de învăţămînt din comună. În localităţile Şoarş, Bărcut şi Felmer există şcoală generală şi grădiniţă, iar în satele Rodbav şi Seliştat funcţionează doar grădiniţe. În satele Şoarş, Bărcut, Fermer şi Rodbav există cabinete medicale unde îşi desfăşoară activitatea un medic de familie. În Seliştat nu există dispensar, iar localnicii se deplasează în celelalte sate pentru un control medical. La Şoarş a fost deschisă şi o farmacie. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 20 de societăţi comerciale, mare parte magazine, care au angajat 30 de localnici. ,,În comună avem 240 de dosare de ajutor social. În sezonul rece beneficiarii deszăpezesc trotuarele, taie lemne pentru instituţiile din comună, iar primăvara şi vara execută lucrări de curăţenie" a spus viceprimarul comunei Şaorş, Ionuţ Bădeanu



Comuna Ucea



Comuna Ucea are 2.169 de locuitori, iar cel mai mare sat este Ucea de Sus unde sînt 845 de locuitori. Comuna Ucea se întinde pe o suprafaţă de 10.299 hectare de teren administrativ şi este formată din 4 sate şi cătunul Sumerna. Primăria colecteaz de la contribuabili, anual,venituri din taxe şi impozite de 250.000 de lei. În toate localităţile din comună există apă curentă. Cea mai nouă reţea de apă este la Ucea de Sus unde, în anul 2015, au fost realizate lucrări de reabilitare. Primul sat din comună care a beneficiat de apă la robinet a fost satul Feldioara, investiţia fiind t finalizată în anul 2000. Serviciile de distribuţie apă potabilă în toate satele comunei sînt gestionate de SC Aromapa Serv SRL, firmă înfinţată de Primăria Ucea. ,,Am achiziţionat barajul de apă brută de pe rîul Arpaşul Mare de la Viromet SA" a spus primarul comunei Ucea, Marian Valentin Băcilă. Singurul sat din comuna Ucea care nu beneficiază de reţea de gaz metan este Feldioara, aici localnicii au refuzat această investiţie. Anul trecut au fost finalizate lucrările la reţelele de canalizare, ape menajere, reţele de ape pluviale de la Ucea de Jos. În perioada următoare se va finaliza asfaltarea străzilor şi construirea unei staţii de epurare. Valoarea acestui proiect este de 3 milioane de euro. În comuna Ucea funcţionează două grădiniţe la Ucea de Sus şi la Ucea de Jos şi o Şcoala Generală la Ucea de Jos. Peste 300 de elevi frecventează cursurile şcolare. În baza unui program social, în localitatea Ucea de Jos funcţionează şi Centrul de Permanenţă mobil unde pacienţii sînt consultaţi sau beneficiază de tratament. Acesta funcţionează în cabinetul medicului de familie Mirela Merişanu. Şi în localitatea Ucea de Sus există cabinet medical unde îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Ucenii de Jos beneficiază de: cabinet veterinar, farmacie şi sediu poştă. Prioritar pentru primarul Marian Valentin Băcilă au fost reabilitarea tuturor căminelor culturale din comună. ,,În ultimii ani am reabilitat toate căminele culturale din comună şi sediul Primăriei" a mai spus primarul. În comuna Ucea îşi desfăşoară activitatea peste 37 de agenţi economici, prelucrarea lemnului, agricultori, transport de persoane, atelier tîmplărie PVC, industira cărnii, parc fotovoltaic, magazine şi pensiuni, care au angajat peste 550 de localnici. ,,În ultimii ani am reuşit să asfaltăm cîteva drumuri de legătură şi aici mă refer la DJ 115, Ucea de Sus - Arpaşul de Sus, drumul de legătură de la DJ 105C pînă în satul Corbi, au fost asfaltate străzile din Feldioara, în primăvară se finalizează lucrările de asfaltate din Ucea de Jos. În acest an se execută lucrări de asfaltare în Cătunul Sumerna" a mai spus primarul Marian Băcilă. Toată comuna Ucea beneficiază de iluminat public stradal.



Comuna Viştea

Comuna Viştea este formată din cinci sate şi are 2.100 de locuitori, iar suprafaţa agricolă totală este de 10 mii hectare. În toate satele din comună există apă curentă. La nivelul anului 2005 s-a introdus reţeaua de gaz metan doar în satele Viştea de Sus, Viştea de Jos, şi Olteţ. Reţeaua de canalizare va fi finalizată, în perioada următoare, în localităţile Viştea de Sus şi Viştea de Jos. ,,În acest an vom implementa un proiect european şi vom asfalta 9 km de drum în localităţile Viştea de Sus, Viştea de Jos, Olteţ şi Rucăr. În ultimii ani s-au asfaltat drumurile de legătură Rucăr - Cinşor, Viştea de Jos - Viştea de Sus, Olteţ - Drăguş. Bugetul anual, din venituri proprii, este de un milion de lei. În comuna Viştea funcţionează trei grădiniţe în localităţile Viştea de Sus, Viştea de Jos şi Rucăr şi şcoală generală doar în satul Viştea de Jos. În aceste instituţii de învăţămînt sînt înscrişi peste 250 de elevi. În satele Viştea de Sus şi Viştea de Jos sînt amenajate şi dotate cabinete medicale unde prestează medicul de familie Claudia Ghizdavu, iar în Rucăr există un punct sanitar unde, o dată pe săptămînă, medicul de familie Aurel Grapă consultă pacienţii. Viştenii de Jos beneficiază de un cabinet stomatologic, o farmacie şi un cabinet veterinar. Peste 20 de agenţi economici îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Viştea şi au angajat peste 100 de persoane. Este vorba despre o fabrică de preluare şi ambalare cartofi, magazine mixte, o staţie Peco, transport intern şi internaţional, o fermă de vaci de la Viştea de Jos unde sînt înregistrate 600 de vaci, o fermă de animale la Viştea de Sus unde sînt 200 vaci, 150 bivoli, 2000 de oi. Cel mai mare agent economic este Hidrocentrala de la Viştea. În comuna Viştea sînt înregistrate 20 de dosare de ajutor social, iar beneficiarii execută lucrări de gospodărire comunală.



Comuna Lisa

Comuna Lisa este formată din trei sate unde convieţuiesc 1740 de poersoane. Suprafaţa agricolă a comunei este de 8.905 hectare. În toate satele din comună, Lisa, Breaza şi Pojorta există apă potabilă, iat în urmă cu trei ani în satele Lisa şi Breaza au fost reabilitate reţelele de apă. În niciun sat nu există reţea de gaz metan şi nici de canalizare. Doar 40% din drumurile comunale sînt asfaltate. Bugetul anual al comunei format din taxele şi impozitele locale însumează 500 mii lei. 220 de preşcolari şi şcolari sînt înscrişi la şcoala generală din Lisa şi la grădiniţele din Lisa şi Breaza. Doar în localitatea Lisa există cabinet medical, farmacie, cabinet stomatologic şi cabinet veterinar. ,,În comuna Lisa sînt înregistraţi 40 de agenţi economici. Este vorba despre afaceri de familie, 12 magazine mixte, două făbricuţe de prelucrarea lemnului, două păstrăvării, 9 pensiuni şi trei apicultori. Peste 50 de persoane îşi desfăşoară activitatea în afacerile respective. Comuna Lisa are multe dosare sociale, este vorba despre 109 dosare. ,,Persoanele care beneficiază de acest ajutor execută lucrări pentru gospodărireaa comunei" a spus primarul comunei Lisa, Gheorghe Moga.



Comuna Drăguş



Comuna Drăguş are o suprafaţă de 4.200 hectare şi 1.194 de locuitori. În această comună există reţea de gaz metan, canalizare, reţea de apă potabilă şi staţie de epurare, investiţii realizate în perioada 2008 - 2010. Bugetul anual format din venituri proprii depăşeşte 500.000 lei. 90% din drumurile comunale sînt asfaltate. Comuna Drăguş se poate lăuda cu grădiniţa cu program prelungit unde sînt înscrişi peste 70 de preşcolari. La Şcoala Gimnazială ,,IC Drăguşanu" frecventează cursurile peste 130 de elevi, aici funcţionează şi o secţie de limbă germană, dar şi programul after school. În comuna Drăguş există dispensar, cabinet stomatologic, farmacie veterinară şi farmacie umană. În această comună peste 26 de agenţi economicii îşi desfăşoară activitatea, brutărie, spălătorie chimică, magazine mixte, pensiuni, pîrtie de ski cu restaurant şi cazare, un parc de distracţii şi o firmă de catering. Peste 60 de angajaţi îşi desfăşoară activitatea la firmele de mai sus. Comuna Drăguş este singura comună din Ţara Făgăraşului care nu a înregistrat niciun dosar de ajutor social.



Comuna Sâmbăta

Comuna Sâmbăta de Sus a fost reînfinţată în anul 2003 şi are o suprafaţă de 4.687 hectare din care extravilan 4377 hectare şi intravilan 310 hectare. Aici locuiesc 1.605 persoane. Comuna beneficiază de gaz metan, apă curentă, dar nu are canalizare. Drumurile din comună sînt asfaltate doar în proporţie de 40%. 195 preşcolari şi şcolari frecventează instituţiile de învăţămînt din comună. La Sâmbăta de Sus există cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet veterinar şi farmacie. În comuna Sâmbăta sînt înregistrate peste 20 de dosare de ajutor social. În comună activează 133 de agenţi economici care au creat peste 300 locuri de muncă. Printre domeniile de acticitate enumerăm: o fabrică de pîine, pensiuni, hoteluri, magazine, depozit de materiale de construcţii, baruri, fabrică de termopane.



,,Cea mai atractivă zonă turistică”

Am introdus în acest clasament acele comune/localităţi care deţin zone turistice şi care au valorificat potenţialului turistic investind în pensiuni, agropensiuni şi oferind facilităţi turiştilor.

1. Sâmbăta de Sus

2. Drăguş

3. Dejani

4. Cincşor

5. Viştea (Viştişoara)

6. Sebeş

7. Poaia narciselor din Vad

8. Lisa

9. Breaza



,,Cele mai dezvoltate sate”

Am luat în calcul la această clasificare: utilităţile funcţionale (gaz, apă curentă, canalizare), străzile reabilitate şi asfaltate, şcoli dotate, dispensare. Singura comună care îndeplineşte aceste condiţii integral este Drăguşul. Celelalte au realizat parţial aceste aspecte, motiv pentru care vom lua în calcul satele şi nu comuna pe ansamblul ei.

1. Drăguş

2. Ucea

3. Hurez

4. Şercaia

5. Părău

6. Voila

7. Dridif



Comuna cu cele mai multe locuri de muncă

1.Ucea

2. Mândra

3. Voila

4. Sâmbăta

5. Şercaia

6. Recea

7. Comăna

8. Viştea

9. Lisa

10. Beclean

11. Şoarş



Comuna cu cele mai multe ajutoare sociale

Deşi comunele n-au la dispoziţie bugete îndestulătoare, totuşi sume importante se duc pe plata ajutoarelor sociale care încurajează lenea. Sînt comune care plătesc ani la rînd sute de dosare de ajutor social, dar sînt şi comune care nu plătesc nemunca, primarii neacceptînd niciun ajutor social. În această categorie intră comunele Drăguş şi Ucea.

1. Şoarş (240 dosare)

2. Recea (180 dosare)

3. Părău (128)

4. Lisa (109)

5. Comăna (100)

6. Voila (36)

7. Mândra (26)

8. Şercaia (20)

9. Viştea (20)

10. Sâmbăta de Sus (20)

11. Beclean (10)



,,Cel mai harnic primar”

Am luat în calcul activitatea primarului pus în slujba comunităţii pe care o conduce. Am ţinut cont şi de faptul că unii primari au la activ cîte 5 mandate, alţii cîte 3 sau 2 mandate, iar puţini dintre ei se află la primul mandat avînd doar o jumătate de an în fruntea comunei (Beclean, Voila, Drăguş). Prin urmare, topul va fi format exclusiv de primarii cu mai multe mandate.

1. Băcilă Marian- Ucea

2. Cristinel Paltin (Şercaia)