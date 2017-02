Istoria ţinutului Făgăraş de la dualismul austro-ungar la Marea Unire aşa cum nu se învaţă în şcoli Istoricul Constantin Băjenaru de la Muzeul Ţării Făgăraşului a realizat prin volumul ,,Comitatul Făgăraşului” o monografie a Ţării Făgăraşului în care a reconstituit istoria modernă a ţinutului

,,Comitatul Făgărsşului” este o lucrare fundamentală de istorie regională apărută sub egida Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”, în 2016, la Editura Altip din Alba Iulia, lucrarea reprezintă teza de doctorat a prof. Constantin Băjenaru, muzeograf la instituţia făgărăşeană. Este a doua lucrare istorică cu caracter monografic de care dispune ţinutul Făgăraşului pentru perioada sec. XVII-XIX, prima aparţinîndu-i aceluiaşi autor şi editată în 2013: ,,Ţara Făgăraşului în timpul stăpînirii austriece” (1691-1867). Recenta scriere se ataşează în continuarea celei dintîi, pentru a oferi o imagine cuprinzătoare a unei perioade semnificative din istoria modernă a Făgăraşului şi a zonei Branului (în ultimul volum). Elementul de noutate constă în viziunea monografică, pe care se intemeiază reconstituirea istorică, fără precedent în lucrări anterioare, iar în ce priveşte tratarea monografică a vreunui comitat transilvănean, în contextul dualismului austro-ungar de la 1867, fără precedent în istoriografia românească. În realizarea dezideratelor ştiinţifice autorul a asimilat o bibliografie vastă, în bună parte valorificînd surse inedite, cercetate minuţios în arhivele din Făgăraş, Braşov, Cluj-Napoca, mergînd spre izvoare primare din limba maghiară: legislaţia Regatului Maghiar, documente ale statului şi lucrări istorice scrise în perioada dualismului sau ulterior. Nu mai puţin se acordă atenţie studiilor cercetătorilor români privitoare la epoca şi spaţiul în discuţie, unele consistente pe anumite domenii: economice, politice, etnografice şi aparţinînd unor înaintaşi făgărăşeni: economistul Alexandru Bărbat, istoricii Ion Hăşfăleanu, Ioan Ciupea, ori colegi din actuala generaţie de muzeografi, ce activează la Muzeul Ţării Făgăraşului. Văzută de la distanţa secolului nostru, perioada evocată de Constantin Băjenaru, nu s-a vrut să rămînă o epocă defunctă, ci animată de mulţimea evenimentelor comunitare şi personale, ce îşi menţin actualitatea pînă în zilele noastre. Ca urmare, autorul n-a ignorat sursele de documentare din afara documentului arhivistic între care amintim memoriile unor personalităţi precum: Ion Codru Drăguşanu, Sextil Puşcariu, studiile elaborate de Şcoala Sociologică din Bucureşti, la Drăguş, sub conducerea lui Dimitrie Gusti, monografiile săteşti, din trecut şi astăzi, realizate de preoţi, învăţători şi profesori ai liceului, relevanţa multor realatări din epoca vremii, semnificative pentru spiritul naţional fiind ,,Gazeta de Transilvania” din Braşov, ,,Ţara Oltului” şi ,,Olteanul” din Făgăraş, şi nu în ultimul rînd zestrea de informaţii obţinută prin accesarea surselor de profil de pe internet. Autorul a dovedit capacitatea de a analiza suma de informaţii şi a realiza nu un conglomerat, ci o sinteză, din care să desprindă coordonatele de bază ale perioadei şi semnele distinctive ale destinului istoric al neamului românesc. Valoarea demersului rezidă atît în prilejul de a introduce în circuitul ştiinţific numeroase informaţii inedite şi a reactualiza teme tratate anterior, cît şi în ideea de a integra istoria regională în spaţiul larg al istoriei Transilvaniei şi mai larg al istoriei românilor. Comitatul Făgăraş cu 4 plăşi şi 87 localităţi

Perioada investigată de către Constantin Băjenaru apare tensionată pentru Transilvania, dar şi una de cotitură, ca urmare a evenimentelor politice din Imperiul Austro-Ungar şi din Europa, cuprinsă, din 1914 de o primă conflagraţie mondială. Prin ,,compromisul dualist” din 1867, Principatul Transilvaniei îşi pierde complet autonomia şi devine anexat Regatului Ungariei, stat inclus în componenţa Coroanei imperiale habsburgice de la Viena. După destrămarea formaţiunilor statale româneşti, Principatul Transilvaniei a cunoscut o serie de subdiviziuni teritoriale fără o denumire unitară: comitate, districte, scaune, prefecturi, căpitănii, preturi, plăşi, cu arondări şi rearondări, la iniţiativele imperiale, regale, princiare. Acestea se întîmplă pînă la 1876 cînd ,,statul naţional maghiar” întreprinde o reformă administrativă, pozitivă şi funcţională, din perspectiva guvernului de la Budapesta şi care a rămas stabilită pînă la 1918. Prin Legea administrativă din 1876, teritoriul Transilvaniei cuprindea 15 comitate, între care şi comitatul Făgăraş, al cărui teritoriu, întins pe 2433 km pătraţi, acoperea zona Făgăraş şi Bran compusă din 87 de localităţi, grupate în 4 plăşi. Această zonă şi perioadă constituie obiectul unei analize tematice, pe domenii, ceea ce conferă caracterul monografic al expunerii. Conţinutul propriu-zis, structurat pe cinci domenii mari: organizarea administrativă, realitatea demografică între stabilitate şi mobilitate, evoluţia economică, activitatea naţional-politică, Primul Război Mondial şi Marea Unire (de la mitul ,,bunului împărat” la unitatea naţională), radiografiază, pe parcursul a 300 de pagini, o epocă cu repercursiuni vizibile în istoria contemporană a României.

Guvernul de la Budapesta a impus naţiunea maghiară în comitat

Nu întîmplător abordările tematice debutează cu noua organizare administrativă a regatului, săvîrşită la 1876. Vizînd autoritatea centrală şi modernizarea pîrghiilor de conducere, guvernul de la Budapesta şi-a creat structuri şi un aparat funcţionăresc menite să impună naţiunea maghiară suverană, la care să se înroleze, vrînd-nevrînd, şi naţionalităţile cărora li se oferise, tot prin lege, o dezvoltare autonomă. În spirit obiectiv, autorul apreciază caracterul modern al legii: a introdus stabilitate, rigoare şi disciplină; trepte subordonatoare la centru spre unităţile din teritoriu, fără a leza gradul lor de autonomie; justiţia a devenit o instituţie separată de puterea executivă; s-a format categoria profesionalizată a funcţionarilor publici, ceea ce a declanşat interes pentru şcoală; cu excepţia comitelui suprem, numit de rege, celelalte funcţii: membrii consiliului comitatens şi funcţiile publice erau în mare parte eligibile, fapte în măsură să activeze spiritul civic.

O maghiarizare forţată

Dar într-un comitat, precum al Făgăraşului, în care 90% din locuitori erau români, dependenţa de Budapesta şi ignorarea, pe faţă sau voalată, a drepturilor de reprezentativitate în consiliu şi aparatul funcţionăresc, a drepturilor de folosire a limbii române în administraţie, justiţie, învăţămînt, în presă, abuzurile funcţionăreşti şi duritatea jandarmilor au fost simţite, nu numai ca frustări, ci mijloace persistente de maghiarizare forţată. Cartea semnalează concret o serie de abuzuri antiromâneşti, dar şi reacţia comunităţii făgărăşene şi brănene împotriva ,,şovinismului amploiaţilor”, a opreliştilor impuse ziarelor româneşti, un militant naţional fiind avocatul Ioan Şenchea, măsurilor de maghiarizare a toponimelor, acuzaţiilor de a se fi cîntat ,,Deşteaptă-te, române şi a avea legături cu România, împotriva coruperii alegătorilor cu bani, băutură pentru a opri accederea mai multor români în consiliu sau în Parlamentul de la Budapesta.

Ţiganii nu apăreau în statistici pentru că erau foarte puţini

Un tablou policrom, cu detalii statistice elocvente, prin cifre şi grafice, creează autorul în capitolul referitor la situaţia demografică a comitatului, pe a cărui întindere densitatea nu depăşea 36 de locuitori pe km pătrat. Peste 90% erau români, iar de un echilibru se poate vorbi numai în oraşul Făgăraş, unde numărul etnicilor români forma o paritate cu cel al maghiarilor şi saşilor. Numărul ţiganilor, insignifiant, nici nu apare în multe statistici. Guvernul era preocupat de sporul natural al populaţiei, astfel că regresul de prin anii 80, din cauza molimelor, a determinat adoptarea în 1876 a Legii sanitare, ce a impus reguli de igienă publică cu efect pozitiv, civilizator. Starea locuinţelor (habitatul) era modestă, mai cu seamă în mediul rural. Mai mult de jumătate o formau bordeiele, casele din chirpici, sau din lemn acoperite cu trestie sau paie, dar se face vizibilă şi reabilitarea, prin construcţii din piatră, cărămidă cu acoperiş de ţiglă.

Fenomenul emigrării şi sărăcia din comitat

Un fenomen expus cu pasiune în paginile cărţii este cel al emigrării în România şi, la începutul secolului al XX-lea, în America. Se enumeră printre cauze sărăcia, lipsa pămîntului, recoltele slabe, lipsa locurilor de muncă, alternativele, Făgăraşul nu avea industrie, pe cînd America făgăduia, angajări bine plătite, deseori confirmate, cu rămîneri definitive acolo sau întoarceri pentru a-şi asigura aici gospodării înstărite, cu agoniseala: ,,călătoria şi mia” (O mie de dolari atunci echivalau cu 30.000 de dolari, azi). Emigraţia a cuprins întreg Ardealul şi Ungaria, români, saşi, maghiari, evrei, dar procentul din Comitatul Făgăraşului depăşea media ţării. Imperiul înregistrează, pe de altă parte o perioadă de progres economic, pe care o resimte şi comitatul Făgăraş.

Au fost modernizate ,,drumul ţării” şi calea ferată din comitat

Modernizarea economică în sens capitalist s-a înregistrat în agricultură, silvicultură, zootehnie, în firava industrie, precum şi în comerţ, comunicaţii, în formarea unei reţele de drumuri şi căi ferate, şi în dezvoltarea creditului. Acum se proiectează şi se inaugurează, în septembrie 1892, tronsonul de cale ferată Sibiu-Avrig, iar în 22 noiembrie, tronsonul Avrig- Făgăraş. Legătura ferată cu Braşovul, prin Vad-Şinca-Zărneşti s-a realizat în 1908. A fost modernizat ,,drumul ţării”, ceea ce azi, a devenit DN1 Braşov-Sibiu. Preocupat de progresul agriculturii şi ameliorarea raselor de animale, guvernul înfiinţează la Şercaia, în 1879, o fermă model pentru creşterea bivolilor, după ce înfiinţase la Sâmbăta de Jos prin 1875 o primă fermă destinată nu numai să promoveze rasa de cai Lipiţan, ci să producă tăuraşi şi vieri de prăsilă pentru comunităţile din zonă. Dar, în ciuda progreselor înregistrate, constată autorul ,,comitatul a rămas unul din cele mai slab dezvoltate din Austro-Ungaria, destinat să furnizeze în special materii prime. Transilvania însăşi a rămas mai puţin dezvoltată economiceşte, în comparaţie cu regiunile din centrul şi vestul statului bicefal”.

Primele partide politice româneşti

În malaxorul politicii statale de maghiarizare, naţionalităţile din imperiu aveau puţine şanse de a-şi păstra identitatea şi de a spera la propăşire etnică, politică, economică, socială şi culturală. Opreliştile deveneau făţişe şi ostentative, inclusiv într-un comitat, ca Făgăraşul, cu populaţie predominant românească. De la început românii au contestat pactul dualist, au susţinut autonomia istorică a Transilvaniei şi au exprimat visul secular al neamului de unire cu patria mamă, România. Deşi momentan dispuneau de slabe mijloace, au pus accentul pe lupta parlamentară, pe rezistenţa extraparlamentară, pe efortul de înfiinţare a unor partide politice moderne, pîrghii bazate pe ideea de naţiune, pe principiile liberalismului şi ale ideii de drept, cu care se afişa însuşi statul dualist. Cum prezenţa în Parlament era mult mai redusă, raportată la ponderea populaţiei româneşti, o primă rază de lumină o aduce înfiinţarea primelor partide politice ,,naţionale” româneşti, la 1869 şi unificarea acestora, prin Conferinţa de la Sibiu (12-14 mai 1881), creându-se Partidul Naţional Român din Transilvania. Autorul, Constantin Băjenaru, se raliază la opinile din presa vremii că politica pasivistă dusă de PNR, pînă pe la 1892 n-a fost productivă şi nu a afectat structurile politice ale statului maghiar. Din contră românii s-au ales cu o slabă reprezentare în Parlament, alegerile n-au fost boicotate din cauza inconsecvenţei, mituirii şi şantajului a o bună parte din electoratul românesc.

Mişcarea memorandistă

O primă reacţie antiguvernamentală, pacifistă, mişcarea memorandistă din 1892-1894, a evidenţiat temelia revendicărilor naţionale, dar şi eşuarea intenţiilor prin diplomaţia laşă a Curţii Imperiale, corelată cu acţiunile represive ale guvernului de la Budapesta. Delegaţia celor 300 de memorandişti, sosită la Viena pentru a prezenta ,,memoriul” împăratului, n-a fost primită în audienţă, iar apoi, după ce actul a fost publicat în presă, autorilor li s-a intentat proces penal, 21 dintre ei fiind condamnaţi la ani de închisoare de către Tribunalul de la Cluj. Dar procesul a solidarizat românii, iar manifestaţiile de la Cluj au periclitat chiar desfăşurarea lui. Împăratul nu s-a amestecat, decît, binevoitor, a graţiat pe condamnaţi, după mai bine de un an de detenţie, în septembrie 1895. Abia la Conferinţa PNR din ianuarie 1905 s-a trecut programatic la activism politic , vizînd acum cîştigarea alegerilor dietale din acest an. La Făgăraş a candidat avocatul Ioan Şenchea, dar a fost învins de candidatul guvernamental, liberalul Mikzath Kalman (cunoscut scriitor clasic maghiar), ce reprezenta Făgăraşul în Dietă încă de la alegerile din 1892.

Primii deputaţi români: Nicolae Şerban de Voila şi Alexandru Vaida-Voievod

Pînă la alegerile din 1910, circumscripţia Făgăraşului n-a avut deputat român în Parlamentul de la Budapesta. Atunci disputa a fost favorabilă PNR, căci în ambele ,,cercuri” (circumscripţii) electorale: Făgăraş şi Arpaş, locurile au fost cîştigate de români: Alexandru Vaida-Voievod (om politic, medic, publicist) şi Nicolae Şerban, avocat, originar din Voila, cu experienţă parlamentară, controversată. Figură cunoscută în viaţa politică a vremii, Nicolae Şerban (,,Culiţă”), ,,personalitate colerică” s-a lansat în sfera publică, de la 26 de ani, ca membru al Partidului Liberal Maghiar, dar a susţinut energic cauza românilor. Lui îi realizează autorul ,,un studiu de caz”, sub forma unui medalion, ce întregeşte tabloul disputelor politice şi al metehnelor electorale, unele cu deznodămînt tragic, precum episodul din 1910 de la Mărgineni, soldat cu patru tineri morţi şi un rănit grav.

,,Marele Război” şi dezintegrarea Imperiului

Asasinarea prinţului moştenitor al coroanei austro-ungare Franz Ferdinand şi a soţiei sale Sofia, la Sarajevo, pe 28 iunie 1914, a şocat şi a produs jale sinceră în comitatul Făgăraş şi în întreg Ardealul. În virtutea sacralizării vlăstarelor împărăteşti, românii şi-au pus mari nădejdi în viitorul succesor la tron, considerat persoana izbăvitoare a neamului. De aceea au considerat războiul iminent, s-au înrolat cu însufleţire, crezînd că va fi de scurtă durată. Lucrarea lui Constantin Bejenariu dezvăluie aceste ,,iluzii”, cît şi destrămarea lor, prin confruntarea populaţiei cu vitregiile nebănuite ale ostilităţilor: morţi, răniţi, restricţii, rechiziţii, distrugeri, lipsuri, nenumărate durităţi şi sarcini d erăzboi, a căror avalanşă părea nesfîrşită. Vechiul sentiment al datoriei şi al loialităţii pierise, iar momentul intrării României în război acutiza idealurile naţionale, avea un impact psihologic deosebit.



Refugiul autorităţilor austro-ungare şi atrocităţile lor

Paginile cărţii iau acum aspectul unui jurnal de feont. Tinerii români din Ardeal se sustrag de la înrolare, mulţi dezertează şi trec Carpaţii, înscriindu-se voluntari în armata română. Este celebru cazul lui Leonte Comşa din Mândra, ajuns general-maior, a numeroşi tineri, intelectuali şi ţărani pe care îi nominalizează autorul. Momente de adevărat suspans epic creează paginile evocatoare ale operaţiilor armatei române de la trecerea Carpaţilor, în vara lui 1916, înaintarea prin Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, pînă la oprirea ofensivei şi retragerea pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie. Comitatul Făgăraşului a fost arealul acestui tăvălug, cu toate suferinţele şi vitregiile îndurate. Surprinde haosul, panica şi refugiul autorităţilor austro-ungare, la apropierea armatei române, răzbunările şi deciziile tragice ale jandarmilor, executarea a numeroşi intelectuali, preoţi, învăţători, notoriu fiind cazul avocatului Ioan Şenchea, prins, împuşcat şi îngropat într-un loc rămas necunoscut. Teama atrocităţilor s-a menţinut şi după retragerea armatei române, cînd intelectualii, fruntaşii satelor, oameni din popor au luat drumul exilului, ,,coloană tristă alăturată celei militare”, pentru a scăpa de persecuţiile forţelor represive austro-ungare. Prevederea era îndreptăţită, întrucît cei rămaşi au devenit victimele represaliilor: lagăre, închisori, bătăi, ucideri, confiscarea averii pe motivul că ,,au fraternizat cu armata română”.

Adunările populare s-au impus

O lumină nouă aduc relatările evenimentelor din a doua parte a anului 1918, cînd triumful Armatei devenise iminent. În zadar Carol I, împăratul Austro-Ungariei lansa la 16 octombrie manifestul pentru un stat federal, cu şase regate independente. La 11 noiembrie 1918 se încheie armistiţiul între cele două grupări politico- militare. Din 25 octombrie PNR declară Transilvania liberă şi prezintă actul în Parlamentul budapestan. Pe plan politic intern lucrurile se mişcă foarte repede, încît delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie, aveau girul noilor autorităţi locale şi al populaţiei române, susţinut printr-un ,,credenţional”, ce consfinţeşte deplin voinţa naţională, exprimată democratic în adunări populare. Unirea era consfinţită pe plan intern.

Regele Ferdinand I şi Actul Unirii

La cîteva zile, Regele Ferdinand I şi Guvernul român primesc de la o delegaţie ardeleană Actul Unirii. Mai rămînea problema recunoaşterii internaţionale, care se oficializează prin Tratatul României cu Ungaria, semnat la Trianon, în 4 iunie 1920. Constantin Băjenaru a reuşit prin noua sa carte să dea relevanţă unei perioade istorice frămîntate, cu evoluţii imprevizibile, cu confruntări dramatice, dar din care n-a fost abandonat orizontul unui ideal naţional pentru întreg neamul românesc. România întregită la finele anului 1918, nu a fost numai rezultatul unei conjuncturi istorice, dramatice în esenţă, ci izbînda firească a unei aspiraţii seculare, cu atît mai măreţe cu cît părea de multe ori greu de atins. Şirul evenimentelor prinde viaţă prin activitatea oamenilor de atunci, destine luminoase sau obscure, rămase în cronica vremii prin sacrificiu ori despotism şi doar cursul ulterior al istoriei rămîne în stare să le măsoare măreţia sau să-i surclaseze.

(Prof. Liviu IOANI)