Casa memorială Inochentie Micu Klein din Făgăraş a trecut de la un proprietar la altul, dar degradarea n-a fost stopată de niciunul Două proiecte destinate imobilului edificat la 1727 au rămas doar pe hîrtie



O clădire din Făgăraş declarată monument istoric este imobilul care a găzduit prima reşedinţă episcopală a unui înalt prelat şi care este denumită ,,Inochentie Micu Klein“. Făgărăşenii o cunosc ca şi casă memorială a lui Inochentie Micu Klein deşi, de-a lungul vremii, aici au locuit familii de localnici. Importanţa casei este covîrşitoare pentru făgărăşeni atît din punct de vedere al arhitecturii dar şi al coordonatelor istorice şi spirituale. Imobilul are coordonatele arhitectonice cod: L.M.I. poz. 625. BV-II-m-A-11693 şi a fost construit în anul 1727. Structura edificiului este tri-nivelară, avînd subsol, parter şi pod. Forma clădirii este dreptunghiulară, cu dimensiunile laturilor de 10,85 m şi de 12,70 m. Clădirea este amplasată cu latura mică spre strada Tudor Vladimirescu, iat în aliniament cu faţa clădirii se află împrejmuirea de zid, prevăzută cu două porţi: poarta pentru persoane, de formă dreptunghiulară şi poarta pentru căruţe, în arc semicircular. Accesul în casă se face pe latura dinspe curte, printr-un pridvor decroşat din planul faţadei, avînd iniţial goluri deschise. Din pridvor se pătrunde într-un vestibul boltit, de unde se accede în beci. Beciul are suprafaţa de 24 mp şi ocupă zona de sub încăperea mare de la parter. Accesul se face din vestibulul boltit, printr-o trapă în pardoseală. Pereţii sînt construiţi din zidărie de piatră, pe care se sprijină bolta semicilindrică din cărămidă. Pe laturile dinspre stradă şi curte sînt prevăzute răsuflători. Parterul are patru încăperi: vestibulul de acces, separat printr-un arc dublou de spaţiul în care era instalată vatra de gătit, deasupra căreia se află hornul principal, bucătăria, acoperită cu o boltă semicilindrică şi două încăperi spre stradă, cea mare fiind acoperită de un tavan din grinzi de lemn, cea mică avînd o boltă cilindrică. Acoperişul clădirii este în patru etape, din ţiglă solzi şi nu are jgheaburi. Şarpanta podului are un metru înălţime, îmbinările fiind întărite cu cuie de lemn. Construcţia este din piatră, zidăria din cărămidă, planşeul boltit din lemn cu grinzi aparente. Elementele cu valoare arhitecturală conţin sisteme de boltire. Pridvorul este decroşat iar modul arhitectural este ilustrativ pentru funcţionarea unei locuinţe episcopale ce conţine spaţiile cu caracter domestic şi un spaţiu generos de primire: camera cu tavan din grinzi aparente.

Această clădire monument necesită lucrări urgente de restaurare, dar pînă în prezent au existat doar proiecte scrise fără a fi puse în practică. Astfel că zi de zi acest imobil vechi de aproape trei secole riscă să se prăbuşească.



Povestea casei



,,Imobilul merită văzut, iar dacă urci în pod se poate vedea un excepţional pod de casă din secolul XVIII. Casa a fost construită prin 1727 iar prin 1734 Inochentie Micu Klein a locuit acolo. Am făcut o cercetare amănunţită la această casă iar planul este făcut cu o arhitectă, reprezentantă a Ministerului Culturii. Am dat proiectul şi la Mitropolie. Țin la Casa Micu Klein la fel de mult cum ţin şi la Cetatea Principeselor“ a spus prof. Florentin Olteanu. Însuşi vlădica Inochentie a vorbit despre această casă numind-o, în memoriile sale, ,,mansiuca“. Inochentie nu a stat prea mult aici pentru că în anul 1737 schimbă centrul reşedinţei la Blaj. ,,În toiul acţiunilor sale neînfricate pentru susţinerea revendicărilor amintite mai sus, Inochentie îşi mută, în 1737, reşedinţa la Blaj, centrul noului domeniu al episcopiei, care avea o aşezare mai puţin mărginaşă decît Făgăraşul pentru vasta lui dieceză. Totuşi, în chip curent, dîrzului vlădică continua să i se spună şi el însuşi îşi spunea episcop de Făgăraş“. (Francisc Pall, Inochentie Micu-Klein, Exilul la Roma (1745-1768), Volumul I) Cinci ani a stat Inochentie la Făgăraş ţinînd cont de data intsalării sale în scaunul vlădicesc. ,,La numirea sa ca episcop, Ioan Micu nu purtase încă niciun grad în ierarhia bisericească. De aceea, portivit unei porunci împărăteşti din 12 iulie 1729, plecă la Muncaci (azi Mukacevo), unde făcu un noviciat, de astă dată la călugării basilieni ruteni de rit unit din Ucraina Subcarpatică, adăugîndu-şi prenumele de Inochentie, pe lîngă cel de Ioan. Se ştie că (după obiceiul bizantino-slav) i se ceruse şi lui Giurgiu Pataki, cu prilejul numirii, să devină monah basilian (N.R- este vorba de un ordin monahal al Bisericii Greco-Catolice bazat pe regulile Sfîntului Vasile cel Mare, de aici şi numele de basilieni), ca să poată fi episcop de rit unit. La 23 septembrie acelaşi an, Inochentie fu sfinţit preot şi, după un an, adică în septembrie 1730, terminînd noviciatul, deveni călugăr basilian. După ce, în aceeaşi lună, obţinuse de la Papa Clement XII confirmarea episcopească- în pregătirea căreia iezuiţii (N.R- Societatea lui Isus, ordin prin care Biserica Catolică a săvîrşit o amplă activitate misionară pe plan european dar şi mondial) de asemenea jucaseră un rol important- fu consacrat tot la Muncaci, ca episcop, la 25 octombrie stil vechi (5 noiembrie st.n.), pentru a fi instalat în scaunul său vlădicesc la Făgăraş abia la 28 septembrie 1732“. (Vol I- Exilul la Roma). Imediat după instalare ca episcop, Inochentie a ţinut aici primul sobor. ,,O primă preocupare a fost reorganizarea administrativă a diecezei şi impunerea unor norme elementare de disciplină clerului. Spre a lua măsuri în acest sens, Inocenţiu Micu Klein întruneşte soborul chiar a doua zi după instalarea sa ca episcop la Făgăraş, la 29-30 septembrie 1732“. (Maria Someşan, Începuturile Bisericii Române Unite cu Roma).



Casa Inochentie Micu Klein în perioada comunistă



Anul 1948 debutează cu scoaterea Bisericii Greco-Catolice în ilegalitate iar bunurile acesteia trec în patrimoniul Bisericii Ortodoxe prin ordin politic.

- ,,Între timp ea a funcţionat în continuare ca o casă memorială dar nu a avut această menire pentru că aici au locuit de-a lungul vremii familii“ a mai spus profesorul Florentin Olteanu.

- ,,Nu s-a păstrat nimic din documentaţia casei, chiar dacă ea a revenit Bisericii Ortodoxe, pentru că actele au fost la părintele Brumboiu, fostul protopop. După ce ea a fost cerută înapoi de către Biserica Greco-Catolică nu am mai făcut îmbunătăţiri la ea“ a declarat Marcel Dobrea, fost protopop în cadrul Protopopiatului Făgăraş I.

- ,,Sînt numit de curînd în funcţia de protopop şi nu am intrat încă în posesia tuturor documentelor dar am vorbit cu domnul primar Gheorghe Socaciu despre acest imobil, pentru a fi prins într-un program cultural“ a declarat Marius Corlean, noul protopop din cadrul Protopopiatului Făgăraş I.

Deşi imobilul a avut o destinaţie clară conform documentelor, acest lucru s-a păstrat doar pe hîrtie. Aici au locuit familii de-a lungul vremii. Există un proces verbal de constatare a structurii imobilului care datează din 27 septembrie 1973 semnat de Consiliul Popular Făgăraş prin Zăgan Traian şi de Direcţia Monumentelor Istorice şi de Artă în care este trecut ca proprietar al clădirii Biserica Ortodoxă. În acest document se menţionează starea casei: ,,Este medie iar fundaţia este făcută din piatră, zidurile din piatră şi cărămidă, planşeele din lemn şi bolţi, bolţile din cărămidă, sarpantele din lemn, învelitori din ţiglă, jgheaburi şi burlane din tablă, tîmplărie din lemn, pardoseli din scînduri, lipsa instalaţiilor sanitare, încălzirea cu gaz, lumină electrică şi împrejmuirea cu gard din scînduri”. Vecinii casei, prezentaţi în respectivul proces verbal erau: latura de nord- blocurile din cartierul Vasile Alecsandri, latura de sud delimitată de cartierul Tudor Vladimirescu, latura de est- în vecinătate Zamfir Nicolae iar pe latura de vest proprietatea lui Brumboiu Aurel.

Deşi legislaţia impunea locatarilor imobilului anumite condiţii, totuşi acesta a ajuns într-un stadiu de degradare avansat. ,,Beneficiarii folosinţei monumentelor sînt obligaţi să folosească monumentul respectînd întocmai destinaţia indicată în prezenta obligaţiune, să întreţină monumentul în perfectă stare asigurînd şi paza lui, să cerceteze continuu monumentul, direct sau prin specialişti şi să înştiinţeze atît D.S.A.C. cît şi Direcţia Monumentelor Istorice şi de Artă în 48 de ore de la producerea lor, orice stricăciune suferită de monument şi de inventarul său, să ia măsuri şi să asigure execuţia la timp şi în contul său toate reparaţiile decurgînd din întreţinerea şi folosirea monumentului, să nu efectueze nicio operaţie de întreţinere, reparare, consolidare, restaurare sau modificare nici chiar văruire sau vopsire (interioară sau exterioară) fără autorizaţia D.S.A., să ia măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incediilor” erau doar cîteva dintre obligaţiile chiriaşilor stipulate prin lege.



Restricţii în cazul monumentelor



,, Operaţiunea de consolidare, reparare, restaurare şi modificarea monumentelor, a cadrului lor corespunzător şi a zonei lor de protecţie, nu pot fi executate decît pe bază de proiect întocmite de organele de proiectare anume împuternicite pentru aceasta şi pe baza autorizaţiei eliberată de D.S.A.C, în conformitate cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice şi de Artă din C.C.E.S. Delegaţii Direcţiei Monumentelor Istorice şi de Artă din C.C.E.S şi cei ai Consiliului popular au dreptul să controleze oricînd starea, modul de folosinţă, felul cum se execută lucrările de reparare, restaurare, consolidare sau modificarea monumentelor sau a zonelor de protecţie. Cercetările ştiinţifice la monument pot fi efectuate de către persoanele autorizate de către Academia RSR sau Direcţiunea Monumentelor Istorice şi de Artă, beneficiarii au datoria să verifice delegaţia scrisă a cercetărilor înainte de începerea lucrărilor. Folosirea necorespunzătoare a monumentului sau nerespectarea obligaţiunilor de mai sus, atrag ( în conformitate cu art. 22 din regulamentul privind păstrarea şi folosirea monumentelor istorice aprobat prin H.C.M nr. 661/1955) anularea obligaţiunii de folosinţă ce decurge din aceasta şi implicit evacuarea monumentului“. Chiar şi pe vremea perioadei comuniste, Casa Inochentie Micu Klein din Făgăraş a fost în vizorul instituţiilor abilitate pentru monumentele istorice.



Primul proiect de restaurare



A existat un proiect de restaurare al edificiului în regimul comunist şi care s-a referit la construcţie, dar a rămas doar pe hîrtie. Proiectul se referea la refacerea capacităţii portante a zidăriilor, realizată prin metode specifice: injectări, tasări, închideri de fisuri şi alte măsuri structurale cerute prin expertiză de rezistenţă, îndepărtarea surselor de umiditate prin instalarea de jgheaburi şi burlane şi drenări prin sistematizarea verticală a terenului; revizia învelitorii prin lucrări de reparaţii şi întreţinere; refacerea finisajelor exterioare şi interioare, de la tencuieli, zugrăveli, pardoseli, cu materiale specifice conservării şi refolosirii monumentelor istorice; repararea şi refacerea tîmplăriilor şi feroneriilor de la uşi, ferestre precum şi înnoirea după modelul tîmplăriilor originale. Se avea în vedere necesitatea recazării actualilor locatari în vederea întregului spaţiu locativ.



Alt proiect care bate pasul pe loc



Profesorul Florentin Olteanu este iniţiatorul unui proiect cultural intitulat ,,Centrul Cultural Constantin Brâncoveanu-Inochentie Micu-Klein“ care a rămas, deocamdată, în stadiu de plan cultural, adică pe hîrtie, pentru că nu s-a bucurat de sprijin. ,,În municipiul Făgăraş există un remarcabil, autentic ,,edificium“ din secolul al XVIII-lea, situat în actuala stradă Tudor Vladimirescu, nr.35, cunoscut sub numele de ,,Casa Inochentie Micu Klein” Casa a fost construită în 1727, în stilul Renaşterii ardelene. Este singurul monument al oraşului, din această ,,vreme istorică“ care mai păstrează în esenţă toate elementele originale, modificările operate în decursul timpului fiind doar mici intervenţii. Structura tehnică poate fi restaurată şi efectiv muziezată, ,,înstrăinările“ existente pot fi remediate de tehnicieni devotaţi şi pricepuţi. Starea actuală a acestui monument impune o intervenţie urgentă pentru restaurare şi valorificare funcţională. Vecinătatea acestui monument cu Biserica Sf. Nicolae, ctitorie brâncovenească, permite organizarea unui complex cultural de excepţie. Constantin Brâncoveanu şi Inochentie Micu Klein, personalităţi istorice de remarcabilă anvergură, care s-au afirmat în epocă prin a lor pilduitoare ,,vitae et opus“ au deschis largi perspective neamului lor, prin Fapta Politică şi Actul de Cultură. Vieţile şi operele lor sînt îngemănate în fluxul Istoriei Românilor, eroicele lor vieţi şi durabilele lor ctitorii fiind exprimate şi prin puternicele reflexe făgărăşene, astfel încît co-cinstirea lor exemplară, permanentă şi în situsul Făgăraş, este nu numai justificată, dar şi imperativ necesară. Cele două mari personalităţi au avut acelaşi ideal, emanciparea românilor, şi destine asemănătoare, rămînînd în conştiinţa românilor prin durabilitatea mesajului lor patriotic şi ecumenic“ a mai spus prof. Olteanu. Proiectul este semnat Florentin Olteanu, Fundaţia Culturală ,,Negru Vodă“- Făgăraş, Liviu Alexandru Sofonea- Universitatea Transilvania-Braşov, Marina Iliescu-Bucureşti, Muzeul Țării Făgăraşului ,,Valeriu Literat”. Centrul se vroia a fi gazda unor expoziţii tematice evocînd tradiţia convieţuirii ,,exemplare“ în Făgăraş a românilor, maghiarilor, saşilor, altor conlocuitori, precum şi marea tragedie trăită de evrei. Clădirea trebuia să adăpostească şi o anexă- ,,Centrul Cultural-Interferenţe Multiculturale şi Ecumenice în Țara Făgăraşului“ cu destinaţia unui centru de informare şi documentare, cu bibliotecă, sală de studiu, sală de conferinţe, spaţii de depozitare şi restaurare. ,,Mi-am dorit ca Biserica Ortodoxă Română împreună cu cea Greco-Catolică să colaboreze în acest sens şi să găsească împreună resursele. Din nefericire însă, văd că lipseşte fenomenul toleranţei şi al respectului reciproc faţă de personalităţi precum Inochentie Micu Klein. Dacă iubeşti Făgăraşul trebuie să treci peste orice piedică pentru a arăta adevăratul spirit al Făgăraşului“ mai spune iniţiatorul proiectului. Deşi proiectul este mai vechi, profesorul Olteanu mai speră să fie realizat. Printre investiţiile Primăriei Făgăraş se află şi monumentele istorice de pe raza municipiului. ,,Casa Inochentie Micu Klein trebuie restaurată şi vom găsi fondurile necesare. Abia am găsit proprietarul cu care sîntem în discuţii” a spus primarului Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu.



Personalitatea lui Inochentie Micu Klein