Şcoala din Beclean blocată de o insulă din ciment de pe DN1 amenajată de CNADR CNADR consideră modificările aduse pe DN1 un proiect reuşit Localnicii critică proiectul Companiei care este cauza tuturor accidentelor de pe DN1 Lucrările pe DN1 au costat bugetul 59 milioane de euro

Modernizarea DN1 de către CNADR continuă să afecteze localităţile din Ţara Făgăraşului tranzitate de această arteră naţională de circulaţie. Deşi memoriile comunităţilor locale au ajuns pe masa şefilor CNADR, acestea n-au fost soluţionate pentru că proiectanţii investiţiei conţinuă să susţină că modificările sînt utile. ,,Îngustarea drumului va face ca maşinile să reducă viteza pe aceste porţiuni de drum” au explicat şefii CNADR din birourile lor din Bucureşti. La nivel local însă efectul acestor borduri şi insule din ciment amplasate pe marginea DN1 şi în mijlocul acestuia sînt numeroasele accidente rutiere soldate cu morţi şi victime.

Au blocat accesul spre şcoală

La Beclean problemele sînt şi mai grave. Primarul comunei Claudiu Motrescu a invitat reprezentanţii CNADR la faţa locului pentru a le explica efectele amplasării de borduri/anvelope şi insule pe DN1. Vineri, 17 martie a.c., şefa filialei Braşov a CNADR a fost prezentă la Beclean dînd astfel curs invitaţiei conducerii comunei. ,,La Şcoala Generală din Beclean nu se poate intra în caz de incendiu sau dacă sînt alte evenimente. Lucrările realizate de CNADR n-au avut în vedere accesul spre şcoală. Intrarea la şcoală se poate face doar din DN1, dar acolo au fost montate anvelope şi o insulă din beton. Este o problemă foarte gravă, iar împreună cu ISU Făgăraş vom depune memorii scrise la CNADR să reglementeze situaţia. Aceeaşi situaţie există şi la alţi locuitori din sat care îşi au casele cu intrare la DN1” a spus primarul Motrescu.

Au blocat accesul spre Luţa

O altă problemă cauzată de modificările de pe DN1 se referă la accesul spre localităţile învecinate drumului naţional. Proiectanţii CNADR n-au avut în vedere liberul acces spre drumurile judeţene sau comunale care înţeapă DN1. Prin anvelopele montate de CNADR s-a blocat accesul spre localităţile Luţa şi Dridif. ,,Am prezentat celor de la CNADR situaţia de la Luţa. Ne-au promis că vor organiza o bandă de rulare spre Luţa. De asemenea, au promis că vor înlocui dalele uzate de pe DN1 din localitatea Beclean care strică total aspectul. Un alt inconvenient se referă la astuparea gurilor de canal de pe DN1. Acestea au fost asfaltate, iar asfaltul s-a lăsat în multe locuri. Toate aceste lucruri le vom cuprinde în memorile care vor fi trimise la CNADR” a mai spus primarul Claudiu Motrescu. Memoriile de la Beclean le completează pe cele de la Mândra, dar care n-au reuşit să-i determine pe reprezentanţii Companiei de Drumuri să revină asupra proiectului iniţial.



Coşmarul şoferilor



DN1 este coşmarul oricărui şofer care trece prin Ţara Făgăraşului din cauza denivelărilor amplasate pe mijlocul şoselei. DN1 a devenit cea mai periculoasă şosea, iar sătenii din localităţile traversate de această şosea sînt foarte revoltaţi pe constructorii care, spun ei, şi-au bătut joc de investiţie şi de bani. Numai în satul Mândra, pe nici 2 km au fost construite cinci scuaruri care îngustează foarte mult carosabilul. ,,Stăm cu teamă că maşinile ne intră în case. Cînd auzim zgomote mari ieşim în şosea să vedem ce s-a mai rupt sau cine a mai fost victimă a acestor denivelări inutile. Iarna pericolul este şi mai mare din cauza zăpezii şi a gheţei. Nici maşinile de dezăpezire nu au loc să-şi facă treaba. Peste compania de drumuri nu se bagă nici primăria nici prefectura" a spus Lupu Mircea din Mândra, nr. 358. ,,Anul trecut o maşină a pierdut controlul din cauza scuarului şi a intrat în casa mea. A rupt şi ţeava de la gaz. Eram în pericol de explozie. Nimeni nu m-a despăgubit. Trăim un mare pericol din cauza acestor amenajări din mijlocul şoselei" a spus Vasile Mureşan de la nr. 357 din Mândra.



Proiect păgubos



Refacerea infrastructurii carosabilului de pe DN1, între Braşov şi Sibiu a costat 59 de milioane de euro repartizaţi pe trei contracte care au fost semnate în iunie 2006 pentru 142 km de drum. Compania de drumuri (CNADR)şi clienţii ei au împărţit în trei sectoare cei 142 de kilometri ai DN 1 dintre Braşov şi Sibiu. Cum proiectul s-a derulat prin fonduri ISPA, CNADNR a mai majorat suma prin acte adiţionale care au adăugat alte 10 milioane de euro pentru pretenţiile cerute de constructori. În urma solicitărilor, antreprenorul care s-a ocupat de reabilitarea DN1, porţiunea dintre Braşov – Şercaia, a fost "despăgubit" de Companie cu aproape 5.000.000 de euro. Porţiunea imediat următoare a DN 1, între Şercaia şi limita judeţelor Braşov şi Sibiu a costat statul român alte 2.300.000 de euro, fără TVA. Aproape 2.600.000 de euro s-au dat pentru aceleaşi pretenţii pe DN1, în apropiere de Veştem. Consultanţa pentru supervizarea lucrărilor a scos alţi bani frumoşi. Printr-un act adiţional din 2008, serviciile de consultanţă pentru Proiectarea şi Supervizarea Lucrărilor de Reabilitare a DN 1 Braşov – Sibiu, realizate de SC SPEA INGINERIA EUROPEA SA au fost evaluate la aproape un milion de euro. Hotărîrea de Guvern aprobată în 2005 privind obiectivul de investiţie: „Reabilitare DN1 (E68) Braşov-Sibiu km 173+800 – km 296+293”a fost semnată de Radu Berceanu, ministrul Transporturilor, Gheorghe Pogea, ministrul Finanţelor, Vasile Blaga, ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, iar Contractul 5R8, Reabilitare DN1, Sercaia - Limita de Judet Braşov / Sibiu, km 220+000 - km 261+130 se referea la 41,13 km de drum, valoarea fiind de 21.651.518, 40 euro de la Banca Europeană de Investiţii şi Guvernul României. Proiectant şi consultant a fost SPEA Ingegneria Europea. Constructor firma COLAS. Lucrările au început la 17 iunie 2006 şi trebuiau finalizate la 23 iulie 2010, garanţia fiind de 24 de luni, dar recepţia s-a făcut la 5 septembrie 2012. Alt contract, 5R7, a fost (etapa a V) pentru DN1, Sercaia - Limita de Judeţ Braşsov/ Sibiu, km 173+800 - km 220+000, 46 km, cu 30.929.165, 91 euro, tot de la Banca Europeană de Investiţii şi Guvernul României în care proiectant şi consultant a fost tot SPEA Ingegneria Europea, iar constructor

JV Roichman Bros (Shomron) Infrastructures 1993 Ltd & Ashtrom Group. Lucrările au început la 24 mai 2006 şi trebuiau să se finalizeze la 21 august 2009, dar recepţia finală a avut loc abia la 20 octombrie 2011, garanţia fiind de 24 de luni.



Accidente pe DN1



Pe DN1 între Braşov şi Sibiu s-au înregistrat cele mai multe accidente rutiere după finalizarea lucrărilor de reabilitare a acestui tronson de drum soldate cu victime omeneşti. Cauzele producerii accidentelor au fost amenajările din mijlocul şoselei. În decembrie 2011 un accident de circulaţie s-a produs în localitatea Mândra care s-a soldat cu un mort şi un rănit. Şoferul unei maşini care venea de la Făgăraş a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens şi a izbit în plin o maşină care circula regulamentar. ,,Din cauza scuarului din mijlocul şoselei s-a produs accidentul, dacă acesta nu era oamenii scăpau. I-am ajutat pe oamenii implicaţi în accident" au spus sătenii din Mândra. Un alt accident s-a petrecut în august 2014 în Mîndra cînd Silvia Cocan de 83 de ani a murit, cauza fiind tot aceste denivelări. În august 2013 un alt grav accident s-a produs la Beclean, tot din cauza scuarului din şosea. În dreptul imobilului cu numărul 159. C. Dumitru, de 49 de ani, stabilit de mai mult timp în Portugalia, circula pe DN1 din direcţia Sibiu spre Braşov. „Şoferul a acroşat cu roata stânga faţă scuarul de separare a sensurilor din localitatea Beclean, a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi s-a izbit violent de un autoturism marca Peugeot, parcat regulamentar în partea lateral dreapta”, a declarat cms. şef Claudiu Bulborea, purtător de cuvânt al Poliţiei Municipiului Făgăraş. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pasagerilor C. Angela, de 49 de ani, soţia şoferului neatent, şi C. Ana de 23 ani, fiica acestora. Cele două femei au fost transportate la Spitalul Municipal „Aurel Tulbure” din Făgăraş, prezentând mai multe traumatisme, fracturi şi contuzii. În fiecare an s-au produs accidente pe DN1 din cauza acestor insule din carosabil soldate cu victime şi pierderi de vieţi omeneşti. (Lucia Baki)