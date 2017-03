Curtea de Conturi Braşov a impus returnarea banilor necuveniţi dar încasaţi de firmele de casă ale aleşilor locali de la Primăria Făgăraş Cîteva societăţi comerciale aveau statut de ,,abonat” la bugetul local Procurorii anticorupţie au destructurat o reţea care a jegmănit bugetul local ,,Buleală!” este expresia senatorului PNL Daniel Zamfir prezentată în stenogramele DNA referitoare la lucrările din Cetatea Făgăraşului



Devenise o obişnuinţă pentru contribuabilii făgărăşeni să vadă pe raza municipiului aceleaşi firme care execută lucrări pe banii publici. Cîteva societăţi comerciale din Făgăraş primiseră, în ultimii ani, statutul de ,,abonaţi” la banii publici şi obţineau profituri frumoase fără eforturi prea mari. Chiar dacă practicau preţuri care sfidau piaţa liberă, acest lucru nu constituia vreun impediment pentru că plata facturilor era sigură indiferent de valoarea acestora. Şi asta pentru că patronii şi aleşii locali au bătut palma deasupra bugetului local de parcă era propriul lor buzunar şi nu al cetăţenilor plătitori de taxe şi impozite. Aceste metehne locale au fost identificate şi penalizate abia în prima parte a anului 2016, după o verificare a auditorilor din cadrul Camerei de Conturi Braşov. În cazul contractelor de lucrări de construcţii sau de prestări servicii semnate cu firmele de casă ale edililor locali, Camera de Conturi a impus ca banii obţinuţi nejustificat să fie returnaţi către bugetul local. Abonaţi la bugetul Făgăraşului

Ne vom opri asupra cîtorva firme locale care s-au înfruptat, ani la rînd, din banii publici, şi care au fost sancţionate de Curtea de Conturi şi de procurorii anticorupţie. O firmă nelipsită din preferinţele aleşilor locali stăpîni pe bugetul local din perioada 2008-2016 a fost SC Puia Construct SRL. Nicio altă societate nu avea intrare la Primăria Făgăraş aşa cum avea Puia Construct deşi totul era ,,transparent” după cum spuneau cei din primărie. Auditorii Curţii de Conturi au constatat însă că Primăria Făgăraş a efectuat ,,plăţi nejustificate reprezentînd diferenţe semnificative la preţurile de decontare faţă de cele de achiziţie pentru materialele puse în operă şi decontate către Puia Construct SRL”. Un exemplu ar fi Contractul nr. 15.787 încheiat de UAT Făgăraş cu Puia Construct SRL la data de 5 iunie 2015 pentru realizarea branşamentelor de apă şi canal la blocurile 2,3,5 ANL din strada Câmpului. Trei branşamente au costat nu mai puţin de 69.364,17 lei, sumă pe care firma a facturat-o, iar Primăria Făgăraş a plătit-o, fără comentarii, în baza facturilor 523/10.08.2015 în valoare de 50.063,34 lei şi factura nr. 528/14.9.2015 în valoare de 18.534,88 lei. În urma verificărilor, s-a constatat că Puia Construct a facturat în plus la fiecare metru de ţeavă folosită de la 30,32 de lei la 56,26 lei, faţă de preţul de achiziţie al acesteia. Şi în cazul mufelor folosite în cadrul acestui contract preţurile au fost umflate. Pentru fiecare mufă s-a facturat în plus faţă de preţul real (de achiziţie) 56,26 lei după cum susţin auditorii CC în raportul prezentat. Şi pentru capacele cu ramă s-a plătit în plus, cu 258,5 lei mai mult faţă de preţul achiziţiei. ,,Majorarea nejustificată a plăţilor de capital, evidenţierea în contabilitate de plăţi nejustificate prin care a fost influenţată realitatea datelor raportate prin conturile de execuţie întocmite la 31.12.2015” explică auditorii externi care mai spun că sînt răspunzători primarul C. Mănduc, directorul economic Victoria Prescure şi şeful compartimentului achiziţii Florina Opriş. Auditorii au impus Primăriei Făgăraş să ia măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat bugetului local. Astfel că Puia Construct trebuia să returneze în contul primăriei suma de 9.249,12 lei din contractul mai sus menţionat, respectiv 13% din suma pretinsă şi încasată. Şi nu este singurul contract care ar fi prejudiciat bugetul local de-a lungul anilor de către această societate.

Firme controlate de aleşii locali

Şi firmele Sintex Con SRL, Dicu Instal SRL şi Corint SRL au prestat lucrări pentru Municipalitate în anul 2015, iar preţurile plătite de la bugetul local de către ordonatorul de credite au fost mult mai mari faţă de cele din oferte. Şi asta pentru că aceste societăţi ,,aveau intrare” la primărie. De exemplu, în cazul SC Corint SRL, contractul s-a ridicat la 126.134 euro (556.250 lei) şi a fost semnat în urma achiziţiei directe ceea ce contravine OUG 34/206 care impune prin art. 19 ca atribuirea prin achiţie directă a lucrărilor să se facă în cazul lucrărilor de pînă la 100.000 euro. Pentru sume ce depăşesc 100.000 euro, legislaţia impune procedura de cerere de oferte. În cazul firmei Corint SRL nu a fost respectat actul normativ şi lucrările s-au încredinţat direct acestei societăţi. Tot cu SC Corint SRL s-au realizat, în iunie 2014, lucrările de reabilitare la Sala Tronului şi la Turnului Thomori. Este vorba despre Contractul nr. 13.109 din 30 mai 2014 semnat de Municipalitate cu Corint SRL prin care s-au realizat lucrări de rezistenţă la aceste părţi din castelul medival pentru suma de 194.557,43 lei plus TVA. Şi firmele Decaset SRL şi DGM Profil Point SRL au prejudiciat bugetul local al Făgăraşului prin tarifele practice. Dacă ne referim la anul 2015 aşa cum arată auditorii Camerei de Conturi Braşov în raportul prezentat la finele anului trecut, enumerăm Contractul nr. 4085/27.11.2015 încheiat cu SC Decasept SRL pentru ,,Reparaţii şi igienizări interioare pentru o suprafaţă de 1828 mp” în valoare de 135.272 lei, Contractul nr. 4283/16.12.2015 încheiat cu SC DGM Profil Point SRL avînd ca obiect ,,Reparaţii şi finisaje parchet de lemn pentru o suprafaţă de 370 mp” în valoare de 40.523 lei (inclusive TVA). Lucrările s-au realizat la Colegiul ,,Aurel Vijoli” şi au prejudiciat bugetul, conform auditorilor, cu 7.904 lei, bani care au fost returnaţi de firme la buget după controlul CC. Cel mai mare prejudiciu constat de Camera de Conturi s-a înregistrat la Spitalul Municipal Făgăraş în urma achiziţiei de aparatură medicală realizată în 2015, suma fiind de 960.679 lei. Pentru că firmele în cauză n-au returnat banii la buget, Primăria Făgăraş a deschis proces în instanţă, la finele anului 2016, pentru recuperarea prejudiciului.

Altă firma de casă, Ramb Sistem SRL

O altă firmă care a fost ,,agreată” la lucrările din Cetatea Făgăraş a fost SC Ramb Sistem SRL din Braşov. La reabilitarea etajului I al castelului medieval s-au pus la bătaie 19.257.007,6 lei de către CJ Braşov şi Municipiul Făgăraş. Cele două administraţii publice au încheiat Contractul nr. 73/2011 cu SC Ramb Sistem SRL din Braşov care s-a angajat să realizeze lucrările în două etape: Corp Gardă Sud, Bastion Sud, Turn intrare şi înlăturare surse de degradare a zidurilor Cetăţii şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru suma respectivă. Dar după ce s-a cheltuit suma de 10.000.000 lei, lucrările s-au stopat. Povestea acestui contract este însă mult mai încîlcită şi dă bătăi de cap procurorilor DNA. Şi asta pentru că, spun procurorii, s-a folosit metoda ,,para-ndărăt”, adică o parte din sumă a revenit de la firmă la finanţator. Este vorba, conform procurorilor, de sumele de bani folosite în Campania electorală din 2012 de către PNL, partid reprezentat atît de fostul preşedinte al CJ Braşov, cît şi de fostul primar al Făgăraşului. Contractul 73/2011 stipula: ,,Preţul contractului este de 19.257.997,6 lei din care TVA 3.727.354,37 lei şi se compune din: 1. Reabilitare Corp Gardă Sud, Bastian Sud şi Turn intrare: 18.776.317,6 lei din care TVA 3.634.125,9 lei. 2. Înlăturare surse de degradare a zidurilor Cetăţii Făgăraşului şi măsuri de prevenire a incendiilor: 481.680 lei din care TVA 93.228,38 lei. Plăţile se execută în anul 2012 astfel: 8.181.680 lei din care TVA 1.583.550,9 lei (Consiliul Judeţean Braşov- 7.700.000 lei din care TVA 1.490.322,58 lei şi Municipiul Făgăraş- 481.680 lei din care TVA 93.228,38 lei). Pentru restul sumei, respectiv 11.076.317,6 lei din care TVA 2.143.803,4 lei, asociatul prim- Municipiul Făgăraş va asigura finanţarea contractului prin respectarea prevederilor legale (acte adiţionale la contractul de asociere şi respectiv execuţie)”. Gabriel Bîgiu, administrator al SC Ramb Sistem SRL Braşov, este judecat în acest dosar pentru complicitate la abuz în serviciu şi cumpărare de influenţă, Că Ramb Sistem SRL era firma de casă a liberalilor o demonstrează numărul mare de contracte pe care aceasta le-a încheiat cu CJ Braşov şi cu primăriile locale conduse de primari PNL. Amintim doar contractual privind reabilitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (2014), contractul de reabilitare, amenajare Complex de agrement Tâmpa (8.082.044,56 lei) din 2007 suplimentat în 2008 cu suma de 5.577.621,90 lei, contractul de amenajare terenuri sportive la Liceul Andrei Şaguna Braşov din 2008 în valoare de 1.739.762,10 lei. Numai în cazul ultimelor două contracte plăţile nejustificare de la buget către Ramb Sistem cumulau 664.180,54 lei după cum arată procurorii.



Lucrările la Cetatea Făgăraş, suport pentru spălare de bani

Prin HCJ nr. 339/29.08.2014 plenul Consiliului judeţean a aprobat proiectul pentru alocarea unei sume de 800.000 lei din fondul de rezervă al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pentru lucrări la Cetatea Făgăraş. Conform procurorilor care-l citează pe suspectul Pascu Mihai Lucian: ,,Înţelegerea cu Bâgiu presupunea ca acesta să dea banii înapoi din sumele pe care ar fi trebuit să le primească iniţial pentru lucrări efectuate la Cetatea Făgăraş, iar ulterior din preţul contractului de reabilitare a spitalului judeţean”.

Stenograma cuprinsă în rechizitoriul procurorilor arată discuţia telefonică ce se referă la alocarea sumei de bani pentru lucrările executate de Ramb Sistem SRL la Cetatea Făgăraşului de la bugetul judeţului prin HCJ:

„Ispas (I): Salut, domnu’ ! Ispas la telefon.

C: Da, v-am recunoscut.

I: Deci la Făgăraş ai la Cetate 800, 8 miliarde.

C: La Cetate 800“

Parlamentarul Daniel Zamfir apare în stenogramele procurorilor

Relevantă este şi convorbirea purtată de suspectul Pascu Mihai Lucian (director în CJ Braşov la data faptei) cu numitul Dan Zamfir (deputat PNL la data faptei, actualmente senator PNL) la data de 02.09.2014 şi care este trecută în rechizitoriul procurorilor DNA:

„Pascu: E frică acuma. Este terminat pentru că şi-a făcut singur o expertiză pe nişte lucrări, pe nişte terenuri de tenis făcute de Bâgiu şi e bubă, mă…l-a prins pe ăla, a pus o treime din materialul care trebuia să-l pună. Şi e frică … Aicea mi-a zis. Zice, bă, Mihai, tu îţi dai seama că aicea mă poate condamna? Şi acuma vrea să-i dea lu’ ăla nişte bani şi face toate … Cum să spun? Îmbîrligăturile la, la fel…

Dan Zamfir: Bă, ce mi-a făcut şi cu ăla. Bă, mi-l băgase pe gît pe ăsta. Da’ eu nu-i mai răspund la telefon. M-a mai tot sunat. Am înţeles… Vezi că e prăduitor la 2 şi un sfert, la ăştia. Bine, mă! Şi? Păi cine mi-l aduce, mă? Bă, da’ m-a încurcat cu ăsta, tot mi-l băga, tot…(neinteligibil – n.n.)…

P: Acuma are o mare problemă cu el şi trebe să-l convingă să dea înapoi minim 3 miliarde de lei vechi.

D: Doamne!

P: Îţi dai seama că ăla e … Mi-a zis, zice, bă, eu …

D: Îmi spune şi Sorin (n.r. Sorin Mănduc, fostul primar) că pe la cetate în Făgăraş la fel, a dat o buleală şi pe-acolo! Doamne!

P: Stai să … Păi acolo, aşa vrea să-i dea banii. Vrea să-i dea 8 miliarde prin Cetatea Făgăraş ca ăsta să dea 3 miliarde, 2 miliarde şi ceva înapoi. Numa’ că problema e că acolo, la Făgăraş, din ce îmi spune Mânduc, e problemă mare cu contractu’ ăla şi cu lucrările…

D: Tot. Exact. Buleală!

P: Deci ştii cum e, el încearcă să scape acuma de o chestie, da’ tare mi-e că se afundă mai rău.”