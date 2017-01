Conducerea Compexului de servicii ,,Castanul" intenţionează să extindă capacitatea de cazare în următoarea periaodă. Decizie a ajuns pe masa şefilor de la DGASPC Braşov care au declarat că o susţin din cauza numărului tot mai mare de cereri din partea vîrstnicilor fără ajutor. În prezent, la ,,Castanul" locurile disponibile sînt ocupate. ,,Cele 30 de locuri sînt ocupate, iar numărul cererilor este tot mai mare. Dacă primim acreditările necesare pentru extindere, imediat am putea interna încă 10 beneficiari fără să facem modificări. Pentru acest an ne-am propus să mai internăm încă 20 de persoane, mărind astfel capacitatea azilului la 50 de locuri. Cea mai mare problemă va fi însă personalul. Pentru proiectul de extindere avem mobilier, paturi, spaţiul necesar, dar mai avem nevoie de infirmiere. La ora actuală avem o lipsă acută de personal" a spus directorul instituţiei Szechereş Janos Sandor. În prezent la centrul de bătrîni îşi desfăşoară activitatea 15 angajaţi, un medic, asistenţi medicali, un maseur şi mai mulţi îngrijitori. Compexul ,,Castanul" adăposteşte 30 de vîrsnici proveniţi de pe raza judeţului Braşov. Fiecare persoană internată aici plăteşte lunar 885 lei. În cazul în care pensia unei ăersoane nu ajunge la această valoare, aparţinătorii acesteia vor achita diferenţa.



Nouă ani de activitate

În urmă cu ceva vreme, la Castanul au fost primite şi cazurile sociale. Este vorba de bătrînii care nu aveau niciun venit, iar costurile de întreţinere a lor a fost asigurate din bugetul DGASPC. Azilul de la Victoria a fost inaugurat în data de 24 mai 2008, după un an în care s-au derulat investiţiile. Obiectivul este amplasat pe strada Policlinicii nr. 12, în clădirea veche a casei de copii. Unitatea are amenajate 14 camere cu băi propri, o sală de mese, o sală de tratament, un cabinet medical, in cabinet psihologic, o cameră de zi, magazii şi vestiare. Investiţia de la Castanul privind amenajările s-a ridicat la 118 000 lei, iar mobilierul a costat 34 000 lei. Primii locatari ai azilului au fost 12 bătrîni cu vîrstele de la 65 la 92 de ani şi au sosit aici în luna aprilie 2008.



Oraş îmbătrînit

La DGASPC Braşov există o listă de aşteptare pentru internarea persoanelor la Complexul de servicii ,,Castanul". Eliberarea unui loc se face prin decesul unuia dintre vechii locatari. ,,La sfîrşitul anului trecut am depus cerere la Braşov, pentru internare la azil. Îndeplinesc toate criteriile şi sper ca în perioada următoare să beneficiez de un loc la azil. În urmă cu 5 ani un vecin şi-a depus cerere de internare la azil şi acum beneficiază de condiţii foarte bune. Niciodată nu m-am gîndit că ultimii ani din viaţă o să-i petrec în azil. Sînt bătrîn şi singur. De la săptămînă la săptămînă îmi este tot mai greu, singur trebuie să-mi fac cumpărături, să gătesc, să spăl şi nu mai pot. Pensionarii din Victoria trebuie să se bucure că există o astfel de instituţie în oraş. Vecinul meu, a fost cel care m-a încurajat să depun cerere, tot de la el am aflat condiţiile din această instituţie" a spus Ioan Ionuţ. (Carla TATU)