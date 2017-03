Salvator la cutremurul din Italia

Doru Sovăială a salvat vieţile oamenilor din localitatea Muccia, din Italia, în timpul marelui cutremur din octombrie 2016 ,,Auzeam cum se sparg zidurile” Povestea făgărăşeanului care a trăit infernul cutremurelor din central Italiei Coşmarul trăit l-a determinat să părăsească Italia şi să revină acasă împreună cu familia ,,Începem o nouă viaţă, acasă, deşi nu este uşor”



A fost o perioadă în care făgărăşenii, mai ales cei tineri, plecau în număr mare prin Europa. Atunci Făgăraşul s-a golit. Scări întregi de bloc au rămas în întuneric pentru că proprietarii şi-au căutat un trai mai bun peste graniţă. Conducătorii ţării n-au ştiut sau n-au vrut să spună stop emigraţiei. Şi n-o spun răspicat nici astăzi. Se contura al doilea mare exod al făgărăşenilor în străinătate, după cel înregistrat la începutul veacului cu destinaţia America. De data aceasta însă cei mai mulţi făgărăşeni s-au stabilit în Italia, în zona capitalei. Au acceptat să lucreze orice numai să primească bani în schimbul lucrului. Şi cîte 200 de autocare cu români ajungeau săptămînal la Roma, de unde tinerii plecau care încotro. Italia a fost o lume nouă pentru toţi emigranţii din ţară. După viaţa într-un regim închis, dictatorial, libertatea oferită de Roma era inimaginabilă. Nu-i deranjau atunci nici munca grea, nici cazarea şi masa de la Caritas pentru că aveau un singur scop: să fie liberi şi să agonisească pentru viitor. S-au scris în acele vremuri poveşti de succes, dar şi altele cu final tragic. Oricum, a fi dezrădăcinat înseamnă curaj şi perseverenţă, iar cei care au ales drumul Occidentului au definit aceste caracteristici. Toţi românii stabiliţi peste graniţe au în comun acelaşi lucru: dorul de casă, iar toţi spun la unison că dorinţa de a reveni acasă există tot timpul. Dar nimeni nu le oferă răspunsul la întrebarea: dar, ce să facem acasă? Doru Şovăială este din Făgăraş şi a întregit numărul persoanelor care au avut curajul să-şi lase în urmă familia, amintirile, bunicii şi să ia drumul Occidentului. Avea doar 19 ani, experienţă puţină în cîmpul muncii, dar mult curaj. Pleca în necunoscut pentru că iubea libertatea, iar despre Italia aflase că oferă o viaţă fără griji. Experienţa în Italia a început pentru făgărăşean prin anul 1998, la Roma. Au trecut aproape două decenii în care Doru Şovăială s-a maturizat, a cîştigat experienţă şi şi-a îmbogăţit colecţia de amintiri cu o altă lume, străină total de meleagurile natale. De numele făgărăşeanului aflase întreaga comunitate din Muccia pentru că a ştiut să se facă iubit şi respectat pentru că la rîndu-i i-a respectat pe cei pe care i-a întîlnit. Nu credea că va reveni acasă după două decenii trăite în Italia împreună cu familia. Dar cutremurele care au măcinat centrul Italiei l-au determinat să lase totul în urmă şi să aleagă siguranţa familiei, în România, la Făgăraş. Doru Şovăială va rămîne pentru comunitatea din Muccia primul salvator în timpul cutremurelor din 2016. Chiar dacă la marele cutremur din România, din 4 martie 1977, avea doar trei luni, iar la cel din 1986 era elev şi n-a fost implicat în acţiuni salvatoare.



Plecat de 20 de ani din România



,,Am plecat din Făgăraş prin 1998. Plecam în necunoscut împreună cu un prieten al meu căruia i se ivise ocazia de a lucra la Roma. Aveam 19 ani şi lucram ca ospătar la Complex, la Sâmbăta de Sus. Nici n-am stat pe gînduri şi am plecat. Mulţi tineri luau drumul Occidentului pe atunci. Se găsea de lucru şi se cîştiga bine, spuneau toţi. Ajunşi la Roma, ne-am găsit de lucru. Dar am rămas doar un an în capitala Italiei şi apoi m-am dus la Marche, în centrul Italiei, în satul Muccia. Am găsit aici un restaurant care m-a primit să lucrez ca ospătar. Încă de la început s-a creat între mine şi familia ce deţinea restaurantul o relaţie specială şi ne-am înţeles bine. Aşa se face că n-am mai plecat de la acel restaurant pînă în martie 2016 cînd au apărut cutremurele. Muccia este un sat cu vreo 400 locuitori, iar cu împrejurimile numără cam 900 de locuitori. Alina, soţia, care este din Hurez, a venit la mine în anul 2000. Pe lîngă munca de ospătar, obişnuiam, împreună cu Alina, să preparăm şi să facem pleating-ul deserturilor pentru restaurant. Acest restaurant funcţiona într-o clădire frumoasă cu 3 nivele, la etaje fiind hotel. Cu Alina m-am căsătorit în 2012 şi am avut o nuntă restrînsă, în România. În 12 decembrie 2013 s-a născut Leonardo, în Italia, iar Alesia a venit pe lume în 2 martie 2016. Pentru familia mea, a fost totul bine în acest sat italian. Ne-am obişnuit, munca mergea, eram respectaţi şi totodată mulţumiţi. Am reuşit să ne cumpărăm o casă la Macerata, în apropiere, dar locuiam la Muccia, în chirie. Casa ne-a costat 125.000 euro, iar acum n-o mai putem vinde nici cu 60.000 de euro” povesteşte Doru Şovăială.





Muccia, o zonă turistică



,,Este o zonă frumoasă, turistică, amplasată între muntele Sibilini şi Marea Adriatică, la 60 km de mare şi 20 km de munte. I-am bătut atît de des munţii ăia! La 8 km de sat funcţiona una dintre universităţile cele mai renumite din Italia: Uni- Camerino. Altă atracţie a zonei era vînătoarea. Prin 1998-2005, aveam în toată sîmbăta cîte 80 de vînători la masă, la restaurant. Erau clienţii de bază ai restaurantului. Era o zonă de vînătoare. Se vînau păsări, mistreţi, căprioare, etc. Erau aşa mulţi mistreţi că îi întîlneam pe stradă cînd mergeam acasă. Se formau grupe de vînători să-i alunge. A fost o zonă turistică atractivă pînă prin 2014-2015 cînd a venit criza. S-a simţit o scădere foarte mare în toate domeniile. S-a aşternut ca o pătură peste tot. Pe noi, ca restaurant ne-a salvat strada. Este vorba despre un drum expres pe care statul italian a vrut să-l construiască pentru a lega Umbria de Marche. Vreo 10 ani am avut constructorii să mănînce la noi. Au început prin 2005 şi au încheiat lucrările la drum prin 2016. A fost o salvare din criză a restaurantului. Au făcut 36 km de drum din care 30 km de tunel. Muccia era la mijlocul distanţei. Cînd am ajuns eu la Muccia erau 3-4 români ca în 2016 să fim vreo 50 de români. Lucrau la autostradă, la fabrici, la bătrîni, acceptau orice muncă pentru bani” explică făgărăşeanul.



Primul cutremur, în plină noapte



Primul cutremur s-a produs în 24 august 2016, la ora 2.35 şi a avut epicentrul la Amatrice, la 100 km de Muccia. L-am simţit foarte tare. Dormeam. Eram toţi acasă. Noi locuim într-un apartament la etajul II al clădirii. M-am trezit brusc. Am blocat-o pe Alina şi mă gîndeam ce să fac. Am zis că iau uşa şi o pun peste copii să-i apăr. A durat totul cam un minut şi apoi s-au liniştit lucrurile. Cutremurul a avut 4,5 grade pe scara Richter. În ultimii ani au mai fost cutremure, dar de mică intensitate. Cam unul pe an. Nu ne speriam. Dar cel din august chiar ne-a pus pe gînduri. Ne-am luat cu treaba însă şi am dat uitării. Nu bănuiam ce urma să vină peste noi” a spus Doru Şovăială.



Al doilea cutremur, la prima oră



,,Al doilea cutremur, dar nu cel mai mare, a avut loc la 26 octombrie 2016, la ora 7.25. A avut 5,9 grade pe scara Richter şi a durat multe secunde. S-a simţit destul de bine. Eu eram la lucru. Soţia era cu copiii acasă. Eu lucrez noaptea şi ziua stau cu copiii, iar soţia lucrează ziua şi stă noaptea cu cei mici. Soţia a realizat că este cutremur. Erau toţi la masă. Să nu-i sperie i-a băgat pe toţi sub masă şi a aşteptat să vadă ce se întîmplă. Eu am fugit spre casă să văd cum au trecut zguduiala. I-am găsit bine şi atunci m-am întors la muncă” a povestit Doru.



Al treilea cutremur a lăsat prăpăd



,,La 21.25 a venit altul de 6,1 grade şi a durat cam un minut. A fost un viuet puternic şi apoi a început zguduiala. Auzeam cum se strică totul în jur, cum se sparg zidurile. Eu eram la muncă, iar Alina era acasă cu copiii noştri şi cu Ricardo, nepoţelul de la sora mea. Întîmplător în restaurant se aflau inginerii care controlau daunele făcute de cutremurul din august şi evaluau siguranţa clădirilor. Veniseră la restaurantul nostru pentru că clădirea fusese restaurată în 2004-2005 şi era considerată ca sigură, rezistentă la seism. Are 3 etaje, restaurant jos şi camere de cazare la etaje, de 3 stele. Cînd a început cutremurul eram în sala restaurantului şi luam o comandă la o masă. Restaurantul era plin de clienţi. Dintr-o dată s-a auzit bubuitura, zidurile s-au crăpat, s-au făcut X-uri în pereţi. A fost un vuiet puternic, apoi un zgomot foarte mare. Totul se mişca. S-a luat curentul. Nu puteai sta în picioare, nu aveai echilibru. Clienţii erau pe jos, era un vacarm. Era o boltă în mijlocul sălii şi m-am băgat sub ea. În jurul meu erau pe jos toţi. Primul ajutor trebuia să-l dăm noi, eu şi şefa. Sala era plină. Au sărit toţi inginerii de la masă şi au fugit afară. Eau 12 ingineri care aveau specialitatea în seismologie şi siguranţa clădirilor la seisme. Şi-au pus căştile în cap, echipamentul, fluerele şi au aşteptat afară să se termine. Clădirea noastră era sigură ceea ce însemna că nu ne-a omorît înăuntru şi am putut ieşi afară. Concret, zidurile nu ne-au căzut în cap şi au rămas în picioare. Nu au explodat să omoare oamenii. Grinzile de ciment care legau pereţii au rămas intacte, dar au crăpat pereţii. Atunci i-am ridicat pe bătrîni şi i-am scos afară cît mai departe de clădiri pentru a fi în siguranţă. Restaurantul s-a golit astfel de oameni” îşi aminteşte Doru Şovăială infernul din octombrie 2016.



,,Auzeam cu cad pereţii în spatele meu”



După ce s-a asigurat că clienţii sînt în afara clădirii şi în siguranţă a rupt-o la fugă spre casă, la familia lui. ,,Am fugit apoi spre casă să văd cum au trecut Alina şi copiii prin infern. Clădirea în care locuim este una veche şi noi stăm la etajul II. Am avut noroc că la restaurarea ei, scara veche a fost înlocuită cu una din fier şi lemn. Cînd am intrat pe uliţa noastră era mult praf şi nu se vedea nimic. Era întuneric şi auzeam doar trosnituri şi zgomotul dat de tencuielile şi cărămizile care încă mai cădeau. Nu credeam că pot ajunge pînă acasă. Auzeam cum cad în spatele meu pereţii. Dar nu aveam altă soluţie, trebuia să ajung la familie. Cu greu am ajuns la casă, dar nu am putut intra. Zidurile s-au deplasat şi nu puteam deschide uşa. Toţi pereţii erau găuriţi. Am dat un picior la uşă şi în fugă am urcat scările pînă la etaj. N-am ţinut cont de pericolul la care mă expuneam. Am intrat în apartament, am strigat, dar nu mi-a răspuns nimeni. Simţeam că mor! Am aprins lanterna şi am înaintat în locuinţă. Într-un dormitor am găsit-o pe soţia mea ascunsă sub o pătură şi foarte speriată. Aruncase copiii sub pat şi ea sta la marginea lui şi aştepta. I-am luat pe toţi şi i-am scos afară, la maşină. Am dus maşina într-un loc deschis, în centrul satului, i-am lăsat acolo şi m-am întors la restaurant” a relatat Doru Şovăială.



,,Eram primii salvatori din Muccia”



,,Împreună cu inginerii am început să acordăm primul ajutor. Era un vacarm de nedescris. Eu cunoşteam satul foarte bine şi i-am sprijinit pe ingineri. Am fost primii salvatori din Muccia. Era panică mare. Oamenii mă cunoşteau şi mă strigau pe nume să-i salvez. ,,Doru, unde eşti? Haide la noi?” auzeam din toate părţile. Aşa am continuat. După ce am eliberat restaurantul şi hotelul ne-am mutat la azilul de bătrîni din apropiere. I-am scos pe toţi afară din clădire, cu scaune, cu paturi, cum erau fiecare. Vacarmul din noapte a fost accentuat şi de poaia foarte puternică şi rece care se pornise. Parcă totul era împotriva noastră. Dumnezeu se supărase foarte tare pe toată lumea. Eu eram doar în cămaşă şi cu şorţul de la serviciu. După ce am eliberat azilul de bătrîni, am dat o tură prin sat să vedem care este situaţia şi unde trebuie să mai acordăm primul ajutor. Ne-am dus la casele în care ştiam că sînt persoane neputincioase şi care nu se puteau salva singure. Am dat o tură prin tot satul. L-am sunat pe primarul localităţii să lucrăm împreună. Primarul Mario Baroni este un om deosebit. ,,Mario, ce facem? Ţi-am lăsat bătrînii de la azil în stradă. Unde-i duci? Cad zidurile pe noi!” i-am spus telefonic primarului. Era şocat, dar a fost prompt. Pe bătrîni i-a pus la adăpost imediat. La trei sferturi de oră au venit şi carabinierii. S-a mobilizat toată lumea. Primarul a luat toate maşinile şcolare, a încărcat oamenii. A analizat care ar fi zona mai sigură pentru aface locuri de cazare şi adăpost. La şantierul drumului expres erau containere/bărăci în care au locuit muncitorii. Erau utilate şi puteau găzdui localnicii. Primarul a intrat fără autorizări şi a repartizat barăcile la familiile cu copii şi la bătrîni. Apoi a preluat un hotel din vîrful muntelui care nu a fost afectat. L-a descuiat şi a băgat oamenii înăuntru. Tot satul a fost dislocat în locuri mai sigure. Nicio casă din Muccia nu mai prezenta siguranţă. La 2 ore după cutremurul mare au venit şi alte replici. La 2-3 ore erau replici. Ziceai că dărîmă baraca. A fost un şoc, un coşmar, un infern prin care nu mai vreau să trec niciodată” a povestit Doru Şovăială.



,,Uite, tati, nu este cutremur!”



,,Alina şi acum se mai gîndeşte la infernul de la Muccia. De cîte ori trece un tir pe bulevard tresare. Nu ştie dacă este cutremur sau trece o maşină de mare tonaj. Tremură toată casă, se mişcă blocul. Leonardo, copilul meu care are 3 anişori, a fost şocat. Cînd am venit acasă, copilul punea mîna pe blocuri şi îmi spunea: uite tati că nu e crăpat. Nu este cutremur”. Încă mai poveşteşte despre ceea ce a trăit la cutremur. Nu mai dormea noaptea, era foarte speriat. Îl adormeam numai în braţe. La orice mişcare sau zgomot tresărea şi plîngea. Îl ţineam numai în braţe. Se simţea în siguranţă numai în prezenţa mea. Îmi era greu să-l car cu mine peste tot. Primarul ne-a oferit, familiilor cu copii, să ne mute la mare unde replicile nu se simţeau atît de tare. Să ne ducem la hotel, cam la 80-100 km, nu era sigur, se simţea la fel. Au fost 100 de localităţi afectate de cutremur. Să plecăm în altă zonă a Italiei trebuia să o luăm de la zero. Atunci ne-am hotărît să plecăm acasă. Am revenit în ţară. Să o luăm de la zero acasă. Era decembrie 2016. Dacă am venit definitiv? Vom mai vedea” a mai spus făgărăşeanul.



Agoniseala le-a rămas în casa afectată de cutremur



,,În locuinţă am mai intrat fără autorizaţie, cu mari riscuri. Am mai luat din interior schimburi şi mici bunuri. Nu aveam cum să scot de acolo lucrurile mari pentru că riscul era mare. Am rămas cu ce am aruncat pe geam sau am scos pe scări, dar lucruri mărunte. Totul a rămas acolo. La casa noastră din Macerata a căzut numai un zid interior, deşi este la parter. Primăria l-a reparat imediat. La apartamentul nostru din Muccia un zid din partea de sud s-a mutat cu 20 cm în afară. Se vede înclinaţia. Nu mai este sigur. Nici nu se pot face reparaţii pentru că sînt legate casele între ele. Două săptămîni am stat la baracă, iar primăria a asigurat totul.” a adăugat Doru.



O persoană salvată de sub ziduri



Salvatorul satului Muccia spune că n-au fost persoane decedate. ,,La noi n-a murit nimeni şi nici n-au stat oamenii sub dărîmături. O singură persoană a rămas sub ziduri. Era chiar colega mea de la restaurant. Se afla acasă cînd a început cutremurul. A salvat-o un scaun peste care căzuse zidul. Eu i-am spus să vină la restaurant împreună cu neamurile ei, dar ea a fost singura care n-a vrut. M-a sunat să-mi spună că nu ştie unde este. Am găsit-o sub dărîmături. Casele vechi toate au căzut. La Amatrice situaţia a fost mult mai gravă” a mai povestit Doru Şovăială.



Replica cutremurului care i-a trimis în România



După două zile, la 28 octombrie a fost o replică foarte mare, de 6,2 grade pe Richter. ,,Eram toţi la barăci. S-a auzit vuietul care ne-a speriat cumplit. Toată lumea a ieşit afară. Peste sat se vedea un fum gros. Atunci am zis că s-a terminat totul. A fost momentul care ne-a determinat să spunem: GATA! Plecăm în România pentru siguranţa copiilor şi a noastră”



Intreprinzător la Viştea de Jos



,,Am plecat spre ţară, spre casă. Ne întrebam: acum ce facem? Acasă ne-am simţit străini. Cred că toţi care au revenit acasă după ani buni de străinătate trăiesc aceleaşi sentimente. Nu-ţi găseşti prietenii vechi, nu-ţi găseşti locul. Nu e uşor să iei totul de la capăt. Scăpam dintr-un infern şi luam în piept alt mod de viaţă. Am ales să deschid o afacere din care să-mi întreţin familia. Am deschis o firmă şi un depozit de materiale de construcţii la Viştea de Jos. Mi s-a părut greoaie procedura, birocraţia, dar am depăşit fiecare etapă. Sînt pe ultima sută şi depozitul va fi pe deplin funcţional. Este greu pentru că pe de o parte există concurenţă, dar am ţinut să practic acele preţuri care să fie accesibile oamenilor. Nu vreau să iau pielea la om cum se spune, ci să am nişte preţuri puţin peste cele ale producătorilor sau chiar ale producătorilor acolo unde se poate. Sper să reuşesc să obţin la cît mai multe produse preţuri de la producători. Vreau să dau oamenilor de la sate şansa să cumpere materiale bune fără să mai bată drumul pînă la Braşov sau Sibiu unde să caute preţuri mici. Voi transporta marfa la domiciliul clienţilor. Avem pentru început acele materiale de construcţii care se cer în primele faze ale construcţiilor. În timp vom extinde activitatea” a spus Doru Şovăială



Se reunesc odată pe an, la Rucăr



Doru mai are doi fraţi, pe Dan şi pe Dana. Toţi au preferat să-şi găsească un rost în Italia. S-au stabilit în jurul Romei, acolo unde au reuşit să-şi găsească locuri de muncă bine plătite care să le asigure un trai decent. Dan este căsătorit şi are doi copii, pe Daniele şi Nicole, iar Dana îl are pe Ricardo. Toţi trei fraţii şi copiii lor se întîlnesc anual la Rucăr, la casa părintească a mamei lor. Acolo unde şi bunica ajunsă la 85 de ani îi aşteaptă pentru a le dăstăinui cele mai frumoase poveşti din bătrîni. (Lucia BAKI)



Centrul Italiei devastate de cutremure