Ana este adolescenta de 16 ani care trăieşte drama copiilor nedoriţi de părinţi Mama naturală a Anei a refuzat adopţia copilei şi a fugit cu un bărbat Fetiţa a ajuns la mila statului la vîrsta de 11 ani Mama adoptivă şi-a regăsit pruncul după 16 ani



Fiecare copil instituţionalizat într-un centru de plasament trece printr-o dramă care, în cele mai multe cazuri, îl marchează pe toată viaţa. Sînt copii care ajung la mila statului fiind abandonaţi de cele care i-au adus pe lume. Motivele invocate nu pot anihila durerea creată pruncilor deşi în centrele de plasament de azi condiţiile sînt mult îmbunătăţite. Aceşti copii sînt victime ale propriilor părinţi pentru că sînt lipsiţi de căldura căminului familial, de îmbrăţişarea mamei seara la culcare, de sfatul mamei cînd ajung la vîrsta adolescenţei sau în faţa examenelor vieţii. Astfel de părinţi poartă vina unor copilării furate, dar şi a tuturor eşecurilor din viaţa copiilor lor. Ana Maria Gîrbacea are acum 16 ani şi poate zîmbi gîndindu-se la viitorul ei. Şi asta pentru că destinul scris la naştere va fi împlinit prin grija unui străin şi nu al mamei sale naturale. ,,Pa Ana Dumnezeu a iubit-o foarte mult, dar mama ei s-a împotrivit destinului. Am regăsit-o după 16 ani şi mă bucur că-mi va spune mamă. S-au pierdut mulţi ani şi o copilărie fericită pentru acest copil” a spus viitoarea mamă adoptivă a Anei. Povestea acestei fetiţe începe în februarie 2000, o poveste frumoasă presărată cu multă speranţă, dar care s-a risipit pe parcurs. Mama ei naturală a pus pe primul plan propria-i fericire care n-a inclus-o însă şi pe Ana Maria.



A abandonat-o la ,,Casa Maria”



La ,,Casa Maria” din Făgăraş numărul fetiţelor instituţionalizate s-a mărit în februarie 2011. Ana Maria Gîrbacea era ultima internată. Mama ei s-a hotărît să depună actele la acest centru de plasament şi să semneze cu lejeritatea internarea Anei Maria. Astfel îşi reducea responsabilităţile faţă de pruncii aduşi pe lume pe care rînd pe rînd i-a abandonat la mila statului. Pînă la vîrsta de 11 ani fetiţa a locuit cu mama sa naturală la Bărcut. Îşi aminteşte directoarea centrului, Cerasela Dogaru, cum a fost predată fetiţa la instituţia pe care o conduce. ,,A spus că nu mai poate să o întreţină, să-i ofere condiţii decente de trai pentru că are mulţi copii” spune azi directoarea Cerasela Dogaru privind spre Ana Maria pe care o caracterizează ca o fetiţă frumoasă, harnică şi deşteaptă.



Mama naturală n-a dorit-o pe Ana



Pentru Ana Maria, Dumnezeu pregătise un destin frumos. Cel puţin aşa reiese din relatările persoanelor mature ivite în viaţa acestei fetiţe. ,,Mama Anei era vecina mea din Bărcut. Rămăsese însărcinată cu această fetiţă şi vroia să avorteze. Nu a vrut să o aducă pe lume. Eu nu am lăsat-o şi mi-am asumat această decizie. I-am promis că voi înfia fetiţa după naştere. Era perioada în care eu treceam printr-o dramă, o tragedie pe care nu credeam că o voi putea depăşi vreodată. Cît a fost însărcinată, Ioana a locuit în chirie, iar eu îi duceam mîncare şi aveam grijă de ea. După ce a ieşit din maternitate am luat-o la mine acasă pentru că vroiam să-i ofer un cămin. Am avut grijă de ea şi de micuţa Ana. Pe atunci aveam şi servici, dar acasă la Bărcut, creşteam şi 11 vaci. Într-o zi, cînd am ajuns acasă, nu le-am mai găsit, nici pe Ana şi nci pe mama ei. Fugise cu fetiţa la un bărbat cu care ulterior s-a căsătorit. Am suferit mult şi le-am simţit absenţa” povesteşte femeia.





O familie marcată de drame



,,Întîmplarea mi-a readus în faţă tragedia mea, moartea băieţelul meu de 2 ani. Copilul mi-a decedat la Spitalul Municipal Făgăraş. A fost o durere fără margini care mi-a marcat viaţa. Am vrut să o înfiez pe Ana să-mi alin durerea, însă nu am reuşit. Dacă nu eram eu, Ana nu era în viaţă pentru că mama ei nu a vrut-o. Nu după mult timp un alt necaz s-a abătut peste familia mea. Fetiţa mea s-a îmbolnăvit şi a fost diagnosticată cu leucemie. Am umblat prin toate spitalele să-mi salvez copilul şi am reuşit. Apoi am plecat în Italia. Am plecat din ţară pentru că am vrut să uit acest capitol din viaţa mea. Perioada respectivă a fost cea mai grea perioadă din viaţa mea” a adăugat Ioana Tatiana Drăgoi.



Mama naturală a refuzat orice legătură cu binefăcătoarea ei



Ajunsă în Italia, Iuliana a luat totul de la capăt. Dar n-a încetat să se gîndească la Ana, fetiţa de care se ataşase foarte mult. Dar pierduse legătura cu micuţa din cauza mamei ei naturale. Dar destinul Anei încă mai era pe făgaşul normal. ,,De multe ori m-am întrebat ce mai face Ana? În urmă cu cîţiva ani am regăsit-o pe Ioana, mama Anei, pe Facebook. Chiar m-am bucurat crezînd că voi reuşi să o revăd pe fetiţă. I-am cerut Ioanei prietenia pe facebook, dar m-a refuzat. Din nou pierdusem şansa să o regăsesc pe fetiţă” a spus cu tristeţe femeia.



A regăsit-o la ,,Casa Maria”



Venind, anul trecut, în ţară şi trecînd prin Bărcut, Iuliana Drăgoi a aflat noi veşti despre copilul ei de suflet. Însă vestea că de mai mulţi ani Ana se află la casa de copii din Făgăraş a şocat-o. ,,Primele veşti despre Ana le-am aflat abia în luna septembrie 2016 de la nişte cunoştinţe din Bărcut. Am încremenit cînd am aflat că trăieşte la casa de copiii în Făgăraş. Am suferit mult, pentru că nu am reuşit să o înfiez şi regret că acest copil a ajuns în grija statului. Ana este copilul meu, tot satul ştia că vreau să o înfiez. Îmi pare rău de copilăria ei şi regret că nu am putut fi alături de ea. Acum sînt fericită, după atîţia ani am regăsit-o şi nu vreau să o mai pierd” a mai spus Iuliana Drăgoi



,,Ana este mare şi frumoasă”



,,Am fost şocată cînd am văzu-o. Seamănă mult cu mama ei, dar şi cu tatăl. Familia mea abia aşteaptă să vină Ana în Italia. Am vrut să o transfer la şcoală în Italia, dar m-am gîndit că ar fi mai bine pentru ea să înveţe limba şi apoi va veni la noi. Dacă Ana vrea să plece de la centrul de plasament eu îi plătesc gazdă şi o susţin să facă meditaţii, să se pregătească pentru examenul de bacalaureat. Ana, acum are părinţi şi îi ofer tot ce are nevoie. Vacanţele o să le petreacă alături de noi în Italia şi apoi vom urma paşii necesari pentru adopţie. Cînd am văzut-o am avut emoţii mari şi am simţit o legătură profundă între noi. Este mare şi frumoasă. Abia aştept să o revăd, în luna aprilie a.c., cînd voi veni în Făgăraş la Spitalul Municipal cu un grup de medici din Italia" a spus Ioana Tatiana Drăgoi de 42 de ani.



,,Mi-am regăsit mama"



De cînd a fost instituţionalizată la Centrul ,,Casa Maria", Ana Maria Gîrbacea a fost uitată de familie. Mama ei naturală nu s-a mai interesat de ea niciodată. Adolescenta spune că ,,mama adevărată pentru ea este această femeie care vrea să mă înfieze”. ,,Prima legătură cu ,,mama" a fost pe facebook în luna septembrie 2016. Atunci mi-a povestit că a vrut să fie mama mea, să mă înfieze. Am fost şocată cînd am aflat că o să am o familie. Nu îmi venea să cred pentru că rar se întîmplă ca din senin să te trezeşti că cineva te doreşte şi chiar îţi oferă un cămin, o familie. Parcă eram personaj într-un film. Am contactat cîteva persoane de la noi din sat şi am aflat că tot ce mi-a povestit este adevărat. Luni, 3 martie 2017, mi-a făcut o surpriză, m-a vizitat la centru. Mă bucur că încă mă vrea. Viaţa mea se va schimba radical. Voi învăţa să iau examenul de bacalaureat pentru că ,,mama" vrea să urmez o facultate în Italia. Cred că va fi o mamă bună pentru că am simţit o legătură între noi. Nici nu ştiu cum să-mi exprim bucuria, am fost şocată cînd am văzut-o la centru. Mi-a promis ca atunci cînd revine la Făgăraş va sta cîteva zile împreună cu mine la Bărcut” a spus Ana Maria.



,,M-a abandonat şi gata”



,,Cu mama mea naturală relaţiile nu au fost normale, ca între o mamă cu fiica ei. M-a abandonat şi gata. Nici nu îmi amintesc cînd am văzut-o ultima dată. Ne-am certat şi de atunci nu ne-am mai văzut şi nici la telefon nu am mai vorbit. Nu am ce să vă povestesc despre adevărata mea mamă. Pot număra pe degete de cîte ori a fost la mine în vizită de cînd am fost internată la centru. Din cînd în cînd mai vorbeam la telefon şi doar atît" a spus Ana Maria Gîrbacea.



Ana, un copil exemplu