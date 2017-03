Lansarea ediţiei a III-a, vol. III, din seria ,,Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc”, completată şi adăugită, va avea loc în Sala Tronului din Cetatea Făgăraşului Cartea este o pagină de istorie locală scrisă de localnicii din Ţara Făgăraşului care au trăit detenţia comunistă



Editura ,,Mesagerul de Făgăraş” şi ziarul ,,Monitorul de Făgăraş” organizează miercuri, 29 martie 2017, începînd cu ora 17.00, lansarea volumul III, ediţia a III-a, din seria ,,Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc” care îi are ca autori pe Ion Gavrilă Ogoranu, liderul Grupului de luptători anticomunişti din Munţii Făgăraşului, şi Lucia Baki Nicoară, directorul ziarului ,,Monitorul de Făgăraş. Evenimentul cultural se va desfăşura în Cetatea Făgăraşului, în Sala Tronului, iar intrarea este liberă. Nu este întîmplătoare alegerea acestei locaţii pentru lansarea acestui volum de istorie recentă. Între zidurile castelului medieval a funcţionat o închisoare comunistă, poate una dintre cele mai dure de pe teritoriul României, în care şi-au pierdut viaţa, au fost persecutaţi şi chinuiţi mii de români care s-au opus instaurării regimului communist. Cetatea Făgăraşului ascunde multă suferinţă, iar făgărăşenii, mulţi dintre ei, poate nici nu concept dimensiunea suferinţei aplicate la doi paşi de ei. În timpul regimului comunist în spaţioasele săli şi odăi ale principeselor, în Sala Dietei sau Sala Tronului, au fost amenajate celule cu priciuri şi încăperi de tortură şi carceră. Întreg castelul a fost transformat în spaţii ale suferinţei, iar un Tibor Lazăr sau Refic Fizula au călcat cu bocancii destinele unor români adevăraţi folosind puterea funcţiei şi violenţa înăscută.

Manifestarea organizată de editura ,,Mesagerul de Făgăraş” îşi propune totodată să-I aducă faţă în faţă pe eroii anticomunişti care au supravieţuit ororilor din închisori şi care astăzi mai sînt printer noi şi generaţiile de azi. Va fi un dialog deschis între generaţii, se vor afla răspunsurile la acele întrebări care cîndva erau interzise.



O prefaţă edificatoare asupra Rezistenţei Anticomuniste



Am trecut deseori pe lângă Ei şi poate le-am privit feţele blânde, dar nu ne-am oprit. Am trecut fără să facem măcar un scurt popas în faţa istoriei trăite de Ei. Nu ne-au deranjat, şi-au dus în taină jertfele ce au atins martiriul. Strigătul lor a amuţit şi n-a ajuns până la noi, la cei mulţi. Au fost convinşi că rostul jertfei lor exclude zgomotul şi impune modestia, tăcerea şi decenţa. Dar răul şi ravagiile lui trebuie spuse semenilor, ca astfel ei să ştie să aleagă între bine şi rău, să se salveze din calea terorii, minciunii, a alterărilor şi păcatelor sufletului, a fricii, a crimei, a torturii şi a uneltirilor diabolice. Să înveţe să trăiască în demnitate, onoare, credinţă, iubire şi să promoveze din toate puterile lor virtuţile creştine. Ei sînt datori să spună întreg adevărul ca pe un jurămînt, iar noi sîntem obligaţi a-l afla, însuşi şi transmite mai departe. Istoria contemporană, a ultimului veac, a fost scrisă în sînge. Paginile ei par legende incredibile pentru generaţia tînără, poveşti cu eroi şi barbari. Dar, în realitate, sînt istorii trăite şi încrustate adînc în viaţa celor care au ştiut să-şi iubească neamul românesc şi credinţa în Dumnezu şi Iisus. Un veac de durere şi de moarte a dat sfinţii neamului românesc, aceia necuprinşi în calendarele anuale bisericeşti, dar care au sfinţit zidurile închisorilor şi lagărelor comuniste.

Am avut şansa ca unora dintre ei să le ascult pătimirile istorisite cu vocile stinse şi cu ochii invadaţi de lacrimi. M-au luat imaginar de mână şi m-au aruncat în învolburarea evenimentelor interbelice, în tranşeele Crimeei, apoi în lagărele frigului din Urali şi Siberia. M-au readus pe plaiurile transilvane unde tinerimea studenţească s-a aruncat orbeşte în faţa tăvălugului roşu. M-au pus în faţa revoltei ţăranului făgărăşean care şi-a apărat pământul de colectivă cu un preţ mult prea mare, dar pe care l-a plătit cu demnitate. Am bântuit cu ei crestele munţilor, rîrile, şesul în lung şi-n lat, ani la rînd, din iarnă până-n vară şi iar în toamna ploioasă, pentru a supravieţui, în ciuda hăituielii Securităţii. Am poposit între zidurile închisorilor, între pereţii carcerelor, în zarcă, în apa rece din Balta Brăilei, la tăiat de stuf, avînd deasupra bîta nemiloasă a caraliilor şi dinţii gata de atac ai cîinilor instruiţi să sfîşie, am săpat digurile pentru a edifica Bicazul şi Canalul, am scos plumb din minele de la Baia Sprie. Am văzut ororile unui regim nemilos. Am văzut crime şi morţi aruncaţi în gropi săpate aiurea, la adăpostul nopţii, cînd şi luna şi-a retras razele în faţa sistemului ucigaş. Am văzut trupuri umane mutilate, brutalizate şi aduse peste noapte în stadiul de schelete. În Cetatea Făgăraşului, cruzimile au fost de neînchipuit şi au livrat morţi pe bandă. Medievala ,,Fecioară de fier” a fost depăşită în ferocitate de metodele comuniste aplicate perseverent aici. În turul imaginar, n-am putut să nu-mi întorc privirea de la scena terifiantă a dezmembrării unui trup uman ajuns în mîinile deţinuţilor de drept comun, instigaţi de şeful închisorii, acel Tibor fără milă. Şi n-a fost de-ajuns, pentru că marea liberare din 1964 a fost formală, Ei ajungînd într-o altă închisoare, cu mult mai mare, numită România. Iar după decembrie 1989, speranţele le-au încremenit din nou, visele din închisori le-au rămas neîndeplinite, dar au putut să-şi privească în ochi călăii şi să le spună că-i iartă, dar că nu au cum să uite. Nu pot să nu-l menţionez pe Mircea Vulcănescu, filozoful cu studii la Paris, care a sfîrşit în temniţa Aiudului în 1952, trupul fiindu-i aruncat în Râpa Robilor, lăsînd pentru posteritate cuvintele ,,Să nu ne răzbunaţi”. Toţi ne lăudăm azi cu generaţiile vechi, elitiste, date de Liceul ,,Radu Negru” din Făgăraş, dar cîţi am avut curiozitatea să–i cunoaştem pe absolvenții de atunci în carne şi oase, să-i ascultăm spre luare aminte sau măcar să desluşim anuarele şcolii, care sînt păstrate la bibliotecă şi în care le sînt descrise aceste valori. Din clasa în care a studiat Ion Gavrilă Ogoranu, liderul luptătorilor anticomunişti din Munţii Făgăraşului, din 28 de elevi, 20 au trecut prin temniţele comuniste, iar 7 au fost executaţi prin împuşcare. Erau nişte tineri deştepţi, formaţi cu principii solide, creştine şi patriotice, dar cărora le-a fost frînt zborul spre o viaţă normală şi liberă de nimeni alţii decît de semeni de-ai lor, pe care trebuie să-i numim tot români.

Această istorie a României va fi scrisă de istorici, spun foştii deţinuţi politici, dar au teama falsificării ei, aşa cum s-a mai întâmplat în urmă cu ani. În sprijinul adevărului, o parte dintre ei şi-au scris memoriile, iar acestea pot fi surse reale de cercetare. Dintre foştii luptători anticomunişti făgărăşeni puţini au pus pe hârtie faptele aşa cum s-au petrecut ele. Cele mai complete însemnări le-a lăsat pentru posteritate Ion Gavrilă Ogoranu prin seria ,,Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc”, şapte volume la număr. Ediţiile au fost epuizate, iar altele noi cu greu mai pot fi reeditate, din motive financiare. Despre Rezistenţa Anticomunistă din Ţara Făgăraşului, activă şi pasivă, aşa cum o numea ,,Moşu”, relatează Volumul III. Cu ocazia lansării uneia dintre ediţii, la Braşov, odată cu organizarea de către AFDPR a primei expoziţii cu tema Rezistenţa Anticomunistă din judeţul Braşov, m-a impresionat intervenţia foştilor deţinuţi politici prezenţi în număr mare. O intervenţie în surdină, aşa cum le-a fost întreaga viaţă, dar care a atras atenţia întregii audienţe.





Alfabetul Morse



Se instalase o linişte sîcîitoare. Sala era arhiplină, cînd murmurul ce acoperea mulţimea a amuţit ca la un semn. Toţi cei prezenţi căutau să desluşească taina. Se auzeau nişte sunete stridente, unele scurte şi altele lungi, unite şi separate de intervale foarte scurte. Majoritatea părea acum liniştită şi şi-a îndreptat privirea spre punctul din sală în care s-a deschis vernisajul. Am întrebat nedumerită, ce-a fost asta? Vocea calmă şi zâmbetul şăgalnic al domnului Ion Gavrilă Ogoranu m-au lămurit de îndată. Este alfabetul Morse prin care ei şi-au răspuns la întrebări, s-au căutat între ei şi s-au şi găsit. Era vernisajul primei expoziţii ,,Rezistența Anticomunistă din judeţul Braşov şi Ţara Făgăraşului“ organizată la Muzeul de Istorie din Braşov. Veniseră din toată ţara foşti deţinuţi politici şi luptătorii din munţii României, care mai supravieţuiseră. Se adunaseră în sala care găzduia exponate originale ce dezvăluiau suferinţa, teroarea şi moartea lăsate românilor de regimul comunist. Alfabetul Morse i-a ajutat în închisori să comunice între celule, să-şi transmită informaţii care să-i protejeze în faţa terorii, să înveţe versurile lui Radu Gyr, şi el încarcerat, dar care i-a ajutat să reziste. Această metodă de comunicare a apărut la Jilava condusă de Maromet, comandantul crud şi bătăuş care interzisese, în 1949, comunicarea deschisă între celule.



Bordeiul a fost casa lor vreme de 8 ani



După anul 1997, am petrecut mult timp lîngă Ion Gavrilă Ogoranu. Hăituirea grupului de partizani din Munţii Făgăraşului a fost foarte dură, iar noi, cei de azi, nu avem cum să ne-o imaginăm. A fost o luptă grea pentru supravieţuire, duşmani fiind trupele de Securitate, Miliţie şi Armată, dar şi vitregiile naturii. Spunea Ion Gavrilă Ogoranu: în munţi natura ne-a fost un prieten bun pe cînd omul cel mai aprig duşman. Când oamenii se retrăgeau iarna în casele lor, la căldura sobei şi în jurul mesei îmbelşugate, ei, tinerii României, îşi căutau un culcuş la baza stîncilor, sub crengile brazilor sau sub cerul liber, înveliţi în cojoace. Şi-au construit bordeie, dar, de multe ori, cînd erau gata, erau nevoiți să le părăsească, ajungînd din nou sub cerul liber, în plină iarnă geroasă. ,,Pereţii bordeiului i-am făcut din bîrne cojite de brad, prinse la capete în cheutori. Tavanul era din scîndură de brad crăpat şi acoperişul din căpriori şi cu scîndură de brad. Pentru camuflaj, le-am pîrlit la foc. Am aşezat fereastra adusă şi uşa din scânduri groase, se închideau perfect. Sub fereastră era o masă, pe peretele din spate era priciul de scînduri, cu saltea din muşchi şi iarbă de pădure. În stînga trona soba pe patru picioare, adică o lespede mare, şi pe ea alte pietre şi plita. Hornul scotea fumul în pod. Fileru (n.r. Jean Pop din Lisa) făcuse o baie de abur după schiţa unui neamţ a cărui carte de medicină se pripăşise pe la noi. Rastelul cu arme era la capul patului şi de cui, lîngă uşă, erau raniţele cu un minim de mîncare, haine şi muniţii. Pentru spălat aveam o trocuţă făcută de Leu (n.r. Laurean Haşu din Breaza) din lemn de paltin”. Era unul dintre bordeiele construite de partizanii din Munţii Făgăraşului, în care sperau să ierneze. ,,Nu era multă zbatere în sihăstria noastră, dar era destulă să nu ne simţim singuri” mai spunea Ion Gavrilă Ogoranu. Grupul partizanilor a pornit cu şapte tineri făgărăşeni în 1948, cei mai buni elevi şi studenţi, iar în niciun an ajunsese la 12, după care alţii s-au alăturat lor. Astăzi prea puţin se vorbeşte despre ei.



Intrebat-am vântul, zburătorul

Bidiviu pe care-aleargă norul

Către-albastre margini de pământ:

Unde sunt cei care nu mai sunt?

Unde sunt cei care nu mai sunt?

(Nichifor Crainic - Unde sunt cei care nu mai sunt?)



,,N-am fost singur niciodată”



L-am întrebat de multe ori pe Ion Gavrilă Ogoranu cum au rezistat în munţi. Cum a rezistat apoi singur încă 15 ani cel puţin? Pentru că nu a fost uşor ca la 50 de ani, în 1975, să o iei de la capăt, să construieşti un bordei, să iernezi, ascuns din calea Securităţii, în Munţii Banatului. Dar de unul singur. ,,Cum de am rezistat singur? Cum de n-am înnebunit? Pentru că eu n-am fost singur niciodată. Noi, cei din munţi, ne-am întreţesut sufleteşte, încît nu mai e posibilă o despărţire între mine şi ei, între morţi şi vii. Simt pe rînd sau în acelaşi timp avîntul nestăvilit al lui Baciu (n.r. Andrei Haşu din Pojorta), rîsul curat ca al unui copil al lui Ghiţă (n.r. Gheorghe Haşu din Pojorta, frate cu Andrei), perseverenţa tăcută a lui Leu şi grija lui ca toţi să fie mulţumiţi, hazul de necaz şi poveştile lui Gheorghe Şovăială, duioşia de bunic înţelept a Profesorului (n.r. Ion Chiujdea din Berivoi), sfiiciunea de fată mare a lui Brâncoveanu (n.r. Remus Sofonea din Drăguş), zâmbetul autoironic al lui Gilu Radeş, dorinţa de perfecţiune şi de poezie a lui Porâmbu (n.r. Toma Pirău din Ileni), vorba înţeleaptă şi gândită a lui Gelu (n.r. Gelu Novac, fiul prof. Mihai Novac din Făgăraş), urmată de o mare tăcere, contrazicerile lui Ilioi, judecăţile pline de paradoxuri realizabile ale lui Fileru, seriozitatea şi migala ca un lucru să iasă nu numai bine, ci şi frumos, a lui Nelu Novac, credinţa statornică în luptă a lui Victor Metea şi chipul de neuitat al atâtor oameni implicaţi în această luptă pe viaţă şi pe moarte împotriva comunismului, pe care am dus-o. Trăiesc în lumea umbrelor, palpabilă, dinaintea mea, sau poate-i asta un fel de nebunie?”, mi-a răspuns cu privirea undeva departe, Moşu (n.r. Ion Gavrilă Ogoranu din Netotu, azi Gura Văii).



Ei au fost trădaţi de oamenii de lîngă ei



În această nouă ediţie am ţinut să-i prezint pe aceşti tineri făgărăşeni, curajoşi făgărăşeni, cei care ar fi putut fi elita ţării, dar pentru care viaţa s-a oprit brusc, fără să poată face ceva. În calea trădării, nu există niciun fel de obstacol. Iar în Ţara Făgăraşului s-au găsit şi acei Iuda.

1. Ion Gavrilă Ogoranu (Moşu) - şeful Grupului, a fost condamnat la moarte în contumacie în 1951, a purtat Securitatea 30 de ani pe urmele lui, capturat în 1976, la Cluj.

2. Andrei Haşu (Baciu) din Pojorta - împuşcat prin trădare, la Voivodeni, în februarie 1952.

3. Gheorghe Haşu (Ghiţă) din Pojorta, frate cu Baciu - capturat prin trădare în 1955, executat la Jilava în 1957.

4. Ioan Chiujdea (Profesorul) din Berivoi - capturat, prin trădare, în 1955, executat la Jilava, în 1957.

5. Remus Sofonea (Brâncoveanu) din Drăguş - cade rănit lîngă Viştea de Jos, la 9 iunie 1955 cînd era împreună cu Laurean Haşu. Se împuşcă în casa lui Olimpiu Borzea din Viştea de Jos, iar Laurean Haşu este salvat. A fost înmormântat în curtea lui Olimpiu Borzea.

6. Laurean Haşu (Leu) din Breaza – se întoarce în munţi, dar este capturat, prin trădare, în 1955, executat la Jilava în 1957.

7. Victor Metea din Ileni - capturat, prin trădare, în 1955, condamnat la moarte prin executare, refuză recursul, executat în 1957, la Jilava.

8. Toma Pirău (Porâmbu) din Ileni - împuşcat, prin trădarea fratelui vitreg, în casa lui Dumitru Comşa din Ileni, în 1950.

9. Ion Novac (Nelu) din Berivoi - capturat în 1955, prin trădare, executat la Jilava, în 1957.

10. Gelu Novac din Făgăraş, fiul profesorului Mihai Novac - împuşcat de Securitate la 6 august 1954, la Obreja-Alba, pe malul Târnavei.

11. Gheorghe Şovăială din Berivoi - este ucis de Securitate, la 5/6 august 1954, la Obreja-Alba, prin trădare.

12. Ion Ilioi din Sâmbăta de Sus - împuşcat la Avrig, în 6 august 1954, rănit grav, anchetat continuu pînă la procesul din 1958 cînd este condamnat la muncă silnică pe viaţă.

13. Nicolae Mazilu din Toderiţa - împuşcat de Securitate la Pădureni - Timiş, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.

14. Ioan Mogoş din Toderiţa - împuşcat de Securitate la Pădureni-Timiş, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.

15. Jean Pop (Fileru) din Lisa - capturat în 1956, prin trădare, executat la Jilava, în 1957.

16. Silviu Socol din Berivoi - rănit în 1950 în satul Toderiţa este capturat, condamnat la moarte şi executat în 1951, la Braşov.

17. Petru Novac din Berivoi - tatăl lui Nelu Novac - stă un an în munţi alături de partizani, capturat şi condamnat la muncă silnică pe viaţă.

,,Numai aşa s-a format rezistenţa la comunism în anii 1947-1950. Sînt oameni din rezistenţă care au suferit mult mai mult decât cei din închisori. Luptătorii din Munţii Făgăraşului au făcut adevărat martiraj! Ăsta este eroismul, este mult mai mult decît ce a fost în închisorile de la Gherla, Piteşti sau Aiud. Nu se vorbeşte despre asta, nu se prezintă în adâncime lucrurile” explica părintele Iustin Pârvu.



Calvarul reeducărilor şi al demascărilor



Satele din Ţara Făgăraşului n-au vrut colectivizarea impusă de comunişti. S-au împotrivit atît cît au putut, dar n-au făcut decît să întîrzie confiscarea pămînturilor şi formarea Colectivei. Au luat arma în mînă şi i-au alungat pe agitatorii plătiţi de regim. La Cincu, la Şona, la Voivodeni, la Arpaş şi nu numai au fost ciocniri dure în urma cărora s-a murit. Partizanii le-au susţinut şi apărat principiile, iar sătenii nu i-au uitat. În satele făgărăşene, tinerii din munţi erau priviţi cu simpatie şi erau ajutaţi necondiţionat ignorând orice risc. La polul opus s-au plasat cei care au acceptat plata cu arginţi a securiştilor, pentru a-i trăda.

A fost multă suferinţă în satele făgărăşene. Avocatul Virgil Mateiaş, fost prefect de Făgăraş, a trecut prin mai toate temniţele comuniste, inclusiv Cetatea Făgăraşului sau Ocnele Mari. A descris, fără ocolişuri, calvarul reeducărilor şi al demascărilor.

,,În primăvara anului 1951, după ce îşi făcuseră reeducarea la Piteşti, studenţii: Gore Ştefănescu din Vâlcea, Ion Samson din Roman, Constantin Gemeniuc din Bucovina şi Liviu Vlădoianu din Constanţa au fost trimişi să facă, în acelaşi fel, reeducarea celor două mii de deţinuţi politic ce se aflau în închisoarea Ocnele Mari. Le-au pus la dispoziţie camerele de la etaj, 10, 11, 12, unde nu aveau acces nici chiar paznicii. Au fost luaţi pe furiş 20 de tineri şi duşi în camera 11, unde au fost bătuţi cumplit, spre a-şi face demascarea, adică sprea a divulga tot ce ştiau despre prieteni, camarazi, familie, despre sine însuşi, privind atitudinea faţă de partidul şi regimul comunist. Am ajuns şi eu în camera 12. M-au întîmpinat cu mînecile suflecate, încă trei necunoscuţi. Au făcut cerc în jurul meu. S-au năpustit sălbatici asupra mea, m-au dezbrăcat, mi-au legat gura cu un prosop, m-au trîntit la pămînt, m-au bătut cu bîte, cu cozi de mătură, cu bocancii, pe spate, pe picioare, pe mîini, pe cap, peste tot de-a valma, întrecîndu-se spre a nu fi suspectaţi. Ostenind, mi-au sucit mîinile să vadă dacă mai sînt. M-au lăsat jos scăldat în sînge. Nu am strigat, nu am plâns, nu am făcut nicio opunere. Tîrziu, m-au sculat, mi-au băgat picioarele într-un lighean cu apă rece. Mi-au dat hîrtie şi creion să-mi scriu demascarea. Aşa bătut cum eram, am spus nu. Au luat bătaia de la capăt. Sechestrarea şi bătaia au durat 6 luni. În intervalul dintre bătăi eram pus să stau în picioare, cu faţa la perete ceasuri întregi. Cădeam. Mă aşezau pe prici cu faţa la perete, şezînd cu picioarele întinse şi mâinile pe genunchi, fără a face vreo mişcare, cu privirea în perete. Sîngele curgea şi hainele mi se lipeau de corp. În poziţia aceea trebuia să stau de la 5 dimineaţa pînă seara la 10, deci 17 ore, cînd mi se îngăduia să dorm pe priciul acoperit cu o pătură roasă şi murdară. Ştefan Versescu, fiu de preot, a înnebunit. S-a spînzurat cu un prosop de scîndura priciului. Am sărit, l-am dezlegat. S-au trezit şi ucigaşii şi l-au bătut îngrozitor. De atunci n-a mai mîncat şi nu s-a mai ridicat din pat. Îl legau cu o frânghie de o scară mică şi îl alimentau forţat. Nu a mîncat nimic 21 de zile, se îngălbenise, nu se mai mişca, făcuse pete verzi, zăcea cu faţa în sus, cu privirea absentă, puţea. L-au scos pe targă din cameră. Şi-a întors faţa spre mine, m-a salutat cu capul din pragul uşii, motiv pentu care l-au bătut şi pe el şi pe mine, cu funia udă. Era în Vinerea Patimilor” relatare făcută de avocatul făgărăşean Virgil Mateiaş.



1964, eliberarea deţinuţilor politici



Americanii n-au venit. Nu s-au arătat interesaţi de estul Europei şi l-au lăsat la mîna Moscovei. I-au fost persecutaţi şi chinuiţi de comunişti chiar şi propriii cetăţeni. Abia după două decenii de suferinţă au cerut eliberarea închisorilor. Era 1964. Pe uliţele satelor făgărăşene apăreau localnicii pentru care familiile făceau demult parastase şi aprindeau lumînări. O fetiţă îşi văzuse tatăl în lanţuri, iar după 10 ani i-a apărut în faţă un bătrîn, adus de spate, bolnav şi obosit. Străinul ivit în faţa ei era tatăl ei, acel bărbat cîndva vînjos, hotărât, care-i citea poveşti. Fetiţa a muţit şi doar un tratament îndelung i-a readus vocea. Acestea sînt dramele care au acoperit Ţara Făgăraşului de la Scorei la Perşani şi de la Felmer la Dăişoara şi până la Noul Român.

De data aceasta, istoria are şansa să fie dreaptă, fără adăugiri şi fără adaptări impuse. Ar fi un răspuns la rugăciunea celor care au scris-o cu sângele lor şi în acelaşi timp o recunoaştere a meritelor şi a eroismului celor câtorva sute de mii de români. (Lucia Baki)



Istorie descrisă în şapte volume