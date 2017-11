Prima plantaţie de salcîm şi frasin din ţară a fost înfiinţată la Cincşor de Nicolae Boriceanu care nu are nimic în comun cu silvicultura Inginerii de la Garda de Mediu i-au impus puieţii de gorun deşi ştiau că nu se prind în terenul arabil Proiectul european îi aduce localnicului 21.000 euro plătibili în 12 ani

În condiţiile în care pădurile dispar zilnic sub tăişul drujbelor, s-a găsit un localnic care să se gîndească la viitorul verde al Ţării Făgăraşului. Este Nicolae Boriceanu din Voila care a studiat legislaţia şi programele de finanţare pentru a-şi împăduri proprietatea deţinută la Cincşor. Peste ani, va exista la Cincşor o frumoasă pădure de salcîm şi frasin întinsă pe o suprafaţă de 2 hectare. Dar pînă atunci, Nicolae Boriceanu a făcut slalom printre metehnele birocraţiei din instituţiile statului român ce funcţionează la nivelul judeţului Braşov.

Povestea fondurilor de împădurire

Nicolae Boriceanu are 57 de ani, este dispecer la o societate din Făgăraş, dar locuieşte la Voila, nr. 15. Bărbatul nu are nimic în comun cu silvicultura, dar îi place să muncească şi deopotrivă să dovedească alor lui că se pot face lucruri bune şi utile peste timp familiei. După ce a achiziţionat, în familie, 1,9 ha de teren la Cincşor şi a aobţinut titlul de proprietate, s-a gîndit cum să transforme bucata de pămînt catalogată ca arabil, în pădure. S-a înarmat apoi cu răbdare şi voinţă, dar şi-a strîns şi o brumă de bani pentru a putea face faţă primelor cheltuieli. A contactat specialişti şi consultanţi pentru a pune pe roate un proiect de împădurire. A găsit şi fonduri căutînd prin programele şi ghidul aferent acestora promovat de Ministerul Agriculturii prin AFIR şi APIA. ,,Am aplicat pentru un sprijin financiar pentru prima împădurire. Este vorba despre schema de ajutor de stat aferentă Măsurii 8.1 inclusă în Progranul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Suma prevăzută pe această măsură este 21.000 de euro care va fi plătită în 12 ani. Conform ghidului, plăţile au un anumit grafic. În primul an se decontează lucrările de înfiinţare şi de îngrijire şi anume 2500 euro/ha, 1500 euro pentru îngrijire. În anul al 2-lea se decontează 1500 euro/ha pentru întreţinere. În anul al 3-lea se decontează întreţinerea, dar se încasează şi subvenţia de la APIA. Începînd cu aul al 5-lea se decontează cîte 500 euro/ha” explică Nicolae Boriceanu.

Funcţionarii pun piedici benefivciarilor de proiecte

Localnicul a pregătit terenul şi a achiziţionat puieţii. ,,Am cumpărat 10.000 de puieţi. Un puiet de salcîm m-a costat 36 de bani şi am cumpărat 7500, iar un puiet de frasin a costat 46 de bani şi am cumpărat 2500 de bucăţi. Trebuia să cumpăr puieţi doar de la firme autorizate. Am început documentaţia pentru proiect în decembrie 2016 şi nici astăzi nu este gata. Am plătit un consultant care să-mi facă proiectul. M-a costat 4200 lei, dar este o cheltuială eligibilă. Am plătit apoi memoriul pe care trebuia să-l depun la Garda de Mediu, cu 2000 lei, cheltuială neeligibilă. Au urmat apoi avizele unul după altul. E multă birocraţie, te face cu nervii. Vă dau un exemplu, trebuia să semnez o hîrtie prin care mă împuterniceam pe mine. Am ajuns la Direcţia Agricolă unde mi-au spus că nu-mi dau avizul că este arabil şi nu pot face împădurire pentru că se schimbă categoria de folosinţă. La Garda de Mediu, erau doi ingineri care se uitau în laptop şi mi-au spus că mă lasă să pun doar gorun, deşi ştiau că puietul de gorun nu se prinde în arabil. Voiau să mă blocheze. Avize şi de la APIA, iar reprezentanţii n-au vrut să vină în teren să verifice pentru că era iarnă, dar pînă la urmă au venit. Alt aviz de la Natura 2000 m-a făcut să merg la Dumbrăveni de unde este şeful site-ului, dar l-am obţinut pe loc. A trecut un an şi eu tot mai lucrez la avizele impuse de certificatul de urbanism” a mai spus localnicul.

Pădurea este o bogăţie

Deşi este o muncă de uzură, Nicolae Boriceanu nu vrea să renunţe la proiectul de împădurire a terenului său. ,,Mă gîndesc la mai multe lucruri. Odată la lemnul de foc care este tot mai puţin, iar peste 30 de ani eu îl voi avea asigurat. Lemnul îl voi putea valorifica în viitor cînd pădurea ajunge la maturitate. Cînd pădurea va avea 25 de ani poate fi tăiată la ras. Pe orice vremuri, pădurea îţi aduce avantaje” a completat localnicul. Este singura măsură ca schemă de ajutor de stat pentru persoane fizice. ,,Proiectul meu este primul la nivel de ţară, iar în judeţul nostru mai sînt încă două” a mai spus Nicolae Boriceanu care acum se gîndeşte la împrejmuirea terenului plantat cu puieţi de salcîm şi frasin. (Lucia BAKI)