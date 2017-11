Elevii pierd bursele dacă înregistrează mai mult de 20 de absenţe Bugetul burselor de la CT ,,Dr. Alebandru Bărbat" este de 12.128 lei /lună



Cine primeşte bursă şi la ce categorie se încadrează? Este întrebarea ce apare, în această perioadă, în şcolile făgărăşene. În fiecare unitate şcolară s-au stabilit comisiile care analizează dosarele depuse de elevi în vederea obţinerii de burse. Cel puţin trei dascăli se ocupă de dosarele de burse ale unei şcoli, aceştia avînd obligaţia să urmărească în detaliu dacă elevii se încadrează în condiţiile legale privind încasarea vreunei categorii de burse.

Burse de la 60 pînă la 200 lei

La C.T. ,,Dr. Alexandru Bărbat" din Victoria, din comisia burselor fac parte dascălii Ligia Darău, Dorina Leluţiu şi Anca Onciu care, în această perioadă, verifică dosarele depuse de elevi pentru acordarea burselor din anul şcolar 2017 - 2018. Dacă îndeplinesc anumite criterii, elevii pot beneficia de mai multe categorii de burse şi pot încasa lunar sume de la 60 lei pînă la 200 de lei. Cei mai mulţi bani primesc elevii de la şcoala profesională şi elevii care provin din familii cu venituri reduse cu condiţia să nu chiulească de la cursuri. Profesorul diriginte este cel care trebuie să urmărească prezenţa la şcoală a elevilor bursieri, iar în funcţie de statisticile înticmite, elevii vor încasa sau nu bursele şcolare. Se ştie că mulţi elevi au fost eliminaţi de pe listele întocmite la început de an şcolar pentru că au acumulat multe absenţe. La acest colegiu bursele au un buget lunar în valoare de 12.128 lei.



20 absenţe, 3 luni fără bursă

La CT ,,Dr. Alexandru Bărbat" s-au înscris la programul naţional ,,Bani de liceu" 12 elevi din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a care vor beneficia lunar de cîte 180 lei. Acest ajutor financiar îl primesc doar elevii care dovedesc prin adeverinţe că venitul brut lunar pe membru de familie este de pînă la 150 lei, iar numărul absenţelor nemotivate din catalog să nu depăşească 20. ,,Din păcate majoritatea elevilor în cursul anului şcolar pierd acest ajutor din cauza absenţelor nemotivate" au spus profesorii. Şi elevii de la cele trei clase de profesională beneficiază de burse. Aceştia primesc lunar cîte 200 lei cu condiţia să frecventeze orele de curs şi de practică. ,,La nivel de şcoală profesională se acordă bursă profesională. Toţi elevii primesc această bursă, indiferent de venitul lunar al părinţilor. Dacă într-o lună s-au înregistrat zece absenţe nemotivate, luna următoare elevul pierde bursa. Dacă elevul a acumulat 20 de absenţe acesta nu va mai primi bursa în următoarele trei luni, iar dacă acumulează 40 de absenţe va pierde bursa pe următoarele 6 luni" a spus dascălul Dorina Leluţiu, membru în comisia de burse.



Bursă socială de 64 lei

În acest an şcolar, doar doi elevi de la C.T. ,,Dr. Alexandru Bărbat" au depus dosare pentru a beneficia de burse sociale pentru că venitul familiei din care provin este unul modest. Pentru a beneficia de acest ajutor, venitul lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească 533 lei. Beneficiarii acestrui tip de bursă sînt elevi în clasele a IX-a şi a XI-a. Bursa socială este de 64 lei/ lună. Elevii care au corigenţe în primul semestru nu vor mai beneficia de bursă socială în al doilea semestru, iar numărul absenţelor nemotivate nu trebuie să depăşească 20.



Burse de studiu

12 elevi de la CT.,,Dr. Alexandru Bărbat"vor primi în acest an şcolar burse de studiu. Potrivit procedurii elevii trebuie să fii obţinut media generală cel puţin 7.00, iar nota la purtare să fie zece. Pentru elevii din clasa a IX-a acest tip de burde intră doar din semestrul II. Dirigintele clasei revizuie semestrial rezultatele şcoalare pentru a urmări media generală şi nota la purtare. Lunar aceşti elevi vor încasa 70 de lei.



Puţine absenţe la început de an şcolar

Cele mai puţine chiuluri înregistrate la acest colegiu au fost în luna septembrie a.c. ,,Trebuie să facem o sesizare la IŞJ Braşov pentru a se modifica criteriile pentru acordarea burselor. Orice elev chiuleşte şi 20 de absenţe imediat se acumulează. Dirigintele ne face observaţii în legătură cu numărul absenţelor, iar în unele cazuri anunţă şi părinţii" s-au spus elevii care vor şi burse, dar să şi chiulească. (C.TATU)